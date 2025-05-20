Жил-был государь император Александр Третий

Государь император Александр Третий. Царь – миротворец. Про Александра III написано много статей, но я хотел рассказать о нем скорее не как о политике, а как о человеке: о его характере, увлечениях и немного рассказать о его семье.

В историю Александр Третий вошел, как царь – миротворец, так как в годы правления Александра Александровича Россия не участвовала ни в одном серьезном военно-политическом конфликте, при этом государь не поступался интересами России.

Именно при правлении царя Александра III Россия прочно укрепилась в Средней Азии и максимально приблизилась к колониальным владениям Великобритании. Революционная волна при императоре также сошла на нет.

Наследник престола

Царская семья Романовых

Александр Александрович Романов родился 26 февраля 1845 года в городе Санкт-Петербурге в Аничковом дворце. Он был вторым сыном императора Александр II и Марии Александровны. Всего детей у четы Романовых было семеро. Старшего сына Николая готовили на царствование. А вот Александра Александровича не готовили к правлению. Для него было уготовано обычное для великих князей военно-инженерное образование. Особых способностей Александр не проявлял, хотя любил военное дело, литературу и музыку.

Александр III. Восхождение на трон

В 1881 году было совершено очередное покушения на Александра II. От полученных ран император скончался. В срочном порядке его сын, Александр III, взошел на престол.

Убийство Александра II

Через два месяца после восхождения на трон, новый император Александр III должен был решить, какую политику ему проводить: продолжить развитие реформ своего отца или отдать предпочтение самодержавной политике деда.

Царь Александр III - Миротворец

В результате Александр III обнародовал манифест «О незыблемости самодержавия».

В нем он пресекал все либеральные изменения в устройстве государства, установленные его отцом. Во время правления царская семья переселилась во дворец в Гатчину.

Семья Александра III

В 1866 году 28 октября Александр III женился на датской принцессе Луизе Софии Фредерике Дагмаре, принявшей имя Марии Федоровны. Луиза Дагмаре была невестой покойного брата Николая. Неожиданно оказалось, что молодой Александр тоже был влюблен в нее. В возрасте 21 года Александр делает предложение Марии Федоровне. Так за небольшой срок переменилась личная жизнь Александра III, о чем он не пожалел потом ни разу.

Мария Федоровна и Александр III

Таинства венчания прошло у Александра и Марии в большой церкви Зимнего дворца. Молодые супруги переехали в Аничков дворец, где прожили до вступления Александра на престол. Во время правления царская семья переселилась во дворец в Гатчину.

Александр III с семьёй возле своего дворца в Гатчине

Мария Федоровна приняла перед замужеством православие. После заключения брака у Александра Александровича и Марии Федоровны родилось шестеро детей.

Дети Александра III и Марии Федоровны

Старшего сына назвали Николаем, он станет последним русским царем Николаем II из династии Романовых. Младших детей назвали Александром, Георгием, Ксенией, Михаилом и Ольгой. До старости доживут только сестры. Георгий погибнет в юности от туберкулеза, а Михаила расстреляют большевики.

Цесаревичи Николай и Александр

Цесаревичи Александр и Николай

Александр и Николай были очень близки между собой. Александр Александрович даже утверждал, что нет никого ближе у него, кроме Николая. В 1865 году 12 апреля наследник престола Николай во время путешествия по Италии резко заболел и скоропостижно скончался от туберкулеза позвоночника. Для Александра оказалось это сильнейшим потрясением, он долго не мог принять эту утрату. К тому же, оказалось, что именно он стал претендентом на престол, к чему Александр был совершенно не готов.

Александр вернулся к наукам и стал уделять особое внимание истории, экономике, праву. В это время в окружении наследника появился К. П. Победоносцев. Он читал Александру курс права, а позже стал его главным советником.

Своих детей Александр III воспитывал в строгости. Одежда и питание у них были самыми простыми. Дети Александра занимались физическими упражнениями и получали хорошее образование. В семье Александра III и Марии Федоровны царили любовь и понимание.

Внутренняя политика Александра III

Император Александр III всегда придерживался ярко выраженных монархических и националистических принципов. Действия императора Александра III во внутренней политике называли контрреформацией. Первым делом Александр III подписал указы, в которых было указано, что на покой отправляются министры-либералы. Среди этих князей были: М. Т. Лорис-Меликова, Д. А. Милютин, А. А. Абаза и др.

В окружении царя Александра III были такие князья, как К. П. Победоносцев, Н. Игнатьев, Д. А. Толстой, М. Н. Катков.

В 1889 году во дворце появился талантливый политик и финансист Сергей Юльевич Витте. Вскоре Александр Александрович назначил С.Ю. Витте министром финансов и министром путей сообщения. Сергей Юльевич ввел обеспечение рубля золотым запасом страны. Этим он поспособствовал укреплению российской валюты на международном рынке. Именно это привело к тому, что поток иностранного капитала в Российскую Империю увеличился, и экономика стала развиваться усиленными темпами.

