Уфа. Было — стало - 9

Продолжаем путешествие...
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Советская Уфа. Улица Ленина. 1936 год. Строительство Дома кооперации (или Башпотребсоюза).
Заявка на постройку была подана Совнаркомом БАССР в 1933 году. Проектировал московский, известный в своей среде архитектор Борис Андреевич Коршунов. В 1920-е годы Коршунов работал в группе Щусева над проектом новой Москвы, с тех пор он специализировался на градостроительстве. Здания по его проектам до сих пор стоят во многих городах бывшего Союза ССР.
В 1935 году Дом кооперации был заложен; сдан в эксплуатацию весной 1937-го. Первое здание в Уфе с лифтом. Большая часть его предназначалась для Башпотребсоюза. Часть здания должен был занять Уфимский кооперативный техникум. На первом этаже магазины, ресторан, парикмахерская. Ныне это памятник архитектуры.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 89 лет.Угол Карла Маркса и Пушкина. Дом треста «Башжелдорстрой» и железнодорожного техникума. Возведён в 1932-м архитектором Башгоспроекта Валентином Оттовичем Вайднером. У него получился распространённый силуэт эпохи конструктивизма: два корпуса, соединённых полуцилиндрическим выступом. Похожие есть в Москве — знаменитый Торгси на Смоленской площади, в Казани — дом-коммуна.
Башжелдорстрой в 1934 году был упразднён. Здание ненадолго передали управлению треста «Башнефть». В соседний корпус в 1940 году заехал авиатехникум. До 1963 года в угловом здании размещался Башкирский сельхозинститут. У входа стояли гипсовые статуи доярок с вёдрами. Их убрали, когда здание передали УАИ, нынешнему УГАТУ.
Корпус практически не изменился, только высокий фриз (слева на старом снимке) был разобран, чтобы ненароком не свалился на прохожих.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет.Улица Советская (бывшая Губернаторская). Чёрно-белая фотография сделана более полувека назад, в конце 1960-х. Современный кадр повторён с той же точки. Об этом свидетельствует правая часть двух снимков — на них виден краешек Дома Совнархоза Башкирской АССР (он же Дом промышленности).
По центру старого кадра двухэтажный кирпичный дом красивой, но довольно типичной архитектуры для начала XX века. Если верить справочнику «Вся Уфа» от 1908 года, он принадлежал Василию Александровичу Пунтакову. Дом был снесён в начале 1970-х для строительства корпуса Башкирского государственного педагогического института.Советская Уфа. Улица Пушкина. 1946 год. Современный кадр повторён с той же точки 77 лет спустя.
На втором плане фасад одного из красивейших домов Уфы. В реестре памятников он значится как гостиница Полетаева. На самом деле это часть бывшей усадьбы дворян Оренбургской губернии Базилевских. В 1925 году дом передан на баланс глазной лечебницы. В 1926 году лечебница превратилась в Башкирский научно-исследовательский трахоматозный институт. Он работает здесь по сей день.
На чёрно-белом кадре колонна участников Первомайского парада. Слева транспарант: советский герб Российской Федерации. Колонна с улицы Пушкина двигалась в сторону Советской площади, где перед Домом Правительства проходили все демонстрации.Случевский парк (ныне парк Салавата Юлаева). В сентябре 1899 года, то есть ровно 124 года назад, на Случевской горе началось благоустройство будущего народного сада. Сюда возили телегами чернозём. Затем были разбиты гравийные дорожки, поставлены беседки и высажены деревья: саженцы дуба, липы, берёзы и т.д. Они растут до сих пор.
Работы по благоустройству шли без малого год. 29 июня 1900 года (11 июля по новому стилю) в присутствии уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича состоялось открытие парка. В тот день губернатор под музыку праздничного оркестра вместе с учащимися высадили каждый по дереву. Деревянные беседки появились в год открытия. Но в конце 1950-х годов они были сменены на новые — похожие на прежние. В наше время беседки также были сменены. Уже на металлические.
Оба снимка сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Бывшая Большая Казанская (ныне улица Октябрьской революции). Дом Василия Епифановича Поносова. Он числился Пермским 1-й гильдии купцом, но проживал постоянно в Уфе. Занимался производством крупы и муки; торговал овсом, гречкой, рожью, пшеницей.
Двухэтажный дом построен в 1868 году (или около того). Деревянный, но обложен кирпичом и оштукатурен, потому кажется каменной постройкой.
