Манежка-2002. Бунт «карланов»

19 лет назад, 9 июня 2002 года, в Москве произошли массовые беспорядки, вызванные демонстрацией на большом экране матча чемпионата мира по футболу между Россией и Японией. В результате погиб один человек, 79 человек пострадали (в том числе 16 сотрудников милиции), были разбиты 107 автомобилей, 26 человек были осуждены.

События, начавшиеся у стен Кремля во время проигранной игры сборной России, стали буквальным воплощением слов Пушкина про «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Как именно футбол повлиял на заметный общественный скандал начала правления Путина и что думали о «Манежке» её современники и участники, рассказывает эта статья.

Сборная Россия в 2002 году впервые за шесть лет квалифицировалась на крупный международный турнир, опередив в отборах сборные Югославии и Словении. На чемпионат мира в Японию и Корею ехала уверенная в себе команда, имевшая все шансы на успех. В составе были и опытные легионеры, вроде нынешних главных тренеров команд Российской премьер-лиги Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова, и ярко стартовавшая молодёжь из российского чемпионата. Турнир стал дебютным для Дмитрия Сычева, Александра Кержакова и Марата Измайлова. Группа на ЧМ-2002 подобралась слабой, её называли «группой жизни», из неё можно было выходить — одна из худших команд турнира сборная Туниса, довольно средняя Бельгия и хозяева чемпионата мира, никогда особо не хватавшие звёзд с неба японцы.

Ожидания поначалу оправдывались. В первом матче сборная России обыграла тунисцев — не без нервов, но с заделом — 2:0.

До ЧМ-2002 небольшой опыт с показом матча на большом экране уже был. В 2000 году на стадионе «Динамо» транслировали отборочный матч России и Швейцарии. На стадионе, где футбол был только на экране, особо ретивые болельщики начали зажигать фаеры. В определённый момент началась драка между ОМОНом и фанатами. По официальным данным, было задержано 10 человек. Таким образом, власти могли предполагать, что беспорядки вполне возможны при трансляции матчей на большом экране.

Показ проходившей в будний день игры Россия–Тунис особого ажиотажа не вызвал. Собралось не больше сотни любителей футбола. А вот матч Россия–Япония проходил в воскресенье днём. Ныне воспринимаемые как обязательные меры при проведении массовых мероприятий не были приняты. Не было значительного милицейского усиления, а алкоголь, в том числе в стеклянных бутылках, продавался без каких-либо ограничений.

Следующим образом корреспонденты «Коммерсанта» описывают атмосферу перед матчем:

Задолго до начала матча болельщики стали собираться на Манежной площади, где на здании гостиницы «Москва» установлен большой экран. Многие специально приехали из Подмосковья и других областей. По последним данным, всего у Кремля собралось около 8 тыс. человек. Все что-то пили, и близлежащие подземные переходы очень быстро превратились в общественные туалеты. Трезвых практически не было уже к трем часам дня. Как раз в это время и возникли первые мелкие стычки и драки, хотя немногочисленные милиционеры утверждали, что ситуация находится под их полным контролем.

Цифра в 8 тысяч человек, собравшихся на Манежке, представляется заниженной. Скорее всего, на Манежной площади присутствовало не менее 10 тысяч.

Вот, что вспоминал об предматчевой атмосфере присутствовавший на Манежке Иван Тихонов, которому на момент событий было 17 лет:

…Праздником там и не пахло. Скорее наоборот. Мы пришли минут за пятнадцать до начала игры, но мне, почему-то, сразу захотелось оттуда уйти. Кругом было очень много угрюмых и неприветливых людей. В каждом их движении видна была какая-то пещерная злоба на всё вокруг. Я тогда ещё подумал: «Не дай бог проиграем сегодня».

А ещё на площади было ужасно грязно. Окурки, обертки, бутылки, как стеклянные, так и пластиковые, болельщики бросали прямо на мостовую, желающих дойти до урны днём с огнём было не сыскать…

Агрессия приутихла после начала игры. Матч между Россией и Японией получался равным, нервным и с отсутствием действительно опасных моментов. Японцы забили первыми во втором тайме. После гола в сторону экрана полетели многочисленные бутылки. Естественно, бутылки недолетали и попадали в стоящих в толпе людей. Они отправляли тары обратно в задние ряды. Первые травмы были получены именно таким образом. Сборная России свой стопроцентный шанс забить не использовала. Бесчастных, обведя вратаря японцев, попадает в сетку ворот с внешней стороны. Момент Бесчастных блогеры назовут «промахом века».

После того, как Бесчастных не забил, на Манежке началась вакханалия, которая усилилась после окончания матча. Все дрались со всеми, особенно доставалась немногочисленным милиционерам. Опьянённая и разочарованная толпа отправилась крушить витрины, автомобили и всё, что подворачивалось под руку.

