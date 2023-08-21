Русский снайпер стал свидетелем преступлений ВСУ

Чтобы попасть на фронт СВО, Василию Ефименко пришлось придумать легенду. Он убедил жену, что едет в глубокий тыл работать хлебопёком. Конечно, никаким замесом теста он там не занимался. Его верной подругой на фронте стала снайперская винтовка. Домой он вернулся седым, не мог спать. И вскоре жена узнала почему. Подробности – в материале Царьграда.

"Прости за всё"

Это произошло 3 августа в Запорожье, на Ореховском направлении, вблизи посёлка Работино. Там сейчас идут ожесточённые бои. Напарник снайпера Василия Ефименко рассказал, что они прикрывали десантно-штурмовую бригаду. Стрелков вычислили и обстреляли из миномёта.

Но ребята не ушли со своей позиции и продолжали работать по целям – нужно было прикрывать своих. И чем дольше они там находились, тем точнее были попадания вражеского миномёта.

Противник скорректировал удары и приказал стрелять по нашим снайперам из танка. Напарника отбросило взрывной волной. Когда он пришёл в себя, увидел Василия, присыпанного землёй. В раненом ещё теплилась жизнь. Его положили на носилки, донесли до машины. Но в пути сердце остановилось.

Перед тем как ему идти на передовую, мы созванивались и переписывались. Вася как чувствовал свой уход. Последние несколько дней перед гибелью он мне постоянно писал: "Прости меня за всё, я тебя и сына очень люблю", – рассказала Царьграду жена погибшего Светлана.

Она ждала, что муж выйдет на связь после успешного выполнения задания. Но прошло несколько дней, а вестей всё не было. И 5 августа командир взвода позвонил с печальным известием. МЕДИКИ НА ФРОНТАХ СВО СТАРАЮТСЯ КАК МОГУТ, НО ОНИ НЕ ВСЕСИЛЬНЫ. ФОТО: TSITSAGI NIKITA/GLОBALLООKPRЕSS

Обманул, что будет хлебопёком

Это была вторая по счёту командировка Василия Ефименко в зону проведения СВО. До начала спецоперации у него была вполне мирная профессия – монтажник шестого разряда, он занимался строительством и ремонтом технологического трубопровода. Зарабатывал хорошо – примерно столько платят мобилизованным. Так что на фронт поехал не за длинным рублём.

Впервые пытался подписать контракт с Минобороны летом 2022 года. Из-за повышенного давления не прошёл медкомиссию, но не сдался, а записался добровольцем в БАРС – боевой армейский резерв страны.

Мне он сказал, что идёт служить хлебопёком – якобы будет кормить солдат. Я сначала поверила – и только после его возвращения из командировки узнала, что он служил снайпером,– говорит Светлана.

Во время срочной службы в армии Василий получил военно-учётную специальность "снайпер". И теперь, по прошествии многих лет, его зоркий глаз и твёрдая рука оказались на вес золота. ВАСИЛИЙ ЕФИМЕНКО В ЗОНЕ СВО. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО С. ЕФИМЕНКО

Василий Ефименко ушёл на фронт добровольцем на два месяца и уже в августе 2022 года вернулся домой. С седыми висками. После сильной контузии он проходил дома лечение и реабилитацию. Его мучили ночные кошмары. Первое время он не мог спать, кричал во сне. Если слышал звуки салюта, непроизвольно приседал и прикрывал голову руками.

Жене никаких подробностей боёв не рассказывал. Но по его обрывочным телефонным разговорам с сослуживцами Светлана поняла, что муж стал свидетелем чудовищных зверств неонацистов. В свою первую командировку он воевал под Изюмом, на тот момент город ещё находился под контролем Минобороны России.

Как-то муж проговорился, что однажды они с сослуживцами захватили склад. Там было множество поношенной детской одежды и игрушек. А потом выяснилось, что "чёрные трансплантологи" разделывали там на органы украинских детей,– говорит Светлана.

Царьград уже сообщал в своём расследовании о том, что на Украине орудуют "чёрные трансплантологи". После освобождения Мариуполя на базе местного отделения Красного Креста были найдены медкарты сотен детей, которых обследовали только с целью определить, какие внутренние органы у них здоровые.

Как рассказал один из сотрудников СБУ, органы изымаются в специально созданных стационарных центрах. Детей и взрослых, в том числе умирающих украинских солдат, буквально разбирают на части. Почки, печень, сердца, глаза отправляются за границу. Пересадка происходит в клиниках Израиля, Германии, Канады и США.

Если не мы, то кто?

Когда Василий оправился от контузии и заговорил о повторной командировке на фронт СВО, в семье начались ссоры. После первой командировки прошло восемь месяцев. Светлана, словно чувствуя неизбежное, не хотела отпускать мужа. Но тот настоял. На этот раз он поехал на медкомиссию в Пермь и успешно её прошёл.

В конце апреля 2023 года поехал служить уже в статусе контрактника. Попал в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота. ВАСИЛИЙ И СВЕТЛАНА ЕФИМЕНКО ПЕРЕД ЕГО ОТЪЕЗДОМ В ЗОНУ СПЕЦОПЕРАЦИИ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО С. ЕФИМЕНКО

Контракт подписал на четыре месяца, но понимал, что его обязательства будут автоматически продлеваться до окончания СВО. Знал, на что идёт. Свой 36-й день рождения снайпер отмечал в окопах, вдали от родной Добрянки.

Он мне всегда говорил: "Лучше остановить всё там, чем это придёт к нам в Россию и будут страдать наши дети. Кто, если не я, не мы остановим фашизм?" Его все ругали, отговаривали, твердили: "Ты дурачок, тебе делать нечего?" А он отвечал: "Люди просто не понимают, что идёт война и гибнут дети",– передаёт Светлана.

Дома Василия ждал 14-летний сын. Отец на прощание ему сказал:

Мы живём здесь в мире, поэтому я ухожу, чтобы к нам не пришла война.

Сын его поддержал. Когда погиб отец, он был в летнем лагере. Сообщить сразу мать ему не решилась. Сейчас мальчишка очень тяжело переживает утрату. Небольшой уральский город откликнулся на боль этой семьи как на свою собственную. Проводить героя в последний путь приедут друзья и близкие со всей страны.

Светлая память снайперу Василию, сложившему голову в борьбе с фашизмом…

https://tsargrad.tv/articles/oni-razdelyvali-detej-na-organy...