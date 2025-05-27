Муравьиные баталии. Атака рыжих на муравейник черных

В рассказах «Змея под подушкой или подарок из Киргизии» и «Цапля на обед и крыса на ужин» я говорил о жизни в степи геодезической экспедиции. Вот там я наблюдал войну между рыжими и черными муравьями.

Рыжий или красный муравей

Муравьи длиной от 7 до 14 мм, красно-бурого цвета (грудка, стебелёк и щёки рыжевато-красные, брюшко и голова частично чёрные).

Усики рабочих и самок 12-члениковые с длинным первым члеником (скапус), у самцов состоят из 13 сегментов.

Половину брюшка занимает кислая ядовитая железа, окружённая мощным мускулистым мешком. При сокращении мышц яд выбрасывается на расстояние до нескольких десятков сантиметров.

Черный муравей

Рабочие муравьи имеют длину около 3-4,5 мм, самцы — 4-5,5 мм, матки — 7,5-11 мм. Окраска тёмно-коричневая или чёрная. Тело покрыто многочисленными короткими волосками. Их укус вызывает неприятные ощущения и может стать проблемой для людей.

К счастью, самые опасные муравьи, такие как «Муравей-пуля», «Огненный муравей» или Сиафу, укус которых может привести к летальному исходу, обитают только в Африке, Австралии, Южной и центральной Америке, а также Китае, Филиппинах и некоторых других жарких странах. В Европе такие муравьи не водятся.

Атака рыжих

Наш лагерь представлял собой длинный ряд солдатских палаток, вдоль которого была протоптана довольно широкая дорожка до столовой, стоянки машин и склада с инструментами. Вот на этой дорожке в земле на расстоянии одного метра друг от друга и обосновались рыжие и черные муравьи.

Зачем они вырыли свои норы в земле именно на этой протоптанной дорожке мне до сих пор не понятно, тем более на таком близком расстоянии друг от друга.

Какие такие мысли или инстинкты ими руководствовали? Каждый прохожий мог нарочно или случайно наступить на эту нору и завалить им вход/выход. Такое и случалось. Но муравьи с непонятным упорством вновь ремонтировали свое жилище.

Я раз сто проходил мимо муравейников, не обращая внимания на муравьев, да и они сами особенно не показывались на улице. Но вот однажды, проходя мимо них, я заметил какой-то ажиотаж около двух муравейников.

Присев на корточки между двумя муравейниками, я стал очевидцем нападения рыжих муравьев на муравейник черных. Смотрели мультфильм «Баранкин, будь человеком»? Была очень похожая ситуация. Рыжие муравьи двигались к муравейнику черных.

Часть черных вылезла наружу и напала на авангард рыжих. По два-три черных муравья приходилось на одного рыжего. Но авангард рыжих, преодолевая сопротивление, достиг входа в муравейник черных и полез внутрь. Остальная часть рыжих занялась черными муравьями на поверхности.

Силы были не равны, ведь каждый рыжий муравей был в три раза больше и сильнее черного. Как черные муравьи не отбивались, победа осталась за рыжими. И вот картина: По пути к своему муравейнику каждый рыжий муравей тащил куколку черных, а за ними рыжие тащили и самих упирающихся хозяев этих куколок!

Вот, что я недавно прочитал:

Все работы в муравейнике выполняют «помощники» — другие виды муравьев. Они строят жилище, ходят на охоту, холят и кормят своих хозяев и их потомство. Ради того, чтобы иметь помощников, рыжие нападают на соседние муравейники и похищают куколок, из которых выходят преданные невольники.

Как показали мои наблюдения, рыжие муравьи не только уносят куколок черных, но и берут в плен уже взрослых муравьев.

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