«Оговорка по Фрейду» вице-премьера Дворковича. ...Все олигархи, возможно, вскоре станут «бывшими»...

«Оговорка по Фрейду» вице-премьера Дворковича.

Санкции Запада и ответ России / 30.01.2018

Все олигархи, возможно, вскоре станут «бывшими», и их ждет незавидная судьба Михаила Павловича Рябушинского …

До сих пор многие комментатора и журналисты продолжают вспоминать слова вице-премьера Аркадия Дворковича, произнесенные им в кулуарах только что прошедшего в Давосе форума. В интервью Bloomberg-TV он заявил, что в России не осталось олигархов, только предприниматели:

«Боюсь, у нас нет олигархов, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным делом». Таков был ответ чиновника на вопрос корреспондента о том, как российские олигархи воспринимают возможное введение новых американских санкций.

Кто-то посчитал, что вице-премьер просто пошутил. Кто-то высказал версию, что, может быть, чиновник в командировке «расслабился», «принял на грудь» и, мол, поэтому его слова не следует принимать всерьез. Кто-то предположил, что вице-премьер перешел на использование новояза. Что-то в духе Джорджа Оруэлла, где в романе «1984» его герои использовали новую партийную лексику тоталитарного общества, согласно которой смысл традиционных слов радикально меняется: слово «война» означает «мир», слово «свобода» - «рабство» и т. п.

Но я придерживаюсь версии, что господин Дворкович выдал государственную тайну, проговорился. Произошла «утечка информации», которую можно квалифицировать как «оговорку по Фрейду». При внимательном рассуждении вице-премьер недалек от истины.

Видимо, Аркадий Владимирович в первую очередь имел в виду, что со сцены российской жизни исчезли многие олигархи «первого призыва» (1990-е годы). Такие, как Борис Березовский, Михаил Ходорковский, Владимир Гусинский, Александр Смоленский, Виталий Малкин, Владимир Виноградов… Про названных товарищей-господ можно сказать словами поэта: «Иных уж нет, а те далече».

Но, сдается мне, что Аркадий Владимирович имел в виду даже не этих исторических типов, а тех товарищей-господ, которые еще недавно считались ближайшим окружением Президента Владимира Путина и которых наши СМИ привычно называли «олигархами» и «финансовой элитой». Исчезновение олигархов как класса в нашей стране началось в 2014 году, когда Вашингтон со своими ближайшими союзниками объявил России экономические санкции в связи с «аннексией» Крыма и «вооруженной агрессией» против Украины («оккупация» Новороссии). Наиболее чуткие представители «финансовой элиты» почуяли, что «дело пахнет керосином». И начали потихоньку отползать и от Президента Российской Федерации, и от самой Российской Федерации.

Вот, например, российские СМИ в октябре 2016 года сообщили новость: один из самых богатых наших соотечественников - Алишер Усманов, обладатель 13,5 млрд долл., хозяин компании «Мегафон», издательского дома «Коммерсантъ» и еще десятка активов — отправился в эмиграцию. Пока - только налоговую. Сегодня стало известно, что бизнесмен больше не является резидентом России (это значит, что живет в стране меньше шести месяцев в году). Причем Усманов - далеко не первый фигурант списка Forbes, который решил уйти из-под надзора российских налоговых органов.

Российское законодательство с недавних пор, оказывается, дает возможность нашим олигархам становиться «не нашими» налогоплательщиками. На юридическом «новоязе» это называется приобретением статуса «налогового нерезидента». Оказывается, можно числиться «нашим» с точки зрения гражданства и паспорта, но при этом быть «не нашим» с точки зрения выполнения налоговых обязательств перед казной. Когда учился в институте, помню, что первым признаком и условием гражданства (принадлежности к государству) человека является уплата им налогов. Оказывается, сегодня юридическая наука продвинулась далеко вперед и утверждает, что можно быть гражданином государства, но при этом не платить налоги в казну этого государства. Попробовали бы такие юристы проводить подобные эксперименты в США. Там, скорее, можно наблюдать обратную картину: человек может не иметь американского гражданства, но при этом обязан платить налоги в американскую казну (например, держатель «зеленой карты»). А уж если американец решил убежать из своей страны от Налоговой службы США, то его сегодня даже в Антарктиде найдут. И не только заставят заплатить положенные налоги, но еще и за решетку упекут в воспитательных целях.

