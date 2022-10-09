Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 23

Очередной выпуск плакатов, банеров, муралов, рисунков и немного юмора.Граффити в поддержку спецоперации на Украине появилось на фасаде здания главпочтамта в Симферополе в середине апреля.Красивый Южно-Сахалинск. Это здание архива на улице Дзержинского.На улице Академика Глушко в Казани на одном из домов появился муралМемориальная доска
Дмитрий Алексеевич Силаев родился в 16 декабря 1996 года в с.Рыболово Раменского района. С 2004 по 2013 год учился в Рыболовской средней школе. Педагоги о нем отзывались как о добросовестном, старательном и отзывчивом ученике. Он был активным участником военно-патриотического движения и различных спортивных мероприятий. После окончания школы Дмитрий поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова.
Погиб при исполнении воинского долга 1 марта 2022 года во время участия в специальной военной операции на территории Украины. Награжден орденом Мужества посмертно. С военными почестями похоронен на кладбище в с.Рыболово.
Новому Раменскому радио стало известно, что в конце августа в администрацию Раменского городского округа поступило ходатайство от Рыболовской школы, подкрепленное ходатайством семьи погибшего об установке мемориальной доски на учреждении, где учился участник спецоперации.
«На доме, где он проживал и вырос, уже расположена мемориальная доска. Ее сделали силами семьи (вдумайтесь только: силами семьи!!!). Я думаю, что будет правильно, если на образовательном учреждении, где учился Дмитрий Силаев, также появится памятная доска», - подчеркнула Ольга Егорова. Она добавила, что наш земляк был одним из первых, кто принял участие в специальной военной операции на территории Украины.
Мемориальная доска уже изготовлена. Депутаты Совета Депутатов ознакомились с ее макетом и единогласно приняли решение о торжественном открытии на Рыболовской школе. https://t.me/radioARBAT/19584
Так и хочется спросить: а сами безъинициативноые совсем?Мадам Пеницилин
В Ростове-на-Дону открыли памятник «мадам Пенициллин» - эпидемиологу Зинаиде Ермольевой, что благодаря своим изобретениям в годы Великой Отечественной войны вернула в строй миллионы раненых бойцов.
Памятник открыт неподалеку от Ростовского медицинского университета Российским военно-историческим обществом (РВИО). https://t.me/workBrothers/6851
Арт у Кремля
Между прочим, арт от @Vindemiatrix_Art на нашу фотографию владимирского СОБР засветился на Красной площади. К сожалению, самостоятельно сфотографировать вблизи не получилось из-за размещения баннеров на территории проведения фестиваля военных оркестров "Спасская башня".Но спасибо добрым людям, приславшим свои кадры)Вот это фото. Приятно.
Оригинальное фото СпецнаZ-ПРО, фотограф Вадим Ефремов https://t.me/specpro/5289
Еще фотоНародное творчество:@kcpn2014@kcpn20141@stone_eyes_Z
Привет!
Я русский художник. В это непростое время, чувствую, что должен как-то поддержать ребят, которые на передовой. Поддержать в материальном плане не могу, поэтому я решил сделать это по-своему.
Я буду искать красивые кадры, характерных персонажей, не обязательно военных, чтобы навсегда запечатлеть этих людей.Искусство всегда поддерживало армию в непростые времена, так должно быть и сейчас.
Дай Бог, кто-нибудь из них увидит мои рисунки и узнает себя. Ребята герои и им сейчас нелегко. Очень надеюсь, что это их как-то подбодрит. https://t.me/drawanything/123
@OhhhhhThisIsMy_bot«33-й Мотострелковый Берлинский Донской Казачий полк. Южный фронт»@OhhhhhThisIsMy_bot«Всегда поможет»@OhhhhhThisIsMy_bot«Герои харьковского фронта»@OhhhhhThisIsMy_bot«Музыканты»@OhhhhhThisIsMy_bot
Отличные шевроны:Шеврон дня:Ну и напоследок немного юмора.В Донецке появились плакаты с лидерами США и Европы.Товариши, эуропейцы, продам эко тувалет б.у, не нужна смывать, економит электроэнергию. Создает личный запас удобрений и газов... Спросить бабку, мени тута все знают.Срочно принять укропию в НАТО... что-то очень напоминает.Говорят после подрыва трубы туда выехал Шольц «лучший спец по турбинным делам» в ЕвропеНейросеть попросили нарисовать "Русский военный корабль" и вот что из этого вышло. Искусственный интеллект постоянно рисует картины и вот что она выдала.
А это уже не юмор. Это правда жизни.Русский не начинает войн. Он их заканчивает!
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