Поносов женился поздно, ему было 54 года. Избранницей стала 20-летняя Елена Александровна Словохотова. Спустя шесть лет, в 1900 году, Василий Епифанович скончался. Вскоре после смерти мужа, молодая вдова повторно вышла замуж и приобрела красивый особняк на Александровской улице, вошедший в историю Уфы, как дом Елены Поносовой-Молло.
Дом Поносова на Большой Казанской оставался жилым. В наше время был внесён в реестр памятников. Недавно расселён и медленно разрушается. В мае этого года обрушилась часть фасада, обнажив бревенчатый сруб.
Здание нуждается в срочной реставрации!
Обе фотографии сделаны с одной точки.14 лет назад, летом 2009 года, на улице Пушкина шли активные раскопки на месте памятника археологии, известного как Городище Уфа II. Он раскинулся в границах улиц Пушкина, Новомостовой, Октябрьской Революции и проспекта Салавата Юлаева.
Минувшим летом у городища несколько раз собирались уфимцы. Они требуют сохранить памятник, которому угрожает если не уничтожение, то серьёзный ущерб. На этом месте начались работы по строительству Всехсвятского храма. Уфимцы требуют остановить их. В августе строительство было приостановлено, но в любой момент может возобновиться.
Городище — уникальный памятник. Ни в одном городе Восточной Европы нет исторических напластований такого масштаба. Благодаря археологическим исследованиям мы узнали, что на месте Уфы уже в IV−VI веках нашей эры было поселение. Памятник должен быть сохранён!
Обе фотографии сделаны с одной точки.Октябрьский районный суд Уфы приостановил строительство храма Всех Святых на месте памятника археологии «Городище Уфа II». Строительство поставлено на паузу на время рассмотрения иска археологов Фларита Сунгатова, Альфии Султановой, а также издательницы Рауфы Рахимовой. Они уверены, что разрешение на строительство храма на месте памятника администрация Уфы выдала с нарушениями закона.
На фотографии раскопки городища на улице Пушкина в 2009 году. Нижний кадр повторён с той же точки 14 лет спустя.Мусульманское (до революции называли магометанское) кладбище появляется на картах Уфы в конце XIX века. Зират расположился на тогдашней окраине города, недалеко от линии Самаро-Златоустовской железной дороги, на обрывистом берегу реки Белой. В 1909-м была построена кладбищенская деревянная мечеть — Пятая соборная. К сожалению, она сгорела 23 марта 1960 года и была разобрана. В том огне погиб весь архив. Потому сейчас почти невозможно установить точно, с какого года здесь начались захоронения, кто был погребён до 1960-го. Уже в наше время на кладбище возведена мечеть «Гуфран» (Прощение). Она в кадр не попала.
Обе фотографии сделаны перед входом на кладбище с разницей более 60 лет.Улица Ленина. Напротив Дома кооперации (Башпотребсоюза). 1950-е годы. Современный кадр повторён с той же точки 70 лет спустя.
На фасаде хорошо читаются вывески прежних магазинов: ТКАНИ и ГАСТРОНОМ. Также первый этаж занимали ресторан и парикмахерская.
Дом кооперации был сдан в эксплуатацию весной 1937-го. Первое здание в Уфе с лифтом. Большую часть здания с момента открытия и по сей день занимают Башпотребсоюз и Башкирский кооперативный техникум.Уголовный и Гражданский Окружной суд Уфимской губернии располагался на Воскресенской улице (ныне Тукаева). Он был учреждён в Уфе после реформы 1892 года. В это же время позади Дома губернатора возведено здание. Суд работал здесь вплоть до 1917 года. После революции в здании разместился Отдел юстиции исполкома Уфимского губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Затем долгое время — Верховный суд Башкирской республики. В 1930-е здание было надстроено на один этаж. В 2014 году реставрировано. Сейчас здесь Кировский райсуд.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 120 лет.Улица Пушкина. Чуть поодаль светофор и перекрёсток с Аксакова. Обратите внимание какой узкой была проезжая часть 100 лет назад.
На чёрно-белой фотокарточке слева видны купола бедного храма во имя Николая Чудотворца. Он был начат строительством в 1876 году. Спустя шесть лет, в 1882-м, открыт и освящён. Чуть более полувека спустя, в годы так называемой безбожной пятилетки, храм был разрушен. На церковном фундаменте встал административный корпус НКВД Башкирской АССР...
