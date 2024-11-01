Москва. Было — стало - 52

Продолжаем путешествие...

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Международная улица. 1990 год. Перестроенный до неузнаваемости бывший храм Василия Исповедника, что за Рогожской заставой. Храм был заложен в 1895 году. Известный Василий Андреевич Бахрушин пожертвовал около 150 тысяч рублей. Архитектор Александр Попов проектировал в модном в ту пору неорусском стиле.

Строительство завершено за два года. В 1897-м храм был освящён. Роспись и отделку разрабатывал известный реставратор Фёдор Фёдорович Горностаев.

Храм закрыт в 1935 году. Купола, кресты были сбиты, колокольня разобрана до первого яруса. Здесь размещался архив Института истории партии Московского горкома КПСС. В 1967 году был уничтожен весь сохранившийся декор. В 1990 году здание передано одному из банков под офис. Однако позже храм был возвращён церкви и воссоздан в прежнем облике.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 30 лет. Ресторан Казанского вокзала. 1956 год. Зал был настолько огромен, что Илья Ильф и Евгений Петров ёрничали: весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Казанский тогда назывался Рязанским.

Известно, что архитектор Алексей Викторович Щусев самолично выполнил проект зала ещё до революции. Не его вина, что строительство вокзала затянулось на долгие 27 лет. Расписывал ресторан художник Евгений Евгеньевич Лансере. Щусев пригласил его в 1916 году, а заканчивал работу Лансере в 1932-м. Ныне в бывшем ресторане зал ожидания повышенной комфортности.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет. Самый заметный дом по Чистопрудному бульвару. Построен в 1903 году, то есть 121 год назад, но по сей день выглядит вполне современно. Архитектор Семён Васильевич Барков проектировал по заказу Николая Дмитриевича Телешова, очень богатого человека и не менее даровитого литератора, известного в своё время организатора литературного кружка «Среда».

Дом задумывался Телешовым как доходный. Сам он жил по соседству. Барков построил четыре этажа. В 1947-м здание было надстроено до семи этажей. С 1920 года, в течение 14 лет, в квартире №2 жил великий Сергей Михайлович Эйзенштейн. Также в доме жила Любовь Сергеевна Соколова, известная советская актриса.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Моисеевская площадь — старинный московский топоним — занимала нынешний перекрëсток Тверской, Моховой и Охотного Ряда. Теперь это часть Манежной площади.

В центре старинного кадра часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского. Она была возведена из чугуна по проекту Дмитрия Николаевича Чичагова в 1880-х годах в память о победе русской армии в войне с османами. От доходов с часовни содержались увечные ветераны той войны. Она была снесена в 1922 году по ходатайству 8-го ликвидационного отдела Наркомата юстиции РСФСР.

Слева на чёрно-белом кадре гостиница «Лоскутная», возведённая по проекту Александра Степановича Каминского. В советские годы здесь было общежитие для сотрудников ЦК ВКП(б). Здание было разобрано в 1938 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Слева храм Тихона Амафунтского, что у Арбатских ворот. 1881 год. Справа храм-часовня Бориса и Глеба, возведённая в 1997-м на месте Тихоновской церкви. Позади корпус Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Это был необычный храм. Если присмотреться, за колокольней стоят две церкви, каждая со своей главкой и крестом. Каменный храм повелела поставить в 1690-х царевна Софья вместо сгинувшей в московском пожаре деревянной церквушки. Софья лично присутствовала при освящении новопостроенной церкви. Позже граф Гаврила Иванович Головкин заказал пристроить к Тихоновскому храму придел. Так родилась необычная форма.

