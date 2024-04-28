Уфа. Было — стало - 9

Советская Уфа. Улица Ленина. 1936 год. Строительство Дома кооперации (или Башпотребсоюза).

Заявка на постройку была подана Совнаркомом БАССР в 1933 году. Проектировал московский, известный в своей среде архитектор Борис Андреевич Коршунов. В 1920-е годы Коршунов работал в группе Щусева над проектом новой Москвы, с тех пор он специализировался на градостроительстве. Здания по его проектам до сих пор стоят во многих городах бывшего Союза ССР.

В 1935 году Дом кооперации был заложен; сдан в эксплуатацию весной 1937-го. Первое здание в Уфе с лифтом. Большая часть его предназначалась для Башпотребсоюза. Часть здания должен был занять Уфимский кооперативный техникум. На первом этаже магазины, ресторан, парикмахерская. Ныне это памятник архитектуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 89 лет. Угол Карла Маркса и Пушкина. Дом треста «Башжелдорстрой» и железнодорожного техникума. Возведён в 1932-м архитектором Башгоспроекта Валентином Оттовичем Вайднером. У него получился распространённый силуэт эпохи конструктивизма: два корпуса, соединённых полуцилиндрическим выступом. Похожие есть в Москве — знаменитый Торгси на Смоленской площади, в Казани — дом-коммуна.

Башжелдорстрой в 1934 году был упразднён. Здание ненадолго передали управлению треста «Башнефть». В соседний корпус в 1940 году заехал авиатехникум. До 1963 года в угловом здании размещался Башкирский сельхозинститут. У входа стояли гипсовые статуи доярок с вёдрами. Их убрали, когда здание передали УАИ, нынешнему УГАТУ.

Корпус практически не изменился, только высокий фриз (слева на старом снимке) был разобран, чтобы ненароком не свалился на прохожих.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 80 лет. Улица Советская (бывшая Губернаторская). Чёрно-белая фотография сделана более полувека назад, в конце 1960-х. Современный кадр повторён с той же точки. Об этом свидетельствует правая часть двух снимков — на них виден краешек Дома Совнархоза Башкирской АССР (он же Дом промышленности).

По центру старого кадра двухэтажный кирпичный дом красивой, но довольно типичной архитектуры для начала XX века. Если верить справочнику «Вся Уфа» от 1908 года, он принадлежал Василию Александровичу Пунтакову. Дом был снесён в начале 1970-х для строительства корпуса Башкирского государственного педагогического института. Советская Уфа. Улица Пушкина. 1946 год. Современный кадр повторён с той же точки 77 лет спустя.

На втором плане фасад одного из красивейших домов Уфы. В реестре памятников он значится как гостиница Полетаева. На самом деле это часть бывшей усадьбы дворян Оренбургской губернии Базилевских. В 1925 году дом передан на баланс глазной лечебницы. В 1926 году лечебница превратилась в Башкирский научно-исследовательский трахоматозный институт. Он работает здесь по сей день.

На чёрно-белом кадре колонна участников Первомайского парада. Слева транспарант: советский герб Российской Федерации. Колонна с улицы Пушкина двигалась в сторону Советской площади, где перед Домом Правительства проходили все демонстрации. Случевский парк (ныне парк Салавата Юлаева). В сентябре 1899 года, то есть ровно 124 года назад, на Случевской горе началось благоустройство будущего народного сада. Сюда возили телегами чернозём. Затем были разбиты гравийные дорожки, поставлены беседки и высажены деревья: саженцы дуба, липы, берёзы и т.д. Они растут до сих пор.

Работы по благоустройству шли без малого год. 29 июня 1900 года (11 июля по новому стилю) в присутствии уфимского губернатора Николая Модестовича Богдановича состоялось открытие парка. В тот день губернатор под музыку праздничного оркестра вместе с учащимися высадили каждый по дереву. Деревянные беседки появились в год открытия. Но в конце 1950-х годов они были сменены на новые — похожие на прежние. В наше время беседки также были сменены. Уже на металлические.

Оба снимка сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Бывшая Большая Казанская (ныне улица Октябрьской революции). Дом Василия Епифановича Поносова. Он числился Пермским 1-й гильдии купцом, но проживал постоянно в Уфе. Занимался производством крупы и муки; торговал овсом, гречкой, рожью, пшеницей.