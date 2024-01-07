Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дудкевич
    Храни вас Бог, дорогие наши  защитники! Возвращайтесь с победой!Некоторые фото с ...
  • Галина Дудкевич
    Супер!!!Не каждый сможет запечатлеть такую красоту.Одна снежинка еще...
  • владимир рябченко
    https://youtu.be/aq2dZTCjpwE -- Воркута оставленная… 31.12. 9.03.23г. в дополнение... и ного ещё чего про Воркуту ...«Воркутауголь» — ...

Одна снежинка еще не снег, но как прекрасна

Хорошему фотографу не нужна сверхдорогая техника для создания качественных снимков. Это утверждение на деле доказал россиянин Алексей Клятов, который специализируется на макросъемке, создавая снимки насекомых, цветов и т.д. Но самыми удивительными работами фотографа по праву можно назвать кадры снежинок. Для работы со столь хрупкими «моделями» Алексей смастерил свой собственный аппарат, совместив компактную камеру Canon Powershot A650 с объективом «Гелиос 44М-5» от фотоаппарата «Зенит». В качестве студии Клятов использует свой собственный незастекленный балкон.Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №1 - BigPicture.ruФотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №2 - BigPicture.ruФотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №3 - BigPicture.ruФотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №4 - BigPicture.ruФотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №7 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №8 - BigPicture.ru

Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №9 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №10 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №11 - BigPicture.ru 

Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №13 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №14 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №15 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №16 - BigPicture.ru

Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №17 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №18 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №19 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №20 - BigPicture.ru
Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №21 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №22 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №23 - BigPicture.ru Фотография: Завораживающие макроснежинки на фото российского мастера №24 - BigPicture.ru

А вот серия фотографий снежинок, сделанных фотографом Андреем Осокиным. Андрей живет в Москве, увлекается макрофотографией.Фотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №1 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №2 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №3 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №4 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №5 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №6 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №7 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №8 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №9 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №10 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №11 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №12 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №13 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №14 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №15 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №16 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №17 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №18 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №19 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №20 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №21 - BigPicture.ruФотография: Снежинки от фотографа Андрея Осокина №22 - BigPicture.ruВот такая красота оказывается летит на нас.

https://bigpicture.ru/zavorazhivayushhie-makrosnezhinki-na-f...
https://bigpicture.ru/snezhinki-fotograf-andrej-osokin/

разноефото сегодняСветлана Митленко

Картина дня

наверх