В начале 1930-х храм был передан «Метрострою»: использовался как стройплощадка для будущей станции «Арбатская». Сначала в качестве помещения, а впоследствии, как шахта. Далее храм был разобран, его кирпичи были использованы при строительстве тоннеля.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 141 год. Большому мосту через овраг в Царицыно исполнилось 240 лет. В сентябре 1784 года новый московский генерал-губернатор Яков Александрович Брюс посещал с инспекцией строительство будущей царской резиденции и докладывал императрице Екатерине Алексеевне, называя мост акведуком:

---Акедюкъ имѣетъ видъ огромный и великолѣпный, такъ что достоинъ памяти потомству царствованія Вашего Величества и напоминаетъ вѣкъ Древняго Рима...---

Мост был заложен в 1778-м. Возводился по проекту Василия Ивановича Баженова. Из-за проблем с грунтами (при строительстве забили ключи) работы затянулись на шесть лет. Мост эксплуатировался почти два века, до 1975 года. В 1990-е был реставрирован до первозданного облика.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Советская Москва. 1969 год. Каланчёвский мост Алексеевской соединительной линии. На мосту лозунг: "Слава передовикам и новаторам производства!". У моста два похожих авто: серые ГАЗ-21Т с красной крышей (в народе «красная шапочка») — это такси. Говорят, что так красили таксомоторы, прошедшие ремонт на 2-м авторемонтном заводе в Москве.

За мостом хорошо видны здание таможни на Комсомольской площади и Ленинградский вокзал. Путепровод с мостом функционировал до 2020 года, затем был снесён. На его месте возведён новый, с высокими и широкими стальными фермами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более полувека. Маросейка в 1933 году. Храм Святителя Николая в Клинниках (или в Блинниках, или в Клённиках). По каждому из этих народных топонимов есть немало версий. Посмотрите, что вам ближе. Блинники — потому что торговали у храма блинами. Клённики — по названию древнего подмосковного села, откуда принесли Никольскую икону. Клинники — из-за оружейников, что жили здесь когда-то.

Храм на сём месте возведён ещё в начале 1600-х годов. Говорят, что «обетная» церковь во имя Симеона Дивногорца была поставлена по указу Ивана III. В 1650-х был построен уже каменный храм. Он горел, восстанавливался, разбирался и перестраивался.

С 1893-го по 1923-й год настоятелем был протоиерей Алексий Мечев, причисленный к лику святых. У него в гостях бывали Флоренский, Бердяев. В первые советские годы храм был отреставрирован, но позже закрыт решением Моссовета. Настоятель Сергий (сын Алексия Мечева) арестован и расстрелян. Купол и маковка снесены. Здание перешло на баланс ЦК ВЛКСМ. С 1990 года здесь снова идут службы. Храм был воссоздан в прежнем облике.

Чёрно-белую фотографию сделал Николай Яковлевич Епанечников.

Современный кадр повторен с той же точки спустя 90 лет. Сквер перед станцией метро «Рижская». Памятник создателям первого искусственного спутника Земли. Скульптор Семён Яковлевич Ковнер. Фигура рабочего, возносящего к небу макет спутника, была установлена в 1963 году, к шестилетней годовщине запуска. Чёрно-белая фотография сделана около 10 лет спустя.

Старинная застройка позади памятника будет снесена в конце 1970-х. В 1982 году здесь открылся Рижский сельскохозяйственный рынок.

Сам памятник неоднократно ремонтировался (у макета спутника периодически отламывали антенны). При сравнении хорошо заметно, что нынешние антенны длиннее. Газон у памятника был значительно сокращён в 2015-м.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Изофабрика «Всекохудожник» на улице Часовой в районе Аэропорт. На фотографии, опубликованной в газете «Вечерняя Москва» в 1937 году — корпус Изофабрики и внутренний дворик, служивший сушильней и складом для статуй.

Проект московской фабрики искусств реализовал в 1930-е годы архитектор Георгий Гольц. В завершенных корпусах выпускалось художественное литье, мозаика и скульптура, которые затем по дороге от дворика развозились во все уголки страны.