Радует, что и век спустя улица остаётся такой же зелёной.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Советская Уфа. Одна из редких фотографий улицы Пушкина. Рядом с домом инженерно-технических работников Востокнефти (Пушкина, 69).
Мы часто смотрим на архитектуру, но совсем не замечаем жителей Уфы той, ушедшей навсегда эпохи. Колоритный дедушка, что в центре кадра, родился ещё при царе, на пороге XX века. Наверняка прошёл Первую мировую, а может быть, и Гражданскую. В руках у него примечательный бидончик. Такие были в каждой советской семье: покупать молоко, квас, а кто-то пиво в таком носил.
На втором плане старой фотографии виден дом зубного врача Исаака Самуиловича Гуревича, что занимает угол Пушкина и Гоголя. К сожалению, сегодня этот дом-памятник фактически разрушен, а его руины прикрыты строительным баннером.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.На снимках бывший главный склад и развесная фабрика акционерного общества «Караван» на улице Уфимская (ныне Чернышевского).
Компания занималась торговлей и обработкой разных сортов чая и была дочерним обществом знаменитого «Торгового дома Вогау и Ко». Вогау были крупнейшими поставщиками чая в Российской Империи. Склад в Уфе обслуживал всю восточную часть страны.
Участок на Уфимской улице выкупил Гуго Максимильянович Вогау в 1899 году, а в начале 1900-х здесь был возведён трехэтажный корпус чаеразвесочной фабрики.
В первые советские годы фабрику «Караван» сменила артель «Башпром». Со временем здание было надстроено и до неузнаваемости изменено. Несколько лет назад реставрация вернула фасаду бывшей фабрики почти первозданный вид. Ныне здесь пространство «Арт-квадрат».
Обе фотографии сделаны с одной точки.Высадка саженцев на аллее в парке Матросова. В центре кадра Мидхат Закирович Шакиров, 1-й секретарь Башкирского обкома КПСС, хозяин республики на протяжении почти двух десятков лет. Фотография сделана, вероятно, в самом конце 1970-х или начале 1980-х. За минувшие 40 лет берёза из хлипкого саженца превратилась в крепкое дерево.
Мидхат Закирович оставил после себя восстановленный исторический квартал Уфы (около 30 подлинных старинных домов и надворных построек конца XIX века). Этот уникальный квартал был объявлен филиалом Центрального музея Ленина. Но, к сожалению, был снесён в 2002-м и 2003 годах.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Улица Цюрупы (бывшая Телеграфная). Разница между снимками небольшая, чуть более 20 лет. Но за эти годы улица сильно изменилась.
На противоположной стороне, на дальнем плане, видно сохранившееся трёхэтажное старинное здание бывшего учительского института (ныне театральный факультет Уфимского института искусств).
Старинные здания по правой стороне улицы были снесены в 2010–2011 годах. Жёлтый старинный корпус на ближнем плане уничтожен весной 2022-го. В Башкультнаследии тогда заявили, что исторической ценности этот дом не представляет. Хотя, если судить по архитектуре и пластике фасада, основной объём дома был возведён в конце XIX века или в самом начале века прошлого...
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Единственные сохранившиеся в Уфе исторические ворота в Случевский сад. Они были установлены летом 1900 года.
На черно-белой фотографии им всего несколько лет. На современном кадре те же ворота более века спустя.
11 июля (29 июня по старому стилю) 1900 года Случевский сад был открыт после обновления. Тогдашний уфимский губернатор Николай Модестович Богданович устроил с учащимися городских училищ праздник древонасаждения. Они засадили парк деревьями, которые растут там по сей день.
На Усть-Катавском заводе были отлиты чугунные ворота. Чтобы тяжёлые створки не провисали, они имели дополнительную опору внизу: маленькое колёсико, которое помогало двигать каждую створку по направляющим чугунным полозьям. Осенью 2013 года направляющие опорные полозья были демонтированы, а колесики срезаны. Также срезаны замки и ручки самих створок. Зачем это было сделано, не понятно до сих пор... Ныне это парк имени Салавата Юлаева.
Обе фотографии сделаны с одной точки.В 1955 году бывший храм Рождества Богородицы на площади Кирова был переделан в кинотеатр. Многие помнят, что кино называлось «Йондоз».
Храм был задуман и запроектирован в самом конце XIX века, а завершён и освящён в сентябре 1909 года. Деньги пожертвовал купец Никифор Миронович Патокин. При этом, как говорят, он разорился в прах, но дело не бросил и даже возглавил комитет по строительству церкви.
