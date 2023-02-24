Территория Героев...(72)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23944 https://t.me/mod_russia/23963 https://t.me/mod_russia/23977 https://t.me/mod_russia/23993

Прапорщик Исканяров Айнур Начальник аппаратной прапорщик Айнур Исканяров в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Украинские националисты, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций атаковали район расположения российской БТГр с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков, осколками снаряда РСЗО американского производства были повреждены узлы и агрегаты станции спутниковой связи.

Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, осознавая, что подвергается смертельной опасности, Исканяров выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению. Находясь в условиях обстрела со стороны боевиков, Айнур оценил характер повреждений и оперативно осуществил замену поврежденных элементов, после чего заново настроил станцию.

https://zpobeda.ru/ajnur-iskanyarov/

Старший прапорщик Васильев Илья Старший прапорщик Илья Васильев в составе экипажа танка неоднократно принимал участие по выдавливанию украинских боевиков из стратегически важных населенных пунктов и их укрепленных районов обороны.

В боевых действиях, выполняя обязанности наводчика, уничтожил более пяти единиц бронетехники противника.

В одном из боев старший прапорщик Илья Васильев выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций противника. Подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны националистов, Иван открыл огонь по долговременным укрепленным позициям, где находились националисты и их бронетехника.

В результате точного огня противник был выбит с занимаемого рубежа обороны, понеся значительные потери в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах. Точные и грамотные действия старшего прапорщика Ильи Васильева позволили российским войскам занять выгодные рубежи и развить наступление.

https://zpobeda.ru/ilya-vasilev/

Сержант Теплов Антон В ходе специальной военной операции командир отделения сержант Антон Теплов вместе со своим подразделением выполнял задачи в интересах батальонной тактической группы российских десантников.

При совершении марша, в составе подразделения в районе одного из населенных пунктов сержант Теплов обнаружил движущуюся в направлении колонны, боевую машину пехоты националистов. Без промедления оценив сложившуюся обстановку Теплов огнем из гранатомета уничтожил боевую машину противника.

Профессионализм сержанта Антона Теплова позволил предотвратить атаку противника на российское подразделение, в результате чего колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь.

https://zpobeda.ru/anton-teplov/

Капитан Аюшеев Леонид,

капитан Дашинимаев Цыден Командир роты батальона "Байкал" капитан Аюшеев Леонид Баирович, награждён медалью "За Отвагу". Командир роты батальона "Байкал" капитан Аюшеев Леонид Баирович, награждён медалью "За Отвагу".

Слева от него призванный из Забайкалья командир медицинской роты капитан медицинской службы Дашинимаев Цыден Цыбенович, награждён медалью "За спасение погибавших".

https://t.me/strana_geroev/4273 Рядовой Тамир Цыпылэ ушел на контракт со срочной службы и с 16 мая находится в зоне СВО.

В интервью (см. видео по ссылке) он с улыбкой рассказывает о том, как вместе с товарищами на боевых машинах попал под обстрел. Теперь это просто один из эпизодов его биографии. Опасность для жизни – была. Страшно – не было, не страшно и сейчас. «Прорвёмся!» – говорит отважный бурят.

https://t.me/mod_russia/23965 Младший сержант Вячеслав Дубков в мирной жизни руководил строительной фирмой. Служил по контракту в армии, но довольно давно, в 2006-м.

Сыновья у него уже взрослые: один — контрактник, сейчас в войсках; другой недавно пришёл со срочной службы. Получив повестку, глава семьи без особых раздумий ушёл на фронт, оставив младшего помогать по хозяйству, а подчинённых — «присматривать» за бизнесом: «Надо — значит, надо. Семья отнеслась с пониманием». (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/24001 Расчет орудия под командованием старшего сержанта Виталия Сотникова выполнял боевую задачу по поддержке подразделений российских войск при обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов.

При помощи данных, полученных с беспилотного летательного аппарата, был вскрыт район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты места скопления боевиков были незамедлительно переданы расчету Виталия Сотникова.

Благодаря умелому руководству старшего сержанта Сотникова артиллерийский расчет в ходе выполнения огневой задачи уничтожил три единицы техники националистов и до десяти человек личного состава.

После выполнения огневой задачи командир орудия вывел расчет из-под артиллерийского обстрела на безопасное расстояние и снова открыл огонь уже по перешедшему в наступление противнику. Точным огнем расчет Виталия уничтожил два бронетранспортера и до 15 националистов.

