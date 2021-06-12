В какую страну «цивилизованного мира» ни загляни – обязательно наткнёшься на обилие массовых преступлений

Сотни тысяч индейских детей были насильно изъяты из семей, помещены в интернаты тюремного типа с невероятным уровнем смертности и насилия

Пока коллективный Запад упивается собственной высокой нравственностью, соревнуясь в сочувствии к Роману Протасевичу, томящемуся в белорусских застенках, как назло появилась другая новость. Тоже про застенки. И про трупы. Сотни трупов. Только не в ужасной Белоруссии, а в прекрасной Канаде. «Как назло» – тут, конечно, ирония. На самом деле – буквально перст судьбы.

В какую страну «цивилизованного мира» (а ещё точнее — его англосаксонской сердцевины) ни загляни – обязательно наткнёшься на обилие массовых преступлений. Это могут быть омерзительные захватнические и колониальные войны, карательные жестокости, медицинские извращения, мучения в местах лишения свободы. Британская Индия, Австралия, Южная Африка, Канада и, конечно, США – везде были такие многочисленные и ужасные преступления против, преимущественно, местного населения, что кровь стынет в жилах, но Канада вроде как сумела создать себе имидж страны исключительно мирной, спокойной, эдакого идиллического деревенского захолустья. Кленовый сироп, хоккей, олени, вязаные свитера – ми-ми-ми… Пока не копнёшь вглубь буквально на полштыка.

И вот недавно копнули. В самом прямом смысле:

«В Канаде на территории бывшей школы-интерната, созданной для ассимиляции коренных народов, обнаружено массовое захоронение с останками 215 детей. Об обнаружении братской могилы в городе Камлупс в Британской Колумбии в четверг объявили представители общины, называющей себя “Народ слияния” (Tk’emlups te Secwepemc). По их данным, останки принадлежат воспитанникам школы-интерната, закрывшейся больше 40 лет назад».

Братская могила. 215 детских трупов. Некоторым детям, как уточняют, не было и трёх лет. В ШКОЛЕ!

А как они вообще там оказались? И вот тут-то мы выходим на проблему такого масштаба, что она реально в голове не помещается.

Более ста лет в «доброй Канаде» существовала постоянная практика изъятия детей из индейских семей для их «приобщения к западному образу жизни». Некоторых, как мы видим, приобщили аж дальше некуда. Ещё раз: с 1920 года ВСЕХ индейских детей с 7 до 15 лет насильно забирали у родителей и бросали в интернаты тюремного типа. Цель без обиняков декларировалась: убить в ребёнке индейца. Нередко индеец в ребёнке умирал одновременно с самим ребёнком.

«В 1909 году доктор Питер Брайс (Peter Bryce), генеральный медицинский инспектор министерства по делам индейцев, доложил правительству об уровне смертности в интернатах: как оказалось, в предыдущие годы после поступления в школы умирали от 35 до 60 процентов учеников-индейцев».

У вас это укладывается в голове? Смертность – страшнее, чем в большинстве нацистских лагерей смерти. Условия содержания были соответствующими:

«Ученикам запрещали говорить на родном языке – даже между собой и даже за пределами класса. Таким образом они должны были как следует усвоить французский или английский. Тех, кто говорил по-своему или практиковал каким-то образом индейские религиозные верования, подвергали жестоким телесным наказаниям. Кроме того, по некоторым свидетельствам, детей заставляли забыть собственные имена и откликаться на присвоенные в школе порядковые номера. Поскольку интернаты испытывали большой недостаток финансирования, ученикам приходилось трудиться на принудительных работах. При этом собственно качество образования, призванного приобщить индейцев к европейской культуре и науке, было, как правило, очень низким».

Телесные наказания. Принудительный труд. И порядковые номера… Как вишенка на тортике.

Тут надо понимать контекст: первая половина XX века вообще было жестоким временем. Это касается не только тоталитарных стран, но и таких вот «Канад». В демократической Швеции, например, действовала жестокая евгеническая программа насильственной стерилизации. Но как быть с тем, что и в 60, и в 80, и в 90 (!!!) годах всё оставалось без изменений?!

«Облавы шестидесятых» – такое название получило массовое изъятие всех детей у матерей-одиночек из числа коренных народов. При этом надо понимать, что индейцы жили родами, и матерей-одиночек в нашем грустном смысле там не было: ребёнок просто воспитывался в большом коллективе двоюродных братьев, бабушек и дедушек, родственников и т.д. Но западная норма «неблагополучной семьи» игнорировала все эти принципиальные отличия. 20 тысяч детей были отняты у матерей и переданы в приёмные семьи.

И почему-то кажется, что вот такие «дети по скидке» в те незатейливые времена с минимумом ювенальной юстиции особенно охотно разбирались педофилами. По крайней мере, шанс такого очень велик.

На это указывает и то, что всё это происходило в условиях тотального замалчивания проблемы. Буквально – «за закрытыми дверьми». Судья Кимельман, начавший в середине 80-х расследовать весь этот ужас, так писал в своём докладе:

«В 1982 году никто, кроме индейцев и метисов, не верил в реальность – что местных детей регулярно отправляли в дома усыновления в Соединенных Штатах и ​​других провинциях Канады».

Все пребывали в блаженном неведении. Как немецкие бюргеры, любующиеся на трубы крематория на горизонте.

И последний из таких «интернатов смерти» был закрыт аж в 1997 году. Это – тоже факт из числа не умещающихся в сознании. В чём смысл, смысл-то в чём?! Ну окей, конец XIX века – господствует наивное представление об индейцах как грязных дикарях, которых через колено нужно поломать и «превратить в людей». Но потом-то ведь была Вторая Мировая, был Гитлер, который точно так же смотрел на цыган – как на дикарей, ведущих антисоциальный образ жизни. Потом было огромное количество этнографических и антропологических исследований об индейской культуре, о её самобытности, о том, что принципиально глупо сравнивать образ жизни коренных народов с европейским. Как всё это году эдак в 1980 уживалось в мозгу человека, который бил индейского ребёнка за попытки говорить на родном языке или внушал ему, что он – грязный варвар, непонятно совершенно! Блин, это же практически наше время! А 1997 год – так тем более!

Также непонятна никакая практическая ценность этих действий: продуктивных членов общества из вырванных из семей индейцев (а большинство из них обратно уже не вернулись) никак не получалось – они предсказуемо спивались и люмпенизировались. Никаких плюсов для общества кроме минусов. Так зачем же?

А на уровне инстинкта. «Убить настоящего хозяина». Грабитель ненавидит того, кого он ограбил. Пусть индейцев удалось прогнать в глушь, пусть они там жили своими кочевьями безобидно и безопасно, а страх-то внутри у колонизаторов всё равно жил. А ну как снова за ружья и томагавки возьмутся? Нет, надо под корень, под корень всех извести. Сделать вид, что «хотим добра», а потом – номера, каторга и братские могилы.+

Западная цивилизация основана на ограблении. Но горе тому, кому ограбили. В живых ему остаться тоже не позволят.

Григорий Игнатов, ИА Журналистская правда