Пушкин остается «нашим всем» третье столетие

Как день рождения поэта стал национальным праздником 6 июня 1799 года, родился Александр Сергеевич Пушкин — «наше всё», по определению, данному еще в 1859 году Аполлоном Григорьевым. Каждая юбилейная дата, связанная с Пушкиным, — повод и для научных статей, и для массовых книг, и для торжественных собраний. Так, впрочем, было не всегда — «Известия» вспоминают, как зародилась и развивалась традиция «юбилейной пушкинистики». Мы привыкли измерять любовь к классикам юбилеями. И «пускай стыдится тот, кто плохо об этом подумает», потому что в нашей суматошной жизни только знаменательные даты и помогают оглянуться, чтобы вспомнить и осмыслить великое, чтобы перечитать то, о чем основательно забыли со школьных или студенческих лет... Трудно было бы нам без этой «датской» традиции! Как трудно переоценить роль Пушкина в становлении русского литературного языка, да и разговорной речи. Именно Пушкин научил Россию мыслить, шутить, объясняться в любви по-русски. У русского человека, независимо от эстетических пристрастий и политических воззрений, есть представление о Пушкине как о «главном» поэте, как об «отце-основателе» и символе русской литературы. Его портрет можно увидеть едва ли не в каждом школьном классе. И мы узнаем Пушкина с полувзгляда, по силуэту, по легкой тени бакенбардов. В нашем восприятии он как король Артур среди литературных «рыцарей круглого стола». При этом лишь немногие современники поэта осознавали столь важное значение пушкинского наследия. Канон сформировался в течение нескольких десятилетий после смерти Пушкина, а в советские времена стал, без преувеличения, всенародным. Александр Сергеевич Пушкин. Автопортрет на листе, вклеенном в альбом Е.Н. Ушаковой. 1829 год. Фото: commons.wikimedia.org Александр Сергеевич Пушкин. Автопортрет на листе, вклеенном в альбом Е.Н. Ушаковой. 1829 год.Фото: commons.wikimedia.org Страна «сотворила себе кумира» — и это оказалось благом. Когда в культуре есть маяки — легче идти по курсу. Пушкин стал точкой отсчета не только для писателей. С ним связан взлет русской музыки, живописи, театра. У Пушкина учились не только ощущению «тайной свободы», не только легкости и изяществу стиля. Тысячи талантливых людей поверили, что можно реализоваться в искусстве, в литературе, в науке — не где-нибудь, а на русской почве. До Пушкина такой уверенности ни у кого не было, в культурном отношении Россия оставалась глубоко провинциальной страной. Праздники на нашей улице Еще в XIX веке возникло понятие «пушкинский праздник». В те времена их еще называли «фестивалями». Самый яркий из них состоялся в Москве 6 июня 1880 года. Вообще-то тот праздник намечали на 26 мая 1880 года. Это был день 81-й годовщины со дня рождения поэта — разумеется, по старому стилю. Афанасий Фет даже написал стихи «На 26 мая 1880 года» — они и сейчас выходят под таким названием. Но в связи со смертью императрицы Марии Александровны торжества перенесли на 6 июня — то есть отметили пушкинский день по новому стилю, совсем как мы. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, установленный на Страстной площади (ныне Пушкинская) в честь празднования 81-й годовщины со дня рождения поэта. Фото: РИА Новости Почти вся литературная Россия воодушевленно собралась на пушкинский праздник. Только Лев Толстой проигнорировал приглашение и не покинул Ясную Поляну: босоногому графу уже тогда претили многолюдные собрания и шумные чествования. В те дни Белокаменная гуляла с размахом. Газеты рапортовали: «С утра вся Москва на ногах... Все очевидцы этого события отмечали огромное стечение народа... Улицы и тротуары, специальные трибуны, сооруженные предприимчивыми дельцами, и амфитеатр, построенный городом для гостей-женщин, были полны народа, равно как соседние крыши и окна (где места были проданы заранее...). Когда процессия... появилась из монастырской церкви, четыре оркестра и несколько хоров и групп школьников, которыми всеми дирижировал Рубинштейн, начали исполнять гимн «Коль славен»... Площадь и прилегающие улицы были украшены