Новости нашей страны

В России стартовали продажи продуктов из новых регионов Первым брендом Донбасса и Новороссии, получившим регистрацию, стала Мелитопольская черешня. Это бренд был зарегистрирован Роспатентом — географическим указанием Мелитопольского района Запорожской области.

Предполагается, что теперь производители из новых регионов смогут продвигать свою продукцию на общероссийском рынке.

Существует 12 сортов мелитопольской черешни, который делятся по типу созревания.

Российские бренды заняли до 80% площадей в главных московских торговых центрах Еще 5 лет назад этот показатель составлял 50%. Вот такое импортозамещение. Рост доли отечественных брендов эксперты оценивают как показатель «значительной устойчивости и адаптивности российского рынка ретейла». То есть рынок сумел пережить массовый исход иностранных брендов и продолжает активно развиваться.

Среди оставшихся больше всего французских (7%), ливанских и турецких брендов (по 3%). Ранее мы писали, что с начала года на российский рынок вышли 9 иностранных торговых сетей, в том числе из Германии и Италии.

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За 2 года то можно было подготовиться..? Российские застройщики потеряли доступ к проектной документации из облака Autodesk Американский разработчик объявил об уходе из России больше двух лет назад, в марте этого года Autodesk запретил российским клиентам использовать свои продукты. Теперь же американцы заблокировали аккаунту компаний, которые делали закупки через третьи страны или использовали VPN.

Часть застройщиков уже перешла на российский софт или находится в процессе, компании же которые продолжали использовать Autodesk, по факту лишились всех данных, что приведет с сдвигу сроков сдачи объектов строительства. Продукты американского разработчика раньше использовались большинством российских инженеров в разных отраслях промышленности, включая строительство. Файлы клиентов хранились в зашифрованном облаке компании.

Неужели было не понятно, что они еще и подворовывают данные.

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Кризис? На центральных улицах Москвы почти не осталось свободных мест под кафе и магазины Например, мест нет Малой Бронной, Петровке и в Камергерском переулке. Если сильно постараться, то можно найти свободные площади на Арбате и Пятницкой улице. За год доля свободных площадей сократилась почти вдвое — с 14,3 до 7,9%.

Похоже, сфера обслуживания и общепита полностью восстановилась после пандемии и санкций. А сколько было страхов, воплей и паники...

https://t.me/bolecon/4425

Технологии никуда не делись. В сентябре по Москве начнут курсировать беспилотные трамваи В кабине все равно будет находится стажер-машинист для контроля ситуации. В рамках испытаний, которые начались в мае, такой трамвай прошел 400 км — не было зафиксировано ни одного ДТП или сбоя.

Уже сейчас 90% операций делается в автоматическом режиме через нейронные сети, с 2025 года этот показатель достигнет 100%. Предполагается, что уже к 2027 году 80% трамвайного парка столицы будут составлять беспилотные транспортные средства.

https://t.me/bolecon/4427

Опять санкции не работают? В Россию с февраля 2022 года пришли более 13 000 иностранных компаний При этом чуть больше сотни функционируют в новых российских регионах. Самые привлекательные регионы для зарубежных компаний — Москва (7,1 тыс.). Смоленская (1,5 тыс.), Московская (900) Санкт-Петербург (674) и Приморье (300). Источник: РИА Новости, на основе данных сервиса "БИР-Аналитик".

Большинство компаний действуют в сфере оптовой и розничной торговли, строительства, торговли автомобилями и мотоциклами, специальных строительных работ.

https://t.me/bolecon/4428

Из-за дефицита кадров в Россию теперь массово привлекают сотрудников из африканских стран И речь не дешевую рабочую силу, а высококвалифицированные кадры — в первую очередь ищут продажников и айтишников. Наибольший рост показала сфера образования и науки — в 2 раза.

