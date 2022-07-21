«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979-1986

Сегодня мы вспомним замечательный фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" История нашего знаменитого сериала про Шерлока Холмса и доктора Ватсона началась со сценария. Юлий Дунский и Валерий Фрид однажды пришли на «Ленфильм» в творческое объединение телевизионных фильмов и положили на стол главного редактора Аллы Борисовой сценарий, который никто не заказывал. Это была их личная инициатива - экранизировать два ранних произведения Артура Конан Дойла «Этюд в багровых тонах» и «Пёстрая лента»

Игорю Масленникову, который не был большим поклонником детективной литературы, этот сценарий понравился. Понравился тем, что он имел одну важную особенность. Он назывался «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Основная ошибка двухсот фильмов, снятых по рассказам о Шерлоке Холмсе во всем мире, заключается в том, что везде фигурирует только Холмс. Несмотря на то, что все рассказы о Холмсе написаны будто бы Ватсоном, в фильмах он незаслуженно оказывается за кадром. При этом исчезает парность персонажей. Масленников заметил, что на Ватсона действительно мало обращают внимание. В сценарии Дунского и Фрида ему понравилось именно то, как поразительно точно и с иронией были выписаны взаимоотношения двух человек. Ватсон стал интересным, живым. Именно поэтому он решил взяться за постановку. Самым сложным этапом оказалось утверждение исполнителей на главные роли. Холмсом Масленников хотел снимать с самого начала Василия Ливанова, с которым он работал на своём предыдущем фильме "Ярославна - королева Франции", где Василий Борисович играл рыцаря Бенедиктуса. Но выбор приходилось отстаивать - о Ливанове не хотели даже слышать и настоятельно рекомендовали поискать другого актёра, например Олега Янковского, Сергея Юрского, Александра Кайдановского. Но на помощь Масленникову пришёл современник Конан Дойла, первый иллюстратор рассказов о Шерлоке Холмсе Сидни Эдвард Пэджет. Фотопробу Ливанова сличают с рисунком начала XX века и сомнения отпадают. В судьбе доктора Ватсона сыграет роль тоже фотография, но уже другая. Дело в том, что за 100 лет существования этого персонажа, никто не задумывался как он выглядит. Так, в лондонском музее Ватсон самый разный: толстый, тонкий, с усами, с бородой, в очках, без очков, рыжий, черный, лысый, то есть никакой. Он как бы неуловим. Когда режиссёр предложил на его роль Виталия Соломина, над ним даже чуть не начали смеяться - в Соломине никто не видел англичанина. Как он с такой русской курносой физиономией будет играть англичанина. На фото пробы пригласили других актёров: Олега Басилашвили, Александра Калягина, Юрия Богатырёва, Леонида Куравлёва. Но тут Масленников в актёрском отделе «Ленфильма» обнаружил фотографию Виталия Соломина с наклеенными английскими армейскими усами. Споры тут же иссякли. Сходство Соломина с самим сэром Артуром Конан Дойлом поразило всех. На этих фотопробах в 1979 году Василий Ливанов и Виталий Соломин встретятся впервые. Как и их персонажи, они стали добрыми друзьями и сохранили эту дружбу на всю жизнь. Василий Ливанов в одном из интервью называл это одним из слагаемых успеха фильма. Настоящую дружбу сыграть невозможно, говорил он. Чтобы зритель в неё поверил, партнёры на самом деле должны были быть друзьями.Такие разные по характеру и темпераменту, актеры не просто сыграли, а прожили свои роли: живо беседовали в кадре, затевали разные авантюры, мастерски перевоплощались и даже дрались. Причем, дрались так увлеченно, что порой забывали указания режиссера. Нельзя не заметить, что в пылу дискуссии оба спарринг-партнера задействуют и правую, и левую руку. А вот сцена с пожаром в комнате Холмса для Виталия Соломина едва не стала последней. От попадания огненных шаров, приготовленных пиротехниками, декорация заполыхала в считанные секунды. Между тем, актер продолжал играть, даже когда на нем задымилась одежда и загорелись волосы. Поэтому съемки в срочном порядке пришлось останавливать и спасать актера. Что ж, искусство требует жертв. Но сложнее всего Соломину давались не остросюжетные, а лирические любовные сцены. Особенно эпизод, где его герой целует будущую жену – мисс Мэри Морстен в исполнении Екатерины Зинченко. Актер безумно смущался и никак не мог расслабиться, чтобы изобразить подлинные чувства. Впрочем, в фильме также принимала участие и настоящая супруга Виталия Мефодьевича. В серии «Знакомство» Мария Соломина появилась сразу в двух ролях – сыграла сестер-близнецов Элен и Джулию Стоунер.