Из масштабных планов по строительству комплекса Гольц успел осуществить Изофабрику, Изоучилище, скульптурный и гранитный корпус. «Всекохудожник», изначально задуманный как творческое пространство, затем был преобразован в промпредприятие, закрытое для посещения. Из-за многочисленных перестроек корпуса начали терять свой первоначальный облик, а некоторые исторические элементы архитектуры были утрачены.

Изофабрика была признана объектом культурного наследия и недавно получила возможность обрести вторую жизнь. Здание будет бережно отреставрировано девелопером FORMA и станет сердцем городского квартала SOUL. Объект наследия вернется не только к своему историческому облику, но и вновь наполнится творческой энергией. Здесь откроются художественные мастерские, арт-студии и event-пространства.

На втором изображении показано, как будет выглядеть Изофабрика после завершения реставрации. Коридор от «Комсомольской Радиальной» до «Комсомольской Кольцевой» за последние 70 лет почти не поменялся. Разве что гранитные плиты пола с незатейливым геометрическим узором были заменены на новые, без узора.

Чёрно-белая фотография сделана для журнала «Городское хозяйство Москвы», февраль 1952 года. Станция была открыта 30 января того же года. Последний воплощённый проект Алексея Викторовича Щусева. Заказ на проектирование он получил в 1945-м. К 1949 году проект был готов. Архитектор готовую станцию так и не увидел. Он скончался за два с половиной года до её открытия. Закачивали его ученики Виктор Дмитриевич Кокорин и Алиса Юрьевна Заболотная.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 71 год. Знаменитый фонтан Осипа Ивановича Бове в Верхнем Александровском саду. Он был построен по проекту Бове в начале 1820-х годов как часть оформления сада. Фактически это водоразборная колонка, возведённая над коллектором Неглинной.

Старое русло Неглинки когда-то проходило вдоль сада, река текла прямо под Кремлёвскими стенами, пока не была закована в трубу. Шум воды из фонтана слышен до сих пор, хотя Неглинка больше не течёт здесь. В 1966-м был построен новый коллектор от Театральной площади к Зарядью, и вся вода теперь уходит туда. Но остался сток Успенского вражка.

Чёрно-белую фотографию сделал для журнала «Баян» Юрий Иванович Шамурин в 1912 году. Покровка в 1914 году. Дом на переднем плане был возведён за год до того, как был сделан чёрно-белый кадр. Его проектировал архитектор Константин Николаевич Костомаров по заказу потомственной почётной гражданки, купчихи Елизаветы Васильевны Карзинкиной.

Следом за домом Карзинкиной — угловой дом в Девяткином переулке (бывший Котельнический) с красивым шатром. Возведён в 1870-х по проекту Константина Николаевича Борникова. Владелец — купец Сергей Михайлович Забелин. Дом был фактически гостиницей, или, как бы сейчас назвали, апарт-отелем. За минувшие десятилетия потеряны балконы и шатёр.

Далее — красивый дом с колоннадой. Он принадлежал князьям Мещерским. Вдали старинный храм Успения Богородицы. Храм был снесён в 1936 году.

Чёрно-белая фотография сделана Александром Александровичем Губаревым. Кремлёвский проезд в 1927 году. Недолгое время (всего семь лет) проезд был Забелинским — в память об известном русском историке, археологе, создателе Исторического музея Иване Егоровиче Забелине.

На старинной фотографии хорошо видно, как идёт по спуску трамвайный вагон. Трамвай по Красной площади впервые проехал в 1909 году. Но рельсы несколько раз перекладывались с места на место. До революции трамвай возмущал членов Императорского археологического общества. Они боялись, что вибрация повредит памятникам русской старины, и требовали убрать рельсы и провода. Городские власти пошли навстречу. Рельсы были перенесены ближе к кремлёвской стене.