гирляндами цветов. Делегаты имели особые значки и несли венки... другие несли знамена с названиями знаменитых произведений Пушкина...» Главным событием дня, несомненно, стало открытие памятника Пушкину на Страстной площади. Это означало, что государство признаёт высокое предназначение русской светской словесности. Не все приняли образ, предложенный скульптором Опекушиным. Многие сочли, что автор памятника «приземлил» Пушкина, представил его слишком обыкновенным, ординарным. Но ведь и Пушкин от высокопарности классицизма перешел к непринужденной «болтовне» «Евгения Онегина»! Прошли десятилетия — и пушкинское изваяние с Тверского бульвара стало признанной классикой. Николай Телешов — один из немногих долгожителей в русской литературе — 75 лет спустя вспоминал: «Обычно памятники воздвигались на улицах Москвы только царям. И это отметил присутствовавший на торжестве Островский. Возглашая тост за русскую литературу, он метко сказал: «Сегодня на нашей улице — праздник!» Хорошо помню красивую голову маститого писателя Тургенева с пышными седыми волосами, стоявшего у подножия монумента, с которого торжественно только что сдернули серое покрывало. Помню восторг всей громадной толпы народа, в гуще которого находился и я, тринадцатилетний юнец, восторженный поклонник поэта. Помню бывших тут же на празднике писателей — Майкова, Полонского, Писемского, Островского. Помню и сухощавую, сутулившуюся фигуру Достоевского и необычайное впечатление от произнесенной им речи, о которой на другой день говорила вся Москва». Он не стоял еще за власть советов... В 1919 году, несмотря на Гражданскую войну и голод, книги Пушкина были изданы общим тиражом 750 тыс. Это считалось политически важным — чтобы установившаяся советская власть ассоциировалась в том числе и с Пушкиным. Поэтому призывы крайне левых «сбросить Пушкина с парохода современности» проходили только по разряду эпатажа. Пушкина в СССР почитали и старались интерпретировать в революционном духе. «Он не стоял еще за власть советов, но к ней прошел он некую ступень...» — провозглашал пролетарский поэт Демьян Бедный. И всё-таки в первые годы советской власти пропаганда относилась к Пушкину если не с опаской, то не без отчуждения. Иногда казалось, что он устарел, как фрак и цилиндр. Обелиск на Черной речке, где 27 января (8 февраля) 1837 года состоялась дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса. Фото: ТАСС/Руслан Шамуков Новый взлёт пушкинской славы начался в 1937-м, когда имя Пушкина звучало в прессе немногим реже имени Сталина. Целый год вся страна отмечала 100-летие дуэли и гибели поэта. В торжественном заседании в Большом театре участвовали все руководители страны. Этот вечер транслировался по радио на всю страну. На Черной речке открыли обелиск с барельефом поэта работы Матвея Манизера. Был восстановлен архитектурный облик квартиры-музея поэта на Мойке. В московском Историческом музее открылась Всесоюзная Пушкинская выставка — уникальная экспозиция рукописей и реликвий. Союз художников и Союз композиторов провели конкурсы на лучшее произведение о Пушкине. На экраны вышел кинофильм «Юность поэта», посвященный лицейским годам Пушкина. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» выпустила шоколад «Сказки Пушкина», который несколько десятилетий оставался популярной маркой. Но главным событием стал выпуск первого тома 16-томного полного академического собрания сочинений Пушкина. Кроме него, в 1937-м вышли в свет два шеститомника и серия иллюстрированных изданий шедевров поэта. Та пушкинская кампания ознаменовала переход от революционного авангардизма к «освоению классического наследия». Еще недавно на государственном уровне отмечались только юбилеи революционеров. А тут вдруг — камер-юнкер. Правда, свободолюбивый. В 1937-м Пушкин официально вошел в советский культурный канон. Жаль, что с нами не живешь... С неменьшим размахом в 1949 году отметили 150-летие со дня рождения поэта. Снова — многотиражные издания (в том числе академический 10-томник), снова в обеих столицах открылись пушкинские выставки. Снова