Для миссис Хадсон Масленников искал интеллигентную пожилую женщину, которая могла бы быть кем угодно - англичанкой, француженкой, голландкой, русской. Именно в Рине Зелёной, которой на тот момент было почти 80 лет, он увидел то что искал. В то время, как Холмс с Ватсоном боролись с преступностью, их собственный покой и уют оберегала невозмутимая миссис Хадсон в исполнении блистательной Рины Зеленой. За плечами актрисы более полусотни ролей в кино («Подкидыш», «12 стульев», «Приключения Буратино», «Про Красную шапочку») и десятки озвученных персонажей в мультфильмах («Лошарик», «Вовка в тридевятом царстве»), тем не менее, многие зрители помнят Рину Зеленую по небольшой, но такой яркой роли квартирной хозяйки на легендарной Бейкер-стрит, 221 Би.

Её тоже не хотели утверждать на роль. Говорили, что она уже в таком возрасте, что не выдержит нагрузок: "Как мы будем возить ее из Москвы в Ленинград?" Она сама шутила на этот счет. Ее ведь звали на самом деле не Рина, а Екатерина Васильевна. Как-то Масленников обратился к ней: "Можно я вас буду называть Екатерина Васильевна?" "Да вы что, – последовал ответ, – уж лучше зовите меня Руина Васильевна". В фильме у миссис Хадсон всего несколько фраз, но актриса каждую реплику делала ударной. Это было замечательно сделано. Когда вышел первый фильм, Масленников сказал Рине Васильевне: "У нас хорошо получается. Вы нравитесь зрителю. Давайте увеличим вашу роль, допишем, прибавим…" , на что Рина Васильевна ответила: «Мое присутствие тут так же необходимо, как часы в столовой или фигурные подсвечники. Я никогда в жизни не играла мебель. Но мне это очень нравится».

