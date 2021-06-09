Федор Рюкерт. Перегородчатая эмаль

В Королевском собрании британских монархов есть две вещи: шкатулка и ковш, которые отмечены клеймом фирмы Фаберже и клеймом мастерской Федора Рюкерта, одного из самых талантливых эмальеров своего времени.

Шкатулка с изображением Кремля. Федор Рюкерт, Москва, 1908-1917 гг. Шкатулка с изображением Кремля. Федор Рюкерт, Москва, 1908-1917 гг.

Ковш с изображением зимней сценки с русской тройкой. Федор Рюкерт, Москва, 1908-1917 гг. Ковш с изображением зимней сценки с русской тройкой. Федор Рюкерт, Москва, 1908-1917 гг.

Фёдор Иванович Рюкерт (Фридрих Рюккерт, 1840-1917) — русский ювелир немецкого происхождения, мастер-эмальер, выполнявший для фирмы Фаберже эмальерные работы в русском стиле. Его работы продавались через сети других ювелирных фирм тогдашней России — Павла Овчинникова, Ореста Курлюкова, Иосифа Маршака.

Федор Рюкерт, известнейший мастер перегородчатой эмали, родился во французской провинции Эльзас-Лотарингия в 1840 году. В возрасте 14 лет приехал в Россию. В 1886 году Федор Иванович открыл собственную мастерскую серебряных изделий. Уже в 87-м году он заключил договор с фирмой Фаберже. Из мастерской Рюкерта выходило до 80% всех изделий с клеймом «Фаберже». Знаменитая мастерская прославилась своей удивительной эмалевой живописью, запечатлевшей красоту и обаяние русской старины. С 1910-х по 1917 Рюкерт - владелец фабрики серебряных изделий в Москве (находилась на Воронцовской улице, 29) в собственном доме.

В доме были предусмотрены помещения под мастерские, кабинеты и жилые комнаты. Здесь же Рюккерт проводил долгие часы с Фаберже, обсуждая проекты.Особенно активно мастер сотрудничал с московским отделением фирмы Фаберже, выполняя для него множество произведений с эмалью. Федор Рюккерт никогда не работал исключительно для Фаберже, но, тем не менее, был у него главным поставщиком эмалей в русском стиле.Позднее Рюкерт стал принимать заказы от фирм-конкурентов Фаберже – знаменитых мастерских Овчинникова, Курлюкова и Маршака. Особая гамма, скань, как будто перечеркнутая поперечной нарочито небрежной штриховкой, или закрученная в тугие золоченые клубочки – все это создавало особый Рюкертовский стиль, его легко узнаваемый художнический почерк.Мастерская Рюкерта прославилась своей удивительной эмалевой живописью, запечатлевшей красоту и обаяние русской старины. Со временем мастер выработал собственный уникальный стиль, его творения выполнялись в особенной цветовой гамме, включавшей цветовые композиции с использованием оливкового, баклажанного, черного цвета.

Особая гамма, скань, как будто перечеркнутая поперечной нарочито небрежной штриховкой, или закрученная в тугие золоченые клубочки — все это создавало особый стиль, его легко узнаваемый почерк. Портсигар Фаберже из позолоченного серебра и тонированной эмали, Москва, 1908-1917 гг. Ваза из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, мастер Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, 1908-1917 гг. Чрезвычайно редкая русская чаша и ковш из серебра с позолотой и расписной эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1910 г.

В конце девятнадцатого века русские ювелиры подняли искусство создания расписных эмалей на новый уровень. Яркие русские эмали, покрытые фантастическими существами, переплетающимися с затейливым растительным орнаментом, получили известность благодаря международным выставкам и ярмаркам. Эта чрезвычайно редкая чаша и черпак работы Федора Рюкерта, постоянного поставщика Фаберже, является одним из великолепных образцов эмальерного искусства. По всей окружности чаши изображены орлы и медведи в зимних пейзажах, фигуры храбрых богатырей, мудрых старцев и прекрасных девушек Древней Руси, и все это выполнено с высоким рельефом и головокружительной цветовой гаммой - свидетельство высочайшего мастерства Федора Рюкерта. Братина из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, около 1908-1917 гг. Чарка с ручкой в форме стилизованной утки из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, около 1908-1917 гг. Кружка с крышкой из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, около 1910 г. Ковш из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, 1899-1908 гг. Братина из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, 1899-1908 гг. Ковш традиционной формы из серебра с перегородчатой и расписной эмалью, Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг. Чайный сервиз из серебра с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Маршака, Москва, 1908-1917 гг. Пара рюмок из серебра с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1906 г. Пара изысканных фужеров на подставке с изображением двуглавого орла. Серебро с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1900 г. Чаша на трех шаровидных ножках из серебра с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, в продаже у Овчинникова, около 1899-1908 гг. Крюшонница из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг. Изящный и редкий настольный письменный прибор из серебра с позолотой и живописной эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1900 г. Набор состоит из стойки для писем, пресс-папье и подставки с чернильницей, двумя коробочками (одна для марок, другая — с увлажнителем для марок), ножиком и ручкой. Стойка для писем украшена эмалью с изображением двух стрельцов в красных кафтанах перед деревянной дверью. Чернильница с растительным декором украшена портретным бюстом красивой молодой боярыни. Мастерская Рюкерта выпустила очень небольшое количество этих красиво покрытых эмалью настольных гарнитуров, каждый из которых немного отличался декором. Такой полный набор предметов, включая стойку для писем, является очень редким.

Кувшин для сливок из серебра с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг. Тацца из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью. В центре чаши — эмалевая миниатюра, изображающую сцену из «боярской старины» с надписью «Дорогой гость». Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг. Водочный сервиз из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг. Чаша из серебра с перегородчатой эмалью. Ручки выполнены в виде головы медведя с рубиновыми глазами. Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг. Чаша из серебра с перегородчатой эмалью. Ручки выполнены в виде головы рычащего медведя… Федор Рюкерт, Москва, 1908-1917 гг. Чаша из серебра с перегородчатой эмалью. Ручки выполнены в виде головы рычащего медведя… Федор Рюкерт, Москва, 1908-1917 гг.