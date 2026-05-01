Сегодня годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

2 мая 2014 года украинские нацисты зверски расправились с противниками госпереворота. Людей сожгли заживо. Жертвами той трагедии стали почти полсотни человек.

Организаторы одесской Хатыни целенаправленно убивали сторонников «антимайдана». Спустя 12 лет за это страшное преступление официально киевский режим так никого к ответственности и не привлёк.

12 лет скорби. «Одесская Хатынь» «Комсомольская правда. Крым» № 49 (26227) со статьями об огненной бойне в одесском Доме профсоюзов. Россия, г. Краснодар. 06.05.2014 г.

2 мая мы вспоминаем трагические события, произошедшие в Одессе в этот день ровно 12 лет назад – в 2014 году.

В результате, как сегодня ясно, заранее спланированной киевским режимом террористической акции, в одесском Доме профсоюзов погибли десятки людей, многие из которых сгорели заживо. В этот день прибывшие в Одессу активисты «евромайдана» при силовой поддержке футбольных ультрас вступили в бой с пророссийски настроенными участниками «антимайдана», организовавшими мирный палаточный городок у Дома профсоюзов на Куликовом поле. При полном попустительстве милиции украинские неонацисты устроили настоящее побоище: в ход шли арматура, биты и огнестрельное оружие. Их противники - в основном, женщины подростки, пенсионеры - не смогли дать серьезного отпора.

В поисках спасения от озверевшей толпы погромщиков десятки людей попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако здание было подожжено. Сгорели и задохнулись в дыму 42 человека, среди них семь женщин и подросток. Еще 6 человек были убиты прямо на улице.

В трагическом списке участников Куликова поля погибших было 56 человек. Раненые исчислялись сотнями.

До сих пор никто из виновников не наказан. На скамью подсудимых киевский режим отправил только уцелевших участников «антимайдана» - однако при всем давлении судебный процесс закончился для них в 2017 году оправдательным приговором.

После этой трагедии, получившей название «Одесская Хатынь», стало очевидно, что ни о каком примирении с новыми украинскими властями и их сторонниками речи быть не может: киевский режим намерен жестко подавлять все протестные выступления, вплоть до физического уничтожения несогласных. Кровь Одессы была точкой невозврата, и единственным путем к свободе для жителей Донбасса и Новороссии стало вооруженное сопротивление.

Прошло 12 лет после этого страшного преступления. С тех пор многое изменилось: сегодня Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России.

Однако эта история не может быть закончена до тех пор, пока все виновные в зверской расправе над одесситами, не смирившимися с приходом к власти на Украине откровенно русофобских сил, не понесут заслуженного наказания.

Сегодня понятно, что акция устрашения 2 мая в Одессе обернулась против украинских властей. Тысячи людей на территории исторической Новороссии связывают сейчас свои надежды с Россией. Поэтому в конце истории «Одесской Хатыни» пока стоит многоточие.