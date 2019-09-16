Документальный фильм "Годовщина революции"

Когда я впервые зашёл на ютуб-канал «British Pathe» я был ошеломлён. Гигантские залежи сокровищ: Русский Император с семьёй, русский флот, русские солдаты на верблюдах, Первая мировая, получасовые съёмки солдат Вердена и куча подобного. Было немного обидно, что самые ценные и потрясающие кадры Российской Империи были сделаны французами. Но и мы оказались не лыком шиты! Этим летом я сходил на премьеру недавно восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции». Два часа кинохроники, на которой запечатлены почти ВСЕ. Ну то есть реально:

Крупным планом Брусилов, Керенский, Гучков, Родзянко, Пуришкевич, Авксеньтев, Грузинов, Милюков, Чхеидзе, Брешко-Брешковская, Колчак, Ленин с Бонч-Бруевичем, ОЧЕНЬ много Троцкого, Плеханов, Рыков, Каменев, Радек, Чапаев (!!!), Подвойский, Шляпников, Вацетис, Демьян Бедный и другие.

За каких-то два часа перед глазами проносятся самые роковые и страшные события в истории нашей страны. Сначала мы смотрим на торжествующих представителей Временного правительства, а потом через просмотр кадров дырявого Зимнего дворца мы добираемся до улыбающегося Ленина и кричащего Троцкого. В фильме также можно посмотреть на легендарный женский батальон и довольно подробную запись сражения Красной армии с чехословацким корпусом в Казани.

Ещё очень круто то, что помимо легендарных личностей эта хроника даёт возмоможность взглянуть на множество простых русских лиц, искренне чествовавших февраль. Февралистская часть фильма содержит очень много записей демонстраций и торжеств.

Для меня же, как человека, глубоко интересующегося русской эмиграцией, этот фильм ценнее вдвойне. Ведь почти все предствители Временного правительства плотно войдут в её историю. Да и вообще именно из-за эмиграции патриархов русского кино на Юг России, а впоследствии в Европу, появились такие феномены, как Дзига Вертов, Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн и прочие великолепные раннесоветские режиссёры пришедшие на смену эмигрировавшим мэтрам.

Кстати, Кулешов писал, что на сто метров плёнки иногда требовалось получать разрешение у самого Ленина. Это на жалких сто метров! А здесь 30 экземпляров по 3 000 метров. Это как построить разом десять Останкинских башен!

Николай Изволов на премьере рассказал про забавный момент из «Годовщины». На этом видеоотрывке

на 3:17 на моменте с Лениным и Бонч-Бруевичем можно увидеть третьего человека, который проходит мимо них и оборачивается, смотря в камеру. Как оказалось, это был директор Государственного исторического музея, который думал, что Ленин давно умер, и на этом кадре мы видим знаковый момент, где он осознаёт, что Ленин всё-таки жив.

А это - первая часть историко-революционной эпопеи Дзиги Вертова. Вскоре после выхода на экраны страны фильм (по указанию В. И. Ленина) был отправлен за рубеж, чтобы мир «от первого лица» увидел события того времени, посмотрел на тех, кто управлял первым на планете государством рабочих и крестьян.

В общем, работа — колоссальная. Москвичи, не пропустите. Это реально важно.

Продолжительность: 121 мин.

Режиссёр: Дзига Вертов

Производство: Россия

Год выпуска: 1918

«Годовщина революции» (1918) восстановленный фильм классика документального кино Дзиги Вертова.

Кинематографическая уникальность фильма состоит в том, что он является первой полнометражной документальной лентой в истории. В начале 1920-х годов «Годовщина революции» послужила основой для многих монтажных лент того периода. В том числе и сам Вертов использовал в работе материалы из собственных ранних произведений. В связи с этим, ни одной копии фильма не сохранилось, и он много десятилетий считался утраченным. События документального фильма охватывают период с февраля 1917 года (Февральская буржуазная революция ) до осени 1918 года (начало гражданской войны в России). Фильм Вертов сделал за 10-12 дней в возрасте 22 лет. Он держал в голове всю последовательность картины, в которой было более 1000 монтажных планов. Это был первый в мире документальный фильм такого объема. Впервые восстановленный фильм был показан аудитории на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме в 2018 году. Спустя 100 лет фильм выходит в широкий прокат при поддержке проекта КАРО.Арт. Автор восстановленной версии - историк кино и реконструктор - Николай Изволов. С 12 сентября показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре. Материалы о фильме: Радио Свобода: "Троцкий берет Казань, Ленин гуляет по Кремлю, а Сталина нет" Радио Маяк: "Интервью с Николаем Изволовым" Телеканал Культура: Состоялась московская премьера восстановленного фильма "Годовщина революции"

https://t.me/neohota/726

https://karofilm.ru/art/film/5539