В Гражданскую войну храм был прикрыт, а в его стенах разместили госпиталь. Окончательно его закрыли в 1935 году. К тому времени улицу Приютскую переименовали в честь убитого в Ленинграде Сергея Мироновича Кирова. Храм планировали отдать по госпитальному профилю — мединституту. Но потом было решено переделать в кинотеатр. Здание передали на баланс Башкино. Незадолго до войны здесь разместили авиамастерскую. Работала в храме и тюрьма УНКВД по БАССР.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет.Дом Ивана Никитича и Прасковьи Александровны Шамовых на Большой Казанской улице, 45 (ныне Октябрьской революции, 49). Возведён в 1910-х годах. Внутри был домовый храм, в связи с чем хозяин заказал строителям поставить над домом две симметричные шатровые башенки — звонницы. Говорят, что над ними были установлены кресты.
Шамовы — известный в России купеческий старообрядческий род. Отец Ивана Никитича — Никита Дмитриевич — основатель Зигазинского железоделательного и чугунолитейного завода, что в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии (Белорецкий район Башкортостана). Семье также принадлежали лесопильные заводы в Уфе.
Шамовы продали свой дом и покинули Уфу в страшном 1918 году. В советское время дом был национализирован и уплотнён. В 1930-е находился на балансе жилкооператива «Новый быт». В 2019 году включён в реестр памятников.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Многое может поменяться в жизни, но не торговля праздничными ёлками. Сейчас они новогодние, более века назад были рождественскими. Сегодня, кстати, сочельник по григорианскому календарю. Перед вами ёлочный базарчик в Уфе, на Большой Успенской улице (ныне Коммунистическая), неподалёку от здания городской думы. Ёлку можно было купить не только здесь. Их привозили в основном на Верхнеторговую площадь.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Бывший дом Уфимского общества взаимного кредита на углу Центральной и Большой Казанской (ныне Ленина и Октябрьской революции). По сути, это был банк. До 1917 года на его фасаде была соответствующая вывеска БАНК.
Возведён в мае 1911 года на основе старого здания. Архитектор Константин Александрович Гуськов пристроил эффектную угловую часть с шатром и протянул корпус на Верхне-Торговую площадь.
В Гражданскую дом занял штаб управления военно-инженерным строительством 5-й армии под руководством легендарного Дмитрия Михайловича Карбышева. В первые советские годы на втором этаже обосновался ВСЕКОБАНК (Всероссийский кооперативный банк). В брежневскую эпоху тут работало Кировское отделение Госбанка. В 1930-е на первом этаже открылся «Гастроном», а со стороны Ленина — «Галантерея».
Вывеска «Огонь» — скорее всего, это афиша венгерского фильма. Его крутили в СССР в конце 1940-х.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 70 лет.Городская новогодняя ёлка в Уфе с 1950-х годов стояла на Советской площади. Перед корпусами производственного объединения «Башнефть» (на фото) и Совнархоза Башкирской АССР. Собственно, строительство этих двух зданий в начале 1950-х помогло сформировать большую Советскую площадь.
На чёрно-белом снимке работы в доме Башнефти практически завершены. Это зима 1955 года. На фасаде угадываются портреты Хрущёва, Молотова, Кагановича — тогдашних руководителей СССР. Новогодняя ёлка выглядит довольно скромно. Впрочем, в последующие годы праздничный городок на Советской площади выглядел очень достойно.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей почти 70 лет.Первый эфир из Башкирской телестудии на территорию Уфы и окрест был произведён в новогоднюю ночь с 31 декабря 1958 года на 1 января 1959-го, 65 лет назад.
Здание телестудии на улице Гафури было заложено в 1956-м. Типовой проект от Министерства связи СССР «привязал» к месту уфимский архитектор Александр Михайлович Мышкин. В обкоме планировали сдать телецентр к Первомаю 1958-го. Но к Первомаю не поспели. Строительные работы затянулись, и открытие телецентра и 192-метровой башни было приурочено к 40-летию Башреспублики. С марта 1959 года студия работала в постоянном режиме. До 1966-го в Уфе можно было смотреть только местные телеэфиры. Строительство ретрансляторов позволило подключить передачи Центрального телевидения. С 1975 года телевидение в Башкирии стало цветным.