Решительные действия старшего сержанта Сотникова и слаженная работа его расчета позволили отразить наступление.

https://t.me/mod_russia/23946 Старший лейтенант Роман Лебедев, находясь на взводном опорном пункте, выполнял боевую задачу по обороне господствующей высоты. Противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные рубежи и перешел в наступление.

Роман Лебедев, находясь под постоянным плотным огнем украинской артиллерии и танков, умело командовал своим подразделением, грамотно располагал силы на местности и распределял задачи. В результате его действий удалось избежать потерь среди личного состава.

При этом на протяжении полуторачасового боя Роман Лебедев лично вел огонь из вооружения БМП-3. Проявляя решительность и отвагу, он уничтожил два автомобиля повышенной проходимости иностранного производства и до 10 пехотинцев противника.

Благодаря командирскому мастерству старшего лейтенанта Лебедева и слаженным действиям его личного состава удалось разгромить наступающего противника и удержать господствующую высоту.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Лейтенант Кадочников Егор В боях на Донбассе отдал свою жизнь абаканец 24-летний Егор Кадочников…

Егор был добрым, открытым, спокойным. Человеком, в котором порядочность и интеллигентность были буквально врождённые.

Как и мечтал, после школы поступил в военное училище, а затем стал кадровым офицером. Егор Дмитриевич Кадочников проходил военную службу в воинской части Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания в звании лейтенанта. Служил в отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Был начальником автомобильной службы.

Орден Мужества Егора останется навечно знаком его доблестного ратного служения, его подвига.

В Абакане установили мемориальную доску Егору Кадочникову. Доска установлена в абаканской школе № 9, где учился военнослужащий.

https://ok.ru/officialabakan/topic/154981842355029

Военнослужащий Леонов Сергей В Глазуновской школе состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускника школы, погибшего при исполнении воинского долга в СВО.

Леонов Сергей Евгеньевич родился 7 декабря 1976 года.

Старший стрелок – сапер парашютно-десантного батальона войсковой части 62295 гвардии рядовой Леонов погиб 21 июля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

http://ssmorel.ru/news/geroi_nashego_vremeni/2022-09-21-1199

Военнослужащий Бабак Павел Бабак Павел Николаевич, позывной Аллилуйя

17.12.1974 — 03.08.2022г.

https://zpobeda.ru/babak-pavel/

Гвардии капитан Дмитриев Артем Солдат "крылатой гвардии" - Дмитриев Артём Юрьевич.

После окончания военного училища Артём был направлен в легендарную 56-ую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Он был командиром инженерно-сапёрной роты, лично со своими бойцами участвовал в разминировании сохранившихся снарядов с времен Великой Отечественной войны по всей Волгоградской области.

Артем был грамотным офицером и отличным воспитателем . Был случай, когда солдату срочной службы потребовалось экстренное обследование, тогда Артем Юрьевич за свои деньги отвез солдата на прохождение МРТ. Он переживал за каждого солдата: будь то срочник или контрактник.

Артём неоднократно участвовал в различных специальных операциях и был награждён множеством медалей, но больше всего гордился "Орденом Мужества".

В декабре 2021 года Артём со своей молодой женой отправились к новому месту службы в Краснодарский край вблизи Анапы. Его новая должность -заместитель командира полка.

Он любил походы,покорил Эльбрус, с нетерпением ждал поездки в горы, чтобы покататься на сноуборде, нырял с аквалангом, обожал играть в настольные игры, виртуозно играл на барабанах, мечтал завести минипига, а в завершении военной карьеры заняться преподавательской деятельностью в военном инженерном училище, чтобы передать все свои знания молодому поколению.

Но событие 24 февраля перевернуло всё... Артём Юрьевич погиб 25 февраля 2022 года под Херсоном. Он с небольшой группой бойцов остался выполнять поставленную задачу -защищать подходы к Херсонскому мосту. Они сражались до последней капли крови, подмога подошла слишком поздно... Артем с бойцами ценой своей жизни выполнили поставленную задачу.

Артем Юрьевич посмертно награжден "Орденом Мужества".

https://vk.com/wall-201190697_323509

Военнослужащий Иванов Максим Иванов Максим Витальевич

27.08.1985 — 09.07.2022

https://zpobeda.ru/maksim-ivanov/

Гвардии старшина Куаншпеков Утемес Куаншпеков Утемес Мустафаевич

1976 - 19.04.2022

Гвардии старшина контрактной службы.

Уроженец Астраханской области.

