Что у нас нового

Представлен отечественный Wi-Fi роутер «Стрибог». Он должен заменить импортные TP-Link и Cisco Первый роутер в линейке устройств — это настоящий мини-компьютер. Он оснащен процессором, оперативной и встроенной памятью. Может быть подключен к монитору.

Во втором типе роутеров сразу восемь слотов для SIM-карт. Это позволяет подключаться к сетям нескольких операторов одновременно.

В московском Технополисе начали производить отечественные аппараты УЗИ последнего поколения Планируется выпуск пяти моделей, в том числе портативных аппаратов УЗИ. Все устройства оснащены отечественным программным обеспечением.

После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать около 2000 аппаратов ежегодно — этого хватит, чтобы покрыть основные потребности рынка в подобной технике.

В Калининграде запустили производство российских велосипедов с карбоновыми рамами На заводе «‎Балтийская звезда» уже выпускают более 200 000 велосипедов в год.‎ Новые модели легче, чем алюминиевые, обладают большей прочностью и лучшей аэродинамикой.

В 2021 году иностранные производители занимали около 55% рынка, но калининградцы активно их вытесняют: за прошлый год выпуск велосипедов вырос вдвое. Главное преимущество — цена: наши велики на 10-20% дешевле.

С 17 июля возобновляет работу еще один автозавод — во Владивостоке теперь будут выпускать российские пикапы Раньше завод принадлежал японцам из Mazda, теперь он перешел в собственность российской Соллерс. Компания обещает выпускать пикапы под собственным брендом.

Судя по всему, за основу возьмут платформу китайского JAC T6 и будут постепенно заменять комплектующие на российские — Соллерс обладает целой сетью заводов запчастей, включая двигатели.

Так или иначе, новость позитивная: современный завод не простаивает, люди сохранили работу. Еще важнее, что 1 рабочее место в автомобилестроении создает 10 рабочих мест в смежных отраслях.

В России впервые начнут производить трамвай двустороннего движения

Он выйдет на рейс уже в этом году в Санкт-Петербурге. Кабины вагоновожатого есть с двух сторон. Трамвай такой модели позволяет развернуться вне депо, а это поможет экономить электроэнергию и время.

Кроме того, в систему управления внедрены элементы автопилота — система сама остановит трамвай в случае чрезвычайной ситуации. Для удобства пассажиров салон оборудован климат-контролем, USB-портами, местами для колясок и кронштейнами для велосипедов.

Представлен полностью российский электропоезд «Ласточка» Импортозамещенная «Ласточка» начнет перевозить пассажиров уже в этом году. Производитель получил первый заказ от РЖД на 22 таких поезда. В отечественной версии увеличено число посадочных мест — с 346 до 416. Уровень локализации поезда превышает 90%, процесс импортозамещения начался за несколько лет до того, как Siemens объявила о прекращении бизнеса в России.

В Москве построят новый авиазавод. Он будет выпускать комплектующие для самолета МС-21 Производство появится на территории индустриального парка «Руднево» около метро «Некрасовка»‎. Это тот самый национальный центр импортозамещения, который недавно посещал Путин.

Благодаря льготам на аренду помещений, налоги и таможенные сборы, в «‎Руднево»‎ откроются сотни производств. Будет создано более 20 000 новых рабочих мест.

В Москве запустят производство первого отечественного беспилотника на водородном топливе Испытания аппарата должны завершиться в следующем году, после чего его будут использовать для доставки грузов, в том числе в регионах со сложными климатическими условиями.

Водородный двигатель в авиации пытались использовать еще в СССР, а современные технологии делают его действительно безопасным и экономичным.

SH-750 сможет перевозить грузы до 300 кг. Максимальная скорость дрона достигает 200 км в час.

Импортозамещение в медицине: в Тульской области запустили производство подгузников для взрослых На фоне санкций возник дефицит даже этих товаров. Мощности нового завода позволяют выпускать до 45 миллионов высококачественных подгузников в год. Первая партия уже выпущена.

Предполагается, что российская продукция будет стоить дешевле иностранных аналогов. Ее можно будет найти в аптеках, торговых сетях и на маркетплейсах. Кроме того, планируются поставки в больницы и социальные службы.

Впервые в России начнут производить изогнутые мониторы. Старт продаж уже в августе Выпускать их будут на заводе в Москве. Пока покупателям предложат мониторы с двумя диагоналями дисплеев: 23,8 и 27 дюймов.

Частота обновления экрана очень высокая, устройства могут комфортно использоваться даже геймерами. Уже выпущена первая партия таких мониторов, скоро они появятся в открытой продаже, но цены пока не объявлены.

https://t.me/blackponed/676

Испытания российского судна на водородном топливе стартуют в сентябре Силовая установка уже собрана и проходит стендовые испытания в лаборатории в Подмосковье. Процесс заправки будет занимать 5–10 минут, после чего катамаран сможет работать до 20 часов.

При разработке были использованы как иностранные, так и советские наработки (проект подводной лодки «Катран»). Предполагается, что новые суда будут экологичнее и тише традиционных дизельных лодок.

Разработчики судна уже сообщили об интересе к проекту со стороны азиатских и арабских стран.

https://t.me/blackponed/677

Российский электропоезд «Иволга 3.0» совершил первый рейс Состав перевез пассажиров из Москвы в Подмосковье и обратно. Маршрут прошел по маршруту новой линии наземного метро МЦД-3, запуск которой запланирован на август этого года.

«‎Иволга 3.0» создан российскими конструкторами на отечественной технологической базе, собирается поезд так же у нас в стране. Состав способен разгоняться до 160 км в час, кроме того, вагоны оборудованы более широкими дверными проходами для ускорения входа и выхода пассажиров.

https://t.me/blackponed/678

2 года назад более 90% медизделий для стомированных пациентов закупалось за границей. Теперь почти всё производят у нас, в Москве Завод за миллиард рублей построили по офсетному контракту – это когда в обмен на инвестиции государство гарантирует производителю закупку его продукции на много лет вперед.

Производство началось в прошлом году. А сегодня Сергей Собянин сообщил, что выпущено уже более 3 млн медизделий для инвалидов и онкобольных.

Москва на 100% отказалась от импорта в этой сфере. Строится вторая линия, которая позволит через несколько месяцев закрыть потребности всех регионов России.

https://t.me/blackponed/679

В Самаре запустят производство сверхмалых спутников Собирать их будут роботы, первая линия откроется уже осенью.

Сверхмалые спутники представляют собой кубики со стороной 10 см. Они сравнительно недороги в производстве и их можно вывести на орбиту ракетой с небольшой грузоподъемностью. Основное применение «кубсатов» – научное.

Вот такие на сегодняшний день новинки.