В 2019-м перед зданием телецентра была установлена статуя поэта Шайхзаде Бабича.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 60 лет.Аксаковский народный дом на углу Центральной (сейчас Ленина) и Пушкинской (сейчас Пушкина). Интересный пример, как в дореволюционной России строили важные социальные объекты.
В 1909-м губернские власти решили строить народный дом, посвящённый знаменитому писателю Аксакову (в тот год исполнилось 50 лет со дня смерти Сергея Тимофеевича). Народным домом (или театром) в России царской называлось то, что в России советской окрестили домами культуры. Сейчас бы их назвали многофункциональными культурными центрами. Там работали библиотеки, читальни, самодеятельные театры — всё для просвещения бедноты.
В том же 1909 году уфимский губернатор Александр Степанович Ключарёв объявил подписку (сбор денег) и собрал с уфимских богатеев нужную сумму. Далее был объявлен архитектурный конкурс, выиграл проект Павла Павловича Рудавского. Строительство вёл архитектор Уфы Константин Александрович Гуськов. Строительство затянулось из-за Первой мировой войны, потом из-за революции. Театр достроили лишь в 1920 году, но доделывали и переделывали вплоть до 1930-х.
Кто здесь только не работал за последние 100 лет: драмтеатр и ТЮЗ (в подвале), госпиталь, оперный театр, Дворец труда, Башнефть, совет профсоюзов БАССР. Сейчас — театр оперы и балета.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Угол Большой Успенской и Бекетовской (ныне улицы Коммунистическая и Мустая Карима). Доходный дом купца 1-й гильдии и бывшего городского головы Сергея Львовича Сахарова.
Последним перед революцией частным хозяином дома стал 1-й гильдии купец Садретдин Мифтахутдинович Назиров. В 1919 году Советская власть национализировала дом. На первом этаже долгое время размещались магазины. Наверняка многие помнят здесь кафе-мороженое. На втором этаже располагалась гостиница горхоза.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.Советская улица и Советская площадь. Конец 1950-х или начало 1960-х годов. Датировка угадывается по некоторым ярким деталям. Если увеличить чёрно-белый снимок, на площади можно увидеть праздничные транспаранты: «Вперёд к победе коммунизма», «Слава КПСС». На карнизе Дома Башнефти частично видна надпись «...Башкирской АССР». Вероятно, это ноябрь. Площадь была украшена к торжествам Великой Октябрьской социалистической революции.
Строительство корпуса для ПО «Башнефть» было завершено в 1955-м. На улице стоят грузовики ГАЗ-51. Уборка снега идёт вручную. Снегоуборочные машины войдут в жизнь советских городов после 1957 года.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 60 лет.Считается, что первый в стране монумент Ленину появился в Уфе. Он был заложен на месте водозаборной будки в первомай 1924 года, то есть, пять месяцев спустя ленинской кончины. 7 ноября 1924 года памятник был открыт. Стела с земным шаром на вершине — символ мировой революции (архитектор Дмитрий Владимирович Ларионов) и статуя Владимира Ильича с заложенной в карман брюк рукой. Это первая типовая статуя Ленина работы Исаака Абрамовича Менделевича. Такая же (только без стелы) стоит в Казани.
В 1939 году изветшавшую гипсовую работу Менделевича заменили на типовую, бетонную ленинскую фигуру скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. Она простояла до конца 1980-х и разрушилась вместе с СССР. В третий раз Ленина установили уже в 2011 году — это была копия прежней фигуры работы Халита Галимуллина.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Ранним утром 27 декабря 2016 года на улице Аксакова был снесён памятник архитектуры — доходный дом Фёдора Кочкина. Он был возведён в 1915 году. Всю свою 101-летнюю историю был жилым. Расселён по аварийности в 2007-м; решением Министерства культуры РБ наделён охранным статусом.
Застройщики пытались разрушить дом Кочкина несколько раз — нужен был участок в центре города. Задолго до окончательного уничтожения были сильно повреждены несущие стены и фасад. Однако, всякий раз разрушителей удавалось остановить.
В 2016-м застройщик и депутат горсовета через суд снял охранный статус со старинного дома, а затем уничтожил его. Что было построено на этом месте вы видите сами.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Чёрно-белый кадр подписан: типо-литография «Октябрьский натиск». Уфа. Улица Зенцова №22. Улица Центральная была переименована в Зенцова в первые советские годы. В 1937-м её переименуют в улицу Ленина.
