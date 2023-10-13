26 октября 1880 года родился Дмитрий Карбышев

Этот удивительный человек — потомственный дворянин и родственник революционера, подполковник Русской императорской армии и генерал-лейтенант РККА, профессор Военной академии Генерального штаба РККА, доктор военных наук — навсегда вошел в историю не только отечественных инженерных войск, но и всей русской армии. Дмитрий Карбышев стал одним из ярчайших символов несгибаемого духа и несломленной воли, выдержав почти четыре года уговоров и каторжной работы, лести и издевательств, но так и не изменив своему воинскому долгу и воинской чести. Он погиб в ночь на 18 февраля 1945 года, не дожив до освобождения всего двух с половиной месяцев. Погиб, потому что ему так и не простили его стойкости и мужества. Капитан Дмитрий Карбышев, осень 1914 года

26 декабря 1880 года в Омске в семье кряшенов (этноконфессиональной группы в составе татар волжского и уральского регионов) родился Дмитрий Карбышев.

Его отцом являлся выпускник Сибирского кадетского корпуса, ветеран Крымской войны и военный чиновник Михаил Ильич Карбышев. Мать, Александра Ефимовна – дочь коллежского советника из омских купцов второй гильдии Лузгиных. Иван Семёнович Карбышев, двоюродный брат дедушки Дмитрия Карбышева, являлся основателем города Верный, который сегодня носит название Алма-Ата. Военные инженеры — участники строительства Брест-Литовской крепости — на именинах жены своего начальника, полковника Николая Короткевича. Крайний справа на полу — капитан Дмитрий Карбышев. После 1911 года

Будущего генерала советской армии не приняли на учебу в Сибирский кадетский корпус за государственный счет, но руководство согласилось обучить его за плату. Семья будущего Героя СССР в то время бедствовала, мать не хотела просить помощи у зажиточных родственников, однако это не помешало отдать ребенка на обучение. Кадет Сибирского кадетского корпуса (Омск) Дмитрий Карбышев (стоит крайний слева) с родственниками. 1897 год

Учился Дмитрий Карбышев на одни «пятерки», что позволило ему спустя два года стать полноценным кадетом в составе корпуса. В 1898 году он окончил училище с отличием, после чего получил рекомендацию к поступлению в Павловское училище, Михайловское артиллерийское училище или Николаевское инженерное училище.

Дмитрий хотел поступить на учебу в Академию художеств или Институт гражданских инженеров, но у семьи не было денег. Из него мог бы выйти известный архитектор или инженер, но тогда в отечественной истории было бы на одного героя меньше. В общем, Дмитрий Карбышев поступил учиться в Николаевское инженерное училище. Это решение было принято на семейном совете. По результатам вступительных экзаменов он оказался 78-м в списке из 94 абитуриентов, выпускные экзамены он написал гораздо лучше – вошел в десятку лучших по всему университету.

Русско-японская и Первая мировая войны

Дмитрий Карбышев до Великой Отечественной войны принял участие в четырех войнах: Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и советско-финской.

В годы «маленькой победоносной войны» Дмитрий Карбышев проходил воинскую службу в 1-м Восточно-Сибирском сапёрном батальоне в должности начальника кабельного отделения телеграфной роты. Подразделение дислоцировалось в Маньчжурии, затем под Владивостоком.

Русско-японскую войну Дмитрий Карбышев закончил с пятью боевыми орденами и тремя медалями в чине поручика. В 1906 году его обвинили в агитации среди солдат, но есть сведения, что будущий Герой СССР просто не доносил руководству на военнослужащих. Так или иначе, позднее его попросили уйти с воинской службы в запас. В 1907 году Дмитрий Карбышев вернулся на воинскую службу во Владивостоке, где ему дали роту в командование. Спустя еще год он поступил учиться в Николаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге, которую в 1911 году окончил с отличием.

По окончанию академии штабс-капитан Карбышев направился по распределению в 1-ю Севастопольскую крепостную минную роту, затем – в распоряжение начальника инженеров Варшавского военного округа в Брест-Литовск, где его назначили командиром минной роты. Дмитрий Карбышев также участвовал в строительстве Брестской крепости, которая в будущем навеки войдет в отечественную историю. Военспец Дмитрий Карбышев в годы Гражданской войны

С первых дней Первой мировой войны Дмитрий Карбышев воевал в составе 8-й армии генерала Брусилова, в 1916 году за боевые заслуги был произведен в подполковники. Тогда же стал участником Брусиловского прорыва, в результате которого австрийским войскам было нанесено тяжелое поражение. В 1917 году Дмитрий Карбышев принимал участие в формировании укреплений на границе с Румынией. Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, конец 1940 года

В декабре 1917 года Дмитрий Карбышев вступил в состав Красной гвардии в Могилёве-Подольском. К марту 1918 года он с большим трудом вместе с группой офицеров штаба бывшей 8-й армии Брусилова добрался до Воронежа, где вступил уже в Красную армию. Далее карьерный рост Дмитрия Карбышева продолжился уже в рядах народной армии будущего СССР. С победой советов в Гражданской войне его назначили начальником инженеров Вооружённых сил Украины и Крыма.