После революции рельсы были перенесены в 1924 году, со строительством мавзолея Ленина. На чёрно-белом снимке едва виден верхний ярус первого деревянного мавзолея. Окончательно трамвай был убран в 1930 году. Но до 1963-го Красная площадь была проезжей для автомобилей.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 96 лет. Симонов монастырь в 1927 году. До разрушения обители остаётся меньше трёх лет. В центре двух снимков башня Дуло — самая большая московская крепостная башня. Справа от неё — Кузнечная башня (на современной фотографии она не видна за деревьями). Укрепления обители возведены в 1630−1640-х годах по проекту предположительно Антипа Константинова.

В январе 1930 года было уничтожено большинство построек монастыря: пять храмов, красивейшая 100-метровая колокольня (она хорошо видна на старинном кадре), Сторожевая и Тайницкая башни. Уцелели южная часть стены и три башни: Дуло, Кузнечная и Солевая. На месте разрушенного был возведён масштабный Дом культуры Завода имени Сталина по проекту братьев Весниных.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 96 лет. Уголок старой Москвы, сохранившийся почти без изменений. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Современный кадр с той же точки 110 лет спустя.

Корпус Преображенской больницы для душевнобольных. Первая в Москве и долгое время единственная такая лечебница. Основана в июне 1808 года как Московский доллгауз. До этого психиатрический приют теснился в Инвалидном доме. Отделение для умалишённых было при Екатерининском богадельном доме. Но отдельная больница была возведена в царствование Александра I и по его указу.

В Преображенской больнице в 1832 году состоялась известная Пинелевская реформа в России. С душевнобольных сняли цепные оковы (много позже отказались от физических мер стеснения пациентов), вместо полицейского чина руководить лечебницей стал врач.

После революции больница стала носить имя профессора Василия Алексеевича Гиляровского. При больнице есть музей, проводятся экскурсии, у музея есть свой телеграм-канал, посвящённый истории заведения. Перед вами галерея Рыцарского моста в Марфино. Он был возведён в 1837–1839 годах, то есть почти два столетия назад. Имение Марфино держали, сменяя друг друга, известные фамилии: Голицыны, Орловы, Салтыковы, Панины. При графине Софье Владимировне Паниной имение было отстроено в неоготическом стиле известным архитектором Михаилом Доримедонтовичем Быковским. Он кардинально перестроил мост 1770-х годов. С тех пор его облик не менялся.

Мост называют Красным, Марфинским, Галерейным, Псевдоготическим, Рыцарским. У него статус памятника федерального значения. Но, к сожалению, он давно не используется по назначению, поскольку в аварийном состоянии и постепенно разрушается. Например, в мае 2020 года обрушился фрагмент подпорной стены.

О судьбе моста говорят регулярно. ВООПИиК неоднократно поднимало вопрос о спасении памятника. Известно, что готов проект реставрации, но нужны деньги. В правительстве Мособласти в 2022 году называлась сумма: около 1 миллиарда рублей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. На углу 2-го и 1-го Кожевнических переулков стоит перестроенное в хрущёвку здание бывшей Петро-Николаевской богадельни Московского купеческого общества с домовой церковью Петра и Павла.

Богадельня организована в конце 1860-х на средства известного московского купца и благотворителя из рода Куманиных — Николая Гордиановича Куманина. Он подарил дом, участок и выделил деньги на содержание. Потому она ещё называлась Куманинской богадельней.

Перед революцией здесь жили 120 женщин и чуть больше 20 мужчин. Церковь располагалась на втором этаже. В 1918 году здесь разместилось общежитие. В 1930-х трест «Моснадстрой» возвёл над домом 3-й этаж. В 1967 году появился 4-й этаж. Декор на фасаде срублен, здание превращено в безликую коробку.

От прежнего сохранилась только богатая рустовка на углах здания, и ритм окон позволяет разглядеть под напластованиями старинное здание.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Советская Москва начала 1925 года. Николоямская улица. Она уже переименована в Ульяновскую. Два старинных дома на фотографиях были возведены в 1830-е. Точнее, перестроены на основе старых палат 1780-х. Эти палаты составляли некогда одну усадьбу и принадлежали купцу Семёну Прокофьевичу Васильеву, а после кончины — его родственнику Петру Яковлевичу Пищальникову.