По сценарию фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" роль инспектора Лестрейда была комичной и перед режиссёром Игорем Масленниковым встала задача найти на эту роль комичного, забавного актёра. Выяснилось, что все наши комики какие-то очень уж русские, и найти "англичанина" — это целая проблема. На эту роль предложили двух совершенно разных по типажу актёров - Льва Дурова и Александра Ширвиндта. Но на пробах Масленников увидел, что как только они начинают играть, то сразу что-то не английское выходит. И тогда он вспомнил о Брондукове, который, как ему показалось, был интернациональным. Они встретились, но Борислав Николаевич сразу сказал: "Какой я англичанин? У меня же украинский акцент!" Масленников сказал, что роль можно переозвучить. Тогда Брондуков сказал: "Замечательно, если это будет Игорь Ефимов". Был на "Ленфильме" такой актёр, который работал, в основном, в дубляжной группе. У Борислава сработало внутреннее чутьё - Ефимов озвучил роль просто блестяще. Рисунок роли был найден довольно быстро. А вот с костюмом пришлось повозиться. Но когда наконец нашли образ Лестрейда — всё ему мало, он из всего вылезает, всё у него затянуто "в дудочку" - то Брондуков сразу понял, что надо делать. Через этот облик, через эти гетры, через эту дурацкую кепку понял, куда двигаться надо. Отдельное слово о музыке к фильму. Масленников сам признавал, что огромная часть успеха - это музыка. "Уберите из этих фильмов музыку Владимира Дашкевича - и они станут неинтересными, пресными", - говорил он в одном из интервью. Однако стиль был найден не сразу. Режиссёр как мог пытался объяснить композитору, какую "Британскую, имперскую" и в то же время ироничную музыку хотелось бы иметь в фильме, даже ночь провёл у радиоприёмника, записывая на кассетник музыкальные заставки ВВС. Масленников настаивал, чтобы Дашкевич прослушал эту заставку и написал что-то в этом стиле, но композитор постоянно забывал о радио. Когда режиссёр очередной раз позвонил с напоминанием, Дашкевич от отчаяния просто взял телефон на длинном шнуре, пододвинул его к роялю и сыграл первое, что пришло в голову. А в ответ услышел: "Владимир Сергеевич, только ни в коем случае не оставляйте так, вот сейчас возьмите карандаш и запишите, вы ж потом забудете". Так появилась легендарная мелодия, сопровождающая все фильмы сериала о Холмсе. Все остальные мелодии фильма также написаны Дашкевичем и стали неотъемлемой частью картины, в прямом смысле слова, визитной карточкой сериала. Осталось найти где снимать Викторианскую Англию. Сама квартира миссис Хадсон была сделана в павильонах Ленфильма по старым фотографиям музея Шерлока Холмса. Большой удачей для картины, по мнению режиссера, стал и художник Марк Каплан. Специально для фильма он изучал иллюстрации Сидни Пэджета, который работал над книгами Конан Дойла при его жизни. Пиротехник Александр Яковлев изобрёл камин из гипсовых поленьев. Все с изумлением обнаружили, что можно устроить в павильоне камин, который будет совершенно как настоящий. Из огнеупорного кирпича выкладывалось основание камина, далее пиротехники сооружали металлический колпак с трубой, в основании укладывалась трубка-горелка змеевидной формы, подключенная к газовому баллону. Эту горелку декорировали раскрашенными гипсовыми поленьями. Размер пламени регулировался вентилем. Но в поисках уличных сцен Масленников объездил пол страны. И итоге Бейкер Стрит он нашёл в Риге. А место место убийства Дреббера в Ленинграде. Так что Лондон снимали в Риге, Ленинграде, Таллине и в Абхазии. Дом Шерлока Холмса и доктора Ватсона находился на рижской улице Яуниела, где до этого снимали сериал «Семнадцать мгновений весны». В «Сокровищах Агры» мелькает настоящая Темза — её по просьбе режиссёра снял знакомый корреспондент, который ездил в Лондон в командировку. Дом, где поселились мистер и миссис Ватсон, на самом деле был ленинградским музеем Великой Октябрьской социалистической революции. Пасеку, где жил отошедший от дел Шерлок, снимали в двух местах — на северном берегу Финского залива и в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Баскервиль-холл — это два замка в Таллине, вокзал «Виктория» — Витебский вокзал в Ленинграде. Рейхенбахский водопад, где произошла роковая схватка Холмса и Мориарти, на самом деле Гегский водопад в Абхазии.

В разряд «подмен» можно отнести лишь устрашающий голос профессора, который на самом деле принадлежит актеру Олегу Далю, и, разумеется, момент падения Мориарти – вместо артиста в бушующий водопад полетел манекен.

