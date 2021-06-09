Федор Рюкерт. Перегородчатая эмаль

В Королевском собрании британских монархов есть две вещи: шкатулка и ковш, которые отмечены клеймом фирмы Фаберже и клеймом мастерской Федора Рюкерта, одного из самых талантливых эмальеров своего времени.
Фёдор Иванович Рюкерт (Фридрих Рюккерт, 1840-1917) — русский ювелир немецкого происхождения, мастер-эмальер, выполнявший для фирмы Фаберже эмальерные работы в русском стиле. Его работы продавались через сети других ювелирных фирм тогдашней России — Павла Овчинникова, Ореста Курлюкова, Иосифа Маршака.
Федор Рюкерт, известнейший мастер перегородчатой эмали, родился во французской провинции Эльзас-Лотарингия в 1840 году. В возрасте 14 лет приехал в Россию. В 1886 году Федор Иванович открыл собственную мастерскую серебряных изделий. Уже в 87-м году он заключил договор с фирмой Фаберже. Из мастерской Рюкерта выходило до 80% всех изделий с клеймом «Фаберже». Знаменитая мастерская прославилась своей удивительной эмалевой живописью, запечатлевшей красоту и обаяние русской старины. С 1910-х по 1917 Рюкерт - владелец фабрики серебряных изделий в Москве (находилась на Воронцовской улице, 29) в собственном доме.
Особенно активно мастер сотрудничал с московским отделением фирмы Фаберже, выполняя для него множество произведений с эмалью. Федор Рюккерт никогда не работал исключительно для Фаберже, но, тем не менее, был у него главным поставщиком эмалей в русском стиле.
Позднее Рюкерт стал принимать заказы от фирм-конкурентов Фаберже – знаменитых мастерских Овчинникова, Курлюкова и Маршака. Особая гамма, скань, как будто перечеркнутая поперечной нарочито небрежной штриховкой, или закрученная в тугие золоченые клубочки – все это создавало особый Рюкертовский стиль, его легко узнаваемый художнический почерк.Мастерская Рюкерта прославилась своей удивительной эмалевой живописью, запечатлевшей красоту и обаяние русской старины. Со временем мастер выработал собственный уникальный стиль, его творения выполнялись в особенной цветовой гамме, включавшей цветовые композиции с использованием оливкового, баклажанного, черного цвета.
Особая гамма, скань, как будто перечеркнутая поперечной нарочито небрежной штриховкой, или закрученная в тугие золоченые клубочки — все это создавало особый стиль, его легко узнаваемый почерк.Портсигар Фаберже из позолоченного серебра и тонированной эмали, Москва, 1908-1917 гг.Ваза из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, мастер Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, 1908-1917 гг.Чрезвычайно редкая русская чаша и ковш из серебра с позолотой и расписной эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1910 г.
В конце девятнадцатого века русские ювелиры подняли искусство создания расписных эмалей на новый уровень. Яркие русские эмали, покрытые фантастическими существами, переплетающимися с затейливым растительным орнаментом, получили известность благодаря международным выставкам и ярмаркам. Эта чрезвычайно редкая чаша и черпак работы Федора Рюкерта, постоянного поставщика Фаберже, является одним из великолепных образцов эмальерного искусства. По всей окружности чаши изображены орлы и медведи в зимних пейзажах, фигуры храбрых богатырей, мудрых старцев и прекрасных девушек Древней Руси, и все это выполнено с высоким рельефом и головокружительной цветовой гаммой - свидетельство высочайшего мастерства Федора Рюкерта.Братина из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, около 1908-1917 гг.Чарка с ручкой в форме стилизованной утки из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, около 1908-1917 гг.Кружка с крышкой из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, около 1910 г.Ковш из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, 1899-1908 гг.Братина из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Фаберже, Москва, 1899-1908 гг.Ковш традиционной формы из серебра с перегородчатой и расписной эмалью, Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг.Чайный сервиз из серебра с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, в продаже у Маршака, Москва, 1908-1917 гг.Пара рюмок из серебра с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1906 г.Пара изысканных фужеров на подставке с изображением двуглавого орла. Серебро с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1900 г.Чаша на трех шаровидных ножках из серебра с позолотой, расписной и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, в продаже у Овчинникова, около 1899-1908 гг.Крюшонница из серебра с позолотой и перегородчатой эмалью, Федор Рюкерт, Москва, 1899-1908 гг.Изящный и редкий настольный письменный прибор из серебра с позолотой и живописной эмалью, Федор Рюкерт, Москва, около 1900 г.Набор состоит из стойки для писем, пресс-папье и подставки с чернильницей, двумя коробочками (одна для марок, другая — с увлажнителем для марок), ножиком и ручкой. Стойка для писем украшена эмалью с изображением двух стрельцов в красных кафтанах перед деревянной дверью. Чернильница с растительным декором украшена портретным бюстом красивой молодой боярыни.Мастерская Рюкерта выпустила очень небольшое количество этих красиво покрытых эмалью настольных гарнитуров, каждый из которых немного отличался декором. Такой полный набор предметов, включая стойку для писем, является очень редким.