Свидетель беспорядков фотограф Александр Гердо в спецпроекте «Афиши», посвящённом истории русского футбола, рассказал следующее:

Народу было много: толпа тысяч пять, все изрядно заряжены алкоголем. Сразу было видно, что есть люди, которые хотят бить морду. Плюс очень мощно сработало стадное чувство. Одному на бегу дали в морду, и понеслось: «Пацаны, наших бьют». Начали возникать стихийные драки. В экран, висевший над площадью, полетели стеклянные бутылки, которые чаще попадали не в цель, а людям на головы. Нашлись тут же люди, которые кидающих пытались успокоить: ловили и прикладывались кулаком. Кто-то за них вступался — ещё один вариант лавинообразного процесса. Потом все пошли громить витрины гостиницы «Москва». Моховую уже полностью заполонили люди, движение было перекрыто. И в этот момент как раз показали рекламный ролик из фильма «Большой Лебовски», где герой разбивает стекло у машины. Потом официальная версия (а у нас любят официальные версии) была такова, что именно с этого ролика всё и началось. На самом деле машины начали бить ещё до этого.

Нельзя сказать, что сразу кидались на всех подряд. Журналисты, например, сначала работали довольно спокойно. Но через какое-то время началось: «Бей телевизионщиков». С них всегда с первых начинают. Несколько моих знакомых фотографов тоже пострадали: к ним просто подбегали и били. И аппаратуру забирали. Милиция, конечно, появилась сразу. Но какая? Один автобус ОМОНа, мальчишек, которые были даже без жилетов, без обмундирования. Очень слабый отряд. И что такое эти 20 мальчиков против огромной толпы? Их там просто смяли — и всё. Того, кто убежать не успел, всех избили. Одного я лично отбивал. Лежит пацан, уже согнувшись, его бьют по полной программе, один козлина на нём вообще прыгает. Я сначала смотрю и думаю — бьют мента, красиво, нужно снимать. Но когда подбежал, снимать уже не хотелось, хотелось спасать. Начал его поднимать с земли, на меня один ублюдок кинулся, схватил за камеру, но я ему пальцы сломал. В этот момент подошли ещё двое ребят нормальных и потащили омоновца этого в Думу. Хоть сейчас и говорят, что этот отряд не сделал совсем ничего, — это неправда. Мальчишки из ОМОНа всё-таки рассеяли толпу. Часть фанатов были идейные, часть загашенные алкоголем, а часть просто случайно примкнувших, бзделоватеньких таких. Вот когда пошёл ОМОН, эти сразу и отвалили. И толпа эта всё-таки перестала быть единой массой.

Репортёры «Коммерсанта» сообщали, что были уничтожены машины телекомпаний РТР и «Эхо» и разбито несколько дорогостоящих камер.

Толпа погромщиков разделилась. Часть отправились вверх по Тверской улице в сторону Белорусского вокзала, другие двинулись по Охотному ряду по направлению к Лубянке, а некоторые буйствовали на Моховой.

В беспорядках погиб 17-летний Андрей Тружеников, только закончивший школу. В материале о расследовании убийства, вышедшем в «Спорт-Экспрессе», было помещено анонимное интервью свидетеля убийства:

— Труженикова убили не фанаты — это точно. Те, кто участвует в фан-движениях, узнают себе подобных по одежде. Так вот эти люди — кажется, шестеро в возрасте от 20 до 25 лет — были одеты совсем иначе. По-бандитски.

— Что предшествовало убийству?

— На этих людей бросилась группа фанатов в возрасте от 18 до 20 лет, среди которых был и Тружеников. Причём у одного из фанатов уже было ножевое ранение. Видимо, в толпе парня ранили как раз будущие убийцы, и фанаты догнали их, чтобы отомстить. Вышло наоборот — я видел, как удары ножом получили ещё двое. Тружеников — прямой в сердце, ещё одному вспороли живот. Второй выжил, а Андрея (его имя и фамилию узнал только из газет) до больницы не довезли…

— Как произошло смертельное ранение?

— Убийца достал не простой нож, а тесак, — как показала медэкспертиза, он был более четырёх сантиметров в ширину и около десяти в длину. И по виду оружия, и по характеру ранений не было похоже, что человек первый раз им воспользовался. Как только удар был нанесён, приятели Труженикова разбежались. Побежали и убийцы, а почти вся наша компания погналась за ними. Остались я и ещё четверо, у кого есть навыки для оказания первой помощи.

По другой версии, Тружеников погиб в драке между московскими и подмосковными школьниками. Убийцы Труженикова так и не были найдены.

Бесчинства были запечатлены на многочисленных видео. Примечательно, что кадры с Манежки демонстрировали сразу же на телевидении. Погром произошёл в воскресенье, в день итоговых программ на ТВ, и все каналы главной темой сделали произошедшие беспорядки.