по всей стране появились плакаты с изображением Пушкина и его крылатыми выражениями, которые оказались весьма актуальными: «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Товарищ, верь: взойдет она...», «Здравствуй, племя младое!». Такие плакаты были выпущены на языках всех союзных и некоторых автономных республик. Кроме того, к юбилею восстановили пострадавшую в годы войны усадьбу поэта в Михайловском и Святогорский монастырь. Дом поэта Александра Сергеевича Пушкина в селе Михайловское. Фото: РИА Новости/Макс Альперт Докладчики говорили, что «Пушкин близок и дорог людям сталинской эпохи». Выставки, конференции, открытия музейных экспозиций, новое торжественное заседание в Большом театре, в котором снова принимали участие и писатели, и партийные руководители. Вечером над Москвой и Ленинградом прогремели салюты — в честь Пушкина, как в честь Победы. А на центральных улицах проходили «народные гулянья» — более церемонные и поэтичные, чем обычно. В московском Театре имени Ермоловой тем временем репетировали пьесу Андрея Глобы «Пушкин», в которой заглавный герой в исполнении отменно загримированного артиста Всеволода Якута не меньше двух часов действовал, мыслил и страдал на глазах у театральной публики. Премьера состоялась чуть позже, под занавес юбилейного года. Для нескольких поколений школьников этот спектакль стал ярким приобщением к истории русской литературы. Правда, пьеса как назло была в стихах. И сочинил их, естественно, не Пушкин, а Глоба — стихотворец, скажем прямо, довольно заурядный. Истинных ценителей поэзии коробило это зрелище: Пушкин, говорящий посредственными стихами. Но играл Якут хорошо. Даже вдохновенно. Только одно предъюбилейное поручение партии деятели искусств выполнить не смогли: не сняли художественный кинофильм о Пушкине. Помешали самые разные обстоятельства, но главной причиной того, что такой фильм в послевоенные годы так и не состоялся, — всеобщая робость перед тенью национального гения. Поэтому и в 1949-м, и в 1974-м, и в 1984-м обошлись без художественных фильмов. Зато вышло множество документальных и учебных кинолент. Увидеть изображение поэта можно было повсюду. В стране появилась сеть музеев Пушкина, самый удивительный из них — заповедник в Михайловском и Тригорском, который десятилетиями совершенствовал Семен Гейченко. Настоящий служитель культа! Праздник продолжается С 1967 года ежегодно в первое воскресенье июня в Михайловском, в заповеднике, устраивался Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. При Союзе писателей действовал постоянный оргкомитет по проведению пушкинского праздника, возглавлял его самый телегеничный литературовед всех времен Ираклий Андроников. Традиция пушкинских дней в Михайловском продолжается и в наше время. В канун празднования 200-летия поэта Александра Сергеевича Пушкина. Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников В 1999 году мы отмечали 200-летие со дня рождения поэта. Тот пушкинский праздник в массовом сознании смешался со встречей миллениума. Пушкин легкой походкой шагнул в новое тысячелетие. В витринах разместились куклы с бакенбардами и при цилиндрах в окружении узнаваемых пушкинских героев. Преобразились музеи — и прежде всего московский музей поэта на Пречистенке. Борис Ельцин на радостях пообещал сделать 6 июня красным, нерабочим днем календаря. Но, по обыкновению, своего обещания не выполнил. Из множества книг, вышедших к юбилею, выделялась капитальная «Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина» в четырех томах — плод работы нескольких поколений пушкинистов. А из государственных начинаний — учреждение медали Пушкина, которой награждают за заслуги в области культуры и искусства, просвещения и литературы. Меняются времена, низвергаются кумиры, но Пушкин остается на своем высоком пьедестале. И не оставит его, пока звучит русская речь. В 2011 году президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. Лучшей даты, чем день рождения Пушкина, для такого праздника не найти. Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Арсений Замостьянов