В центре двух снимков — бывший книжный магазин Николая Кондратьевича Блохина. Он был возведён в 1914 году как трёхэтажный пристрой к соседнему двухэтажному дому семьи Блохиных.
Это был самый большой книжный магазин и типография в Уфе. После революции советская власть национализировала собственность Блохина. Сам бывший хозяин будет позже арестован и скончается в заключении.
В магазине Блохина начала работу Башкнига. На этой организации лежала задача выпуска и продажи книг на башкирском языке. Позже Башкнига стала издательством «Башгиз». В доме Блохиных с декабря 1922 года начала работу государственная типолитография Башпрома «Октябрьский натиск». В 1930-е годы типографию надстроили на один этаж.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Редкая фотография. Парад 20 декабря 1922 года, посвящённый пятой годовщине создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). На дальнем плане видна бывшая Уфимская городская дума. В 1922-м там уже заседал Уфимский горсовет.
На деревянной трибуне выступает Наум Исаакович Эйтингон. Он член коллегии Башкирского ОГПУ; будущий организатор операции по убийству Льва Троцкого. В 1940-е работал в советском атомном проекте. У трибуны в чёрном пальто стоит Рубен Айрапетович Восканов, секретарь Башкирского обкома РКП(б).
Место, где проходил парад, давно стало сквером. Угол Коммунистической и Ленина.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 101 год.Советская Уфа. Угол Социалистической (ныне улица Мустая Карима) и Коммунистической. На первом плане бывший доходный дом Веры Трифоновны Поповой, также известный в дореволюционной Уфе как «Оренбургские номера». В советские годы на первом этаже размещался магазин «Промтовары». Если увеличить чёрно-белый кадр можно прочитать вывеску.
До 1919 года в доме размещался часовой магазин Максима Коца. В сети до сих пор можно найти фото старинных карманных часов, которые Коц заказывал у швейцарской фабрики V. Henri-Leuba и продавал в Уфе под своим лейблом. После 1919 года он бежал с семьей в Харбин.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 60 лет.Здание для Уфимского реального училища строилось с 1903 по 1905 годы на перекрёстке Большой Успенской и Каретной (ныне улицы Коммунистическая и Аксакова). Само училище было учреждено в июне 1904-го по Высочайшему повелению Николая II. На первых порах для училища снимали второй и третий этажи дома Поносова на Центральной. Проект нового здания, скорее всего, типовой. Не исключено, что он «привязывался» к местности.
Помимо общих (русского, литературы, истории, языков, химии, физики, черчения и рисования) были специальные предметы — технические и сельскохозяйственные. Заведовал училищем Павел Иванович Свешников. Перед революцией здесь учились почти 300 человек.
При Советской власти здание было передано на баланс Института народного образования, затем Башкирского пединститута. В 1930 году архитектор Алексей Иванович Филонов надстроил здание третьим этажом, бережно сохранив общий дореволюционный стиль.
Летом 1941 года в Уфу был эвакуирован Ленинградский телефонный завод «Красная заря». Цех дальней связи завода был развёрнут в корпусе института. В 1942-м он был преобразован в завод № 697. Ныне тут Башкирское производственное объединение «Прогресс».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Мы на Большой Успенской (ныне улица Коммунистическая).
По центру старинной фотографии виден доходный дом Кочкиных. За ним стоит двухэтажный деревянный дом (Коммунистическая, 37а). До революции он принадлежал Евдокии Васильевне Бобровой, там размещалось фотоателье Александра Кирилловича Волкова. В конце прошлого года дом Бобровой был снесён.
Следующее за домом Бобровой жёлтое трёхэтажное здание тоже принадлежало Евдокии Васильевне. Там была гостиница. В доходном доме Кочкина 1879 года постройки также была гостиница «Северные номера».
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.В марте 1919 года армия адмирала Колчака захватила Уфу. Советская власть и части Красной армии эвакуировались из города в течение 11, 12-го и 13 марта. Мы хотели найти фотографии Уфы тех драматичных дней. Перед вами улица Центральная (ныне Ленина). Снимок датируется 23 февраля 1919 года. К сожалению, из-за низкого качества съёмки невозможно разобрать, что за транспарант установлен на Центральной.
Слева виден доходный дом Артемия Абрамовича Ногарёва. Тогда — гостиница «Метрополь». С 1930-х до 1970-х в бывшей гостинице работала гинекологическая клиника. Хорошо видна старая застройка справа, теперь на этом месте корпус БГМУ.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 105 лет.Танцор Рудольф Нуреев родился где-то под Иркутском, но вырос в Уфе и первые шаги в балете делал в Уфе.