С.Ю. Витте сделал много для Великой России, к тому же он многое сделал для разработки и строительства Транссибирской магистрали. Эта магистраль является единственной дорогой по сегодняшний день, связывающей Владивосток с Москвой.

Александр Александрович много сделал для металлургической промышленности и развития нефтегазовой добычи. При нем благосостояния народа улучшилась, а террористические угрозы полностью прекратились. Так же Александр III много сделал и для Православия. При его правлении увеличилось число епархий, построились новые храмы и монастыри. В 1883 году был возведен один из самых величественных храмов - Храм Христа Спасителя. В наследство после своего правления царь Александр III оставил страну с крепкой экономикой.

Внешняя политика Александра III

Император Александр III своими мудрыми действиями во внешнеполитических действиях и недопущением войны, вошел в историю как Царь - миротворец. При этом император не забывал укреплять мощь армии. Российский флот стал третьим после флотилий Франции и Великобритании при Александре III.

Он умудрился со всеми главными соперниками сохранять спокойные отношения. Александр Александрович подписал мирные соглашения с Германией, Англией, а также существенно укрепил франко-российскую дружбу на мировой арене.

В годы правления императора Александра III установилась практика открытых переговоров. Правители европейских держав стали доверять русскому царю Александру, как мудрому арбитру, в разрешении всех спорных вопросов между государствами.

Как то на обеде в Зимнем дворце Александра III, когда австрийский посол завёл разговор о том, что его страна готова против России сформировать три корпуса солдат, Александр Александрович согнул и завязал узлом вилку. Бросил её в сторону посла и сказал: «Вот так я поступлю с вашими корпусами».

Неудачное покушение на Александра III

В 1887 года 1 марта было совершенно неудачное покушение на жизнь императора Александра III. Участниками заговора были студенты Василий Осипанов, Василий Генералов, Пахомий Андреюшкин и Александр Ульянов. Несмотря на то, что эти студенты много месяцев вели подготовку покушения на царя под руководством Петра Шевырева, им не удалось осуществить задуманное до конца. Все студенты были схвачены полицией и через два месяца после того как прошел суд, были казнены через повешение в крепости Шлиссельбурга.

Участники заговора покушения на Александра III

Личные качества царя

Царь Александр III отличался здравым смыслом, интуицией и смекалкой. Он был не многословен. Владел французским, английским и немецким языками, но в обществе Александр III всегда предпочитал говорить по-русски.

Нравом Александр Александрович был добр и немного застенчив. Например, он боялся ездить на коне и начинал стесняться при большом скоплении народа.

А вот фигура выдалась у Александра знатная. Рост у него был 193 см, а вес достигал до 120 кг. Александр умело играл на медных и деревянных духовых инструментах. Позже, Александр III станет всячески поддерживать отечественное искусство. В быту царь Александр был довольно прост, скромен и неприхотлив.

Но Александр III был уж не таким застенчивым и мягкотелым, как можно подумать. Например, в 1881 году после убийства народовольцами Александра II, изрядное количество русских либералов начало шумную компанию. Они призывали нового императора простить и помиловать убийц его отца. Логика была проста: узнав, что государь их помиловал, кровавые террористы умилятся, раскаются и станут мирными ягнятами, занявшись каким-нибудь полезным делом.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что рассчитывать на превращение террористов вроде Степняка-Кравчинского или Веры Засулич в полезных членов общества было, по меньшей мере, наивно. Александр III уже тогда понимал, что лучший метод убеждения народовольцев – петля или, в крайнем случае, солидный тюремный срок. Это блестяще подтвердилось на примере Н.А. Морозова. После двадцатипятилетней отсидки он и в самом деле стал полезным членом общества, крупным ученым.

Нецарские предпочтения императора

Александр Александрович был человеком категорических взглядов. Он никогда не позволял, чтобы подданные ему перечили. Однако поводы для этого все-таки были. Император существенно сократил штат министерства двора. Так же император сократил балы, которые регулярно проводились в Петербурге, до четырёх раз в год.

Император не только демонстрировал равнодушие к светскому веселью, но так же проявлял редкое небрежение к тому, что многим наоборот доставляло удовольствие и служило предметом культа. По воспоминаниям современников, Александр Александрович предпочитал вместо всяких изысканных блюд, простую русскую пищу: щи, уху и жареную рыбу, которую, кстати, любил ловить сам.