Часть самых богатых граждан России перестала быть налоговыми резидентами страны, чтобы избежать последствий закона 2014 года о деофшоризации, или контролируемых иностранных компаниях (КИК), согласно которому граждане должны платить налог в России на свои иностранные активы. Об этом агентству Reuters летом прошлого года рассказали сами бизнесмены, их менеджеры, юристы, налоговые консультанты, нынешние и бывшие чиновники.

Один из самых богатых людей в России, Владимир Потанин, совладелец «Норильского никеля», остался налоговым резидентом России, но знает, что многие его коллеги стали налоговыми нерезидентами из-за закона о деофшоризации, сохранив при этом часть инвестиций в России.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом: бюджет что-то потерял», - сказал Reuters Владимир Потанин. Официальной статистики о том, сколько людей стали налоговыми нерезидентами России с 2014 года, после принятия закона о деофшоризации, нет.

Вы, уважаемые читатели, догадываетесь, куда я клоню. Может быть, господин Дворкович как вице-премьер имеет доступ к такой статистике? Может быть, заявив, что у нас в России нет олигархов, он проговорился и признал, что все они уже стали налоговыми нерезидентами? А если это так, то, может быть, они и остались олигархами, но назвать «нашими» их уже нельзя.

Подозреваю, что все такие «налоговые нерезиденты» российского происхождения имеют по два-три гражданства. И со временем вообще утратят всякую связь со страной происхождения самих себя и своих капиталов.

В связи с ожидаемым ужесточением санкций против России началось оживленное движение капитала через российскую границу. Судя по косвенным признакам, капитал, который приходит из офшоров в Россию «на сохранение» существенно меньше того, который уходит из России. Российские олигархи таким образом пытаются дистанцироваться и от России, и от президента Путина. Срабатывает «рефлексия», долгосрочного видения у наших российских клептоманов нет. Риски, связанные с возможной экспроприацией своих активов за рубежом, они еще плохо прочувствовали. Они хотят видеть то, что им хочется видеть, они хотят слышать то, что им хочется слышать. Они почему-то пропустили мимо своих ушей предупреждение, которое в 2012 году прозвучало из уст исполнительного директора МВФ Кристины Лагард. Тогда (12-13 октября) в Токио проходил ежегодный саммит МВФ-Всемирного банка. На этом саммите Лагард заявила, что наступило время для того, чтобы подвести юридическую и моральную базу под изъятие, т.е. экспроприацию нечестно нажитых «молодых денег». Под «молодыми деньгами» эта дама имела в виду капиталы олигархов России, Китая, Бразилии и других стран, относящихся к категории emerging economies. Не обратили они должного внимания и на конкретные истории (cases), связанные с экспроприациями имущества отдельных олигархов российского и нероссийского происхождения. Например, на историю стремительного обнищания господина Б. Березовского после того, как он обосновался в Лондонграде.

«Это история не про нас», - подумали и продолжают думать клептоманы российского происхождения, которые спешат стать олигархами английскими, швейцарскими, американскими. На худой конец – французскими или шведскими.

На наших глазах многие миллиардеры теряют звание «российских олигархов» и, как это им кажется, приобретают звание олигархов иноземных. Например, Михаил Фридман, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член наблюдательного совета VimpelCom Ltd., член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса, на протяжении многих лет входил в пятерку самых богатых людей России. По оценкам экспертов, уже более половины своих капиталов Михаил Фридман перегнал за пределы России, которую он теперь во всех смыслах может называть «бывшей родиной». Еще в 2017 году журнал Forbes назвал М. Фридмана «Российским бизнесменом года». Думаю, что в этом году такое звание этому бизнесмену уже светить не будет. Чей он теперь бизнесмен, сказать пока трудно.

Может быть, он видит себя олигархом Великобритании? В апреле 2015 года, когда, в рамках противодействия режиму антироссийских санкций в России активизировали процессы деофшоризации, журнал Forbes сообщил, что крупнейшие акционеры «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев намерены по итогам текущего года стать налоговыми резидентами Великобритании, что позволит группе избавиться от необходимости представлять отчет о своих зарубежных компаниях Федеральной налоговой службе России.