https://iz.ru/885388/arsenii-zamostianov/russkii-dukh-pushkin-ostaetsia-nashim-vsem-trete-stoletie

В день 226-летия легендарного писателя наглядно разобрались в нескольких поединках — с кем, как и почему. Причины дуэлей вас удивят: там и мазурка, и сплетни, и даже град.

У Александра Пушкина было много страстей, и одна из них — дуэли. Поэт бросал вызовы друзьям, незнакомцам и даже родственникам, считал себя хорошим стрелком и никогда не открывал огонь первым.

Мы все знакомы с историей той самой дуэли, ставшей для Пушкина роковой, но что вы знаете про несколько десятков других? Да-да, их было так много, но далеко не все из них состоялись. https://t.me/infomoscow24/63821

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал словом 2024 года слово «Пушкин». Другие анекдоты про Пушкина вы можете прочитать в этой книге, изданной в далеком 1914 году в Тифлисе. Никогда еще до сих пор не печатанные анекдоты про А. С. Пушкина. Собр. З. В. Вазарин. Тифлис. Б. Арнаутов, 1914

(Как по мне, достаточно бульварное издание с непонятным тиражом. Зато даёт представление, что в 1914 году Александр Сергеевич был своеобразным Василием Ивановичем, которому приписывалось многое, с ним никогда не происходившее - своеобразная любовь народа.

По ссылке ниже можно скачать эту книжонку, а вот расшифровку самих анекдотов я для вас всё же сделала, наслаждайтесь))) - Ж.Ч.)

Всем известно, что наш великий поэт А.С. Пушкин обладал также необыкновенной находчивостью и остроумием. Но, к сожалению, ни в печати, ни в рукописи у нас не сохранились его находчивые и остроумные изречения за очень немногими исключениями.

Труд наш заключает в себе исключительно анекдотические рассказы, шутки и остроты, сказанные действительно А.С. Пушкиным, но сохранившиеся только в устах великого русского народа. Во время долгих и неоднократных путешествий по всей российской империи мы успели в предлагаемом количестве собрать эти слишком дорогие для нас анекдотические рассказы, шутки и остроты А.С. Пушкина, каковыми, конечно, не вполне заканчивается наш труд.

№1

Один молодой человек по имени Серёжа, друг и приятель Пушкина, желая за что-то отомстить ему, написал на доске: «Саша - Глупец» и показал Пушкину. Пушкин прочёл и приписал следующее: «Серёжа никогда ничего умного не скажет». И вышло: «Саша – Глупец Серёжа никогда ничего умного не скажет»

№2

Пушкин был приглашён на обед. Гости скоро развеселились и охотно опорожняли бокалы: Пушкин отказывался пить под тем предлогом, что он вообще не пьёт. Один из гостей подошёл к нему с полным бокалом вина и сказал:

- Раз вы не пьёте, незачем и садиться рядом с нами!

При этом он поднял бокал и вылил вино Пушкину на затылок. Пушкин принял этот поступок за шутку и не обнаружил никакого признака раздражения.

Обед закончился, и гости разошлись. Прошло некоторое время. Однажды Пушкин сидел у себя в комнате и что-то писал.

Вдруг входит к нему тот господин, который так подло с ним пошутил во время обеда и, недолго думая, подсел к нему. Пушкин предложил ему бумагу и перо и попросил написать что-нибудь. Тот отказался под тем предлогом, что он никогда в жизни ничего не писал.

- Раз вы не умеете писать, зачем садитесь рядом со мною? - спросил Пушкин и, взяв полную чернильницу, вылил все чернила ему на затылок.

№3

Пушкин, заметив какого-то писателя, который возвращался с охоты, сказал:

- Вот идёт литератор и несёт дичь !

№4

Будучи за границей, Пушкину как-то раз пришлось переезжать верхом через горы. По дороге он сильно устал, слез с лошади и, усевшись в тени отдохнуть, незаметно заснул. Проснувшись, он увидел, что лошади нет, да и из вещей кое-чего ещё не доставало. сильно опечалился и с горя даже заплакал. В это время проезжал начальник этого края и, заметив опечаленного Пушкина, спросил в чём дело. Пушкин ему рассказал про своё горе.

- Не надо было спать, - сказал сурово начальник, - а в особенности, когда есть лошадь и вещи!

- Да, милостивый государь, я виноват - ответил Пушкин, - но я полагал, что уж вы не спите!

№5

Одна особа спросила у Пушкина:

- Кого вы любите, Александр Сергеевич?

- Не скажу, но пришлю вам карточку! - ответил Пушкин и на другой день послал ей зеркало.

№6

Однажды Пушкин пригласил своего друга, семейного человека в театр.

- А что сегодня дают?

- То, чего у тебя в семье никогда не найдёшь!

- А именно?

- Семейное счастье! - ответил Пушкин.

№7

Одна нищая повесила себе на грудь дощечку со следующей надписью:

- Мне 100 лет, и я не имею решительно ничего для поддержания существования!

Полицейский обратился к ней и сказал:

- Вы лжёте, это не правда, вам 65 лет. а не 100, я вас за это арестую!