Титры к сериалу придумал сам Масленников. Его идею воплотил художник комбинированных съемок: в то время не было компьютерной графики и все делалось кустарным способом. Именно поэтому он решил взяться за постановку.Самым сложным этапом оказалось утверждение исполнителей на главные роли. Холмсом Масленников хотел снимать с самого начала Василия Ливанова, с которым он работал на своём предыдущем фильме "Ярославна - королева Франции", где Василий Борисович играл рыцаря Бенедиктуса.Но выбор приходилось отстаивать - о Ливанове не хотели даже слышать и настоятельно рекомендовали поискать другого актёра, например Олега Янковского, Сергея Юрского, Александра Кайдановского.Но на помощь Масленникову пришёл современник Конан Дойла, первый иллюстратор рассказов о Шерлоке Холмсе Сидни Эдвард Пэджет. Фотопробу Ливанова сличают с рисунком начала XX века и сомнения отпадают.В судьбе доктора Ватсона сыграет роль тоже фотография, но уже другая. Дело в том, что за 100 лет существования этого персонажа, никто не задумывался как он выглядит. Так, в лондонском музее Ватсон самый разный: толстый, тонкий, с усами, с бородой, в очках, без очков, рыжий, черный, лысый, то есть никакой. Он как бы неуловим. Когда режиссёр предложил на его роль Виталия Соломина, над ним даже чуть не начали смеяться - в Соломине никто не видел англичанина. Как он с такой русской курносой физиономией будет играть англичанина. На фото пробы пригласили других актёров: Олега Басилашвили, Александра Калягина, Юрия Богатырёва, Леонида Куравлёва. Но тут Масленников в актёрском отделе «Ленфильма» обнаружил фотографию Виталия Соломина с наклеенными английскими армейскими усами. Споры тут же иссякли. Сходство Соломина с самим сэром Артуром Конан Дойлом поразило всех.На этих фотопробах в 1979 году Василий Ливанов и Виталий Соломин встретятся впервые. Как и их персонажи, они стали добрыми друзьями и сохранили эту дружбу на всю жизнь. Василий Ливанов в одном из интервью называл это одним из слагаемых успеха фильма. Настоящую дружбу сыграть невозможно, говорил он. Чтобы зритель в неё поверил, партнёры на самом деле должны были быть друзьями.Такие разные по характеру и темпераменту, актеры не просто сыграли, а прожили свои роли: живо беседовали в кадре, затевали разные авантюры, мастерски перевоплощались и даже дрались. Причем, дрались так увлеченно, что порой забывали указания режиссера. Нельзя не заметить, что в пылу дискуссии оба спарринг-партнера задействуют и правую, и левую руку. А вот сцена с пожаром в комнате Холмса для Виталия Соломина едва не стала последней. От попадания огненных шаров, приготовленных пиротехниками, декорация заполыхала в считанные секунды. Между тем, актер продолжал играть, даже когда на нем задымилась одежда и загорелись волосы. Поэтому съемки в срочном порядке пришлось останавливать и спасать актера. Что ж, искусство требует жертв. Но сложнее всего Соломину давались не остросюжетные, а лирические любовные сцены. Особенно эпизод, где его герой целует будущую жену – мисс Мэри Морстен в исполнении Екатерины Зинченко. Актер безумно смущался и никак не мог расслабиться, чтобы изобразить подлинные чувства. Впрочем, в фильме также принимала участие и настоящая супруга Виталия Мефодьевича. В серии «Знакомство» Мария Соломина появилась сразу в двух ролях – сыграла сестер-близнецов Элен и Джулию Стоунер.Для миссис Хадсон Масленников искал интеллигентную пожилую женщину, которая могла бы быть кем угодно - англичанкой, француженкой, голландкой, русской. Именно в Рине Зелёной, которой на тот момент было почти 80 лет, он увидел то что искал.Её тоже не хотели утверждать на роль. Говорили, что она уже в таком возрасте, что не выдержит нагрузок: "Как мы будем возить ее из Москвы в Ленинград?" Она сама шутила на этот счет. Ее ведь звали на самом деле не Рина, а Екатерина Васильевна. Как-то Масленников обратился к ней: "Можно я вас буду называть Екатерина Васильевна?" "Да вы что, – последовал ответ, – уж лучше зовите меня Руина Васильевна". В фильме у миссис Хадсон всего несколько фраз, но актриса каждую реплику делала ударной. Это было замечательно сделано. Когда вышел первый фильм, Масленников сказал Рине Васильевне: "У нас хорошо получается. Вы нравитесь зрителю. Давайте увеличим вашу роль, допишем, прибавим…"По сценарию фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" роль инспектора Лестрейда была комичной и перед режиссёром Игорем Масленниковым встала задача найти на эту роль комичного, забавного актёра. Выяснилось, что все наши комики какие-то очень уж русские, и найти "англичанина" — это целая проблема. На эту роль предложили двух совершенно разных по типажу актёров - Льва Дурова и Александра Ширвиндта. Но на пробах Масленников увидел, что как только они начинают играть, то сразу что-то не английское выходит. И тогда он вспомнил о Брондукове, который, как ему показалось, был интернациональным. Они встретились, но Борислав Николаевич сразу сказал: "Какой я англичанин? У меня же украинский акцент!" Масленников сказал, что роль можно переозвучить. Тогда Брондуков сказал: "Замечательно, если это будет Игорь Ефимов". Был на "Ленфильме" такой актёр, который работал, в основном, в дубляжной группе. У Борислава сработало внутреннее чутьё - Ефимов озвучил роль просто блестяще. Рисунок роли был найден довольно быстро. А вот с костюмом пришлось повозиться. Но когда наконец нашли образ Лестрейда — всё ему мало, он из всего вылезает, всё у него затянуто "в дудочку" - то Брондуков сразу понял, что надо делать. Через этот облик, через эти гетры, через эту дурацкую кепку понял, куда двигаться надо.