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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23

Очередной выпуск плакатов, банеров, муралов, рисунков и немного юмора.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Граффити в поддержку спецоперации на Украине появилось на фасаде здания главпочтамта в Симферополе в середине апреля.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Красивый Южно-Сахалинск. Это здание архива на улице Дзержинского.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23На улице Академика Глушко в Казани на одном из домов появился муралНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Мемориальная доска

Дмитрий Алексеевич Силаев родился в 16 декабря 1996 года в с.Рыболово Раменского района. С 2004 по 2013 год учился в Рыболовской средней школе. Педагоги о нем отзывались как о добросовестном, старательном и отзывчивом ученике. Он был активным участником военно-патриотического движения и различных спортивных мероприятий. После окончания школы Дмитрий поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Погиб при исполнении воинского долга 1 марта 2022 года во время участия в специальной военной операции на территории Украины. Награжден орденом Мужества посмертно. С военными почестями похоронен на кладбище в с.Рыболово.

 Новому Раменскому радио стало известно, что в конце августа в администрацию Раменского городского округа поступило ходатайство от Рыболовской школы, подкрепленное ходатайством семьи погибшего об установке мемориальной доски на учреждении, где учился участник спецоперации.

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23
glavmusor.ru
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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23
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«На доме, где он проживал и вырос, уже расположена мемориальная доска. Ее сделали силами семьи (вдумайтесь только: силами семьи!!!). Я думаю, что будет правильно, если на образовательном учреждении, где учился Дмитрий Силаев, также появится памятная доска», - подчеркнула Ольга Егорова. Она добавила, что наш земляк был одним из первых, кто принял участие в специальной военной операции на территории Украины.

Мемориальная доска уже изготовлена. Депутаты Совета Депутатов ознакомились с ее макетом и единогласно приняли решение о торжественном открытии на Рыболовской школе. https://t.me/radioARBAT/19584
Так и хочется спросить: а сами безъинициативноые совсем?Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Мадам Пеницилин

В Ростове-на-Дону открыли памятник «мадам Пенициллин»  - эпидемиологу Зинаиде Ермольевой, что благодаря своим изобретениям в годы Великой Отечественной войны вернула в строй миллионы раненых бойцов.
Памятник открыт неподалеку от Ростовского медицинского университета Российским военно-историческим обществом (РВИО). https://t.me/workBrothers/6851
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Арт у Кремля

Между прочим, арт от @Vindemiatrix_Art на нашу фотографию владимирского СОБР засветился на Красной площади. К сожалению, самостоятельно сфотографировать вблизи не получилось из-за размещения баннеров на территории проведения фестиваля военных оркестров "Спасская башня".Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Но спасибо добрым людям, приславшим свои кадры)Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23Вот это фото. Приятно.
Оригинальное фото СпецнаZ-ПРО, фотограф Вадим Ефремов https://t.me/specpro/5289
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Привет!
Я русский художник. В это непростое время, чувствую, что должен как-то поддержать ребят, которые на передовой. Поддержать в материальном плане не могу, поэтому я решил сделать это по-своему. 
Я буду искать красивые кадры, характерных персонажей, не обязательно военных, чтобы навсегда запечатлеть этих людей.Искусство всегда поддерживало армию в непростые времена, так должно быть и сейчас. 
Дай Бог, кто-нибудь из них увидит мои рисунки и узнает себя. Ребята герои и им сейчас нелегко. Очень надеюсь, что это их как-то подбодрит. https://t.me/drawanything/123

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