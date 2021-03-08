Ох уж эти русские! Одним словом дикари в лаптях...

Мы из Советского Союза

1. П.Н. Яблочков и А.Н. Лодыгин - первая в мире электрическая лампочка

2. А.С. Попов — радио

3. В.К.Зворыкин (первый в мире электронный микроскоп, телевизор и телевещание)

4. А.Ф. Можайский — изобретатель первого в мире самолета

5. И.И. Сикорский — великий авиаконструктор, создал первый в мире вертолет, первый в мире бомбардировщик

6. А.М. Понятов - первый в мире видеомагнитофон

7. С.П.Королев - первая в мире баллистическая ракета, космический корабль, первый спутник Земли

8. А.М.Прохоров и Н.Г. Басов — первый в мире квантовый генератор — мазер

9. С. В.Ковалевская (первая в мире женщина — профессор)

10. С.М. Прокудин-Горский - первая в мире цветная фотография

11. А.А.Алексеев — создатель игольчатого экрана

12. Ф.А. Пироцкий - первый в мире электрический трамвай

13. Ф.А.Блинов - первый в мире гусеничный трактор

14. В.А. Старевич — объемно-мультипликационное кино

15. Е.М. Артамонов - изобрёл первый в мире велосипед с педалями, рулем, поворачивающимся колесом

16. О.В. Лосев — первый в мире усилительный и генерирующий полупроводниковый прибор

17. В.П. Мутилин - первый в мире навесной строительный комбайн

18. А. Р. Власенко — первая в мире зерноуборочная машина

19. В.П. Демихов - первым в мире осуществил пересадку легких и первым создал модель искусственного сердца

20. А.П. Виноградов - создал новое направление в науке — геохимию изотопов

21. И.И. Ползунов - первый в мире тепловой двигатель

22. Г. Е. Котельников — первый ранцевый спасательный парашют

23. И.В. Курчатов - первая в мире АЭС (Обнинская), также под его руководством была разработана первая в мире водородная бомба мощностью 400 кт, подорванная 12 августа 1953 года.

Именно Курчатовский коллектив разработал термоядерную бомбу РДС-202 (Царь-бомба) рекордной мощности 52 000 кт.

24. М. О. Доливо-Добровольский - изобрёл систему трехфазного тока, построил трехфазный трансформатор, чем поставил точку в споре сторонников постоянного (Эдисон) и переменного тока

25. В. П. Вологдин — первый в мире высоковольтный ртутный выпрямитель с жидким катодом, разработал индукционные печи для использования токов высокой частоты в промышленности

26. С.О. Костович — создал в 1879 году первый в мире бензиновый двигатель

27. В.П.Глушко — первый в мире эл/термический ракетный двигатель

28. В. В. Петров - открыл явление дугового разряда

29. Н. Г. Славянов - дуговая электросварка

30. И. Ф. Александровский - изобрёл стереофотоаппарат

31. Д.П. Григорович - создатель гидросамолета

32. В.Г.Федоров — первый в мире автомат

33. А.К.Нартов - построил первый в мире токарный станок с подвижным суппортом

34. М.В.Ломоносов - впервые в науке сформулировал принцип сохранения материи и движения, впервые в мире начал читать курс физической химии, впервые обнаружил на Венере существование атмосферы

35. И.П.Кулибин - механик, разработал проект первого в мире деревянного арочного однопролетного моста, изобретатель прожектора

36. В.В.Петров - физик, разработал самую большую в мире гальваническую батарею; открыл электрическую дугу

37. П.И.Прокопович - впервые в мире изобрёл рамочный улей, в котором применил магазин с рамками

38. Н.И.Лобачевский - Математик, создатель «неевклидовой геометрии»

39. Д.А.Загряжский - изобрёл гусеничный ход

40. Б.О.Якоби - изобрёл гальванопластику и первый в мире электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала

41. П.П.Аносов - металлург, раскрыл тайну изготовления древних булатов

42. Д.И.Журавский - впервые разработал теорию расчетов мостовых ферм, применяемую в настоящее время во всем мире

43. Н.И.Пирогов - впервые в мире составил атлас “Топографическая анатомия”, не имеющий аналогов, изобрел наркоз, гипс и многое другое

