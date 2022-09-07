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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4

1980-е — 1     1980-е — 2     1980-е — 3
История «сухого закона» в СССР (1985 год)

Продолжим...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4

Школьники на сборе металлолома, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Выпускники 1983 года. Москва. Ясенево. Школа 44
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Гардеробщица, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Мечта. Фотография Валерия Корешкова. 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Московские модницы, 1983г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Очередь за конфетами в кондитерском магазине «Мечта». Ленинград, Невский проспект, 72. Декабрь 1983-го
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Попутный автобус до Центрального рынка. Фотограф Владимир Соколаев. Новокузнецк, Кемеровская область. 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4На празднике. ПГТ и порт Усть-Камчатск, Камчатка, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4На празднике. ПГТ и порт Усть-Камчатск, Камчатка, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Продажа дефицитной обуви на предприятии. 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Прощание. Москва. 1983 год.

Город Рыльск, 1983 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Пpoграмма телепepедач на 27 декабpя 1982 г. - 2 янвapя 1983 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Чёрная советская икра. Кто ещё помнит вкус? 1983 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Реклама магнитолы рижского завода VEF, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Реклама стиральной машины "Вятка-автомат" из журнала "Реклама" (1983 г., №1)

Здание спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчана «Амалир» в Ереване. Построено при Союзе в 1983 году.

Очень крутое здание спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчана «Амалир». По фото с дрона от заметно, что оно со всех сторон выглядит сюрреалистично, но примерно одинаково.

У здания не менее крутая история строительства - его проектировали и возводили в 1980-е очень смелые и амбициозные архитекторы, чьи навыки и амбиции опережали эпоху на пару десятилетий. Проект одеждал победу на конкурсе, но властями был воспринят скептически и отправлен на ряд проверок и пересчётов. В ходе стройки авторам также довелось столкнуться с рядом сложностей и проблем различного характера, в частности, велась она в условиях крайне ограниченного финансирования, а сразу после ввода в эксплуатацию спортивной половины комплекса на ещё строящейся концертной площадке произошёл сильный пожар, отложивший окончательное открытие на несколько лет. Но в итоге всё получилось!

Комплекс имеет два зала, поворотную трибуну, роскошное просторное фойе с тысячей лампочек и предельно футуристичную конструкцию.

Над главным входом масштабный горельеф, на котором символично изображена вся Армения... Летом на лесенках работают фонтаны, а зимой всё как-то сухо. Ночью вообще ни единой лампочки не светится, и силуэт комплекса похож на огромного кита.

Ну а при свете дня здание напоминает советскую игрушку "За рулём" (фото для сравнения приводится)