Служил по контракту в воздушно-десантных войсках РФ.

Участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона РФ.

В составе разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Похоронен на Аллее Славы Костромы.

https://zpobeda.ru/kuanshpekov-utemes/

Военнослужащий Осипенко Владимир В Севастополе в последний путь проводили Владимира Осипенко — оператора-пулеметчика отделения радио и радиотехнической разведки разведывательного батальона.

Владимир родился в Севастополе и всем сердцем любил свою Родину, переживал о будущем Донбасса, где прошли годы его учебы — он выпускник Донецкого национального университета по специальности инженер-технолог.

В прошлом году, получив повестку Владимир сразу проявил себя и попал в разведку — в подразделение, которое выполняет сложнейшие задачи.

Боец погиб при артиллерийском обстреле на Херсонщине.

https://zpobeda.ru/vladimir-osipenko/

Старший лейтенант Парыгин Михаил В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб старший лейтенант Парыгин Михаил Сергеевич.

С первых дней спецоперации на Украине Михаил принимал в ней самое активное участие. 8 июля офицер получил смертельное ранение при освобождении Луганской Народной Республики.

В апреле прошёл обучение воздушной разведке и управлению беспилотными аппаратами в Москве, в мае получил звание старший лейтенант и снова вернулся в ДНР, в поселок Николаевка, где трагически погиб при исполнении воинского долга.

Михаил учился в школе № 16 города Невинномысска, после окончания поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил с красным дипломом. После окончания училища продолжил службу в Республике Крым в в/ч 126, с которой был командирован в 34-ю отдельную мотострелковую бригаду ст. Сторожевая-2 Карачаево-Черкесской Республики.

За проявленные отвагу и самоотверженность Указом президента РФ старший лейтенант Парыгин Михаил Сергеевич награжден Орденом Мужества. Посмертно.

https://vk.com/wall-1675854_446286

Военнослужащий Чекпаков Жанат Героический поступок совершил Чекпаков Жанат Муратович в ходе спецоперации на Украине.

14 апреля 2022 года около 14:00 по московскому времени произошло нападение на российскую колонну в районе ЛНР, Жанат был водителем бронемашины «Тигр».

Минометный обстрел сокрушал все вокруг, один из снарядов попал внутрь машины и взорвался. Жанат получил ранения руки, плеча, а также были пробиты легкие. Несмотря на это, продолжил движение дальше, терял сознание прямо на ходу, отключался и снова просыпался, было сильное кровотечение.

Сила духа, адреналин, желание спасти своих товарищей, собрало в нем силы вывести свой экипаж из-под огня и спасти им жизнь.

Как только Жанат выехал из красной зоны, вывез личный состав в безопасное место, потеряв при этом много крови, скончался на месте.

Он выполнил свой воинский долг, спас командира, товарищей, отдав свою жизнь за них.

По словам его командира, «если бы не Жанат, мы бы все погибли».

Чекпакову Жанату был присвоен «Орден мужества» (посмертно)

У Жаната остались жена и двое несовершеннолетних детей.

https://vk.com/wall-62832959_2621337

Военнослужащий Рoccoхин Алeкceй В хoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa Укpaинe гepoичecки пoгиб 19- лeтний Рoccoхин Алексей.

Он пoгиб в бoях пoд ceлoм Зoлoтapёвкa ЛΗР. Алeкceй coвepшaл ocвoбoждeниe дepeвни oт нaциoнaлиcтичecких гpуппиpoвoк. Блaгoдapя cмeлым, гpaмoтным, мужecтвeнным дeйcтвиям Алeкceя Рoccихинa гpуппa пpoтивникa былa уничтoжeнa. Β хoдe бoя пoлучил нe coвмecтимoe c жизнью paнeниe.

Алeкceй poдилcя в paйцeнтpe 8 aвгуcтa 2002 гoдa. Β Κиpoвe пoлучил cпeциaльнocть «Μoнтaжник paдиoэлeктpoннoй aппapaтуpы и пpибopoв». С 18 лeт для нeгo нaчaлcя apмeйcкий этaп жизни.

Оceнью 2020 гoдa ушёл пo пpизыву, пoпaл в вoeннo-кocмичecкиe вoйcкa, чepeз гoд вepнулcя. Ηo cpaзу пoнял, чтo нe мoжeт жить бeз apмии. Β дeкaбpe 2021 гoдa oн пocтупил нa вoeнную cлужбу пo кoнтpaкту. Βoт тaк и oкaзaлcя в гopoдe Чeбapкуль нa Уpaлe. А в янвape их чacть oтпpaвили нa учeния в Бeлopуccию, a пoтoм c пepвых днeй cпeцoпepaции – нa Укpaину.

