Китайцы против русских. История противостояний

Проверка Красной Армии на прочность

Конфликт на КВЖД также можно отнести к пограничным. Сама дорога и территория вокруг неё, согласно договору между Советской Россией и Китаем от 1924 года, считалась совместной собственностью. У дороги даже был свой флаг, «скомпилированный» из китайского пятицветного флага наверху и советского красного флага внизу. На Западе конфликт объясняли тем, что китайцев не устраивало, что во второй половине 20-х годов КВЖД приносила всё меньше прибыли, становясь убыточной именно из-за позиции Советской России.

В СССР причины столкновений объяснялись тем, что правителя Маньчжурии (по территории которой проходила КВЖД, и которая на тот момент де-факто была независима от Китая) Чжан Сюэляна подзуживали «западные империалисты» и осевшие в приграничных китайско-маньчжурских городах белоэмигранты, жаждавшие проверить, насколько крепка Красная Армия.

Традиционно для российско-китайских конфликтов армия «Поднебесной» была гораздо более многочисленной. Маньчжуры выставили на борьбу с Советской Россией более 300 тысяч солдат. Тогда как с нашей стороны в боевых действиях принимало участие лишь 16 тысяч военнослужащих. Правда, они были лучше вооружены. В частности, советской стороной активно использовались аэропланы. Именно они способствовали успеху Сунгарийской наступательной операции.

В результате авианалёта 12 октября 1929 года, 5 из 11 китайских кораблей были уничтожены, а остальные отступили вверх по течению. После этого с кораблей Дальневосточной военной флотилии был высажен десант. При поддержке артиллерии красноармейцы овладели китайским городом Лахасусу. Причём, тактика советских войск была такова, что разгромив противника, они вскоре отступали на советскую территорию. Так было и в ходе начавшейся 30 октября Фугдинской операции. В устье реки Сунгари 8 кораблей Дальневосточной военной флотилии с десантом добили находившиеся здесь корабли китайской Сунгарийской флотилии, затем два полка 2-й стрелковой дивизии заняли город Фуцзинь (Фугдин), который удерживали до 2 ноября 1929 года, а затем возвратились на советскую территорию.

Продолжавшиеся до 19 ноября военные действия убедили противника в моральном и военно-техническом превосходстве советских войск. По некоторым оценкам, китайцы в ходе боёв потеряли около 2 тысяч человек погибшими и более 8 тысяч раненными. В то время как потери Красной Армии составили 281 человека.

Характерно, что советская сторона проявляла большую гуманность к пленным и вела с ними идеологическую работу, убеждая в том, что «русский с китайцем – братья навек». В результате, более тысячи военнопленных попросили оставить их в СССР.

Маньчжурская сторона быстро запросила мира, и 22 декабря 1929 года был подписан договор, согласно которому КВЖД продолжала совместно эксплуатироваться СССР и Китаем на прежних условиях.