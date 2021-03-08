Женщины на фронте - 2. Летчики и Танкисты

Первая часть (о некоторых героинях на море и на суше (санинструкторы) ЗДЕСЬ

Во второй части о тех, кто умел владеть собой и техникой, порой оставляя далеко позади себя мужчин.

Лидия Владимировна ЛИТВЯК (1924-1943)

Герой Советского Союза, летчик -истребитель, командир авиационного звена

С 14 лет занималась в аэроклубе, в 15 совершила свой первый полет. После окончания авиационной школы работала в Калининском аэроклубе. Подготовила 45 лётчиков.

В 1942 была зачислена в "женский" авиаполк, приписав недостающие 100 часов налёта.

Самая результативная женщина-истребитель Второй мировой войны. На счету 14 только подтвержденных сбитых самолётов противника.

В одном из боёв самолёт Литвяк был подбит, и она вынуждена была приземлиться на территории, занятой противником. Когда немецкие солдаты попытались взять её в плен, один из лётчиков-штурмовиков пришёл к ней на помощь: огнём из пулемётов заставил немцев залечь, а сам приземлился и взял Литвяк на борт.

Участвовала в перехвате группы немецких бомбардировщиков. В ходе боя ей удалось сбить один самолёт. Заметив 6 вражеских Me-109, вступила с ними в неравный бой, давая своим боевым товарищам выполнить боевую задачу. В ходе боя была тяжело ранена, но сумела привести повреждённый самолёт на аэродром.

После лечения отказаласькомиссоваться и вернулась на фронт.

На счету Лидии вражеский аэростат, который никак не смогли сбить из-за сильного артиллеристского прикрытия. Лидия зашла в тыл, против солнца и выполнила задание.

18 июля 1943 года в схватке с 6 вражескими самолетами Лидия и ее лучшая подруга Екатерина Буданова были сбиты. Лидия успела воспользоваться парашютом и получила только легкое ранение. От госпитализации Лидия отказалась и сразу вернулась в строй.

1 августа 1943 года Лидия совершила 4 боевых вылета (сбила 2 самолета лично и 1 в группе). Из четвертого вылета она не вернулась. Место ее захоронения нашли случайно, после войны, благодаря настойчивым розыскам однополчан.

Муж Лидии А.Ф. Соломатин был также летчиком, командиром эскадрильи, погиб 21 мая 1943 года

Сейчас снимается фильм "Литвяк" той же командой, что снимала фильм "28 панфиловцев". Ждём. Обязательно пойдём!



Екатерина Васильевна БУДАНОВА (1916-1943)

Герой Российской Федерации, летчик-истребитель, гвардии старший летенант

До войны работала на заводе и летчиком –инструктором (после окончания авиационной школы)

На фронт пошла с первых дней войны. По результативности полетов вторая после лучшей военной подруги Лидии Литвяк

В 1943 году Буданова, возвращаясь со «свободной охоты», обнаружила вражеский самолёт-разведчик, который летчики называли между собой «рамой». Она догнала его и уничтожила. Среди лётчиков этот самолёт считался самой трудной добычей.

В паре против 12, одна против 13, одна против двух, в составе четверки против 19 - таковы были лишь некоторые бои, через которые прошла девушка.

18 июля 1943 года Екатерина была сбита во время совместного вылета с Лидией Литвяк. Ей удалось посадить самолет, но когда местные жители, наблюдавшие за боем, подбежали к самолету, Екатерина была мертва.

Звание Героя Советского Союза Екатерине так и не присвоили, из-за того, что она считалась без вести пропавшей. Награда нашла своего героя уже после распада СССР



Екатерина Ивановна ЗЕЛЕНКО (1916-1941)

Герой Советского Союза, летчик ближне-бомбардировочного полка.

Единственная в мире женщина, совершившая воздушный таран.

До войны (после окончания авиационной школы) служила в лёгкой бомбардировочной авиационной бригаде, расквартированной в ХарьковеЗанималась испытанием самолётов и авиационного оборудования, в течение четырёх лет освоила семь типов самолётов. Участвовала в советско-финской войне 1939—1940 (единственная женщина среди лётчиков) в составе эскадрильи легкобомбардировочного авиационного полка.

Войну начала в должности заместителя начальника эскадрильи.

Всего успела совершить 40 боевых вылетов (в том числе ночью), участвовала в 12 воздушных боях. В июле 1941 командовала группой бомбардировщиков, уничтоживших 45 танков, 20 автомобилей, до батальона солдат противника и вернувшейся назад без потерь.