Зa oтвaгу и caмooтвepжeннocть, пpoявлeнныe в хoдe выпoлнeния бoeвых зaдaний, зa бecкoнeчную пpeдaннocть cвoeй Рoдинe и нapoду Рoccoхин Алeкceй нaгpaждён Оpдeнoм Μужecтвa. Πocмepтнo.

https://zpobeda.ru/roccohin-alekcej/

Военнослужащий Буланов Эдуард 20-летний псковский десантник Эдуард Буланов, с детства мечтавший попасть в элитные войска ВДВ, погиб в Буче.

Эдуард родился 29 июня 2001 года в селе Кайсацкое Палласовского района Волгоградской области в семье военных.

Эдуард был спокойным, даже стеснительным.

В 2017 году Эдуард Буланов окончил девятый класс. Поступил в Институт непрерывного образования ВолГАУ на специальность «МЧС и пожарная безопасность». В 2021 году он получил диплом и почти сразу ушел в армию. Физическая подготовка и телосложение позволили ему попасть в подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии – она считается элитной. Он был счастлив, что оказался именно в псковской дивизии.

Ушел в армию рядовым. Через полгода он стал гвардии ефрейтором, его назначили заместителем начальника боевой машины, наводчиком танка.

Перед началом спецоперации псковских десантников построили в ряд и спросили: «Кто пойдет воевать?». Буланов без раздумий сделал шаг вперёд.

Последний раз Эдуард позвонил отцу поздним вечером 23 февраля, поздравил с Днём защитника Отечества и предупредил, что его отправляют в Чернобыль.

– Он сказал: «Пап, я вас сильно люблю». Утром мы просыпаемся и видим обращение президента. Тогда мы и поняли, что Эдика отправили на спецоперацию.

Когда Эдика убили, мальчишки не могли его просто оставить. Они тащили его по полю боя, когда в них стреляли, и нужно было убегать.

https://zpobeda.ru/eduard-bulanov/

Военнослужащий Дегтяренко Андрей Дегтяренко Андрей Константинович

погиб при штурме Азовстали

12.05.2000-06.04.2022

https://zpobeda.ru/degtyarenko-andrej/

Военнослужащий Бережной Роман Бережной Роман Владимирович!

Погиб 09.01.2023, при боевых действиях на Украине.

https://zpobeda.ru/roman-berezhnoj/

Военнослужащий Красильников Анатолий В ходе спецоперации погиб под Соледаром наш земляк Красильников Анатолий Евгеньевич. Он был хорошим человеком, любимым мужем, и отличным другом.

https://zpobeda.ru/anatolij-krasilnikov/

Военнослужащий Филев Олег 24-летний вагнеровец из Забайкалья погиб в спецоперации

Уроженец поселка Новокручининский Читинского района Забайкальского края Олег Филев, подписавший контракт с ЧВК «Вагнер», погиб 9 января в ходе специальной военной операции на Украине.

https://ok.ru/z.o.n/topic/155918305946576

Военнослужащий Пустовалов Влас При выполнении задач в ходе СВО в жесточайшем бою в г. Артемовске ДНР геройски погиб Пустовалов Влас Андреевич (26.01.1995 года рождения) Верхнетагильский боец ВЧК «Вагнер».

Учился в школе 8, занимался в секции «Самбо» Детско-юношеского центра.

Представлен к двум Государственным наградам, посмертно.

https://zpobeda.ru/vlas-pustovalov/

Военнослужащий Войтов Сергей Контрактник ЧВК «Вагнер» из донского региона погиб в зоне СВО.

28-летний Сергей Войтов из Донецка Ростовской области получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу. Его убили 6 января. Тело парня удалось вывезти совсем недавно. Бойца похоронят на Кубани, где живет его мать.

Сергей отбывал наказание в колонии. Когда началась спецоперация, его завербовали в ЧВК. Он подписал контракт и отправился в зону СВО. В феврале у бойца должна была завершиться полугодовая служба, и он мог получить помилование.

https://zpobeda.ru/sergej-vojtov/

Военнослужащий Филимонов Александр Администрация Каргатского района выражает глубокие соболезнования родным и близким Филимонова Александра, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Александр честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. https://zpobeda.ru/aleksandr-filimonov/ Военнослужащий Спиртков Владимир Жители с. Морозово проводили в последний путь участника спец. операции на Украине Спирткова Владимира Владимировича.

