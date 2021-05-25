ФСБ рассекретило данные о преступлениях прибалтийских карателей в Псковской области



Несколько дней назад в Пскове прошла конференция «Без срока давности». Российские СМИ (которые, возможно, не совсем российские) в большинстве проигнорировали данное событие.



А там, кроме всего прочего, были представлены рассекреченные документы ФСБ о преступлениях прибалтийских карателей на территории России (в Псковской области, соответственно).



Конечно, целиком весь массив рассекреченных документов обработать очень сложно. Но мы, например, взяли себе одно дело на 120 страниц.

Дело, рассказывающее о массовом убийстве женщин и детей эстонскими нацистами в деревушке в 30 километрах к югу от Пскова.



Вкратце, содержание таково: 1-я и 3-я роты 37 полицейского батальона, составленного из эстонцев, были направлены на охрану мостов от партизан. По дороге к месту назначения одна из машин с полицаями попала в партизанскую засаду и была расстреляна. Погибло 11 полицаев, в том числе лейтенант Хольм (командир 1-го взвода 3-й роты) и его заместитель.

В ответ остальные полицаи из этих двух рот по приказу лейтенанта Вахтре расстреляли всех жителей близлежащей деревни (в основном женщин и детей), общей численностью около 60-70 человек, а их дома сожгли.



Военное преступление и уничтожение мирного населения, один из многих эпизодов геноцида.

А теперь потомки нацистских коллаборационистов в Прибалтике и на Украине рассказывают нам о «советской оккупации» и «ужасном СССР».

Потомки убитых ими женщин и детей ничего не рассказывают, потому что их нет. Что несправедливо.



Но сегодня не хотелось бы отделаться общими фразами, а пройтись по конкретике. Потому что в материалах дела есть куча показательных моментов.

Во-первых, из протоколов допросов становится очевидным, что тактика карательных расстрелов никак не помогала подавлению партизан. Потому что партизаны всё равно продолжали воевать, только ещё более ожесточённо и мотивированно (и получали пополнение из родственников убитых, жаждущих мести), а гражданское население получало выбор «будешь сидеть ровно и тебя расстреляют или уходи в партизаны и получишь шанс выжить».

То есть расстрелы не были «полицейскими операциями», это были именно акты геноцида.



Во-вторых, многие из допрошенных полицаев на вопрос «Почему пошли служить Третьему Рейху?» отвечали «А что делать? Жить как-то надо было».

Показателен допрос одного из них, который рассказывал, что после начала войны ему сказали идти в советский военкомат – он и пошёл. Там его направили в соседний город, добраться до которого ему не удалось. Тогда он вернулся домой, а когда пришли немцы – завербовался к ним.

То есть ему вообще было без разницы, кому служить – «независимой Эстонии» (он служил в её армии до вхождения Эстонии в состав СССР), Советскому Союзу или нацистам. Глубоко фиолетово (как сейчас многим, служащим в ВСУ «потому что нет другой работы»).

Равнодушие убивает.



В-третьих, отсутствие воли. Некоторые из допрашиваемых рассказывали, что когда стреляли в женщин и детей, то думали о своих собственных семьях. И даже испытывали жалость. Но всё равно стреляли. Потому что «меня учили исполнять приказы» и «все стреляли – и я стрелял».

Делегирование ответственности или «бегство от свободы», по Фромму, один из важных элементов фашизма.



Ну и, в-четвёртых, лично меня поразили длинные и подробные списки сослуживцев, которые составлял каждый из допрашиваемых. Фамилии, имена, описания внешности, возраст, происхождение, детали биографии, занимаемые должности и множество других сведений о своих «побратымах».

И такие же развёрнутые, в деталях, описания совершаемых преступлений. Кто что говорил, кто куда ходил, кто в кого стрелял и так далее.



Стучали подробнейшим образом, сдавали всех. Показания изобилуют «чисто сердечными» показаниями, «признаниями вины» и демонстрациями готовности сотрудничать со следствием в надежде на малейшие поблажки.

И если на первых допросах обвиняемые ещё относительно малословны, типа «не помню подробностей», то дальше такие чудеса памяти образуются, когда вспоминают и кто чем был вооружён, и кто во что одет, и какая погода стояла. Как говорил товарищ Гоцман, «картина маслом».



Это я к тому, что сейчас ситуация аналогичная будет. Когда начнутся трибуналы по преступлениям ВСУ и нацбатов на Донбассе (а также нормальное расследование других преступлений нынешнего киевского режима), то пропетлять «промиж крапельками» ни у кого не получится. И это ещё тогда ни мобильных телефонов, ни соцсетей не было.



Сколько бы они сегодня не петушились, а когда гражданин следователь скажет «А с этого места поподробнее», то главное потом вовремя бумагу успевать подносить. Или кто-то думает, что рагули будут в «омерту» играть? Соревнование устроят, кто быстрее и подробнее заложит остальных.



Те, в 1943-м, тоже не думали, что ответ придётся держать…

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1480519.html