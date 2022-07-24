О том, как дружественный нам Китай грабит Россию

В Роспотребнадзор Забайкалья и Приморья поступает много тревожной информации, касающейся сбора китайцами дикоросов на российской территории. Жители поднебесной буквально пылесосят наши земли оставляя за собой пустыри. Столь же вопиющей была продажа российского леса кругляка в Китай практически за бесценок, сейчас ситуация несколько изменилась. Отмечается также варварская эксплуатация российских угодий, арендованных китайскими фермерами. Они используют различные химикаты добиваясь больших урожаев, но это ведёт к истощению и заражению почв. Можно уже говорить о мирной экспансии Китая на территорию России.

В Китае наибольшим спросом пользуются нефть и нефтепродукты, а также древесина и еда. Что касается последней, сами жителя поднебесной шутят, что они едят всё за исключением обеденного стола и посуды. КНР закупает у нас растительные масла, крупы, алкогольные напитки, мёд и даже никому не нужные в России куриные лапки. И ещё, объёмы вывоза сырой древесины из России в Китай таковы, что впору задать вопрос, - они что, её едят? Кстати, российская древесина даже с учётом таможенных пошлин стоит в КНР дешевле чем местная.

Наконец случилось так, что управление Росприроднадзора по Амурской области вдруг обеспокоилось тем фактом, что китайцы стали вывозить из России не только древесину, но, и дикорастущие травы в огромных – промышленных объёмах.

Из дерева сырца наибольшей популярностью среди китайских добытчиков, натурально грабящих Россию самым популярным, является ясень. Именно тот, что по версии Никитиных - «семенами кружит вальс над мостовой». Помимо его наши юго-восточные соседи просто очищают земли Амурской области от очень ценного растения, известного как «сапожниковия растопыренная». Её целебные свойства широко известны среди народов Дальнего Востока. Она применяется при простудах, болезнях пищеводного тракта и даже при раке. Её собирают тоннами, и «за бугром» она ценится и пользуется большим спросом. Так вот, китайцы её вырывают с корнем, что ведёт к истреблению данного вида на нашей территории. Граждане КНР просто толпятся в российских разрешительных органах для получения соответствующего разрешения на сбор и вывоз за рубеж наших дикоросов, затем, добившись своего, они выметают всё, подчистую.

К пользе дела Росприроднадзор собрал комиссию, которая должна оценить последствия китайской мягкой экспансии, чтобы понять, насколько проблема остра. Есть мнение, что по результатам работы этого органа, будет принято решения о занесении значительной части дикоросов в местную Красную книгу, чтобы спаси их от полного истребления китайскими добытчиками.

Опыт таких действий уже имеется. Он был предпринят около 5 лет назад в Забайкальском крае. Из-за активности китайских сборщиков под угрозой исчезновения тогда оказались сапожниковия, ясенец, атрактидолес и болиголов. Внесение исчезающих на нашей территории видов в Красную книгу Забайкалья спасло их и соответственно природу красивейшего российского края.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова так описала деятельность китайцев на территории России: «Сейчас давайте четко скажем — «большой китайский брат» у нас просто пылесосит все, что только можно добыть». Они очищают наши просторы как от кабарги, так и от сосновых шишек и гриба чаги. Слава богу удалось ввести ограничения их доступа к водным объектам. Проблема в том, что невозможно полностью остановить добычу краснокнижных представителей флоры и фауны, поскольку они являются предметами традиционного потребления местных народов. И китайцы этим пользуются. По мнению главы ведомства «благодаря» неуёмной энергии китайских добытчиков биоразнообразие нашей страны – под угрозой.

Теперь добыча редких видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, проводится по специальному разрешению и под контролем властей. В строгом соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Всё бы хорошо, но не стоит забывать о наших коррупционерах способных отдавать богатства страны за бесценок и получать от этого личную прибыль. К тому же, китайцы скупают всё что им нужно у местного населения, которое не понимая, что наносят непоправимый ущерб природе своего края, уничтожают дикоросы что называется «в поте лица». Для местных это неплохой заработок на сдаче той же «сапожниковии растопыренной» они зарабатывают в неделю на человека 23 тыс. рублей, при этом вал собираемого дикороса измеряется тоннами. Экосистемы Бурятии и других регионов Забайкалья уже страдают от такой варварской их эксплуатации.

