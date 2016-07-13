15 причин вернуть наши 70-е

Конечно, жизнь в Советском Союзе была далека от идеала, было много хорошего, было и плохое. Но есть в том времени что-то бессознательно-привлекательное, что-то, что постоянно просится назад. Вот 15 причин, чтобы вернуть те золотые годы.
Советское образование было совершенно бесплатным и доступным абсолютно всем. Любой школьный выпускник из маленького колхоза где-нибудь под Душанбе, свободно мог поступить в МГУ, бесплатно учиться, бесплатно жить в общежитии, да ещё и получать стипендию за хорошую учёбу. Ну и, конечно, качество образования: оно совершенно справедливо считалось лучшим в мире на тот момент.
Медицина в Союзе тоже была бесплатной. Да она и сейчас бесплатная — можете возразить вы, но качество предоставляемых услуг не идёт ни в какое сравнение. Мощнейшая в мире на тот момент система диспансеризации и вакцинации, доступность санаторно-курортного лечения. Попробуйте сейчас получить в районной поликлинике путевку в санаторий с первого же захода – сочувствую…
Да, квартиры давали не сразу, приходилось ждать своей очереди, но их по крайней мере давали. Однушку давали молодому специалисту, а после рождения двух детей можно было получить уже трёшку. И опять же, всё это совершенно бесплатно.
А точнее — её отсутствие. В СССР с 1929 года не было безработицы. Особенно выгодно это смотрелось на фоне тогдашней Великой депрессии на Западе.
Уровень жизни «верхов» и «низов», конечно же отличался, но уж точно не в десятки раз. Подавляющее большинство населения как раз составлял советский средний класс. Нередкими были ситуации, когда квалифицированный рабочий на заводе зарабатывал даже больше директора этого самого завода.
К 1988 году в Союзе работало 16200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, проживание и лечение в которых граждане оплачивали лишь частично. Право на отдых было не пустым звуком и соблюдалось очень строго.
Что ни говори, а наука в СССР была мощнейшая. Примерно половина всех учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Не удивительно, что именно в СССР первыми запустили человека в космос, первыми вышли в открытый космос, да и много каких других открытий сделали.
К середине 1980-х годов Вооружённые Силы Союза были крупнейшими в мире по численности с общей численностью более 5 миллионов солдат, и обладали самыми большими в мире запасами ядерного и химического оружия. Помимо этого, ВС СССР обладали самыми крупными танковыми группировками на земле — около 60 тысяч танков, что в 2,5 раза превосходило численность танков ОСАД и США вместе взятых.
Граждане СССР были совершенно уверены, что ничего не случится ни со страной, в которой они живут, ни с предприятием, на котором они работают, ни с вузом, в котором они учатся. Можно было спокойно ложиться спать каждый вечер, не опасаясь что завтра уволят. Или повысят квартплату. Или поднимут цены. Или ещё какую-то подлость сделают на гос. уровне.
С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, уважение к старшим, нормы поведения в обществе. Как следствие — не было такого разгула преступности как сейчас, да даже банального мусора на улицах было в разы меньше.
Да, в СССР тоже были очереди в детский сад, потому что рождаемость была на очень высоком уровне. Но своей очереди советские дети ждали в худшем случае 1-2 месяца. По сравнению с тем, что есть сейчас — это просто сказка.
Это был не пустой звук. Сознание «советского человека» во многих случаях превалировало над сознанием принадлежности к той или иной национальности. Никто, собственно, об этих национальностях даже не задумывался, все были друг другу товарищи.
Как-то даже неловко сравнивать уровень советского и нынешнего российского кино. Литература, театры, выставки и музеи. Да, цензура вмешивалась и очень сильно во все сферы культуры. Но это не мешало тогдашним режиссёрам снимать такие фильмы, которые мы пересматриваем уже десятилетиями.
Да, был «дефицит», условно говоря, вместо 100 сортов колбасы на прилавке лежало 2 сорта, но зато оба они были из мяса. Подавляющее большинство продуктов были собственного производства и при этом отличного качества.
Промышленных предприятий было огромное множество, и на всех из них всегда были рабочие места. Советский Союз не был только лишь нефте- и газодобывающим государством. Всё, что нужно было для жизни, там производилось.
А какие приятные воспоминания у вас связаны с тем временем?
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