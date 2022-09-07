Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 4

1980-е — 1 1980-е — 2 1980-е — 3

История «сухого закона» в СССР (1985 год)

Продолжим...

Школьники на сборе металлолома, 1980-е.

Выпускники 1983 года. Москва. Ясенево. Школа 44

Гардеробщица, 1983

Мечта. Фотография Валерия Корешкова. 1983 год

Московские модницы, 1983г.

Очередь за конфетами в кондитерском магазине «Мечта». Ленинград, Невский проспект, 72. Декабрь 1983-го

Попутный автобус до Центрального рынка. Фотограф Владимир Соколаев. Новокузнецк, Кемеровская область. 1983 год

На празднике. ПГТ и порт Усть-Камчатск, Камчатка, 1983

На празднике. ПГТ и порт Усть-Камчатск, Камчатка, 1983

Продажа дефицитной обуви на предприятии. 1983 год.

Прощание. Москва. 1983 год.

Город Рыльск, 1983 год:





















Пpoграмма телепepедач на 27 декабpя 1982 г. - 2 янвapя 1983 г

Чёрная советская икра. Кто ещё помнит вкус? 1983 г.

Реклама магнитолы рижского завода VEF, 1983 год

Реклама стиральной машины "Вятка-автомат" из журнала "Реклама" (1983 г., №1)

Здание спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчана «Амалир» в Ереване. Построено при Союзе в 1983 году.

Очень крутое здание спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчана «Амалир». По фото с дрона от заметно, что оно со всех сторон выглядит сюрреалистично, но примерно одинаково.

У здания не менее крутая история строительства - его проектировали и возводили в 1980-е очень смелые и амбициозные архитекторы, чьи навыки и амбиции опережали эпоху на пару десятилетий. Проект одеждал победу на конкурсе, но властями был воспринят скептически и отправлен на ряд проверок и пересчётов. В ходе стройки авторам также довелось столкнуться с рядом сложностей и проблем различного характера, в частности, велась она в условиях крайне ограниченного финансирования, а сразу после ввода в эксплуатацию спортивной половины комплекса на ещё строящейся концертной площадке произошёл сильный пожар, отложивший окончательное открытие на несколько лет. Но в итоге всё получилось!

Комплекс имеет два зала, поворотную трибуну, роскошное просторное фойе с тысячей лампочек и предельно футуристичную конструкцию.

Над главным входом масштабный горельеф, на котором символично изображена вся Армения... Летом на лесенках работают фонтаны, а зимой всё как-то сухо. Ночью вообще ни единой лампочки не светится, и силуэт комплекса похож на огромного кита.

Ну а при свете дня здание напоминает советскую игрушку "За рулём" (фото для сравнения приводится)



















В.Г.Пузырьков (1918-1999) - «Под парусами». 1983

Однажды на дороге. Художник Сергей Базилев. 1983 год

Обложка Time от 14 февраля 1983 года - «КГБ сегодня - глаза Андропова следят за всем миром»

Советский антикитайский плакат, 1983 год

Пробка. Карикатура Гарри Иорша. 1983 год

Абхазский Дед Мороз приветствует туристов у гостиницы "Абхазия", 1983 год.

Лесопарк «Кузьминки» в обычный выходной день 24 февраля 1983 года

Владимир Воробьев «С покупками», Новокузнецк, 1983 год

Кафе «Мороженое» ( «Лягушатник») на Невском проспекте. В отражении — Государственный музей истории религии и атеизма. Игорь Витальевич Стомахин. Ленинград, 1983 год.

Москва, 1983 год

Москва, 1983 год

Пункт приёма стеклотары, 1983

«Книжный магазин. Отдел букинистической литературы», Улица Кирова, Новокузнецк, 21 января 1983 года.

Суббота перед Днем Шахтера. Новокузнецк, пр-т Строителей, 28 августа 1983 года

Наряд комсомольской дружины поймал молодёжь за распитием алкогольных напитков в парке, 1983 год.

Мужчина в оранжевой футболке и бейсболке с рекламой жевательного табака «RED MAN chewing tobacco» у гостиницы «Европейская» на Невском проспекте, 1983 год.

На Цветном бульваре. 0ктябрь 1983

Стела на площади Брежнева (Ленинград), установленная в 1983 и исчезнувшая в 1988

Стела на площади Брежнева (Ленинград), установленная в 1983 и исчезнувшая в 1988

Советская подводная лодка К-324, Саргасово море, октябрь 1983

Обувь погибших в Боинге-747, сбитом над Сахалином советским истребителем Су-15 1 сентября 1983 г.