Футбольные фанаты открещивались от событий на Манежке. В интервью, взятом для книги Владимира Козлова «Фанаты. Прошлое и настоящее российского околофутбола», известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов охарактеризовал беспорядки следующим образом:

«Манежка» — это не фанатская тема. Фанаты, когда увидели весь этот беспредел, быстро оттуда растворились. Там была куча быдла подмосковного, там продавали водку, в огромных количествах было пиво. И некая мотивированная куча людей разогрела эту толпу. Сначала была перекидка бутылками, и всё это привело к гигантскому хаосу, который умело был срежиссирован. И в итоге куча этого пьяного быдла села в тюрьмы — человек двадцать или тридцать. Было даже жалко на них смотреть, потому что очевидно, что людей просто подставили.

Слова Малосолова в той же книге подтверждает и болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин, долгое время возглавлявший Всероссийское объединение болельщиков. По мнению Шпрыгина, «на Манежной площади не было людей из организованного фанатизма, там были только „васьки“, которые пришли футбол посмотреть, напились, машины погромили».

Вернее всего, основную массу погромщиков составляла агрессивно настроенная молодёжь от 14 до 20 лет, периодически посещающая футбол. Таких обычно называют «карланами». Другая категория активных участников — молодые скинхеды национал-социалистического толка, известные в субкультурных кругах как «боны». В течение беспорядков разносился единственный лозунг, который можно было трактовать как политический: «Россия — для русских». Было избито несколько человек азиатской внешности. Один из погромщиков причислил себя к субкультуре скинхедов на камеру. Свидетели событий Супруги Лариса и Петр Проскурины, чей рассказ помещён в репортаж «Коммерсанта», прямо заявляли: «Большинство хулиганов были скинхеды — бритые под ноль пацаны лет по 14–17. Они и начали погромы».

В целом неполитическая, вызванная безудержным пьянством и проигрышем сборной акция имела важные политические последствия. Через 18 дней после погрома на Манежке в Госдуме был принят, а ещё через месяц вступил в силу федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Это даёт основание для конспирологического предположения: крупнейший погром в XXI веке в Москве мог произойти специально для принятия закона об экстремизме. Но даже некоторые пострадавшие признают, что в случае удачного выступления сборной России, погрома могло и не произойти. А возможно, бунт был предопределён наличием дешёвого алкоголя в близлежащих магазинах. По официальной версии же, невольными зачинщиками беспорядков оказались рекламщики из «Атор». Они на большом экране показали ролик с отрывком из «Большого Лебовски», в котором герой по фамилии Собчак разбивает бейсбольной битой автомобиль.

Для сборной России поражение от японцев не было смертельным. Достаточно было не проиграть бельгийцам. Но в упорном и драматичном матче российская команда проиграла со счётом 3:2. Хоть футболисты и не признаются, но вряд ли новости о разбушевавшихся в центре Москвы болельщиках добавили сборной позитивных эмоций.

P. S. Комментарий Влада, создателя главного околофутбольного телеграм-канала «Мог Дома Сидеть».

— Кто были те люди, кто громил центр Москвы в 9 июня 2002 года? Имели ли они отношение к фанатам?

— В 2002 году была очень большая текучка людей на трибунах. Любой парень со двора с бутылкой пивка или гопник из тёмного переулка, или просто одноклассник, который никогда не следил за футбол, но имел дома шарф «Спартака» или ЦСКА, называл себя фанатом. На Манежке явно были люди, которые оказывались на футболе. Не меньше было публики из Подмосковья и близлежащих регионов, приезжающей в Москву на выходные. У них свой культурный код и особенности поведения. Матч проходил в выходной день. В 2002 году было гораздо меньше разнообразных развлечений. У всех был примерно одинаковый маршрут гуляний — от Манежной площади до Чистых прудов и по Тверской до Белорусского вокзала. Там были сосредоточены главные заведения и кабаки того времени. И, конечно, все приезжающие в Москву на выходные стремились попасть на Красную площадь и Манежку. На Манежке в разное время собирались и скинхеды, и представители этнических группировок, и рэперы, Даже многие из тех, кто не собирался сознательно смотреть футбол, в воскресенье днём на Манежке оказывался. Ну а дальше произошло то, что произошло.

— Погром на Манежке совпал со слушанием законопроекта по экстремизме. Это просто так получилось?

— Да, был законопроект очень быстро рассмотрен. Я не могу сказать точно, но у меня возникает ощущение, что СМИ продвигали данные законопроект в связи с Манежкой. Я вообще не могу понять, как в Москве среди бела дня толпы людей дрались, сжигали машины и громили витрины дорогих бутиков. При этом милиционеров было очень мало, не было никакого усиления. Ныне это самая охраняемая часть Москвы. Когда я вижу кадры с Манежки-2002, у меня возникают ощущения какого-то сюра. У меня в голове не укладывается, как такое могло произойти. Предположение, что история с Манежкой была неслучайной, кажется вполне оправданным. Особенно после появившихся в интернете видео и постфактумных обсуждений.

Сергей Лунёв

https://vatnikstan.ru/history/manezhka_2002/