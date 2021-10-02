Моей подруге по инету, её мужу (капитану дальнего плавания) и их любви посвящается....

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Я проснулась с мыслью: сегодня...

Ощущение какой-то лёгкости носилось по телу. Посмотрев в зеркало над умывальником, и смешливо ужаснувшись, не захотела узнавать себя. С этим лицом надо что-то делать, но всё ..... потом, сначала брызнуть на себя холодной струйкой, потом ойкнуть, и наконец, собравшись с духом, погрузить свою родную, любимую и сонную мордашку в ладони с ледяной водой.

Вот оно - яростное пробуждение, которое приходит вместе с покалыванием щёк и желанием сильно зажмуриться от холода.

После - короткая, но энергичная гимнастика, каждый раз себя перебарываешь, но зато окончательно просыпаешься, и сама, и каждая твоя клеточка, это лучше чем наливаться кофе в неимоверных количествах, хотя ... в маленькой чашечке крепкого и ароматного всё равно себе не отказать, но, это уже другое, это удовольствие.

А дальше не то, чтобы весь день расписан, просто надо его прожить и попусту не суетиться, не нервничать, не сходить с ума, считая минуты. Я научилась наоборот, растягивать время, прочувствовать его, запомнить весь этот день с его мелочами и случайностями, вжиться в них, всей кожей впечататься в это ощущение ожидания.

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В эти дни работа - табу, и первым делом "Дамский клуб". Прощеголяла по спортзалу в обтягивающем костюме, мимо зеркала - критичный взгляд на себя, со стороны ... нет, не стыдно (можно и ещё раз, и мимо зеркала, хи-хи). Стандартная программа по времени пробежки, по количеству отжимов, из-за вредного упорства - пару лишних ... ну ещё один и всё.

А-а-а! Вот и раздевалка: здрасте всем, сплетни в разгаре. Вдруг стало смешно: спросила однажды мужа, кого мужчины обсуждают в компании за пивом, он засмеялся - конечно женщин, вот и выходит, что и мы обсуждаем сами себя гораздо чаще...

Бассейн, вот он - райский оазис в каменных джунглях. Короткий кивок знакомым и - погружение. Вода освежает и остужает разгорячённую кожу. Здорово, что здесь воду ионизируют, лет в семь, мама повела в открытый бассейн - потом от запаха хлорки несколько лет передёргивало. Ух, как вылезать не хочется, глазки закроешь и представляешь себя покачивающейся на волнах Черного моря... Абрау-Дюрсо и дегустация вина "Изабелла", светло-розового, чуть терпкого, с привкусом малины (хозяин ресторанчика сказал, что это вино делает только один старик, и винные бочки специально окуривает малиной), и его глаза... совсем рядом, смешливые, влюблённые и озорные... Надо намекнуть, до лета осталось всего ничего.

Всё, пора, а то не вылезешь. Срочно в салон. "Законное" место около окна и своя, особая атмосфера парикмахерских. Её никогда не спутаешь, она не раздражает, скорее как-то настораживает. Быстрые, теплые руки Наташи, странно, почему она всегда так разговорчива, как будто человек, которому не хватает общения изо дня в день. Можно подумать, что она проработала всю жизнь архивариусом в какой-нибудь пыльной комнатушке без окон и всё её общение сводилось к установке мышеловки и в попытке в неё кого-нибудь поймать. Так, главное, машинально отвечая на бесконечные: "Да? Ой, а как Вы... Сколько? Ну надо же, где?... " - не ляпнуть что-то невпопад. Обижать её совсем не хочется, она действительно хорошо работает и наверное, даже привыкла ко мне.

Ну вот я и готова. Готова к встрече. Встречи и расставания... маленькие, чередующиеся события. Это плохо когда расставание одно, неправильно, пускай лучше чередуется.

В нашем городе нет порта и я только раз провожала его на пристани, сама напросилась и самой не понравилось - не знала что сказать и куда себя деть, какая-то очень маленькая, на этом голом, неживом асфальте, среди толпы родственников и провожающих, и он такой же маленький на огромной посудине, где-то так высоко и далеко от меня... ревела потом дней пять...

С тех пор мы прощаемся на вокзале, нет долгих последних поцелуев под перекрёстными взглядами толстых мужиков с баулами и престарелых мадам, шикающих на детей. Я просто прижимаюсь на мгновение носом к его плечу и тихо шепчу:" Я буду ждать... ты возвращайся скорей..."

А потом, в такси, не позволяю себе всхлипывать, глядя краем глаза, как шофер за мной наблюдает и, встречая мой взгляд, сразу делает безразличное лицо.

Ещё целых полдня. Сейчас я сяду в ближайший автобус, и он повезёт меня в центр, или на окраину, или в городской парк - заранее никогда не знаю куда. Я оказываюсь в тех местах, куда раньше и в мыслях не было заходить. Считаю остановки и прислушиваюсь к счёту, и когда вдруг циферка "щёлкнет" как на кодовом замке, выхожу и... остаюсь совсем наедине с собой.

Вчера по улицам прошлась поздняя весна, воздух прогрелся до плюс десяти, а сегодня подморозило, холодит щёки и скользко. Снег осел и грязноват - не очень это люблю, лучше бы он был чистым и пушистым, и хрустел под ногами.

Я иду по старым улочкам в центре города, здесь нет неприступных, монолитно-стеклянных банков и заглатывающих людей торговых центров, только маленькие старые дома, с тихими двориками. Интересно, какие-то из них ремонтируют и они "игрушечно " стоят, выделяясь белыми или разукрашенными фасадами, а остальные, грязно-серые, покосившиеся и обиженно вздыхают. Они печально смотрят на мир сквозь мутные стёкла в облупившихся рамах. В них тоже живут люди, наверное, тоже печальные, а может счастливые - тишиной этих улочек, неспешностью и уютом тюлевых занавесок. Я зашла во дворик через решётчатые ворота и присела на детские качели, возле нескольких лавочек с чугунными спинками. Их кривые ножки утопали в слежавшемся снеге и лавочки казались совсем низкими, да и чтобы качнуться на качелях, мне пришлось высоко поднять ноги. Раз... ещё раз... ржавые петли скрипнули... . Как в чёрно-белом кино шестидесятых годов.

Я сняла перчатки и дотронулась до железной цепи - и сразу почувствовала как стынут пальцы. Мне вдруг отчаянно захотелось назад, в тепло, в нашу тихую родную квартиру, с привычными запахами и вещами, привычно стоящими на своих местах....

Я посмотрела на часы. Кругленькие часики, любимый подарок "...из далёкой заморской страны...". Да, мой капитан! Мне уже пора...

Я вернулась засветло, и последний мартовский солнечный лучик "делил" ковёр в комнате на две половинки, и обои казались сочно - персиковыми от его света. Ничего не надо было готовить, я всё сделала ночью накануне, только "заправить", разогреть, поставить...

Только ждать... ещё чуть-чуть....

У него есть ключ, но он знает, что я почувствую его приближение и не смогу сдержаться, и рванусь к только ещё открывающейся двери...