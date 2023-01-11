И Оркестр всегда впереди

Попасная, Луганская область. Июнь, 2022 год.

https://t.me/grey_zone/16363

"Оркестр" наступает на село Клещеевка к юго-западу от Бахмута и увеличивает плацдарм для развития штурмовых действий. Один из отрядов работает к северу от села - возле ж/д станции Клещеевка, другой - действует со стороны освобождённого в ноябре села Андреевка.

Идут ожесточенные бои на востоке Клещеевки.

"Та зеленка не наша… пока. Но ничего, отобьем", - "музыкант", работающий со стороны Андреевки.

https://t.me/orchestra_w/3931

Бойцы "Оркестра" после освобождения села Андреевка продвигаются на запад к селу Клещеевка - работает один из отрядов. Также наступают и по другим флангам еще штурмы, дабы взять н.п. в клещи.

https://t.me/orchestra_w/3951

"Наёмники сейчас сидят все в Бахмуте. Они не хотят с нами встречаться. Они понимают: им все все равно всем пи...ц…" - отметил боец и усмехнулся.

Коротко, емко и по делу. "Оркестрант" пояснил будущее иностранных наёмников в Бахмуте.

https://t.me/orchestra_w/3944

Сотни неравнодушных петербуржцев пришли на Белоостровское кладбище проводить в последний путь Дмитрия Меньшикова 24 лекаьря 2022г. Одним из первых прибыл руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Боец «Группы Вагнера» Дмитрий Меньшиков, который погиб на Донбассе и за это удостоенный посмертно медали «За Отвагу», был захоронен на аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании, несмотря на то, что городские власти Санкт-Петербурга отказывали в этом. "Подписал контракт и контракт не нарушил, он честно погиб. С гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. Просто обычный пехотинец с автоматом в руках в окопе убил противника. Попала пуля, истек кровью. Пытались вытащить, не дожил. Будет похоронен с честью, чего мы и добивались".

Погибшего бойца «Вагнера» Дмитрия Меньшикова похоронили на Аллее Героев в Петербурге.

Также фото с траурной церемонии по случаю гибели в бою на Украине бойца «Группы Вагнера» Дмитрия Меньшикова В Петербурге похоронили Дмитрия Меньшикова, бойца ЧВК «Вагнер». Бывший заключенный. Из гранатомета уничтожил вражеский пулеметный расчет, получил ранение, погиб в окопе, отказавшись от эвакуации. Несмотря на холодную погоду, проводить в последний путь героя пришло много петербуржцев. Было много цветов. Светлая память Дмитрию Меньшикову! (Шугалей) Награждён медалью За отвагу и черным крестом ЧВК «Вагнер» посмертно. https://t.me/grey_zone/16321

https://t.me/yaremshooter/633

https://t.me/orchestra_w/3966

Несмотря на то, что официальная церемония прощания окончена еще днем, люди все равно продолжают приносить цветы и свечи на могилу Дмитрия Меньшикова, бойца ЧВК «Вагнер».

https://t.me/yaremshooter/638

Артёмовск - Бахмут!

Место где многие имена будут записаны на гранитных плитах, много героических поступков было совершено!

Где ЧВК Вагнер выполняет доблестно свой долг!

Спасибо каждому каждому из Вас мужики!

https://t.me/KrivoyHudojnik/92

Тишина лучший друг

Корреспондент канала "Брюссельский связной пишет":

Заехал в гости к «музыкальному» расчету ЗРПК «Панцирь-С1» На счету парней 57 сбитых летательных аппаратов противника, в том числе турецкий беспилотник Bayraktar TB2, попавшийся им летом в районе Углегорской ТЭС. Еще восемь звезд (на борту 49) времени нанести не хватает. Интенсивность работы высокая.

Командир боевой машины ЗРПК "Панцирь-С1", входящей в структуру "Оркестра", рассказал об уничтожении одним из расчетов ПВО почти 60 воздушных целей в ходе специальной операции на Украине. "Целей было множество, более 50. Но вот именно я запомнил Bayraktar TB-2. Интересное поведение у нее было, долго за ней наблюдали и в конечном итоге определили, произвели выстрел, сбили". Также нельзя не выделить слова бойца, что преимуществом «оркестра» перед армией является командная структура, которая влияет на принятие решение командиров разного звена – у «музыкантов» в этом плане гораздо меньше процедур в согласовании и больше в самостоятельности, что безусловно является положительным моментом на поле боя. По словам "музыканта", минимизация времени между запросом и открытием огня способствует скорости выполнения задач: не надо проходить множество стадий, инстанций. Все слаженно и быстро.

https://t.me/orchestra_w/3976

https://t.me/brussinf/5430

Своя кувалда есть не только у ребят из "Вагнера", но и у Владимира Владимировича.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10008

В селе Опытное уже не первый месяц идут тяжелые бои. Но, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают проламывать оборону ВСУ.