Чайная пара с ложкой Fabergé. Серебро, позолота, эмаль. Выполнена в мастерской Ф. Рюкерта в Москве. 1908-1917 гг. Фото © Sotheby's.
Часто одним из мотивов для узора на эмали выступали изображения представителей флоры и фауны, особенно характерные для русского фольклора и славянской мифологии. Встретить там можно даже грифона. А на втором блюде - сюжет одной из русских народных сказок о лисице и журавле.
Но самыми интересными и редкими по праву считаются предметы мастерской, украшенные живописными эмалевыми миниатюрами на темы из русской истории, боярского быта, фольклора. Живописные эмалевые панно исполнялись в технике “enplein”, при которой матовая поверхность воссоздает впечатление живописных полотен или изысканных акварелей. В эмалевых миниатюрах на работах мастерской Рюкерта без труда узнаются копии картин «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Витязь на распутье», «Иван Царевич и серый волк», «Бой скифов со славянами» кисти Виктора Михайловича Васнецова.
А русские красавицы и бытовые сюжеты на шкатулках и ларцах выписаны по полотнам Константина Егоровича Маковского.
Нередко декоративные изделия мастерской Рюкерта могли посвящаться каким-то знаменательным событиям или выдающимся личностям.
В мастерской была создана (утилитарного назначения, правда) коробочка для пилюль с эмалевой миниатюрой-портретом Александра Сергеевича Пушкина, выполненной по оригиналу кисти Ореста Кипренского.
Александр Сергеевич неоднократно обращался к «русским» темам, к былинам, которые вдохновили его на написание полюбившихся многим ещё с детства сказок, в том числе – «Сказки о царе Салтане». Очень возможно, что сюжет именно этой сказки и лёг в основу ныне считающейся крайне редкой работы мастерской Рюкерта – чаши для пунша. Чаша декорирована росписями, изображающими русские былинные типы – благородного происхождения юношу и прекрасную девушку, а между ними с поднятым кубком – внушительного вида и степенных лет мужчину в русском шлеме. Под изображениям людей – переплетающиеся крыльями хищные птицы, похожие то ли на орлов, то ли на коршунов.
Теперь же вспомните строки Пушкина, где повествуется, как князь Гвидон Салтанович спас своей стрелой от обернувшегося в коршуна злого чародея прекрасную Царевну-Лебедь, которая затем стала его женой, а царь Салтан, прибывший на остров Буян и узнавший в Гвидоне своего сына, устроил большой пир.
С фирмой Карла Фаберже мастерскую Рюкерта сближает не только их сотрудничество, но и создание ювелирных пасхальных яиц. Последние не затмили по славе ювелирные императорские яйца Фаберже, однако по красоте не менее хороши.
Именно на примере сохранившихся ювелирных яиц мастерской Рюкерта заметно, что не всегда ее мастера ограничивались исключительно неорусским стилем эпохи Модерн. В работах его мастерской, выполненных за этот период – и свойственные европейскому Модерну черты. Так, одно из хранящихся в музее Хиллвуд яиц украшено орнаментом из ветвей и листьев, в которых мы без труда узнаем золотой орнамент из побегов каштана, обрамляющий вход в здание венского Сецессиона.
Карл Фаберже был не единственным заказчиком мастерской Фёдора Рюкерта. Но если обрусевший француз для своей фирмы предпочитал заказывать изделия в русском стиле, то вот купцы Морозовы, которые, как оказалось, занимались продажей предметов искусства, предпочитали более европейские мотивы Модерна. Такая ваза была исполнена мастерской по заказу известных московских купцов - о чём гласит клеймо - для дальнейшей продажи.