Китай вывозит необработанную древесину из России на сумму, превышающую три миллиарда долларов США (Заметьте опять мы мерим наше достояние на американские доллары. Когда это прекратится?) И этот бизнес имеет тенденцию к увеличению. Конечно, Китай нам друг, но это не означает, что мы должны позволять ему садиться нам на шею и свешивать ножки.

Российское политическое руководство предпринимает шаги к защите интересов страны в первый день текущего года был введён запрет на экспорт необработанной древесины как хвойных, так и лиственных пород. Так же были введены заградительные пошлины на вывоз из страны пиломатериала с влажностью, превышающей 22% и толщиной, превышающей 10 см. Надо отметить, что в Китае этот шаг Москвы восприняли без энтузиазма, как и многие лесопромышленники в РФ.

За последнее неполное десятилетие за счёт вывоза из РФ дармовой древесины на китайской стороне близ границы появилось множество предприятий по её обработке, а рядом с предприятиями начали расти города.

Причём большая часть бизнеса с обеих сторон границы фактически принадлежала китайским гражданам. Российская сторона в этом процессе чаще всего была задействована только в низкобюджетном лесопилении, перевозках и погрузо-разгрузочных работах. И вот, с 2022 года всё это будет остановлено. Наиболее думающая часть китайских предпринимателей … ещё с прошлого года начала восстанавливать проекты десятилетней давности – строительство небольших, но современных ДОКов на территории России».

Сейчас эти китайские предприятия простаивают, а города теряют своих обитателей. Жильё в этих местах начало резко дешеветь. Правда частично на это повлияла пандемия коронавируса. Поскольку из-за карантина были закрыты таможенные пункты перехода сначала в Наушках, затем в других местах, включая Приморье и Казахстан. Но, в конечном счёте, на некоторое подобие кризиса сейчас влияет запрет на вывоз древесины сырца. Ранее китайская сторона могла получать сверхприбыли за счёт малой закупочной цены материала, теперь российская древесина заметно подорожала на рынке КНР и это не по нраву китайским обработчикам древесины и производителям мебели.

Теряют и российские лесопромышленники поскольку дальние перевозки съедают значительную часть их прибыли. Кроме того, они вынуждены углубить обработку древесины, чтобы вывести её из-под экспортного запрета. Есть мнение, что китайская сторона стремится заставить российское правительство отменить запрет на вывоз необработанного кругляка, и прибегает для этого к различным ухищрениям вплоть до того, что под тем или иным предлогом тормозит перевозку российских пиломатериалов на границе. КНР нуждается именно в дешёвой древесине. Кстати, благодаря этому до введения Россией ограничений Китай стал чуть ли не мировым лидером по экспорту картона, на производство которого шёл российский дармовой кругляк.

Кроме того, специалисты отмечают, что на территории РФ китайские сельскохозяйственные организации слишком увлекаются применением химикатов. Что весьма вредит почвам. Арендованные китайскими сельскохозяйственными производителями российские угодья эксплуатируются нещадно. С помощью удобрений, ускорителей роста и других химикатов китайцы добиваются своей цели. Однако в какой-то прекрасный момент угодья перестанут быть таковыми и превратятся в пустынную землю на которой ничего не будет произрастать. Кстати, китайцы мало заботятся о сохранении окружающей среды и у себя на родине и вообще где бы то ни было. Передача им в аренду российских территорий – стратегическая ошибка российского правительства.

Кстати, в КНР уже звучат всё громче заявления о том, что российский Дальний Восток является исторически китайской землёй. К пропаганде такой точки зрения подключается пресса Поднебесной. И это несмотря на то, что, казалось бы, на официальном уровне все вопросы, касающиеся границ и территорий между Китаем и РФ уже урегулированы. К тому же сейчас КНР практически осуществляет мирную экспансию на территорию России. Китайцы селятся у нас, заводят семьи, но не ассимилируют. В дальнейшем места с плотным китайским населением могут стать предметом территориального спора.

https://argumenti.ru/society/nature/2022/07/781022?utm_refer...