В это время проходит Пушкин и, заметив всю историю, обратился к полицейскому:

- Напротив, вы должны простить ей этот поступок, потому что она единственная женщина в мире, которая с преувеличением говорит о своём возрасте!

№8

Пушкин сидел в отдельном кабинете с одной особой. Она разговаривала с ним и в то же время ласкала кошку:

- А знаете, Александр Сергеевич, меня эта кошка любит больше, чем вы!

- Это понятно, – ответил Пушкин, - ведь она без кармана и без кошелька!

№9

Однажды Пушкина спросили, что представляет из себя красивая жена?

- Для глаз красивая жена есть рай, для души - ад, для кармана же - чистилище.

№10

Одна особа долго приставала к Пушкину:

- Отчего, Александр Сергеевич, вы не хотите открыть мне ваших тайн?

- Потому что женщина не умеет скрывать тайн роме одной!

- А именно?

- Сколько ей самой лет.

№11

Один из друзей Пушкина взял его довольно поздно ночью из клуба к себе домой. Жена с озлоблением накинулась на него:

- Следовало бы все клубы закрыть, чтобы мужья вовремя возвращались домой!

Пушкин не перенёс обиды, нанесённой его другу, и сказал:

- Было бы гораздо справедливее, если бы мужчинам было воспрещено жениться!

№12

Пушкин и несколько его знакомых собрались куда-то поехать. В ожидании поезда они разгуливали по залу вокзала.

Между прочим Пушкин часто останавливался и смотрел в зеркало. Один из знакомых, заметив это, обратился к нему:

- Вам, Александр Сергеевич, как я замечаю, ваша особа очень нравится, что так часто собой любуетесь?

- Нисколько, - ответил Пушкин, - в ожидании поезда я пользуюсь временем и смотрю на честного и благоразумного человека.

№13

Одна особы обратилась к Пушкину:

- Скажите ради бога, Александр Сергеевич, что вам подарить на память?

- Если вы хотите, чтобы я вместе с подарком вспоминал вас, подарите мне обезьяну! - ответил Пушкин

№14

Одна барышня рассердилась за что-то на Пушкина и сказала ему:

- Милостивый государь! Каждое слово, выходящее из ваших уст - чистейшая гнусная ложь!

- Вы совершенно верно изволили сказать, Очаровательная барышня!

№15

Один молодой военный помещик, друг и приятель Пушкина, попросил его пойти вместе с ним купить шашку. После долгих выборов им очень понравилась одна старинная шашка, военный помещик заметил:

- Жаль только, что она немного коротка, а то бы она стоила одной деревни!

- Не беспокойтесь об этом, - ответил продавец, - сделайте шаг вперёд, и она уже тогда не будет короткой, стоимость её нисколько не уменьшится, она опять будет стоить одной деревни!

- Вы слишком дёшево цените, - сказал Пушкин, - в военное время сделать шаг вперёд стоит не только одной, но и многих деревень.

№16

Один молодой человек обратился к Пушкину:

- Пожалейте меня, Александр Сергеевич! Меня постигло большое несчастье: отец мой ослеп на оба глаза!

- Я могу поздравить вас с большим счастьем, - ответил Пушкин, - ведь по крайней мере отцу вашему не придётся собственными глазами видеть позорные действия и поступки своего сына!

№17

У Пушкина было дело в суде. Почему-то дело это слишком долго не разбиралось. Наконец, по ходатайству Пушкина дело было назначено к слушанию. Во время заседания судья обратился к Пушкину:

- Из названных вами свидетелей никого уж в живых не осталось?!

- Да, господин судья! - ответил Пушкин, - моё дело так долго залежало в суде, что я удивляюсь, как мы с вами остались в живых.

№18

Однажды Пушкину пришлось видеть двое похорон подряд: хоронили князя Н.К. и следом какого-то еврея.

- По всей вероятности, этот еврей был кредитором князя Н.К., что от после его смерти сейчас же последовал за ним! - заметил Пушкин.

№19

Какой-то господин (оказался педагогом) разговорился с Пушкиным:

- Нет ничего труднее нашей деятельности, без нас не было бы культуры, образования; и несмотря на такую важность нашей деятельности, труд наш оплачивается весьма скудно!

- Простите за нескромность, но позвольте узнать, чем вы занимаетесь, в чём заключается ваша деятельность? - спросил Пушкин.