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4В.Г.Пузырьков (1918-1999) - «Под парусами». 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Однажды на дороге. Художник Сергей Базилев. 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Обложка Time от 14 февраля 1983 года - «КГБ сегодня - глаза Андропова следят за всем миром»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Советский антикитайский плакат, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Пробка. Карикатура Гарри Иорша. 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Абхазский Дед Мороз приветствует туристов у гостиницы "Абхазия", 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Лесопарк «Кузьминки» в обычный выходной день 24 февраля 1983 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Владимир Воробьев «С покупками», Новокузнецк, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Кафе «Мороженое» ( «Лягушатник») на Невском проспекте. В отражении — Государственный музей истории религии и атеизма. Игорь Витальевич Стомахин. Ленинград, 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Москва, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Москва, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Пункт приёма стеклотары, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4«Книжный магазин. Отдел букинистической литературы», Улица Кирова, Новокузнецк, 21 января 1983 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Суббота перед Днем Шахтера. Новокузнецк, пр-т Строителей, 28 августа 1983 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Наряд комсомольской дружины поймал молодёжь за распитием алкогольных напитков в парке, 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Мужчина в оранжевой футболке и бейсболке с рекламой жевательного табака «RED MAN chewing tobacco» у гостиницы «Европейская» на Невском проспекте, 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4На Цветном бульваре. 0ктябрь 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Стела на площади Брежнева (Ленинград), установленная в 1983 и исчезнувшая в 1988
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Стела на площади Брежнева (Ленинград), установленная в 1983 и исчезнувшая в 1988
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Советская подводная лодка К-324, Саргасово море, октябрь 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Обувь погибших в Боинге-747, сбитом над Сахалином советским истребителем Су-15 1 сентября 1983 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Американские бронетранспортеры на улицах ФРГ во время учений "Опытный лучник" в 1983 году. Учения были такими масштабными, что в руководстве СССР их восприняли как приготовления к войне
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Испытания советского экспериментального самолета с шасси на воздушной подушке Ан-14Ш, Киев, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4ПТС ЛиАЗ-5932 Магнолия 1983 года выпуска.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Сочинский автобус-кабриолет. Ничего лишнего. 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Советский скоростной электропоезд. Москва. 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Схема железнодорожных сообщений на омском вокзале, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Як-38 на борту ТАКР Новороссийск. 1983 год. Переход с ТОФ в Североморск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4На работу в космос. Фотограф Альберт Пушкарёв. Космодром Байконур, Казахская ССР. 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Дизайн-бюро Рижского вагоностроительного завода. Рига, Латвийская ССР, 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Аэроснегоход советской эпохи, 1983 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Lada Niva California 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Саманта Смит вместе со своим отцом Артуром Смитом в Москве, 20 июля 1983 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Торговля яблоками в Москве, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4День открытия фонтанов в Петергофе, май 1983 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4На перекрёстке. Фотограф Валерий Усманов. Калужская область, город Таруса. 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Коммунальная кухня, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки», 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Курорт Пицунда, пансионат "Бзыбь", 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Счастливые новоселы, Москва, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Ховрино. Последний звонок в школе №597, 1983
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Площадь имени Петровского в Днепропетровске, 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Первомайская демонстрация, вид на колонны из гостиницы "Интурист". Москва, 1 мая 1983 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Пepвомaйскaя дeмoнcтpaция в Μoскве, 1980 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Бывший гражданин Советского Союза читает газету в метро. Брайтон бич, Нью-Йорк, начало 1980-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Советские джинсы, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Модная причёска (одна из моих любимых!)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4За праздничным столом. Внимание на главное блюдо! 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Когда отвлеклись от телевизора, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4В магазине "Березка", аэропорт Шереметьево–2, Москва, 1980–е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4На рынке, Таджикистан, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Цех по изготовлению пирожных, 1980-е

Уроки информатики в школах Новосибирска и Москвы, начало 1980-х годов:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Фото 80-х, сделанного в обычном пермском магазине - гастрономе №1, что на Сибирской (Карла Маркса).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Рабочие играют в бильярд. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Новоселы перевозят мебель в новую квартиру, 1980 годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Одесса. 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4"Горбатый" и дети во дворе, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4«Последние новости». Фотограф Владимир Богданов. Москва. 1980-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Очередь за новинками, которую занимали с самого раннего утра. Москва. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Херсон. Хлопчатобумажный комбинат. 80-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Сотрудник ГАИ помогает девушке с заменой колеса, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Сталевары. Казахстан. 80-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Чертов мост (БАМ). 1980-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Сборка многоразового космического корабля "Буран", 1980–е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Як-38-е на борту ТАКР Минск. 80-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Самолёт Як-38 взлетает с 4-й технической позиции. 80-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Пара Як-38 и ТАКР Киев. 80-е года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Использование Як-38 с гражданских судов. 80-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Посевка травы на стадионе Лужники, 1980-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Лужники, 1980. Ещё скамейки вместо кресел.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Площадь Ленина, Петрозаводск, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Крутая детская площадка, 1980–е годы, Днепропетровск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Николай Бахарев, 1980-е, г. Новокузнецк
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Работница ВАЗа. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Советский меломан. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Типовая квартира из 80-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Невский проспект. Цветочный базар, 80-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4В номере гостиницы «Космос», 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 480-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Выходные на рыбалке в парке, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4Волгоград, 1980-е
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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3782

https://oper.ru/video/view.php?t=3784

https://oper.ru/video/view.php?t=3876

Продолжение следует...

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