12 сентября 1941 года, во время возвращения из третьего в этот день разведывательного вылета, ее и второй самолет (сразу был подбит и вышел из боя) атаковали 7 вражеских истребителей, Екатерина сбила один, а когда закончились патроны, пошла на таран и на Су-2 сбила истребитель Ме-109. Сама героиня также была сбита, но уже когда пыталась посадить поврежденный самолет.

Муж Екатерины, Павел Игнатенко, был также командиром эскадрильи, погиб в воздушном бою в 43 году.



Наталья Федоровна МЕКЛИН (КРАВЦОВА) (1922-2005)

Герой Советского Союза, летчик ночного авиационного бомбардировочного пока («Ночные ведьмы»), гвардии лейтенант.

После первого курса авиационного института в начале октября 41 года была зачислена по личному заявлению в женскую

авиационную часть, формируемую по инициативе Героя Советского Союза М.М. Расковой. Авиачасть включала три женских авиационных полка: истребительный, полк пикирующих бомбардировщиков и полк ночных лёгких бомбардировщиков.

На счету командира звена Натальи Кравцовой - 982 боевых вылета на бомбардировку живой силы и техники врага.



Мария Михайловна РАСКОВА (1912-1943)

Герой Советского Союза, лётчица-штурман, майор

После школы работала лаборантом на заводе, в 1929 году вышла замуж (развелась в 1935 году) и родила дочь. Отучившись в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота, в 1934 году стала штурманом, летчиком-инструктором.В 1938 году совместно с Гризодубовой и Осипенко совершила беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток протяжённостью 6450 км. При вынужденной посадке, по приказу, выпрыгнула с парашютом в тайгу, имея всего две плитки шоколада в кармане, и была найдена только через 10 суток. В ходе перелёта был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полёта.

В 1937 году в качестве штурмана участвовала в установлении мирового авиационного рекорда дальности; 1938 — в установлении 2-х мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолете

В Красной армии с 1938 года (одновременно сотрудник НКВД). Когда началась война, добилась у Сталина формирования женской авиачасти из 3 авиаполков: истребительный, полк пикирующих бомбардировщиков и полк ночных лёгких бомбардировщиков («Ночные ведьмы») и была его командиром.

Погибла в 1943 году при взлете в сложных метеоусловиях.



Мария Ивановна ДОЛИНА (1922-2010)

Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи, гвардии-капитан

Чтобы поступить в авиационную школу, приписала себе 2 года, после окончания работала летчиком-инструктором.

На фронте с июля 1941и до дня победы Мария совершила 72 боевых вылета, сбросила на объекты противника 45 тонн бомб.

Во время Белорусской наступательной операции участвовала в боях и метким бомбовым ударом разрушила железнодорожное полотно на станции Орша, взорвала эшелон с боеприпасами.

В июне 1944 года бомбовыми ударами по скоплению противника помогла советским войскам форсировать

реку и освободить город Борисов.

После победы до 1950 года служила в ВВС.



Александра Федоровна АКИМОВА (1922-2012)

Герой Российской Федерации, военный лётчик, штурман «Ночных ведьм»

С началом войны пыталась попасть в Красную армию, однако была отправлена строить оборонительные укрепления.

Когда осенью 1941 объявили мобилизацию добровольцев в женский авиационный полк, Александра одной из первых пришла на призывной пункт. Девушку определили в группу техников (механиков), но Акимова изо всех сил старалась попасть в летчики: тщательно выполняя работу механика, она находила время и изучала штурманское и стрелковое дело.

В марте 1943 года мечта Александры летать сбылась: её назначили сначала стрелком-бомбардиром, а вскоре и штурманом. Начались интенсивные полёты. За апрель 1943 — май 1945 года она совершила 715 ночных вылетов на бомбометание, разведку и другие задания. Нередко за ночь приходилось вылетать по 10 раз, а 20 декабря 1944 года вылетов было 17, и все на бомбометание. За свои боевые дела она награждена 5-ю орденами.

46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк Ночные ведьмы

Статистика:

23 Героя Советского Союза

2 Героя Российской федерации

1 Герой Республики Казахстана

Республики Казахстана В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 23 672 боевых вылета:

Битва за Кавказ - 2920 вылетов;

освобождение Кубани, Тамани, Новороссийска — 4623 вылетов;

освобождение Крыма — 6140 вылетов;

освобождение Белоруссии — 400 вылетов;

освобождение Польши — 5421 вылета;

битва в Германии — 2000 вылетов.