В 1929 году участвовал в укрепительных работах вдоль западных рубежей Советского Союза – в строительстве «линии Сталина», которая растянулась от Карельского перешейка до берегов Черного моря. К концу 1930-х годов Дмитрий Карбышев становится одним из самых виднейших специалистов в области военно-инженерного искусства не только СССР, но и всего мира. Комдив Дмитрий Карбышев с сыном Алексеем, 1939 год. Фотография из семейного архива

В годы советско-финской войны Дмитрий Карбышев разрабатывал планы по прорыву линии Маннергейма – того самого, кто с началом ВОВ организует блокаду Ленинграда. С окончанием войны против Финляндии генерал-лейтенант Карбышев работал над усовершенствованием Брестской крепости – приближалась большая война. К концу 1930-х годов Дмитрий Карбышев считался одним из виднейших специалистов в области военно-инженерного искусства не только в Советском Союзе, но и в мире. В 1940 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а в 1941 года – степень доктора военных наук.

Накануне Великой Отечественной войны генерал Карбышев работал над созданием оборонительных сооружений на западной границе. Во время одной из поездок на границу его и застало начало боевых действий. Стремительное наступление гитлеровцев поставило советские войска в сложное положение. 60-летний генерал инженерных войск – не самый необходимый человек в частях, которым грозит окружение. Однако эвакуировать Карбышева не сумели. Впрочем, и он сам, как настоящий боевой офицер, решил вырываться из гитлеровского «мешка» вместе с нашими частями. Но 8 августа 1941 года генерал-лейтенант Карбышев был тяжело контужен в бою у реки Днепр, и в бессознательном состоянии попал в плен.

С этого момента и до 1945 года в его личном деле будет значиться короткая фраза: «Пропал без вести».

Авторитет Карбышева как военного специалиста был очень высок. Гитлеровцы ещё до пленения генерала внесли его в список тех, кого впоследствии рассчитывали использовать на службе Третьему Рейху. Немецкое командование было убеждено: Карбышев среди большевиков – человек случайный. Дворянин, офицер царской армии, он с лёгкостью согласится перейти на их сторону. В конце концов, он и ВКП(б) вступил только в 1940 году, видимо, по принуждению.

Однако очень скоро нацисты обнаружили, что Карбышев – крепкий орешек. 60-летний генерал служить Третьему Рейху отказывался, выражал уверенность в конечной победе Советского Союза и ничем не напоминал человека, сломленного пленом. В марте 1942 года Карбышева перебросили в офицерский концентрационный лагерь Хаммельбург. В нём велась активная психологическая обработка высокопоставленных советских офицеров с целью заставить их перейти на сторону Германии.

Ради этого создавались самые гуманные и доброжелательные условия. Многие хлебнувшие лиха в обычных солдатских лагерях, на этом ломались. Карбышев, однако, оказался совсем из другого теста – никакими благами и послаблениями «перековать» его не удалось. Вскоре к Карбышеву приставили полковника Пелита. Этот офицер вермахта прекрасно владел русским языком, так как в своё время служил в царской армии. Более того, Пелит был сослуживцем Карбышева во время работы над фортами Брестской крепости.

Пелит, тонкий психолог, расписывал перед Карбышевым все преимущества службы великой Германии, предлагал «компромиссные варианты сотрудничества» — например, генерал занимается историческими трудами о военных операциях Красной армии в текущей войне, и за это ему в перспективе разрешат выезд в нейтральную страну. Однако Карбышев вновь отмёл все предложенные гитлеровцами варианты сотрудничества.

Тогда нацисты предприняли последнюю попытку. Генерала перевели в одиночную камеру одной из тюрем Берлина, где продержали около трёх недель.

После этого в кабинете следователя его ждал коллега — известный немецкий фортификатор профессор Гейнц Раубенгеймер.