44. И.Р. Германн - впервые в мире составил сводку урановых минералов

45. А.М.Бутлеров - впервые сформулировал основные положения теории строения органических соединений

46. И.М.Сеченов - создатель эволюционной и других школ физиологии, опубликовал свой основной труд “Рефлексы головного мозга”

47. Д.И.Менделеев — открыл периодический закон химических элементов, создатель одноименной таблицы

48. М.А.Новинский - ветеринарный врач, заложил основы экспериментальной онкологии

49. Г.Г.Игнатьев - впервые в мире разработал систему одновременного телефонирования и телеграфирования по одному кабелю

50. К.С.Джевецкий — построил первую в мире подводную лодку с электродвигателем

51. Н.И.Кибальчич — впервые в мире разработал схему ракетного летательного аппарата

52. Н.Н.Бенардос — изобрёл электросварку

53. В.В.Докучаев - заложил основы генетического почвоведения

54. В.И.Срезневский - Инженер, изобрёл первый в мире аэрофотоаппарат

55. А.Г.Столетов — физик, впервые в мире создал фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте

56. П.Д.Кузьминский - построил первую в мире газовую турбину радиального действия

57. И.В. Болдырев — первая гибкая светочувствительная негорючая пленка, легла в основу создания кинематографа

58. И.А.Тимченко — разработал первый в мире киноаппарат

59. С.М.Апостолов-Бердичевский и М.Ф.Фрейденберг — создали первую в мире автоматическую телефонную станцию

60. Н.Д.Пильчиков - физик, впервые в мире создал и успешно демонстрировал систему беспроводного управления

61. В.А.Гассиев — инженер, построил первую в мире фотонаборную машину

62. К.Э.Циолковский - основоположник космонавтики

63. П.Н.Лебедев - физик, впервые в науке экспериментально доказал существование давления света на твердые тела

64. И.П.Павлов - создатель науки о высшей нервной деятельности

65. В.И.Вернадский — естествоиспытатель, создатель многих научных школ

66. А.Н.Скрябин - композитор, впервые в мире использовал световые эффекты в симфонической поэме “Прометей”

67. Н.Е.Жуковский - создатель аэродинамики

68. С.В.Лебедев — первые получил искусственный каучук

69. Г.А.Тихов - астроном, впервые в мире установил, что Земля при наблюдении ее из космоса должна иметь голубой цвет. В дальнейшем, как известно, это подтвердилось при съемках нашей планеты из космоса

70. Н.Д.Зелинский - разработал первый в мире угольный высокоэффективный противогаз

71. Н.П. Дубинин — генетик, открыл делимость гена

72. М.А. Капелюшников - изобрел турбобур в 1922 году

73. Е.К. Завойский открыл электрический парамагнитный резонанс

74. Н.И. Лунин — доказал, что в организме живых существ есть витамины

75. Н.П. Вагнер - открыл педогенез насекомых

76. Святослав Федоров — первый в мире провёл операцию по лечению глаукомы

77. С.С. Юдин - впервые применил в клинике переливание крови внезапно умерших людей

78. А.В. Шубников - предсказал существование и впервые создал пьезоэлектрические текстуры

79. Л.В. Шубников - эффект Шубникова-де Хааза (магнитные свойства сверхпроводников)

80. Н.А. Изгарышев — открыл явление пассивности металлов в неводных электролитах

81. П.П. Лазарев — создатель ионной теории возбуждения

82. П.А. Молчанов - метеоролог, создал первый в мире радиозонд

83. Н.А. Умов — физик, уравнение движения энергии, понятие потока энергии; кстати, первым объяснил практически и без эфира заблуждения теории относительности

84. Е.С. Федоров — основоположник кристаллографии

85. Г.С. Петров — химик, первое в мире синтетическое моющее средство

86. В.Ф. Петрушевский — ученый и генерал, изобрел дальномер для артиллеристов

87. И.И. Орлов — изобрел способ изготовления тканых кредитных билетов и способ однопрогонной многократной печати (орловская печать)

88. Михаил Остроградский — математик, формула О. (кратный интеграл)

89. П.Л. Чебышев — математик, многочлены Ч. (ортогональная система функций), параллелограмм

90. П.А. Черенков — физик, излучение Ч. (новый оптический эффект), счетчик Ч. (детектор ядерных излучений в ядерной физике)