После Большого московского пожара 1812 года дома весьма пострадали и долго стояли заброшенными. Затем усадьба была разделена надвое, каждый дом был отстроен заново. Тот, что побольше, принадлежал Александре Фокиничне Солодовщиковой. Дальний дом достался купцу по 1-й гильдии Николаю Назаровичу Рогожину.

Во дворе этих домов долгое время был искусственный пожарный пруд (примерно 100 кв.м). Местная ребятня использовала его для купания. После войны пруд был засыпан.

Дом Солодовщиковой по сей день пустует, закрыт строительным саваном и нуждается в реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 100 лет. Когда-то на углу Дроболитейного переулка и 2-й Мытищинской улицы стояли красивые ворота заводской проходной с большой скульптурой на одном из пилонов. Место определено с точностью, потому что остатки ворот были снесены относительно недавно.

В начале 1900-х у Пятницкого погоста возник дроболитейный и патронный завод. Принадлежал он Ивану Герасимовичу Инарову. В 1911 году завод был продан Акционерному обществу «Н. Феттер и Е. Гингель». Здесь выпускали от замков, слесарных инструментов и подстаканников до охотничьей дроби, гильз, картечи, пыжей и револьверных патронов. В советские годы завод был национализирован, его назначение не поменялось.

В первые советские годы на проходных воротах была установлена большая скульптура «Молотобойцы» Сергея Фёдоровича Булаковского. Скульптура демонтирована по ветхости где-то в начале 1960-х. Ворота дожили до нашего времени и были разобраны. На следующей неделе, 5 октября, 144 года со дня рождения Булаковского.

С 1931 года завод работал под №58. В 1966 году стал Московским заводом радиотехнической аппаратуры. С 1977 года — НПО «Импульс». Ныне заводские корпуса стали бизнес-центром «Парк Мира».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Вестибюль станции «Электрозаводская» должен был открыться в 1941 году. Но из-за начавшейся войны это случилось на три года позже. Проектирование «Электрозаводской» началось в 1939-м. Работали архитекторы Владимир Георгиевич Гельфрейх и Игорь Евгеньевич Рожин.

С началом Великой Отечественной строительство было остановлено. Незавершённая станция использовалась как убежище. Открытие случилось только на 9-ю годовщину запуска Московского метрополитена: 15 мая 1944 года.

В центральной нише вестибюля — скульптуры метростроевцев. Ваял Георгий Иванович Мотовилов — автор известной (к сожалению, не сохранившейся) фигуры на «Доме под юбкой». У сидящей фигуры несколько раз воровали из руки молоток. Ныне он заменён на такой маленький молоточек, что замах метростроевца выглядит непропорционально сильным для такого крошечного инструмента.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет. Чёрно-белый кадр сделан весной 1926 года и опубликован в журнале «Строительство Москвы» (№5). Подпись под снимком: Внешний вид театра-клуба, строящегося по проекту академика архитектуры А. В. Щусева. Строительство клуба было завершено в 1927-м. Через два года у здания вековой юбилей.

Сначала здесь располагался образцовый рабочий клуб-театр имени Октябрьской революции профсоюза железнодорожников. С ноября 1937-го открылся собственно Центральный ДК железнодорожников.

Щусев проектировал в духе невероятной эклектики. На фасаде можно увидеть даже элементы нарышкинского барокко. Инженером здания и фактическим соавтором Щусева выступал Генрих Георгиевич Карлсен. ЦДКЖ — прообраз того самого клуба железнодорожников из романа Ильфа и Петрова «12 стульев», построенного на драгоценности тёщи Кисы Воробьянинова мадам Петуховой.

— Где же драгоценности? – закричал предводитель.

— Где, где, – передразнил старик, – тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!

— Где? Где?

— Да вот они! – закричал румяный старик, радуясь произведенному эффекту. — Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шахматы с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!..