Москва глазами художников

Поль Луи Бушар, «Вид церкви Рождества Богородицы в Путинках и Страстного монастыря», 1895

«Ильинские ворота Китай-города». Ф. Алексеев. 1800-1809 гг. Картину этого исторического места живописец немного исказил. Ильинские ворота и дворец Разумовской не стояли настолько близко. Скорее всего, художник устроил пленэр на территории будущего Политехнического музея.

Первым картину «Вид на Москву с Воробьевых гор» написал Айвазовский, а через 33 года Куинджи решил написать свою Москву. Художник также поднялся на Воробьевы горы, но чуть выше своего предшественника и где-то на километр правее. Архип Иванович не стал распыляться на прорисовку городской застройки. Он выбрал главное достояние златоглавой —Храм Христа Спасителя. На переднем плане территория Лужников — заливные луга, в честь которых и назвали местность.

«Улица Горького» Николай Соколов. 1959 г. Точно передана каждая деталь улицы тех лет, не правда ли?

«Москва. Век нынешний и век минувший» Аркадий Ставровский. 1967 г.

«Пречистенка» Художница подобрала теплые оттенки, чтобы передать атмосферу этого дня. Алёна Дергилёва. 2005 г. Игорь Штеренберг, «Кузнецкий мост», конец 1980-х годов.

Декабрь глазами художника Смирнова Сергея Маслом на холсте создается картина, на которой изображен городской пейзаж столицы.

«Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады и деревни,

И палаты и дворцы!»

«Лужнецкая набережная. Майский вечер». Александр Цыплаков Как точно подобрана цветовая гамма, ощущается умиротворение и спокойствие вечерней Москвы.

Москва в картинах Сергея Волкова Художественной манере Сергея Волкова присущ мягкий лиризм и ирония, а также внимание к подробностям городской жизни. Главный и любимый объект его творчества - это Москва, которая возникает на его полотнах из ностальгических воспоминаний детства, городского фольклора и анекдотов. Москва Сергея Волкова - город фантастический и одновременно очень реальный, а люди, его населяющие - добрые чудаки и фантазеры. Карл Фридман, «Киевский вокзал», 1987

Зимняя Москва от современной художницы Алёны Дергилёвой Её картины такие настоящие и искренние, окутанные повседневной суетой жителей города!

«Зимний город . Кузьминки» Можно предположить, что изображенный дом находится по улице Федора Полетаева. Акварельная техника помогает так точно передать каждую деталь этого города. Художник Владимир Гаврилов. 2021 г.

"Вечерняя улица. Трамвай." 1928 год. Николай Лаков наиболее известен как театральный художник, художник-график. Он декорировал фестивали в Москве в 1918.

За время своей творческой биографии принимал участие более, чем в 100 Всемирных, всесоюзных и республиканских выставках. Игорь Штеренберг, «Утренний Кузнецкий мост», 1988

Весенняя Москва в живописи современников Максим Ланчак Виктор Лукьянов Александр Шевелёв Владимир Лапков Автора не знаю

Москва на картинах и в наше время Москва на картинах и в наше время Алексей Шалаев, «Кузнецкий мост» Москва художника Алексея Шалаева Москва художника Алексея Шалаева Андрей Крылов, «Арбатские крыши весной», 1972 Римма и Леонид Браиловские, «Голубая Москва», 1923 Олег Журавлёв, «Весна в Москве» Дворик на Пятницкой. Илья Горгоц.

Городской пейзаж Очень яркая Москва! Художник: Алексей Шалаев Старая Москва на полотнах Александра Стародубова Неповторимый дух Москвы ощущается даже на картинах!

Москва в картинах художников В. Орлова и С. Брусилова Яркие краски использует художник для своих картин. Смотришь на полотна, и глаз радуется, хочется лета. Виталий Власов-Климов, «Апрель», 1980 «Новый облик любимого города» Игорь Разживин. Пятницкая улица. Москва", 1991 год. Художник Лукьянов Виктор Евгеньевич