Отдельное слово о музыке к фильму. Масленников сам признавал, что огромная часть успеха - это музыка. "Уберите из этих фильмов музыку Владимира Дашкевича - и они станут неинтересными, пресными", - говорил он в одном из интервью. Однако стиль был найден не сразу. Режиссёр как мог пытался объяснить композитору, какую "Британскую, имперскую" и в то же время ироничную музыку хотелось бы иметь в фильме, даже ночь провёл у радиоприёмника, записывая на кассетник музыкальные заставки ВВС. Масленников настаивал, чтобы Дашкевич прослушал эту заставку и написал что-то в этом стиле, но композитор постоянно забывал о радио. Когда режиссёр очередной раз позвонил с напоминанием, Дашкевич от отчаяния просто взял телефон на длинном шнуре, пододвинул его к роялю и сыграл первое, что пришло в голову. А в ответ услышел: "Владимир Сергеевич, только ни в коем случае не оставляйте так, вот сейчас возьмите карандаш и запишите, вы ж потом забудете". Так появилась легендарная мелодия, сопровождающая все фильмы сериала о Холмсе. Все остальные мелодии фильма также написаны Дашкевичем и стали неотъемлемой частью картины, в прямом смысле слова, визитной карточкой сериала.Осталось найти где снимать Викторианскую Англию. Сама квартира миссис Хадсон была сделана в павильонах Ленфильма по старым фотографиям музея Шерлока Холмса. Большой удачей для картины, по мнению режиссера, стал и художник Марк Каплан. Специально для фильма он изучал иллюстрации Сидни Пэджета, который работал над книгами Конан Дойла при его жизни. Пиротехник Александр Яковлев изобрёл камин из гипсовых поленьев. Все с изумлением обнаружили, что можно устроить в павильоне камин, который будет совершенно как настоящий. Из огнеупорного кирпича выкладывалось основание камина, далее пиротехники сооружали металлический колпак с трубой, в основании укладывалась трубка-горелка змеевидной формы, подключенная к газовому баллону. Эту горелку декорировали раскрашенными гипсовыми поленьями. Размер пламени регулировался вентилем.Но в поисках уличных сцен Масленников объездил пол страны. И итоге Бейкер Стрит он нашёл в Риге.А место место убийства Дреббера в Ленинграде.Так что Лондон снимали в Риге, Ленинграде, Таллине и в Абхазии. Дом Шерлока Холмса и доктора Ватсона находился на рижской улице Яуниела, где до этого снимали сериал «Семнадцать мгновений весны». В «Сокровищах Агры» мелькает настоящая Темза — её по просьбе режиссёра снял знакомый корреспондент, который ездил в Лондон в командировку. Дом, где поселились мистер и миссис Ватсон, на самом деле был ленинградским музеем Великой Октябрьской социалистической революции. Пасеку, где жил отошедший от дел Шерлок, снимали в двух местах — на северном берегу Финского залива и в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Баскервиль-холл — это два замка в Таллине, вокзал «Виктория» — Витебский вокзал в Ленинграде. Рейхенбахский водопад, где произошла роковая схватка Холмса и Мориарти, на самом деле Гегский водопад в Абхазии.Титры к сериалу придумал сам Масленников. Его идею воплотил художник комбинированных съемок: в то время не было компьютерной графики и все делалось кустарным способом. Вот что вспоминал Виктор Оковитый, художник комбинированных съёмок: "Я хочу, чтобы титры появлялись на бумаге после проглаживания утюгом", – говорил режиссёр. А я уже думал, как это сделать, где достать старинный английский утюг, как сделать так, чтобы надписи появлялись, чтобы это было в стилистике картины, и так далее. Другой кадр он хотел получить с помощью пульверизатора или одеколона, который разбрызгивал загадочную жидкость, проявляющую буквы. А я как раз в это время, в 1978 году, женился, и мне подарили французский одеколон в необычном красивом флаконе. Я его и приспособил для этого варианта появления букв". Мебель, картины, посуду находили в музеях, покупали у населения. Англичане, увидев фильм, были удивлены: детали, вплоть до сервировки стола – все достоверно. Трубку Ливанов курит по-настоящему, а вот на скрипке – лишь имитирует движения профессионального музыканта, который показал, как это надо делать. Кстати, трубок в фильме было три. Совершенно одинаковые, они отличались только клеймами. Первую делал знаменитый мастер Фёдоров, по прозвищу "Дед", который ещё для Сталина и Сименона трубки делал. Он сделал первую трубку и почти сразу после этого погиб под колесами троллейбуса. Между съёмками первого и второго фильмов эту трубку украли. Вторую трубку делали ученики Фёдорова. После съёмок какой-то из серий вторая трубка перекочевала в музей Ленфильма. Третью уже неизвестно кто делал, и неизвестно уже, почему нельзя было воспользоваться второй. Но именно эта третья трубка уцелела и хранится у Ливанова. Курил он в ней табак "Золотое руно" (хотя, по другой его же версии - "Амфору"). Трубка была такая большая, что её трудно было держать в зубах – в неё влезала треть пачки. Игорь Масленников не думал делать сериал. Он хотел ограничиться одним фильмом. В итоге было снято 5 фильмов из 11 серий. И никто, по крайней мере в нашей стране, больше не сомневается в том, как выглядят Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Конечно, хочется начать рассказ со всех возможных хвалебных эпитетов. Сериал прекрасен и любим зрителями не только как киноработа, образ нашего Шерлока Холмса признан лучшим даже в Великобритании (а англичане крайне ревностно относятся к своему национальному достоянию).