Столкновения ведутся буквально за каждый дом, каждый метр земли.

https://t.me/yaremshooter/658

Масштаб группировки ВСУ, брошенной на удержание Бахмута Бахмут сейчас

В общей сложности штурмовикам ЧВК «Вагнер» противостоят различные подразделения из состава:

— 27(!) бригад ВСУ и территориальной обороны;

— 5 отдельных батальонов;

— сводного отряда сил специальных операций;

— националистического полка «Азов». Бахмут сейчас

Из-за больших потерь, подразделения на линии боевого соприкосновения в районах Клещеевки, Подгородного, Опытного, восточных и юго-восточных районов Бахмута постоянно ротируются. Бахмут сейчас.

Карта наглядно отвечает на вопрос, почему продвижение на этом направлении происходит не так быстро как кому-то хотелось бы. Силы на сдерживание музыкантов выделены колоссальные.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10092

Один из "музыкальных" инструментов в посёлке Опытное

https://t.me/orchestra_w/4036

Погиб боец ЧВК «Вагнер», отбывавший срок за ограбление инкассаторов на 63 млн. рублей

В Татарстане похоронили погибшего В СВО бойца ЧВК «Вагнер» Игоря Богатченко, который ранее отбывал срок за ограбление инкассаторов.

В 2015 году Богатченко был фигурантом уголовного дела об ограблении инкассаторов. Тогда он с подельником похитил 63 млн рублей, после чего пять дней скрывался. Впоследствии оба мужчины были задержаны. Осенью того же года Богатченко приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

По информации источника, погибший отбывал наказание в ИК-5 в Нижних Вязовых. Какое-то время назад он под фамилией Коновалов записался в ряды частной военной компании и отправился в зону проведения спецоперации. Там он пробыл четыре месяца, а в середине ноября погиб. Он искупил свой поступок кровью.

https://t.me/rosich_ru/32249

Спасенная бойцами "Оркестра" пенсионерка из Курдюмовки Валентина Пащенко простилась с погибшими сыновьями. Мужчин похоронили на городском кладбище Горловки. Когда украинские националисты поняли, что удержать населенный пункт не удастся, начали расстреливать гражданских. Одним из казненных был и сын женщины, которого расстреляли во дворе дома. Второй сын погиб от взрыва гранаты.

В настоящее время женщина живет в Горловке, за ней ухаживают два оставшихся сына. "Ребятам спасибо, дай бог здоровьечка всем, кто помогал, помогает и будет помогать мне. Я не знаю, как мне дальше жить. Мне очень тяжело. Я как-то постараюсь выжить, у меня еще два сына есть". Похороны состоялись при поддержке представителей ЧВК "Вагнер", которые помогли доставить тела на кладбище, подготовили траурные венки и могильные кресты. "Оркестр" освободил Курдюмовку 29 ноября.

https://t.me/orchestra_w/4035

https://t.me/riafan_everywhere/15622

"Это хорошо управляемая подготовленная структура с уважительным отношением друг к другу по всей вертикали". - Евгений Пригожин об отличиях ЧВК "Вагнер" отличается от других вооруженных формирований.

https://t.me/orchestra_w/4021

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я в курсе, что такая проверка была. Но насколько мне известно, делу ход не дали.

Что касается наёмничества, я придумал, я создал и я управляю ЧВК «Вагнер». Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне. Если кого-то что-то не устраивает на территории России или за её пределами, я в вашем распоряжении».

https://t.me/concordgroup_official/214

В теме Дополнительных ответов Пригожина Е.В. есть скрины из видео, где он общается со своими бойцами в землянке. Буквально на следующий день вышла шутка от Владлена Татарского.

"Пригожин приобрел себе новую гостиницу на Донбассе".

Та самая землянка из недавнего видео:

https://t.me/vladlentatarsky/18341

Спасибо директору "Вагнера" - он делает до нас абсолютно все.

Бывший заключённый ИК-5 (город Рязань), заключивший контракт с ЧВК "Вагнер", поделился своим опытом участия в боевых действиях: "Что хочу сказать. Никакого наебалова нет. Все, как и говорили, мы воюем наравне со всеми. Вот сейчас поедем получать награду".

"Вагнеровец" рассказал, что были затруднения из-за подвоза бк, но Евгений Пригожин делает все для того, чтобы штурм Бахмута проходил без запинок:

"Есть сложности с боеприпасами, но директор все для нас выбивает, чтобы мы могли работать и выполнять задачи. Продвижение под Бахмутом у нас идет успешно. Вперед, "Вагнер"!

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10132



Иллюстрация Wolfgang_Art

Танковый экипаж ЧВК «Вагнер», работающий новейшем Т-90М «Прорыв».

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10115

Ездят на Т-90М, этих машин все больше и больше на фронте

https://t.me/c/1801542020/1727



Пригожин поздравил с Новым годом - тортом с зайцами, держащими кувалды! На первом плане - футляр от скрипки.

https://t.me/orkestrwagnera_gruppa/10146

Как всегда тема без рассылки с комментариями и ответами на запросы Пригожина Е.В. по ссылке%

Дополнительные комментарии Пригожина Евгения Викторовича

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