Перерывы между вылетами составляли 5-8 минут, порой за ночь экипаж совершал по 6-8 вылетов летом и 10-12 зимой.

Всего самолёты находились в воздухе 28 676 часов (1191 полных суток).

Лётчицами было сброшено 2 902 980 кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов. По неполным данным, полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2 железнодорожные станции, 46 складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолёт, 2 баржи, 76 автомобилей, 86 огневых точек, 11 прожекторов.

Было вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва большой мощности. Также было сброшено 155 мешков с боеприпасов и продовольствием окружённым советским войскам



В фильме «В бой идут одни старики»в основу любовной линии сюжета была положена реальная история лётчицы 46-го полка Героя Советского Союза Надежды Поповой и лётчика –истребтителя Героя Советского Союза Семена Харламова.





Лидия Ивановна Шулайкина (1915-1995)

Единственная женщина лётчик-штурмовик в морской авиации.

Герой Российской Федерации.

Дочь орехово-зуевского мастера текстильных машин полюбила Пятый океан, в 1935 году стала лётчицей. До войны работала в аэроклубе сначала внештатным, а затем и штатным инструктором.

С первых дней войны далеко на востоке, в военной школе первоначального обучения, готовила кадры для авиации ВМФ. В 1944 году она обратилась к командованию с настойчивой просьбой отправить её на фронт, и непременно в истребительную или штурмовую авиацию.

В сентябре 1944 года она получила назначение в штурмовой авиаполк ВВС Балтийского флота. Первые свои удары Шулайкина обрушила на вражеские корабли над Финским заливом.

Храбро и мастерски сражалась Лидия Ивановна во время изгнания врагов из Прибалтики. Отличилась она 18 сентября, в день штурма кораблей противника на полуострове Сырье.

В ходе Моонзундской операции Лидия на своём самолёте вместе с боевыми товарищами по полку 2 — 4 раза в день вылетала для ударов по кораблям противника в море.

Она продолжала воевать до конца Великой Отечественной войны. В этих боях она совершила 36 успешных боевых вылетов. Вместе с другими лётчиками потопила 3 транспорта, несколько быстроходных барж, сторожевой катер и шаланду противника.

На заключительном этапе боевых действий вместе с однополчанами она потопила несколько транспортов, 5 сторожевых катеров, 6 быстроходных барж и повредила эсминец противника.

Войну Л. И. Шулайкина закончила в Кольберге в звании Гвардии старшего лейтенанта, была награждена двумя орденами Красного Знамени и несколькими медалями.



Командир эскадрильи Гончаров поздравляет Лидию Шулайкину с успешным боевым вылетом.

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На тяжелых штурмовиках Ил-2, которые еще назывались "Летающие танки" Летали только три женщины-летчика.



Анна Александровна ТИМОФЕЕВА (Егорова) (1916-2009)

Анна Егорова в 1939 году закончила Херсонскую школу лётчиков.

С августа 1941 года в Красной Армии. Воевала в составе 130-й отдельной эскадрильи связи Южного фронта, затем переучилась на штурмовик Ил-2.

На территории Польши штурмовики дивизии поддерживали Гвардейцев Генерала Чуйкова на Магнушевском плацдарме за Вислой.

20 Августа 1944 года Егорова вылетела на очередное задание. Ее самолёт загорелся и упал. Обожжённая, раненная, уже над самой землёй выпрыгнула из горящей машины и рванула кольцо тлеющего парашюта. Придя в сознание, Анна Александровна с ужасом поняла, что попала в плен.

Гитлеровский офицер-десантник потом напишет: "Поразило всех присутствующих поведение русской летчицы, которая не произнесла ни единого звука, когда во время обработки с нее снимали куски кожи... "

Прошла несколько концлагерей. В лагере узнали о полуживой лётчице и решили спасти её. Георгий Синяков и профессор Белградского университета Павле Трпинац лечили Егорову, удалось сохранить партбилет и награды.

31 Января 1945 года наши танкисты освободили Кюстринский лагерь. Своих освободителей она встретила на костылях. После освобождения 10 дней проходила проверку на допросах в отделение контрразведки «Смерш».