Возможно, одним из секретов успеха послужило то, что режиссер картины — Игорь Масленников — всю жизнь интересовался именно викторианской эпохой, а исполнитель главной роли — Василий Ливанов — с детства зачитывался Конан Дойлем. Мог ли он тогда представить, что однажды сам сыграет роль знаменитого сыщика? Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса, кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

С первого дня работы над картиной, в роли Шерлока Холмса режиссер видел только Василия Ливанова. Но, как водится, согласны с этим были не все: cтудийное начальство считало Василия Борисовича не достаточно «сдержанным и холодным», не достаточно «англичанином».

Главным претендентом на роль долго оставался Александр Кайдановский, но режиссер так сражался за своего героя, что победил, и другого Холмса: без доли надменности, юмора и фирменного тембра голоса, мы себе уже не представляем. Александр Кайдановский, советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Интересно, что тембр голоса Василия Ливанова не врожденное, а приобретенное свойство. Во время съемок фильма «Неотправленное письмо» (1959) актер сильно простудился, потерял голос, молчал почти две недели, а когда заговорил, с удивлением обнаружил, что тембр его голоса изменился. Как оказалось, навсегда.

Когда первый шок прошел, Ливанов оценил свою болезнь как выигрыш в лотерею, не меньше. Ведь теперь он отличался от большинства актеров, имел свою «изюминку». И кто знает, не случись эта «изюминка» в его жизни, кто бы озвучил Карлсона, Громозеку, Крокодила Гену и задумчивого удава из «38 попугаев»?

Изначально «Шерлок Холмс» планировался, как двухсерийный фильм. Никто даже представить себе не мог, что история будет иметь такой успех, что зрители буквально потребуют продолжения. Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

В процессе съемок, в сериале поучаствовали не только сам Ливанов, но и некоторые члены его семьи. Французский бульдог Тори — собака Василия Борисовича. А в фильме «Кровавая надпись» в крошечном эпизоде снялся и его старший сын.

Мальчик сыграл беспризорника, одного из тех, кто рыскали по Темзе в поисках пропавшего катера. «Одну сигару на всех, сэр», — произносит в кадре мальчик. «Курить вредно», — отвечает ему отец.

Сам же актер курил почти непрерывно: в кадре трубку, за кадром сигареты. Кстати, трубку, которую использовали в фильме, изготовил сам Алексей Федоров, как я уже упоминала выше, который снабжал своими изделиями ещё Иосифа Сталина и Жоржа Сименона. Так что вещица имела определенную ценность. Кадры из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Слух о редком предмете быстро распространился за пределы съемочной площадки. Трубку украли.

