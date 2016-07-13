15 причин вернуть наши 70-е

Конечно, СССР не был утопией, где всем жилось легко и просто, и уж тем более СССР не был каким-то райским садом, где человек мог жить беззаботно, не беспокоясь ни о чём. Жилось трудно, многие обычные и привычные для нас сегодня вещи приходилось «доставать», выменивать на что-то, во многих ситуациях было практически невозможно обойтись без «блата» и нужных знакомых. Но не смотря ни на что над головой советского человека всегда было безоблачное небо, а впереди — уверенная жизнь и светлое будущее.