Всего за время боевых действий совершила 277 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза А.А. Тимофеевой (Егоровой) было присуждено 6 мая 1965 года с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Вышла ее книга "Как нестерпимое стерпеть (записки летчика-штурмовика)"

В мае 2006 года была удостоена почётного общественного титула «Национальный герой» и награждена орденом «За честь и доблесть» (всероссийская премия «Российский Национальный Олимп»). Член общества «Знание»

Скончалась в Москве 29.14.2009

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Александра Григорьевна САМУСЕНКО (1922-1945) В Красной Армии с 12 лет (дочь полка) Войну начала рядовым пехотного взвода, затем написала письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину с просьбой помочь ей поступить в танковое училище. Офицер связи, командир танка Т-34. Единственная женщина-танкист в 1 гвардейской танковой армии и единственная женщина заместитель командира танкового батальона. Участница битвы на Курской дуге. Погибла в марте 1945 года под Берлином, выполняя ответственное задание (как офицер разведки), успела выбраться из горящей машины и бросить в огонь планшет с документами. Из воспоминаний фотографа Анатолия Морозова, сделавшего самый известный снимок А.Г.Самусенко Под Орлом мне удалось познакомиться с отважной девушкой, командиром танкового взвода гвардии старшим лейтенантом Сашей Самусенко. Танковая бригада, в которой она служила, как раз вышла из боя. Глядя на ее жизнерадостное лицо, трудно себе представить, что в свои 23 года она успела столько пережить: много раз водила свой взвод в атаку, лично уничтожила несколько противотанковых орудий и много гитлеровцев, дважды горела, была ранена. За боевые заслуги Александру наградили орденом Отечественной войны 1 степени, а вскоре орденом Красной Звезды

Мария Ивановна ЛАГУНОВА (1921-1995)

«Фрау Мересьев».

В 4 года у Марии умерла мать, тяжелая жизнь позволила закончить ей только 5 классов, после этого Мария перебралась к сестре в Свердловск и работала сначала нянькой, а потом, с 16 лет на фабрике электриком и шофером.

Брат Николай ушел на фронт с первых дней (вскоре погиб). Мария добилась зачисления на курсы военных трактористов и зимой 1942 была приписана к батальону аэродромного обслуживания (практически на передовой).

Когда в полку набирали добровольцев в танковую школу, Марии отказали в зачислении, но после ее письма председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину, Марию включили в списки, где она стала единственной девушкой среди 700 курсантов мужского пола. Экзамены сдала досрочно.

Первый бой механик – водитель Лагунова приняла на Курской дуге.

13 бой Марии - 28 сентября 1943 - под Киевом ее танк первым ворвался на высоту, уничтожив гусеницами несколько огневых точек, противотанковую пушку с расчетом и до взвода солдат противника. Прямым попаданием вражеского снаряда Т-34 сержанта Лагуновой был подбит, Мария получила серьезные ранения.

В госпитале обе ноги Лагуновой ампутировали. Она научилась ходить на протезах и вернулась в родной нижнетагильский полк, где служила телеграфисткой и настойчиво продолжала тренироваться в ходьбе на протезах.

Демобилизовалась в 1948 г. Научилась танцевать, водить машину.

Воспитала двух сыновей. Кавалер ордена Красной Звезды.

Однажды в составе делегации Лагунова была в Германии, в том самом полку, где воевала. Один зарубежный журналист усомнился, что «фрау» могла быть водителем. Тогда она попросила к танку лестницу. Мало кто верил, что Мария сумеет даже сесть на водительское место, тем более выжать тугую педаль главного фрикциона. Однако все видели, как вздрогнул и поехал танк, но никто не видел, что в педаль фрикциона Мария Ивановна упиралась двумя протезами, изо всех сил. Все бежали за танком, а сомневавшийся журналист громко кричал: «Браво, фрау Мересьев!».



Екатерина Алексеевна ПЕТЛЮК (1921-1998)

Механик-водитель знаменитого легкого танка «Т-60» «Малютка», построенного на деньги дошкольников Омска.

Старший сержант 56-й танковой бригады

Мечтала стать летчиком, но с ростом 151 см медкомиссия не пропустила ее. Пошла на фронт укладчицей парашютов в авиационный полк, а затем за месяц переучилась на танкиста, сдав все экзамены на «отлично».

В первый бой повела "Малютку" под Сталинградом в ноябре 1942 года. Участница боев на Курской дуге и Украине. С октября 1942 по февраль 1944 г.: 3 ранения, 3 ордена, 12 медалей.