В 2013 году консорциум «Альфа-Групп», совладельцем и председателем наблюдательного совета которого является Фридман, создал специальную компанию для своих иностранных активов LetterOne Holdings. Компания размещала и продолжает размещать активы Фридмана и его партнеров в Германии, на Кипре, в США. Летом 2016 года интернет-издание «Финанз.ру» со ссылкой на информационное агентство Bloomberg сообщило, что бизнесмен и три его партнера, миллиардеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Петр Авен, в ближайшие три года планируют инвестировать до 3 миллиардов долларов в западные медицинские компании, начав с США. Может быть, Михаил Фридман вспомнит, что у него в кармане еще паспорт Израиля и он захочет стать «Израильским бизнесменом года»? В любом случае мы видим, что Фридман «отползает» от России. В прошлом году Фридман в интервью Bloomberg объяснил желание расширять свои зарубежные активы так:

А вот еще один олигарх, которого смело можно назвать «бывшим российским». Это Михаил Прохоров. Если распознать истинную юрисдикцию Михаила Фридмана пока сложно, то с другим Михаилом – Прохоровым – все проще. Его сегодня называют американским олигархом. У Прохорова давно уже нет новых крупных проектов в России, зато активно развивается спортивный и девелоперский бизнес в США. С 2015 года Прохоров только продает российские активы (например, акции «Уралкалия», ОПИН, «Квадра»). В середине прошлого года, по оценке Bloomberg, активы Прохорова в США (баскетбольная команда, девелоперские проекты и прочее) стоили не менее 2,2 млрд долл., тогда как российские активы – 1,8 млрд долл. Думаю, однако, что Прохорову вряд ли светит звание американского олигарха или даже обычного миллиардера.

За рубежом и в США к Михаилу Прохорову относятся с недоверием. Надо понимать, что те же американцы весьма неглупо рассуждают: если этот человек обокрал свое государство в ходе приватизации 1990-х гг., то где гарантия, что этот господин не обворует нас. Как ни крути, Прохоров для Америки - обладатель если и не грязных, то уже точно сомнительных капиталов.

Думаю, что с Прохоровым и другими «бывшими» российскими олигархами произойдет примерно то, что без мало сто лет произошло со многими российскими предпринимателями. Взять те же братьев Рябушинских, которые блистали в России в конце 19 - начале 20 вв. Самым крупным в престольной столице банком был «Московский банк» братьев Рябушинских. Между прочим, одной из основных услуг этого банка был перевод денег российских богатеев за границу, особенно в Англию. Братья и для себя подготовили «резервный аэродром» в Лондоне, выведя туда собственные капиталы. После революции 1917 года братья бежали в страну Туманного Альбиона и там учредили свой банк (Western Bank Ltd.). Во главе банка встал наиболее энергичный из братьев - Михаил Павлович Рябушинский. В годы экономического кризиса 1929-1933 гг. банк стал испытывать большие трудности, а затем разорился. После этого М.П. Рябушинский некоторое время занимался импортом товаров в Великобританию из Болгарии и Сербии, а после Второй мировой войны 1939−45 гг. - распродажей своего антикварного имущества и комиссионерством у мелких антикваров. В 50-е годы Михаил Павлович влачил жалкое существование, а в 1960 году умер в Лондонской больнице для бедных.

Судя по всему, наши «бывшие» олигархи плохо учились в школе. Уже точно, с историей у них были нелады. Иначе бы они не творили тех глупостей, которые мы сегодня наблюдаем.

Ну, а теперь я вернусь к тому, с чего начал – к господину Дворковичу. В свете сказанного мною выше нельзя не согласиться с Аркадием Владимировичем, что действительно олигархов в России уже нет (или почти нет). Те, кто раньше носили звание «российский олигарх», подались в бега. Впрочем, долго бегать им не придется. Вспомним крылатую фразу классика марксизма: «Экспроприаторов экспроприируют».

Все они станут «бывшими», и их ждет незавидная судьба Михаила Павловича Рябушинского.

Валентин Катасонов, д.э.н.профессор, http://ruskline.ru/news_rl/201...

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