В последний раз он побывал в родном городе 14 ноября 1987 года после 26-летнего отсутствия. Заочно осуждённый советским судом за отказ возвратиться из заграницы, он каким-то чудом прилетел в Уфу на 48 часов попрощаться с мамой. После встречи с ней проехал по памятным местам и просил сопровождавшего его фотокора ТАСС фотографировать.
Чёрно-белый кадр сделан на фоне театра оперы и балета. Здесь в 1953 году 16-летний Нуреев впервые вышел на сцену. Теперь фасад здания украшает бронзовый барельеф в память о Нурееве.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 36 лет.Гостиница «Агидель», построенная в 1950-е годы на улице Ленина, стоит на месте, которое занимал кинотеатр «Октябрь». На чёрно-белой фотографии маленькое одноэтажное здание — это и есть «Октябрь». До революции он назывался электро-театром «Фурор»; ещё называли «Новый Фурор», поскольку первый кинотеатр с таким именем был на улице Бекетовской.
После того как проект будущей гостиницы «Агидель» был утверждён, старинное здание было снесено, а коллектив «Октября» переехал в новое здание — кинотеатр «Родина».
На втором плане чёрно-белого кадра хорошо виден доходный дом наследников Василия Епифановича Поносова с едва читаемой вывеской на крыше АПТЕКАРСКИЙ. То был аптекарский магазин провизора Лейбы Янкелевича Дворжеца (иногда на русский манер его звали Львом Яковлевичем). Самая крупная аптека в Уфе (во всяком случае, по размеру выручки). Дворжец вошел в историю города как издатель открыток с видами Уфы.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Чёрно-белую фотокарточку сделал Аполлоний Александрович Зирах.На плане Уфы 1925 года этот дом стоит рядом с первым уфимским аэродромом. Построен он в 1890-е как загородная дача для Павла Ивановича Костерина, знакомого вам по красивейшему зданию на углу Карла Маркса и Пушкина.
Выделяющаяся архитектура и удалённость от города помогли этой даче сохраниться. После революции она была национализирована, какое-то время использовалась как дом отдыха — сюда привозили детей.
В 1920-е бывшая дача отошла Башкирскому отделению добровольного общества друзей воздушного флота, а чуть позже здесь разместились службы аэропорта Уфы (диспетчерская и авиаотряд, работало кафе). С переездом аэровокзала в новое здание в 1960-е здесь — Уфимское бюро путешествий и экскурсий. В прошлом году 130-летний дом включён в реестр памятников.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 100 лет.Одна из атмосферных фотографий старой Уфы. Декабрь 1924 года. Крыльцо Центрального коммунистического клуба (бывшего Уфимского дворянского собрания). Выносят гроб с телом Шагита Ахметовича Худайбердина. Это был партийный начальник Башреспублики и народный комиссар внутренних дел БАССР.
Над центральным входом висит траурный лозунг: Вечная память Шагиду, одному из вождей Башкирской Бедноты. Слева хорошо читается вывеска: Испарт Башобкома РКП(б). Испарт — это комиссия по истории Октябрьской революции, образованная в Уфе в июне 1922 года. Худайбердин состоял в этой комиссии. Сейчас здесь другие вывески: Концертный зал имени Шаляпина и Уфимский госинститут искусств.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Большая Ильинская (ныне Заки Валиди, бывшая улица Фрунзе). Старинная фотокарточка сделана, вероятно, в начале 1900-х. Нижний снимок около 120 лет спустя.
Здание Присутственных мест. Сейчас уже надо объяснять значение слово «присутствие» в русском языке. Когда-то оно означало службу, исполнение обязанностей.
Корпус на Большой Ильинской был возведён в 1830-х годах, в правление императора Николая I. Скорее всего, это типовой проект, разработанный специально для губернских городов. Изначально он был двухэтажным. В 1860-х появился третий этаж.
Здесь размещались Губернское правление, казначейство, казённая палата, губернский распорядительный комитет, присутствия по делам о всевозможных налогах и т.д.
На дальнем плане двух фотографий можно разобрать маленький одноэтажный флигель — архив Присутственных мест.
В советские годы здание было надстроено ещё на один этаж. Сегодня это 6-й корпус БГМУ.
Обе фотографии сделаны с одной точки.___________
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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