С начала года больше всего вакансий российские компании разместили в Кении — их число выросло в 39 раз. В Зимбабве прирост в 15 раз, в Камеруне — в 9 раз, в Замбии — в 8 раз, в Алжире — в 7. Среди неафриканских стран в лидерах по темпам прироста числа вакансий оказались Албания, Пакистан и Бельгия. С начала года в Россию с целью работы въехали 1,4 млн человек.

https://t.me/bolecon/4429

В России началась реализация масштабного проекта «Национальная Кавказская тропа» Речь идет про пешеходный маршрут от Черного до Каспийского моря протяженностью 3,3 тыс. километров. Он будет проходить по территории Краснодарского края и всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Предполагается, что полностью трасса будет готова к 2032 году, в год по ней будут проходить до 4,5 млн человек. Общие затраты оцениваются в 5,5 млрд рублей — деньги пойдут на создание инфраструктурных и коммерческих объектов.

Маршрут соединит уже существующие тропы и грунтовые дороги, по всему протяжении появится почти 7 тыс. объектов размещения туристов. Прохождение всего маршрута может занять от 80 дней.

https://t.me/bolecon/4431

Импортозамещение, которое мы ждали! В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги Ее разработкой занимался Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат совместно с учеными из Северного федерального университета. Выпуск налажен на площадке компании Архбум тиссью групп в Калужской области.

Производитель уверяет, что втулка растворяется в воде за 7 секунд. Туалетная бумага со смываемой втулкой под брендом Soffione уже появилась в российских магазинах.

Бумага с такой втулкой пропала в России после ухода из страны западных компаний в 2022 году. Тогда отечественные производители не смогли быстро разработать собственную технологию и найти подходящие материалы.

https://t.me/bolecon/4432

Первые российские базовые станции мобильной связи начнут устанавливать в этом году Речь идет про станции GSM/LTE, произведенные компанией «Булат» для мобильного оператора Tele2. Устройства являются российской разработкой — от радиочасти до программного обеспечения. Помимо Tele2 «Булат» имеет контракт на поставку оборудования «Мегафону».

Всего с 2021 года в России установлено почти 5 тыс. базовых станций и построено свыше 17 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Это делается в рамках проекта по устранению цифрового неравенства в стране.

https://t.me/bolecon/4433

До 8 августа можно подать заявку на грант от Минсельхоза Подмосковья для развития семейной фермы. В прошлом году 7 семей получили гранты на общую сумму 118 млн рублей. Чтобы получить денежку, нужно:

🔵Быть зарегистрированным в Подмосковье не меньше года, и не иметь долгов перед государством.

🔵Чтобы на ферме работали минимум два члена семьи главы хозяйства. Куда потратить денежку?

🟢На землю — не более 60% от суммы.

🟢На строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования — не более 60% от затрат

🟢На погашение кредита, если вы его брали на развитие фермы — не более 20%.

🟢На выплату процентов по кредиту в течение 18 месяцев с момента получения гранта. Победителей объявят до 13 сентября. Заявку можно подать на портале. https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/f...

На заводе «Красная Кузница» в Архангельске спустили на воду суда «Сольвычегодск» и «Онега» Они должны заменить морские буксиры, которые сейчас используются для перевозки жителей на внутригородских линиях Архангельска и Онеги. Для замены буксиров предлагалось использовать в том числе и суда на воздушной подушке, но в итоге остановились на традиционном водоизмещающем судне, но с ледовым усилением.

«Сольвычегодск» и «Онега» смогут передвигаться по Северной Двине даже при толщине битого льда до 50 см. Кроме того, пассажирам теперь будет доступна теплая каюта, на буксирах пассажиров перевозят на открытой палубе. В 2025 году на заводе должны построить еще 2 подобных судна.

https://www.news29.ru/m/obschestvo/V_Arhangelske_spustili_na...

Импортозамещение в IT. В России разрабатывают отечественную замену Jira, Confluence, Gitlab Холдинг «Т1» вложит дополнительные 2,36 млрд рублей в платформу «Сфера», которая сможет предложить разработчикам отечественное ПО. Саму «Сферу» начали разрабатывать еще в 2020 году для полноценного снижения зависимости от зарубежных IT-решений.

