Путин пригрозил бизнесу национализацией

Законов для этого еще нет, но претенденты могут быть названы уже в мае

Владимир Путин пригрозил национализацией предприятиям, собственники которых «не справляются со своей работой». В первую очередь экстренная мера может быть применена к компаниям, злостно не выполняющим гособоронзаказ - об этом президент заявил на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством. По информации Путина, некоторые предприятия, регулярно получающие деньги от государства, «перебрасывают» их на другие бизнесы.

ФОТО: KREMLIN.RU

Рутинная процедура подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021-23 год не предвещала никаких сюрпризов. Каждый пункт, попадающий в этот документ, тщательно согласовывается всеми заинтересованными сторонами, а сам текст является компромиссным вариантам длительных закулисных баталий.

Владимир Путин в начале церемонии дежурно поблагодарил профсоюзы и бизнес за приверженность ценностям социального партнёрства в разгар пандемии и выразил надежду, что в постковидный период они также ответственно и активно будут работать над восстановлением экономики и рынка труда.

Безработица, по словам президента, должна вернуться на прежний уровень уже к концу текущего года.

Для этого необходимо наращивать инвестиции в новые проекты и параллельно развивать механизмы дистанционной занятости, позволяющие «гражданам зарабатывать независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью». Путин напомнил, что власти оказали ощутимую поддержку бизнесу - в частности, в два раза снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для МСП - и теперь вправе ожидать от предпринимателей ответных шагов. «Мы, безусловно, рассчитываем на то, что высвободившиеся ресурсы будут направлены в том числе на повышение зарплат работникам», - заявил он.

Это замечание вкупе с требованием позаботиться о санаторном лечении работников, в тяжёлой форме переболевших коронавирусом, по всей, видимости должно было стать главным смысловым акцентом церемонии, но тут председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков неожиданно вспомнил о пункте, не вошедшем в итоговый текст соглашения. «Мы предлагали при банкротстве социально значимых стратегических предприятий в случае угрозы сохранению занятости использовать механизм национализации», - заявил он, отметив, что две другие стороны идею не поддержали, хотя ничего такого в ней нет.

«Национализация - это нормальная рыночная мера, когда банкротство ведёт к общественным возмущениям и потерям для рабочих мест и экономики», - сообщил Шмаков. Национализированное предприятие, по его словам, должно быть санировано, а потом вновь выставлено на торги за «более крупные деньги». Это, как считает защитник прав трудящихся, - нормальный экономический цикл.

Реакцию представлявшего на церемонии интересы бизнеса Александра Шохина из-за темных очков понять было невозможно - впрочем, она была легко предсказуема. А вот президент на революционное предложение лидера профсоюзов отреагировал весьма неожиданно. Для сохранения занятости, сказал ВВП, национализация как мера воздействия совсем не обязательно окажется эффективной. Но вот если «собственники не справляются с текущей работой» и «не могут воспользоваться помощью со стороны государства», которая им оказывается, то, да, применение такого инструмента вполне возможно. «В том числе в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», - подчеркнул Путин, отметив, что, поскольку все военные заказы исправно и ритмично оплачиваются государством, имеющиеся сбои можно объяснить только неэффективной работой менеджмента. «Хочу обратить внимание Александра Николаевича (Шохина - "МК"), и чтобы все имели это в виду!»- пригрозил Путин.

Глава РСПП тему, связанную с обязательствами бизнеса по гособоронзаказу, в своём выступлении предпочёл не комментировать. А про угрозу национализации сказал, что это ещё более-менее рыночная мера - ведь она хотя бы предусматривает компенсации предыдущим собственникам. «Сейчас есть случаи, когда фактически происходит не национализация, а экспроприация - на основании таких аргументов, которые, на мой взгляд, требуют обсуждения», - пожаловался Шохин.

Однако Владимиру Путину такая реакция (точнее, ее отсутствие) на слова о срыве гособоронзаказа не понравилась. «Прошу вас обратить внимание на то, что мной было сказано!» - потребовал президент, порекомендовав Шохину для выяснения деталей связаться с министром промышленности Мантуровым и заказчиками оборонной продукции.

«Разбор полётов» и оглашение претендентов на национализацию, по всей видимости, состоится в рамках серии военных совещаний, которые Путин по традиции проводит в Сочи в начале мая. Как рассказал сам ВВП, готовясь к этому мероприятию, он начал получать доклады, свидетельствующие о том, что «некоторые коллеги» должны «повысить внимание к выполнению заказов государства» и не «перебрасывать полученные от него деньги на другие бизнесы». Что касается непосредственно национализации, то она сейчас в России невозможна, поскольку отсутствуют соответствующие законы. Впрочем, в Госдуме уже два года пылятся готовые предложения от КПРФ, давно предлагающей Кремлю вспомнить о полезном опыте своих предшественников.

https://www.mk.ru/politics/2021/03/31/putin-prigrozil-biznes...