- Мы снабжаем умом всё молодое поколение! - ответил с гордостью педагог.

- Да! Вот теперь я уже не удивляюсь, что у вас так мало ума осталось! - возразил Пушкин

№20

Одна чересчур полная особа невысокого роста стала упрашивать Пушкина сказать какую-либо шараду. Пушкин был расстроен, ему не здоровилось, и он отказал ей в просьбе. Но она не отставала:

- Александр Сергеевич, если вы талант, скажите с экспромтом одну шараду, я вас просто умоляю!..

- Вы сами - шар ада! - ответил вышедший из терпения Пушкин.

№21

Один богатый господин, умирая, оставил своему другу следующее завещание:

- После моей смерти у меня остаётся громадное состояние, прямым наследником которого является мой сын; но я желаю, чтобы моим состояние распорядился ты таким образом: из всего моего состояния, что тебе угодно будет отдай сыну, а остальное возьми себе. - Таково было завещание.

После его смерти друг, конечно, взял себе лучшую долю состояния, предоставив сыну незначительную часть.

Недовольный сын подал жалобу в суд, и в суде ему было отказано в силу завещания. Наконец, сын и друг отца решили покончить дело через третьего человека: они обратились к Пушкину и передали ему завещание. Прочитав завещание, Пушкин сказал:

- По завещанию лучшая часть должна принадлежать сыну, а худшая другу отца.

- Каким образом? - спросил недовольный его решением друг.

- А вот каким образом: тут сказано: из всего состояния, что тебе угодно будет отдай сыну; а ведь тебе угодно было получить лучшую часть: вот ты эту часть и должен дать сыну, а остальное взять себе!

№22

В вагоне пассажирского поезда ехал Пушкин. Рядом с ним сидели две женщины, которые разговаривали без толку долгое время. Пушкина их бесконечный разговор сильно беспокоил. Одна из них наконец обратилась к Пушкину:

- Мы, кажется, слишком утомили вас, милостивый государь?!

- Нисколько, - ответил Пушкин, - я 20 лет как женат и давно уже свыкся с женской бесконечной болтовнёй, это меня не беспокоит.

№23

У Пушкина при виде одного молодого человека всегда показывалась ироническая улыбка. Молодой человек замечал это, но ничего не говорил. Наконец, вышедший из терпения, он с негодованием обратился к Пушкину:

- Вы, милостивый государь, когда меня видите, всегда смеётесь, чем это объяснить?

- Странно! - ответил Пушкин, - вы показываетесь мне как раз в то время, когда я смеюсь!

№24

Один господин обратился к другу Пушкина и сказал:

- Вы знаете, моя жена говорит на пяти языках, и я считаю это большим счастьем!

- А его жена, - вмешался Пушкин, - говорит на одном языке, и он всю свою судьбу проклинает, лучше бы она и на этом не говорила.

№25

Однажды Пушкин гостил у одного богатого вельможи. Гостеприимец с гордостью показал Пушкину свой портрет значительно в преувеличенном виде и просил его сказать с экспромтом стихи в честь своего портрета. Пушкин не замедлил удовлетворить его желание и сказал:

- Предо мной с ног до головы картина,

С головы до ног скотина

№26

- У Пушкина был человек по имени Иван. Однажды в полночь Ивану захотелось пить и ему было лень встать и напиться воды:

- Ах, как мне пить хочется, кто бы мне воду подал! - кричал Иван.

Пушкин, случайно проснувшись, услышал это:

- Иван, подай мне воды! - закричал Пушкин.

Иван вскочил и подал ему воду.

- Ну, теперь выпей сам и ложись спать!

№27

Один доктор гордился перед Пушкиным:

- Александр Сергеевич! Вы не найдёте ни одного человека, который бы был недоволен мною и моим лечением!

- Это меня нисколько не удивляет, - ответил Пушкин, - не найду потому, что все они померли, и никого уж в живых не застану.

№28

Один мужик обратился к Пушкину:

- Далече ли до деревни Зыбаловки?

- Проходи дальше! - ответил Пушкин.

Обиженный мужик ничего не сказал и пустился в путь. Пушкин ему вслед:

- Через 2 часа будешь в Зыбаловке!

- Чего же вы мне раньше не сказали?