Раубенгеймер озвучил Карбышеву следующее предложение властей Третьего Рейха. Генералу предлагалось освобождение из лагеря, возможность переезда на частную квартиру, а также полная материальная обеспеченность. Ему будет открыт доступ во все библиотеки и книгохранилища Германии, предоставлена возможность знакомиться с другими материалами в интересующих его областях военно-инженерного дела. При необходимости гарантировалось любое число помощников для обустройства лаборатории, выполнения опытно-конструкторских работ и обеспечения иных мероприятий научно-исследовательского характера. Результаты работ должны стать достоянием немецких специалистов. Все чины германской армии будут относиться к Карбышеву как к генерал-лейтенанту инженерных войск германского рейха. Немолодому уже человеку, прошедшему через лишения в лагерях, предлагали роскошные условия с сохранением положения и даже звания. От него не требовали даже клеймить Сталина и большевистский режим. Гитлеровцев интересовала работа Карбышева по его основной специальности.

Дмитрий Михайлович Карбышев отлично понимал, что это, скорее всего, последнее предложение. Понимал он и то, что последует за отказом. Однако мужественный генерал сказал: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной».

Гитлеровцы очень рассчитывали на Карбышева, на его влияние и авторитет. Именно он, а не генерал Власов, по первоначальной задумке, должен был возглавить Русскую Освободительную армию. Но все замыслы нацистов разбились о непреклонность Карбышева.

После этого отказа гитлеровцы поставили на генерале крест, определив его как «убеждённого, фанатичного большевика, использование которого на службе Рейху невозможно». Карбышева отправили в концентрационный лагерь Флоссенбюрг, где стали использовать на каторжных работах особой тяжести. Но и здесь генерал удивлял своих товарищей по несчастью несгибаемой волей, силой духа и уверенностью в конечной победе Красной армии.

Один из советских пленных потом вспоминал, что Карбышев умел поднять настроение даже в самые тяжёлые минуты. Когда пленные трудились над изготовлением могильных плит, генерал заметил: «Вот работа, доставляющая мне истинное удовольствие. Чем больше надмогильных плит требуют от нас немцы, тем лучше, значит, идут у наших дела на фронте». Его переводили из лагеря в лагерь, условия становились все более жёсткими, но сломать Карбышева не сумели. В каждом из лагерей, где оказывался генерал, он становился настоящим лидером духовного сопротивления врагу. Его стойкость придавала сил тем, кто оказался рядом. Фронт катился на Запад. Советские войска вступили на территорию Германии. Исход войны стал очевиден даже убеждённым нацистам. У гитлеровцев не осталось ничего, кроме ненависти и желания расправиться с теми, кто оказался сильнее их даже в оковах и за колючей проволокой… Впервые о том, как погиб Карбышев, стало известно в начале 1946 года из рассказа майора канадской армии Седдона де Сент-Клера. По его словам, в конце января 1945 года группу заключенных, среди которых был и Карбышев, привезли в Маутхаузен из Заксенхаузена и тут же отправили под ледяной душ, и через некоторое время в одном белье вывели на улицу и начали поливать холодной водой из шлангов. В какой-то момент, как свидетельствовал майор, упал и Карбышев. Последние слова генерала были обращены к тем, кто разделял вместе с ним страшную участь: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!». По словам другого бывшего заключенного Заксенхаузена, подполковника Сорокина, генерал погиб в ночь на 18 февраля при схожих обстоятельствах: когда заключенных в очередной раз выгнали после ледяного душа на плац и начали обливать из шлангов, Карбышев попытался увернуться от струи и был убит ударом дубинки по голове. Правда, сам Сорокин всего этого не видел, а лишь слышал из рассказов других узников, которые пережили ту кошмарную ночь. А восстановить обстоятельства гибели генерала по лагерным документам невозможно, поскольку архив Заксенхаузена был уничтожен в конце апреля 1945 года. Когда о гибели генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева стало известно на родине, его имя очень быстро стало символом стойкости советских военнопленных и превратилось в легенду. Со временем легендарными стали и обстоятельства его смерти: чаще всего говорилось о том, что генерала одного вывели ночью на лагерный плац и обливали водой до тех пор, пока он не стал ледяной статуей.

16 августа 1946 года, генерал-лейтенанту инженерных войск РККА Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Как сказано в указе о награждении: «за исключительные стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне». Памятник Дмитрию Карбышеву в Маутхаузене.

Сейчас на месте бывшего концлагеря стоит памятник генералу Красной армии, Герою Советского Союза (посмертно). До последнего вздоха Дмитрий Карбышев оставался верен своей Родине, не предал, не продал идеалы, во имя которых советские люди победили в войне против объединённой Европы. Новым поколениям россиян есть у кого поучиться стойкости, мужеству и чести!

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https://histrf.ru/read/articles/kak-poghib-niesghibaiemyi-ghienieral-dmitrii-karbyshiev

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Генерал Карбышев: несдавшийся