В сценарии фильма, в отличие от книги, доктор Ватсон стал реальным персонажем. (Если помните, в книге он выступает рассказчиком, но сам находится как бы за кадром). Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Роль соратника Холмса имели шансы сыграть Олег Басилашвили, Леонид Куравлёв и Юрий Богатырев. Но как оказалось он удивительным образом был похож не просто на англичанина, а на самого Конан Дойла! Тот самый портрет Артура Конан Дойля, в котором режиссер уловил сходство писателя с Виталием Соломиным

Несмотря на это, кандидатуру Соломина одобрили не сразу. И снова Масленникову пришлось отстаивать свой выбор. Соломин показался комиссии «слишком русским», но в совместных пробах с Ливановым актер выглядел настолько органично, что строгая комиссия сдалась, а мы получили шикарный актерский дуэт. Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

До съемок актеры не были знакомы, но в процессе работы стали настоящими друзьями. Они дружили и после съемок, до самой смерти Виталия Мефодьевича (2002 год).

Знаковой роль в сериале стала и для Рины Зеленой. Актриса, сыгравшая десятки ролей и озвучившая немало мультипликационных персонажей, для многих так и осталась вечной квартирной хозяйкой, Миссис Хадсон. Миссис Хадсон — Рина Зеленая, кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

До Рины Зеленой, на роль миссис Хадсон пробовались Евгения Ханаева и Любовь Добржанская. Евгения Ханаева (слева) и Любовь Добржанская (справа)

И здесь режиссеру пришлось спорить с комиссией в третий раз. На момент начала работы Рине Зеленой было 77. На студии говорили, что с ней будет трудно (здоровье, невозможность запомнить текст). Но что они знали о настоящем актерском мастерстве? C ролью Рина Васильевна справилась отлично. Каталась на съемки из Москвы в Ленинград, импровизировала в кадре и лишь изредка жаловалась на слишком тугой корсет. «Мол, талии моей, это уже поможет».

А ещё Рина Зеленая просто обожала актера Борислава Брондукова (инспектор Лестрейд), хотя, по сценарию, должна была относиться к нему пренебрежительно. Но не смогла… Брондукова обожали все.

Роль Лестрейда вполне мог сыграть и Лев Дуров. Никаких существенных разногласий на этот раз не возникло. Режиссеру предложили самому сделать выбор и он отдал предпочтение Брондукову, разглядев в нем «более англичанина», чем в Льве Константиновиче. Инспектор Лестрейд — Борислав Брондуков, кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Ефимов, советский и российский актёр кино и озвучивания, заслуженный артист РСФСР.

Тот самый актер, который озвучивал Бронислава. Позже работы у Ефимова прибавилось: попутно он озвучил ещё троих второстепенных персонажей сериала. А в заключительной серии и сам появился в кадре, чтобы сыграть короткую эпизодическую роль фальшивомонетчика Фергюса.

Профессор Мориарти — Виктор Евграфов

На роль главного злодея — профессора Мориарти — Масленников утвердил Иннокентия Смоктуновского. А Виктора Евграфова планировали задействовать в фильме лишь однажды, дублером в сценах драки. В итоге пробы Евграфова в гриме так понравились режиссеру, что роль досталась ему. Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Но тут неожиданно выяснилось, что Ливанов и Евграфов недолюбливают друг друга и в жизни. В какой-то степени для режиссера это было даже на руку. Драка в кадре была почти настоящей. А наполненные неприязнью диалоги героев писались с первого дубля. Озвучивал Мориарти Олег Даль. Смоктуновский же в итоге сыграл эпизодическую роль — премьер-министра Великобритании в последнем эпизоде сериала.

Ошибки в романе Конан Дойла

Во время работы над фильмом, съемочная группа обнаружила в первоисточнике несколько неточностей, но из уважения к автору, текст исправлять не стали. А вот одно упущение все-таки пришлось пояснять прямо в процессе съемки.

В эпизоде «Пестрая лента» Конан Дойл упустит тот факт, что змея не в состоянии спуститься по шнуру и физически не способна слышать свист. Сцену со шнуром оставили как есть, а отсутствие слуха у змеи пояснили диалогом главных героев, которого в тексте Конан Дойла нет. Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Режиссер картины Игорь Масленников во время съемок Для меня наша киноверсия рассказов о Шерлоке Холмсе – настоящая классика детективного жанра. И сейчас, пересматривая серии этого легендарного сериала заново, я каждый раз ловлю себя на мысли, что не вижу никого другого в роли Шерлока, кроме Василия Ливанова.