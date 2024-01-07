Одна снежинка еще не снег, но как прекрасна

Хорошему фотографу не нужна сверхдорогая техника для создания качественных снимков. Это утверждение на деле доказал россиянин Алексей Клятов, который специализируется на макросъемке, создавая снимки насекомых, цветов и т.д. Но самыми удивительными работами фотографа по праву можно назвать кадры снежинок. Для работы со столь хрупкими «моделями» Алексей смастерил свой собственный аппарат, совместив компактную камеру Canon Powershot A650 с объективом «Гелиос 44М-5» от фотоаппарата «Зенит». В качестве студии Клятов использует свой собственный незастекленный балкон.

А вот серия фотографий снежинок, сделанных фотографом Андреем Осокиным. Андрей живет в Москве, увлекается макрофотографией. Вот такая красота оказывается летит на нас.

https://bigpicture.ru/zavorazhivayushhie-makrosnezhinki-na-f...

https://bigpicture.ru/snezhinki-fotograf-andrej-osokin/