91. Д.К. Чернов — точки Ч. (критические точки фазовых превращений стали)

92. В.И. Калашников — это не тот Калашников, а другой, который первым в мире оснастил речные суда паровой машиной с многократным расширением пара

93. А.В. Кирсанов — химик-органик, реакция К. (фосфозореакция)

94. А.М. Ляпунов — математик, создал теорию устойчивости, равновесия и движения механических систем с конечным числом параметров, а также теорему Л. (одна из предельных теорем теории вероятности)

95. Дмитрий Коновалов — химик, законы Коновалова (упругости парарастворов)

96. С.Н. Реформатский — химик-органик, реакция Реформатского

97. В.А.Семенников — металлург, первым в мире осуществил бессемерование медного штейна и получил черновую медь

98. И.Р. Пригожин - физик, теорема П. (термодинамика неравновесных процессов)

99. М.М. Протодьяконов — ученый, разработал общепринятую в мире шкалу крепости горных пород

100. М.Ф. Шостаковский — химик-органик, бальзам Ш. (винилин)

101. М.С. Цвет — метод Цвета (хромотография пигментов растений)

102. А.Н. Туполев - сконструировал первый в мире реактивный пассажирский самолет и первый сверхзвуковой пассажирский самолет

103. А.С. Фаминцын — физиолог растений, первым разработал метод осуществления фотосинтетических процессов при искусственном освещении

104. Б.С. Стечкин — создал две великих теории — теплового расчета авиационных двигателей и воздушно-реактивных двигателей

105. А.И. Лейпунский — физик, открыл явление передачи энергии возбужденными атомами и молекулами свободным электронам при столкновениях

106. Д.Д. Максутов — оптик, телескоп М. (менисковая система оптических приборов)

107. Н.А. Меншуткин — химик, открыл влияние растворителя на скорость химической реакции

108. И.И. Мечников — основоположников эволюционной эмбриологии

109. С.Н. Виноградский — открыл хемосинтез

110. В.С. Пятов — металлург, изобрел способ производства броневых плит прокатным методом

111. А.И. Бахмутский — изобрел первый в мире угольный комбайн (для добычи угля)

112. А.Н. Белозерский — открыл ДНК в высших растениях

113. С.С. Брюхоненко — физиолог, создал первый аппарат искусственного кровообращения в мире (автожектор)

114. Г.П. Георгиев — биохимик, открыл РНК в ядрах клеток животных

115. E. А. Мурзин - изобрел первый в мире оптико-электронный синтезатор «АНС»

116. П.М. Голубицкий - русский изобретатель в области телефонии

117. В. Ф. Миткевич - впервые в мире предложил применять трехфазную дугу для сварки металлов

118. Л.Н. Гобято — полковник, первый в мире миномет был изобретен в России в 1904 году

119. В.Г. Шухов — изобретатель, первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки

120. И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский — совершили первое русское кругосветное путешествие, изучили острова Тихого океана, описали жизнь Камчатки и о. Сахалин

121. Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев — открыли Антарктиду

122. Первый в мире ледокол современного типа — пароход русского флота “Пайлот” (1864), первый арктический ледокол — “Ермак”, построен в 1899 под руководством С.О. Макарова.

123. В.Н. Сукачев - основоположник биогеоценологии, один из основоположников учения о фитоценозе, его структуре, классификации, динамике, взаимосвязях со средой и его животным населением

124. Александр Hесмеянов, Александр Арбузов, Григорий Разуваев — создание химии элементоорганических соединений. Это открытие позволило наряду с имеющимися природными создавать искусственные материалы. Автомобиль, в котором мы добираемся до работы, телефонный аппарат и компьютер, современная косметика, стиральные порошки, одежда — все они созданы благодаря химии элементоорганических соединений

125. В.И. Левков — под его руководством впервые в мире были созданы аппараты на воздушной подушке

126. Г.Н. Бабакин — русский конструктор, создатель советских луноходов

127. П.Н. Нестеров — первым в мире выполнил на самолете замкнутую кривую в вертикальной плоскости, «мертвую петлю», названную впоследствии «петлей Нестерова»

128. Б. Б. Голицын — стал основателем новой науки сейсмологии

Источник: cont.ws