Американские бронетранспортеры на улицах ФРГ во время учений "Опытный лучник" в 1983 году. Учения были такими масштабными, что в руководстве СССР их восприняли как приготовления к войне

Испытания советского экспериментального самолета с шасси на воздушной подушке Ан-14Ш, Киев, 1983 год

ПТС ЛиАЗ-5932 Магнолия 1983 года выпуска.

Сочинский автобус-кабриолет. Ничего лишнего. 1983 год.

Советский скоростной электропоезд. Москва. 1983 год.

Схема железнодорожных сообщений на омском вокзале, 1983

Як-38 на борту ТАКР Новороссийск. 1983 год. Переход с ТОФ в Североморск

На работу в космос. Фотограф Альберт Пушкарёв. Космодром Байконур, Казахская ССР. 1983 год

Дизайн-бюро Рижского вагоностроительного завода. Рига, Латвийская ССР, 1983 год.

Аэроснегоход советской эпохи, 1983 год.

Lada Niva California 1983

Саманта Смит вместе со своим отцом Артуром Смитом в Москве, 20 июля 1983 года.

Торговля яблоками в Москве, 1983

День открытия фонтанов в Петергофе, май 1983 года.

На перекрёстке. Фотограф Валерий Усманов. Калужская область, город Таруса. 1983 год

Коммунальная кухня, 1983

Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки», 1983

Курорт Пицунда, пансионат "Бзыбь", 1983 год

Счастливые новоселы, Москва, 1983 год

Ховрино. Последний звонок в школе №597, 1983

Площадь имени Петровского в Днепропетровске, 1983 год

Первомайская демонстрация, вид на колонны из гостиницы "Интурист". Москва, 1 мая 1983 год

Пepвомaйскaя дeмoнcтpaция в Μoскве, 1980 г.

Бывший гражданин Советского Союза читает газету в метро. Брайтон бич, Нью-Йорк, начало 1980-х.

Советские джинсы, 1980-е

Модная причёска (одна из моих любимых!)

За праздничным столом. Внимание на главное блюдо! 1980-е

Когда отвлеклись от телевизора, 1980-е

В магазине "Березка", аэропорт Шереметьево–2, Москва, 1980–е.

На рынке, Таджикистан, 1980-е.

Цех по изготовлению пирожных, 1980-е

Уроки информатики в школах Новосибирска и Москвы, начало 1980-х годов:









Фото 80-х, сделанного в обычном пермском магазине - гастрономе №1, что на Сибирской (Карла Маркса).

Рабочие играют в бильярд. 1980-е.

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 80-е

Новоселы перевозят мебель в новую квартиру, 1980 годы.

Одесса. 1980-е

"Горбатый" и дети во дворе, 1980-е

«Последние новости». Фотограф Владимир Богданов. Москва. 1980-е годы

Очередь за новинками, которую занимали с самого раннего утра. Москва. 1980-е.

Херсон. Хлопчатобумажный комбинат. 80-е годы.

Сотрудник ГАИ помогает девушке с заменой колеса, 1980-е

Сталевары. Казахстан. 80-е.

Чертов мост (БАМ). 1980-е годы.

Сборка многоразового космического корабля "Буран", 1980–е.

Як-38-е на борту ТАКР Минск. 80-е годы.

Самолёт Як-38 взлетает с 4-й технической позиции. 80-е годы

Пара Як-38 и ТАКР Киев. 80-е года.

Использование Як-38 с гражданских судов. 80-е годы.

Посевка травы на стадионе Лужники, 1980-е годы.

Лужники, 1980. Ещё скамейки вместо кресел.

Площадь Ленина, Петрозаводск, 1980-е

Крутая детская площадка, 1980–е годы, Днепропетровск

Николай Бахарев, 1980-е, г. Новокузнецк

Работница ВАЗа. 1980-е.

Советский меломан. 1980-е.

Типовая квартира из 80-х.

Невский проспект. Цветочный базар, 80-е.

В номере гостиницы «Космос», 1980-е

80-е

Выходные на рыбалке в парке, 1980-е

Волгоград, 1980-е

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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3782

https://oper.ru/video/view.php?t=3784

https://oper.ru/video/view.php?t=3876

Продолжение следует...