Одним из первых и крупных клиентов стал ВТБ, который благодаря переходу на российское ПО сумел отказаться от 20 иностранных продуктов. К настоящему времени инвестиции в «Сферу» достигли 10 млрд рублей.

Разработчик сервисов Jira, Trello и Confluence объявил об отключении российских и белорусских пользователей в августе прошлого года. Речь идёт о крупнейших в мире сервисах для совместной работы и управления проектами.

https://t.me/blackponed/945

В Екатеринбурге запустили производство отечественных Wi-Fi роутеров В год компания «Искра Технологии» будет производить до 100 000 абонентских устройств по крупному контракту с «Ростелекомом».

Всего же мощности предприятия позволяют выпускать несколько сотен тысяч роутеров в год. GPON-роутеры предназначены для домашнего и офисного использования, они позволяют пользоваться высокоскоростным интернетом на скорости до 1 Гбит в секунду. Новое производство будет способствовать постепенному выводу из оборота иностранного оборудования.

https://www.cnews.ru/news/top/2024-07-15_v_rossii_nachalos_k...

В Приморье начали выпускать катамараны из композитных материалов Они будут использоваться для развития туризма в крае. Суда проекта «Тихоокеанский 108» изготавливаются на верфи компании «Кораблестроение и композиты». При строительстве активно используются материалы и технологии приморской компании. Также выполнено импортозамещение двигателей. В дальнейшем планируется перейти на отечественные навигационные системы и судовую арматуру.

https://t.me/blackponed/949

ОСК показала, как можно кайфовать в Арктике В основу проекта арктического круизного лайнера «Кунашир» положен серийный ледокол проекта 23550, головное судно которого уже спущено на воду. В проекте корабля предусмотрено использование беспилотников и вертолета. А имеющиеся по левому и правому бортам два катера на воздушной подушке и два спецкатера могут использоваться для экскурсионных поездок, осмотра айсбергов и знакомства с белыми медведями.

https://t.me/aoOCK/9782

И снова о наших "любимых" отходах.

Ученые Пермского Политеха предложили укрепить дороги отходами оптического волокна.

Обычно их вывозят на свалки или сжигают, чем загрязняют нашу любимую природу. А между тем кварцевая нить, покрытая тонким слоем полимера, обладает высокой прочностью и устойчивостью к влиянию окружающей среды, химическим и биологическим воздействиям.

Короче, пермяки провели опыты и поняли, что если добавить в асфальтобетон всего 1% частиц оптоволокна, то это повышает его устойчивость к нагрузкам до 14%.

https://scientificrussia.ru/news

Институт «Прогресс» запатентовал новую технологию создания металлических деталей путем электронно-лучевой сварки.

Она позволяет «варить» сложные детали высокой прочности, которые превосходят по надежности изделия, изготовленные обычным способом.

Метод похож на 3D-печать: подаваемая на рабочую поверхность металлическая проволока плавится с помощью электронного луча и слой за слоем образует деталь нужной формы. Такой способ дает высокую точность и повторяемость результатов, что важно при серийном производстве.

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» находится под управлением компании «РТ-Капитал» (входит в Ростех).

https://rostec.ru/news/rostekh-zapatentoval-3d-pechat-detale...

«Урал» представил грузовую модульную электроплатформу нового поколения

Машина может перевозить до 10,5 тонны груза и способна проезжать на одной зарядке до 250 км.

«Электроурал» разработан для города. На платформу можно установить практически любые приблуды для коммунальной, дорожной, строительной или логистической техники.

Автомобиль уже прошел предварительные ходовые испытания и после сертификации отправится на опытную эксплуатацию. Начало серийного производства запланировано на конец 2025 года. https://uralaz.ru/media/news/az-ural-razvivaet-proekt-elektr...

И на сегодня всё!