Сегодня немалая часть работ мастерской Фёдора Ивановича Рюкерта оказалась в коллекциях зарубежных музеев, например, в собрании Художественного музея Уолтерс в Балтиморе, США, для которой они были приобретены представителями состоятельной американской семьи Уолтерс. Еще один зарубежный музей, где представлены работы Рюкерта – музей Хиллвуд. Это в прошлом особняк, принадлежавший Маржори Мерривезер Пост, богатой американке и коллекционеру. Из российских музеев коллекцией произведений мастерской может похваться Музей Фаберже в Петербурге.Совсем недавно, стало известно, что в Москве проживают потомки Фридриха Рюкерта, которые добросовестно сохранили записи о своей семье. На протяжении многих лет они предпочитают молчать о своих предках.
Молчание связано с тем, что семья - немецкого происхождения, и этот факт был причиной ряда трудностей во время Первой мировой, Великой Отечественной и в Советское время. Фридрих Мориц Рюккерт, немец по происхождению, родился в 1840 году в земле Эльзас Лотарингия (ныне территория Восточной Франции), и был привезен в Россию в возрасте четырнадцати лет - либо Юсуповым, либо семьей Голицыных.В России будущего ювелира стали звать Фёдором Ивановичем Рюкертом. (По какой-то причине часть источников считает, что правильно писать Рюккерт)В 1886 году Федор Иванович открыл собственную мастерскую серебряных изделий. Работы Рюкерта отличались индивидуальным стилем с характерными элементами русского модерна.
Уже в 87-м году он заключил договор с московским отделением фирмы Фаберже. До 80% всех изделий мастерской Рюкерта выходило с клеймом «Фаберже».
Особая гамма, скань, как будто перечеркнутая поперечной нарочито небрежной штриховкой, или закрученная в тугие золоченые клубочки – все это создавало особый Рюкертовский стиль, его легко узнаваемый художнический почерк.
Федор Рюкерт никогда не работал исключительно для Фаберже, но, тем не менее, был у него главным поставщиком эмалей в русском стиле. Рюкерт производил серебряные изделия, украшенные эмалью по скани, в узоры которой иногда искусно включались живописные эмалевые миниатюры на темы из русской истории, боярского быта, фольклора. Порой они представляют собой копии картин известных живописцев того времени – К.Маковского, В.Васнецова, И.Куликова, К.Лебедева, С.Соломко.
После смерти первой жены (она была немецкой швеей), Федор Иванович женился на Евгении Калистратовне Беловой, дочери стеклодува. Дети от первого брака были воспитаны в духе лютеранской церкви (Адель, Ида, Павел).Дети от второго брака (Федор, Анатолий, Александр, Евгений, Мария и Софи) были воспитаны в духе православной церкви. Семья была большая, и супруга ювелира пригласила ее племянницу - Марию Васильевну Белову помочь ей. Евгения Алистратовна вскоре скончалась, и Федор Иванович попросил Марию остаться с семьей, так как она помогала ему воспитывать детей. Однако, она поставила условие - остаться в доме, как хозяйка, и как жена Федора Ивановича. В то время ему было шестьдесят четыре года, и ей было двадцать три.С 1910-х по 1917 год, Рюкерт - владелец фабрики серебряных изделий в Москве, находившейся по адресу Воронцовская улица 29, в собственном доме мастера. В доме были предусмотрены помещения под мастерские, кабинеты и жилые комнаты. Здесь же Рюкерт проводил долгие часы с Фаберже, обсуждая проекты.Знаменитая мастерская прославилась своей удивительной эмалевой живописью, запечатлевшей красоту и обаяние русской старины.Вся семья Рюккертов жила в доме на Воронцовской, кроме двух дочерей, Иды и Адель. Левая часть дома отдана была мастерам, где они жили со своими семьями.Позднее Рюкерт стал принимать заказы от фирм-конкурентов Фаберже – знаменитых мастерских Овчинникова, Курлюкова и Маршака.Все работы Федора Ивановича можно узнать по авторскому клейму - тройник московского окружного пробирного управления – женская головка в кокошнике, обращенная вправо, с шифром округа греческой буквой «дельта» и пробой для изделий из серебра – 88В 1917-м году Федор Иванович скончался. Его могила находится на Введенском кладбище в Москве.
Свежие комментарии