Одним из любимых лакомств Александра была «гурьевская» каша. Эту кашу придумал крепостной повар отставного майора Юрисовского Захар Кузьмин. Каша готовилась очень просто: кипятили молоко, добавляли туда манную крупу и орехи – грецкий, миндаль, лещину, затем кидали в эту кашу сливочное масла и засыпали сухофруктами. Эту кашу готовили для императора часто. Он ел ее за чаем у себя в Аничковом дворце.

Страсть, с которой боролся Александр III

У Александра Александровича была одна пагубная страсть, и он боролся с ней как мог. Иногда эта страсть всё-таки одерживала над ним верх. Император любил выпить водочки или крепкого вина. Для того, чтобы не травмировать нежные чувства своей горячо любимой супруги Марии Фёдоровны, Александр Александрович тайком закладывал в голенище своих широких кирзовых сапог фляжку с горячительным напитком. Прикладывался к ней только тогда, когда его дорогая супруга Мария Федоровна не могла этого видеть.

Однако, отношения между супругами были всегда очень нежными и теплыми. Поговаривали, что в юные годы Мария Федоровна любила заниматься гимнастикой и выделывала перед будущим императором виртуозные кульбиты. Александр Александрович тоже любил физическую активность и славился на всё государство как человек-богатырь. Император пальцами гнул монеты и сгибал подковы.

История о заплатке

Несмотря на всю роскошь, что окружала Александра III, император был до того скромен, что эта черта его характера стала любимой темой для разговоров его подданных.

Произошел с Александром такой казус, который один из приближённых царя записал в своем дневнике. В этот день он находился рядом с императором, как со стола неожиданно упал какой-то предмет. Александр III нагнулся к полу, чтобы поднять его, и придворные с ужасом и стыдом замечают, что на месте, которое в обществе не принято называть, у царя красуется грубая заплата! Здесь нужно отметить, что царь предпочитал штаны грубые, военного кроя. Он совершенно не любил изысканную одежду иностранного производства.

Император в быту был прост и невзыскателен. Донашивал мундир, который давно уже пора было выбросить. Порвавшуюся одежду отдавал своему денщику, чтобы он починил да заштопал, где нужно. В домашней обстановке Александр Александрович любил носить простую русскую рубаху, но обязательно с вышивкой на рукавах. Штаны он всегда заправлял в сапоги по-солдатски. Даже на официальные приёмы император позволял себе ходить в поношенных брюках, тужурке или полушубке.

На него я тоже плевал

Император Александр III отдавал предпочтение самодержавной политике своего деда и не поддерживал реформы отца. Невзирая на свой суровый внешний вид Александр не был грозным царём.

Как-то произошло такой случай: рядовой солдат Орешкин перебрал со спиртными напитками в кабаке. Он стал буянить и нецензурно выражаться. Народ в кабаке попытался усмирить и устыдить солдата Орешкина, указывая на висящий в помещении портрет царя Александра III. Солдат неожиданно замолчал, а потом вдруг заявил, что плевать он хотел на царя.

Рядового Орешкина сразу же арестовали и донесли императору. Царь Александр III выслушал говоривших и велел, чтобы в питейных заведениях его портрет больше не вешали, а солдата Орешкина освободили из тюрьмы и передали ему, что император на него тоже плевал.

О тезоименитстве

Пояснение



Слово «тезоименитство» произошло от старинного славянского слова «тезка», «соименник». Это день, когда празднуются именины члена царской семьи или иной высокопоставленной особы. В этот день празднуется память Святого, имя которого дается ребенку при Крещении.



Тезоименитство важно отличать от Дня ангела. День ангела отмечается в день, когда человек был Крещен. В старину существовала традиция крестить ребенка на восьмой день после его рождения и давать ему имя по Святцам, в честь того Святого, память которого праздновалась в этот день. Поэтому тогда день тезоименитства и День ангела совпадали.

Был у Александрра начальник охраны - генерал Черевин Петр Александрович. Храбрейший человек (единственный в истории государства Российского, ДВАЖДЫ награждённый золотым оружием «За храбрость»). Во время войны за освобождение Болгарии - командир кавалерийской бригады, в которой командовал эскадроном будущий Александр Третий.

Генерал Черевин П.А.

Оба «не были врагами бутылки», но публично махнуть рюмашку до обеда было «некомильфотно», и Черевин первым придумал систему, которой активно пользовались и Александр Третий, и Николай Второй.

В конце утреннего доклада Черевин говорил, например: «Два, семь, двенадцать», и только государь-император понимал, что в заранее оговорённых точках под номерами два, семь, двенадцать стоят рюмашки с коньяком и во время прогулки на этих точках достаточно уронить перчатку ...

Приехал как-то Черевин в Крым готовить царский дворец в Ливадии к приезду императора. И, закрутившись, забыл о тезоименитстве государя. Вспомнил через два дня. Что делать? Совсем не поздравлять нельзя, а поздравлять через три дня - ещё хуже. Но Черевин был не только храбрым, но и умным человеком. (К концу службы был заместителем министра внутренних дел) Он дал царю такую телеграмму: «Третий день пьём здоровье Вашего Величества», на что Александр Александрович ответил: «Пора бы закончить и делом заняться».