Почти все жители села собрались попрощаться с Володей. Владимир родился 12 апреля 1976 года. Нелёгкая судьба была у простого сибирского паренька. Мама Володи умерла когда ему не было и 8 месяцев. Маленького Володю взяла на воспитание его сестра. В многодетной семье Горбуновых Володя воспитывался до 7 лет. В возрасте 7 лет Володю забрал папа. В Морозово, у своей сестры, появился после учёбы взрослым. В октябре 2022 года Владимир ушёл добровольцем воевать за свободу и независимость ЛНР. 14 декабря 2022 года проявив мужество и героизм Владимир погиб на поле боя г. Артемовск. Посмертно В.В. Спиртков был награждён медалью. https://zpobeda.ru/vladimir-spirtkov/ Военнослужащий Лазарчук Роман В городе Донецке Ростовской области похоронили погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Романа Лазарчука. 32-летний Роман на связь с родными в последний раз выходил в сентябре. Он получил смертельное осколочное ранение 17 декабря в боях под Артемовском. Тело погибшего удалось вывезти на родину лишь спустя долгое время. https://www.panram.ru/news/donbass-operativno/v-rostovskoy-oblasti-pokhoronyat-32-letnego-boytsa-chvk-vagner-romana-lazarchuka/ Военнослужащий Ибрагимов Арслан В ходе боевых действий погиб 04.01.2023 боец ЧВК Вагнер Ибрагимов Арслан. https://zpobeda.ru/arslan-ibragimov/ Военнослужащий Большаков Дмитрий Стало известно о гибели в военной спецоперации жителя Ярославской области. Не вернулся домой живым 31-летний житель Переславля-Залесского Дмитрий Большаков. Он принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». https://76.ru/text/gorod/2023/02/02/72025568/ Военнослужащий Винокуров Николай В Новосибирской обл. п. Желтинском простились с участником СВО Винокуров Николай Александрович, 18 августа 1986 года рождения, погиб при выполнении воинского долга в составе ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции. Николай исполнил свой воинский Долг до конца, верой и правдой служил своей стране, всем нам. https://zpobeda.ru/nikolaj-vinokurov/ Военнослужащий Галиаскаров Алексей В с.Нижняя Тавда Тюменской обл. состоялось прощание с бойцом Частной Военной Компании Галиаскаровым Алексеем Александровичем. Алексей Галиаскаров родился 06.11.1975 г.р. в п.Первомайка Нижнетавдинского района. Жил, учился и работал в г.Надым ЯНАО. Погиб 14.01.2023 г. на территории Донецкой Народной Республики в г.Артемовск. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, награжден государственной наградой Российской Федерации — медалью «За отвагу» (посмертно). https://zpobeda.ru/aleksej-galiaskarov/ Военнослужащий Колбасеев Яков В ходе специальной военной операции погиб Яков Владимирович Колбасеев. Яков родился в 1977 году. Учился в средней школе № 3 города Мегиона. Прошел военную службу в Чеченской республике, ветеран боевых действий. После начала СВО принял решение встать на защиту интересов нашей страны в составе ЧВК «Вагнер». https://vk.com/wall-130342697_106101 Военнослужащий Головин Егор Головин Егор Дмитриевич 07.10.1996 — 17.01.2023 Участник спецоперации на Украине, погиб при взятии Артемовска. https://zpobeda.ru/egor-golovin/ Военнослужащий Климов Максим При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб Климов Максим, выпускник Кстовского нефтяного техникума 2021 года. Ему было 19 лет. 04.07.2002 — 30.06.2022 После прохождения срочной службы Максим Климов остался в рядах Российской Армии и перешел на контрактную службу. За отвагу он представлен к высокой государственной награде. https://zpobeda.ru/klimov-maksim/ Рядовой Белов Антон Военнослужащий из Максатихинского района Тверской области Антон Белов погиб в ходе спецоперации в Украине. Ему было 22 года. Белов Антон Сергеевич родился 25 июня 2000 года в посёлке Максатиха Тверской области. Обучался в МБОУ Максатихинская СОШ № 2. В 2019 году окончил Бежецкий промышленно-экономический колледж. 22 октября 2019 года призван на срочную службу в вооруженные силы Российской Федерации. Проходил службу в воинской в Волгограде. После окончания срочной службы продолжил службу по контракту в республике Абхазия, в звании рядового, в должности механика-водителя. https://zpobeda.ru/anton-belov/ Доброволец Красюк Владимир В ходе специальной военной операции на Украине погиб Владимир Красюк из с. Сухотское Моздокского района. https://zpobeda.ru/vladimir-krasjuk/ Военнослужащий Злобин Евгений В ходе специальной военной операции на Украине, проявив героизм и мужество, пал смертью храбрых житель Вятскополянского района. Мобилизованный осенью прошлого года уроженец деревни Дым-Дым-Омга Евгений Аркадьевич Злобин погиб защищая жителей Донбасса 23 января 2023 г. Ему было 28 лет. https://zpobeda.ru/evgenij-zlobin/ Гвардии ефрейтор Будаев Чингис В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец с. Зурган-Дэбэ (Ноехон), гвардий ефрейтор 1 батальона 11-ой гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Чингис Аюшеевич Будаев Будаев Чингис Аюшеевич — участник боевых действий в Сирии, в Донбассе и Украине. Для него была большая честь воевать в составе легендарной 11-ой гвардейской ОДШБ ВДВ. С 25 апреля 2022 года числился пропавшим без вести после выхода на боевое задание в составе разведгруппы. В ходе разведывательных действий его группа попала в засаду на вражеской территории, с тех пор не было вестей о нем. Сейчас пришла печальная весть с официальным подтверждением. https://zpobeda.ru/chingis-budaev/ Доброволец Филиппов Олег «Его любили все дети». На СВО погиб потомственный учитель из Свердловской области В ходе специальной военной операции погиб потомственный учитель физкультуры из Свердловской области.