- Потому что я хотел определить скорость твоей ходьбы и, сообразуясь с этим, дать тебе более или менее точный ответ.

№29

Пушкин видел одного художника, который рисовал картину и в то же время напевал его стихи. Художник плохо знал стихи и во время пения он переиначивал их и уродовал. Пушкин, недолго думая, взял кисть и стал замазывать ему картину.

- Что вы делаете, зачем вы портите моё произведение, ведь это не честно, не благородно, - кричал с озлоблением художник.

- А почему вы уродуете мои стихи, моё произведение? - спросил довольно хладнокровно Пушкин.

№30

Один из знакомых Пушкина, повстречавшись с ним, сказал:

- Представьте себе, Александр Сергеевич, мне недавно говорили, что вы нездоровы, но я этому никак не мог поверить!

- Очень может быть! - ответил Пушкин, - вот я, например, никак не могу допустить, чтобы вы когда-либо были здоровы, хотя меня кругом все в этом уверяют.

№31

Однажды Пушкину сообщили о болезни его знакомого князя М.К. и высказали удивление, что князь не приглашает доктора

- По всей вероятности, князю ещё не хочется умереть и потому он не приглашает врача! - заметил Пушкин.

№32

Один бездарный артист обратился к Пушкину:

- Вы не можете себе представить, Александр Сергеевич, как я люблю сцену: когда мне приходится не играть, а быть только зрителем, так я с ума схожу, какая дрожь меня забирает!

- Представьте себе, дорогой, что и со мной то же самое творится!

- А с вами почему? - спросил с удивлением артист.

- От страха! - ответил Пушкин.

- От какого же страха?

- Чтобы вдруг не открылась дверь, и на сцене не показались вы.

№33

Один из друзей Пушкина просил у него зонтик. Пушкин ответил:

- Милый друг, прости, что не могу исполнить твоей просьбы, в случае ненастной погоды зонтик мне самому нужен будет, а в хорошую погоду ты в нём не будешь нуждаться.

№34

Как-то раз, будучи в пессимистическом настроении, Пушкин разгуливал по городскому саду. Он повстречался с одной особой, которая слишком восторженно рассказывала Пушкину о различных происшествиях. Пушкин неохотно слушал её и с нетерпением ожидал её ухода. Наконец, она спросила его:

- Вы, Александр Сергеевич, должно быть не большой поклонник женщин?

- Наоборот, - ответил Пушкин, - по моему женщина – это всё-таки лучшее существо в неудачном ряду земных созданий.

№35

Однажды Пушкин поднёс своему другу к его именинам подарок. Друг разглядывает его с недовольной миной:

- Удивляюсь твоему вкусу, - говорит он Пушкину, - ты вечно какую-нибудь дрянь выберешь!

- Да, верно: я начал с тебя! - ответил Пушкин.

№36

Одна особа спросила Пушкина:

- Скажите, Александр Сергеевич, что в медицине считается самым главным? самым важным, так сказать основным?

- Получение гонорара! - ответил Пушкин.

№37

Однажды Пушкина спросили:

- Почему короли получают корону тотчас после рождения, а жену только тогда, когда им минует двадцать лет?

- Потому что управлять государством гораздо легче, нежели своей женой» - ответил Пушкин.

№38

Однажды на экзамене Пушкина спросили: какие есть пути в Сибирь?

- Убийство, тюрьма и приговор суда! – ответил Пушкин.

№39

Как-то в театре одна балерина пристала к Пушкину:

- Александр Сергеевич, вы тонкий знаток нашего искусства, скажите беспристрастно, кто из нас танцует лучше: я или m-elle Л.М.?

- Обе вы очень недурно танцуете, - ответил Пушкин.

- Это так, но всё же мне хочется знать, кто из нас лучше?

- Если уж вы так любопытны, - ответил Пушкин, - то скажу, что у каждой из вас есть свои прелести: она очень хорошо умеет разводить руками, вы же – ножками.

№40

Однажды Пушкина спросили: какая разница между правдой и неправдой?

- Расстояние одной ладони, - ответил Пушкин и приложил руку между ухом и глазом.

- Каким образом?

- Что слыхано – может быть неправдой, то, что видимо – всегда правда https://t.me/obrpk/3709

"Встреча с Пушкиным" (к/ф 1969 г., реж. И.Рогачевский)

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