Узнал, что власти из «соображений безопасности» запретили фестиваль «Былинный берег», который проводился с 2011 года рядом с Кимрами в Тверской области на берегу Волги. Фестиваль популяризировал эстетику Древней Руси, там собирались реконструкторы в кольчугах, выступали отечественные фолк-рок группы.

В Тверской области запретили традиционный исторический фестиваль "Былинный берег", решив вместо него провести грандиозный фестиваль плова. Организаторы пишут:

"Мы получили на руки решение антитеррористической комиссии Кимрского муниципального округа Тверской области. Суть решения в том, что на территории муниципалитета "Былинный Берег" и "Фэнтези Фест" пройти не могут по соображениям безопасности. Нам сообщили, что это консолидированная позиция надзорных органов региона. При этом ни с одним из ответов надзорных органов мы ознакомлены не были.

К сожалению, мы увидели отсутствие желания помогать в решении организационных вопросов со стороны муниципалитета, сливы информации и желание сделать всё, чтобы мероприятие прошло в другом месте, либо полное безразличие по принципу: Ваши проблемы - вы и решайте. Причём ситуация с площадкой за год не изменилась. Изменилось отношение. Возможно это связано с личной заинтересованностью ряда лиц на местном уровне. Которые пытаются прикрыть личную заинтересованность ситуацией в стране. Мы делаем выводы и видим единственный выход из ситуации - перенос места проведения в другой регион".

Жертвой таких же запретов стали и многие другие фестивали в русской глубинке. Местные администрации вдруг принялись выдвигать к организаторам какие-то совершенно невыполнимые требования – дескать, возведите бетонный забор по периметру всей фестивальной площадки и расставьте вдоль него охрану.

Пишут, что запреты связаны с терактом в "Крокус-холле". То есть получается, что таджики-ваххабиты при содействии бюрократических запрещалкиных в общем-то добились своей цели – прижать русских, запретить им собираться на своей же земле, развивать свою культуру и петь свои песни.

Ну ничего, не расстраивайтесь, вместо «Былинного берега» российские власти проведут вам многонациональный фестиваль плова и расскажут о преимуществах массового завоза мигрантов. Им-то ведь никто из «соображений безопасности» не запрещает массово отмечать ураза-байрамы на улицах русских городов.

Александр Храмов

Думаете он шутит? Да как бы не так. Вот отличная новость. "Для всех гостей мероприятия готовят яркие выступления таджикских ваххабитов коллективов, выставку-ярмарку, фотозоны, мастер-классы по отрезанию голов русским и вкуснейшую таджикскую кухню - традиционную выпечку выпечку и, конечно же, плов".

Енисейская Сибирь. Красноярский край

Уже от одного слова плов начинает тошнить! И, кстати, а почему она не замотана в никаб?

И никому в голову из чиновников местечковых в голову не приходит простейшая мысль. Чем больше отменяют русских фестивалей, тем больше освобождается места для агитмероприятий ОПГ-диаспор и иноагентов.

А потом мы удивляемся вот таким билбордам, прославляющим год семьи Вот вам поближе, чтоб не ошибиться