Олег Филиппов до ухода в войска преподавал в школе села Средний Бугалыш. Молодому человеку было 23 года. Односельчане любили и уважали Олега Филиппова, несмотря на его молодость. https://zpobeda.ru/oleg-filippov/ Военнослужащий Аргунов Артем Уроженец села Нижняя Куэнга Сретенского района (Забайкалье), 30-летний Артем Аргунов, призванный осенью 2022 года на спецоперацию, погиб в ходе боевых действий. В 2011 году Артём окончил профучилище по специальности «тракторист-машинист», отслужил в рядах Российской армии. Осенью 2022 года был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Погиб в ходе боевых действий 16 января 2023 года. За проявленный героизм и отвагу при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества посмертно. https://m.ok.ru/group/52416170492112/topic/155921245891536 Военнослужащий Безруков Данила Выпускник Кадетского корпуса 2021 года рядовой Данила Безруков погиб в СВО в конце января, участвуя в ней с августа 2022 года. Чистый, светлый, настоящий… Невозможно поверить, жизнь только начиналась. Ему было 19 лет. https://zpobeda.ru/danila-bezrukov/ Гвардии старший прапорщик из Курска погиб во время проведения спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик. Герой навсегда останется в памяти и сердцах курян доблестным воином, до конца верным присяге. Артуру Владимировичу было 33 года. https://vk.com/wall-157031700_94357 Два одноклассника и близких друга из Атамановки погибли в боях на Украине: Старший сержант Недорезов Дмитрий В ходе специальной операции на территории Украины погиб Недорезов Дмитрий. Дима родился 28 февраля 1994 года в городе Чита. Чемпион Республики Бурятия по хоккею 2021 года в составе хоккейной команды «Багатур». Служил по контракту в составе 5-й отдельной Тацинской танковой бригаде в Улан-Удэ. Погиб в бою в российской колонне, попавшей в засаду из танков необандеровцев 30 марта. Дима был прекрасным человеком и настоящим воином. У него осталось двое детей. Посмертно награжден орденом Мужества. https://vk.com/wall-32332910_795545 Военнослужащий Уваров Алексей Алексей Уваров учился в одном классе с Дмитрием Недорезовым, они были близкими друзьями, проводили их в последний путь через несколько дней друг от друга. Похоронены прямо рядом. У Алексея Уварова остались жена и маленький сын. https://www.chita.ru/text/society/2022/07/29/71523584/ В поселке Атамановка на здании школы установили мемориальную доску в память о выпускниках Дмитрии Недорезове и Алексее Уварове, которые были одноклассниками. Открыли доску отцы погибших солдат. https://lyubimiigorod.ru/chita/news/16457022 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! "Россия начиналась не с меча..." Стихотворение Э. Асадова читает вся страна! Предыдущие выпуски:

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