Танк «Малютка» , на котором воевала Петлюк

В 1942 году в газете "Омская правда" было напечатано "Письмо Ады Занегиной", которое положило начало единственному в стране движению дошкольников по сбору средств для фронта. В нем говорилось:

«Я - Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному.

Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области.

Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой.

Мама отдала деньги на танк.

Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк.

Дорогой дядя редактор!

Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк.

И назовем его "Малютка".

Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой.

Ада.

Моя мама врач, а папа танкист.»

Фото Ады.

Потом на страницах газеты появилось письмо шестилетнего Алика Солодова: «Я хочу вернуться в Киев,— писал Алик,— и вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей 56 копеек — на строительство танка "Малютка".

В областном отделении Госбанка был открыт счет. Дети — дошкольники, учащиеся школ города и области начали сбор средств на танк "Малютка". Деньги поступали почти ежедневно (например, дети детского сада совхоза "Ново-Уральский" подготовили концерт и перечислили заработанные 20 рублей в Госбанк).

Ежедневно газета помещала письма детей, отдавших свои "кукольные" сбережения на танк "Малютка". Руководители Омского гороно послали телеграмму Верховному главнокомандующему: «Дети-дошкольники, желая помочь героической Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить врага, деньги, собранные ими на игрушки, куклы... отдают на строительство танка и просят назвать его "Малютка"».

Под грифом «Высшая правительственная» пришла ответная телеграмма: «Прошу передать дошкольникам Омска, собравшим 160 886 рублей на строительство танка «Малютка», мой горячий привет и благодарность Красной Армии».



Мария Васильевна (Гарагуля) ОКТЯБРЬСКАЯ (1902-1944)

Герой Советского Союза

До 1921 года Мария жила «на земле», окончила 6 классов, помогала семье по хозяйству

В 21 году Мария перебирается в Симферополь, заканчивает курсы и устраивается на работу телефонистов, знакомится с курсантом кавалерийской школы (участником Гражданской войны, служившим у Котовского) Илья Рядненко. В 1925 году молодые люди женятся и берут себе фамилию Октябрьские»

Став женой командира, Мария сформулировала свой жизненный путь «Вышла замуж за воина — и ты служишь в армии!». Она научилась стрелять из винтовки и пулемета, метать гранаты и водить автомобиль, окончила курсы медсестер и стала «Ворошиловским Стрелком». Также активно участвовала в самодеятельности (пела и прекрасно вышивала (ее работы украшали казармы солдат)

За мужем Мария переезжает из гарнизона в гарнизон, ждет его с русско-финской войны и провожает в июне 41 на фронт. В августе Илья погибает.

Мария раз за разом подает заявление, чтобы пойти добровольцем на фронт, но по возрасту и здоровью ей отказывают.

Тогда Октябрьская решает приобрести на свой средства танк и на нем уйти на фронт. Она распродает все свое имущество, перечисляет 50 000 рублей в Комитет Обороны и пишет письмо Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович!

В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбережения — 50 000 рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофёра, отлично владею пулемётом, являюсь ворошиловским стрелком.

Шлю Вам горячий привет и желаю здравствовать долгие, долгие годы на страх врагам и на славу нашей Родины.

Ответ Сталина:

Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено.

Примите мой привет.

И. СТАЛИН

Весной 1943 года ее призывают и направляют на курсы механиков-водителей , где она сдает все экзамены на отлично, и механиком-водителем, в звании сержанта, отправляется на фронт.

Танк Марии «Боевая подруга», где она – единственная женщина- член экипажа, участвует во многих боях. В одном из таких – уничтожено противотанковое орудие и взвод гитлеровских солдат

Летом 1944 года во время тяжелейшего боя «Боевая подруга» получает повреждение, Мария под яростным огнем занимается его ремонтом и получает тяжелое ранение.

В госпитале спасти Марию не смогли

Из письма однополчан

Здравствуйте, наша мама Мария Васильевна! Желаем вам самого скорого выздоровления. Мы глубоко верим, что наша «Боевая Подруга» дойдет до Берлина. За ваше ранение мы будем беспощадно мстить врагу. Через час уходим в бой. Обнимаем вас все. Привет вам шлет наша «Боевая Подруга».

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И немного фото ( в том числе те самые Ночные ведьмы)



https://deti.mail.ru/forum/dosug/obo_vsjom_na_svete/zhenshhiny_na_fronte_v_5_chastjah_chast_2_letchiki_i_tankisty/