Правда, некоторые приписывают историю с телеграммой генерал-губернатору Киева Драгомирову Михаилу Николаевичу. Драгомиров на язык был весьма остёр, именно ему принадлежит страшная в своём провидчестве фраза, сказанная при восшествии на престол Николая II: «Сидеть на троне сможет, но встать во главе России неспособен».

Царь-художник и любовь к искусству

Не смотря на то, что в быту Александр Александрович был очень бережлив и экономен, огромные средства он тратил на приобретение предметов искусств. В юности будущий император увлекался живописью и занимался рисованием у известного профессора Тихобразова.

Однако, когда Александр III взошел на трон, то царские хлопоты стали отнимать у него большую часть времени и сил, и император был вынужден оставить занятия. Но свою любовь к искусству Александр III сохранил до последних дней. Сын Александра Александровича Николай II после смерти своего отца основал в его честь Русский музей.

Русский музей

Император всячески оказывал покровительство художникам. Также царь Александр III хорошо разбирался в музыке. Любил произведения Чайковского и поспособствовал тому, чтобы на сцене театров и балета звучали произведения отечественных композиторов. Император до самой своей смерти всячески поддерживал русскую оперу и русский балет, получивший мировое признание.

Смерть Александра III

Через год после того, как покушались на Александра III, в его жизни произошло неприятное событие, которое повлекло за собой необратимые последствия. Царская семья поехала путешествовать. Поезд, в котором Александр и его родные ехали, потерпел крушение под Харьковом. Часть состава перевернулась, погибли люди.

Царь Александр III своим сильным телом в течение 30 минут удерживал крышу вагона. В этом вагоне находились царская семья. Таким поступком он спас всех находящихся рядом с ним. Но такое перенапряжение подорвало здоровье царя. У Александра Александровича началась болезнь почек (нефрит), которая стала медленно прогрессировать.

В 1894 году в зимнее время император сильно простудился, а через полгода он почувствовал себя очень плохо. Срочно был вызван профессор медицины из Германии Эрнст Лейден. Он диагностировал у Александра Александровича нефропатию. Профессор порекомендовал отправить императора в Грецию. По дороге Александру Александровичу стало совсем худо. Его родные приняли решение остановиться в Ливадии в Крыму.

Смерть Александра III

В течение месяца царь Александр III постепенно угасал у всех на глазах. Первого ноября 1894 года у Александра Александровича отказали почки, и он умер. В период этого месяца рядом с ним находился его духовник Иоанн (Янышев), а также протоиерей Иоанн Сергиев, в будущем Иоанн Кронштадтский.

Покойный император был доставлен в Санкт-Петербург и был торжественно захоронен в Петропавловском соборе. А уже через полтора часа после того, как скончался Александра III, на царство присягнул его сын Николай.

Наследие императора

За время правления Александра III Россия не была втянута ни в один серьёзный политический конфликт, а революционное движение стало в тупик, что было нонсенсом, так как в убийстве предыдущего царя видели верный повод к началу нового витка террористических актов и смене государственного порядка.

Император ввёл ряд мер, которые облегчили жизнь простого народа. Он поэтапно отменял подушную подать, уделял особенное внимание православной церкви и повлиял на завершение строительства Храма Христа Спасителя в Москве. Александр III любил Россию и, желая отгородить её от неожиданного вторжения, укреплял армию. Его выражение «у России есть только два союзника: армия и флот» стало крылатым.

Также императору принадлежит другая фраза «Россия для русских». Однако упрекнуть царя в национализме нет причин: министр Витте, жена которого была еврейского происхождения, вспоминал, что деятельность Александра никогда не была направлена на третирование национальных меньшинств, что, к слову, изменилось в период правления Николая II, когда черносотенное движение нашло поддержку на государственном уровне.

Всего лишь 49 лет судьба отмерила этому самодержцу. Память о нём жива в названии моста в Париже, в Музее изящных искусств в Москве, в Государственном Русском музее в Петербурге, в посёлке Александровский, положившем начало городу Новосибирску. И в нынешние тревожные дни Россия помнит крылатую фразу Александра III: «Во всём свете у нас только два верных союзника — армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».

Монумент российскому императору Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого воздвигнут в 1909 году на Знаменской площади Санкт-Петербурга. Ныне располагается во дворе Мраморного дворца.

Мраморный дворец в Санкт-Петербурге. Литография по акварели И. И. Шарлеманя. 1860

Мраморный дворец — историческое здание в центре Санкт-Петербурга. Памятник архитектуры русского классицизма. С 1992 года — филиал Государственного Русского музея.

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