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Встреча

Моей подруге по инету, её мужу (капитану дальнего плавания) и их любви посвящается....
Встреча.
Я проснулась с мыслью: сегодня...
Ощущение какой-то лёгкости носилось по телу. Посмотрев в зеркало над умывальником, и смешливо ужаснувшись, не захотела узнавать себя. С этим лицом надо что-то делать, но всё ..... потом, сначала брызнуть на себя холодной струйкой, потом ойкнуть, и наконец, собравшись с духом, погрузить свою родную, любимую и сонную мордашку в ладони с ледяной водой.
Вот оно - яростное пробуждение, которое приходит вместе с покалыванием щёк  и желанием сильно зажмуриться от холода.Встреча
После - короткая, но энергичная гимнастика, каждый раз себя перебарываешь, но зато окончательно просыпаешься, и сама, и каждая твоя   клеточка, это лучше чем наливаться кофе в неимоверных количествах, хотя ... в маленькой чашечке крепкого и ароматного всё равно себе не отказать, но, это уже другое, это удовольствие.
А дальше  не то, чтобы весь день расписан, просто надо его прожить и попусту не суетиться, не нервничать, не сходить с ума, считая минуты. Я научилась наоборот, растягивать время, прочувствовать его, запомнить весь этот день с его мелочами и случайностями, вжиться в них, всей кожей впечататься в это ощущение ожидания.

..
В эти  дни работа - табу, и первым делом "Дамский клуб". Прощеголяла по спортзалу в обтягивающем костюме,  мимо зеркала - критичный взгляд на себя, со стороны ... нет, не стыдно (можно и ещё раз, и мимо зеркала, хи-хи). Стандартная  программа по времени пробежки, по количеству отжимов, из-за вредного упорства - пару лишних ... ну ещё один и всё. 
А-а-а! Вот и раздевалка: здрасте всем, сплетни в разгаре.  Вдруг стало смешно: спросила однажды мужа, кого мужчины обсуждают в компании за пивом, он засмеялся - конечно женщин, вот и выходит, что и мы обсуждаем сами себя гораздо чаще... 
Бассейн, вот он - райский оазис в каменных джунглях. Короткий кивок знакомым и - погружение. Вода освежает и остужает разгорячённую кожу. Здорово, что здесь воду ионизируют, лет в семь, мама повела в открытый бассейн - потом от запаха хлорки несколько лет передёргивало. Ух, как вылезать не хочется, глазки закроешь и представляешь себя покачивающейся на волнах Черного моря... Абрау-Дюрсо и дегустация вина "Изабелла",  светло-розового, чуть терпкого, с привкусом малины (хозяин ресторанчика  сказал, что это вино делает только один старик, и винные бочки специально окуривает малиной), и его глаза... совсем рядом, смешливые, влюблённые и озорные...   Надо намекнуть, до лета осталось всего ничего.
Всё, пора, а то не вылезешь. Срочно в  салон. "Законное" место около окна и своя, особая атмосфера парикмахерских. Её никогда не спутаешь, она не раздражает, скорее как-то настораживает. Быстрые, теплые руки Наташи, странно, почему она всегда так разговорчива, как будто человек, которому не хватает общения изо дня в  день. Можно подумать, что она проработала всю жизнь архивариусом в какой-нибудь пыльной комнатушке без окон и всё её общение сводилось к установке мышеловки  и в попытке в неё кого-нибудь поймать. Так, главное, машинально отвечая на бесконечные: "Да? Ой, а как Вы... Сколько? Ну надо же, где?... " - не ляпнуть что-то невпопад. Обижать её совсем не хочется, она действительно хорошо работает и  наверное, даже привыкла ко мне.Встреча
Ну вот я и готова. Готова к встрече. Встречи и расставания... маленькие, чередующиеся события. Это плохо когда расставание одно, неправильно, пускай лучше чередуется.
В нашем городе нет порта и я только раз провожала его на пристани, сама напросилась и самой не понравилось -  не знала что сказать и куда себя деть, какая-то очень маленькая, на этом голом, неживом  асфальте, среди толпы родственников и провожающих, и он такой же маленький на огромной посудине, где-то так высоко и далеко от меня... ревела потом дней пять...
С тех пор мы прощаемся на вокзале, нет долгих последних поцелуев под перекрёстными взглядами толстых мужиков с баулами и  престарелых мадам, шикающих на детей. Я просто прижимаюсь на мгновение носом к его плечу и тихо шепчу:" Я буду ждать... ты возвращайся скорей..."
А потом, в такси, не позволяю себе всхлипывать, глядя краем глаза, как шофер за мной наблюдает и, встречая  мой взгляд,  сразу делает безразличное лицо. 
Встреча
Ещё целых полдня. Сейчас я сяду в ближайший автобус, и он повезёт меня  в центр, или на окраину, или в городской  парк -  заранее никогда не знаю куда. Я оказываюсь в тех местах, куда раньше и в мыслях не было заходить. Считаю остановки и прислушиваюсь к счёту, и когда вдруг циферка "щёлкнет" как на кодовом замке, выхожу и... остаюсь совсем наедине с собой.
Вчера по улицам прошлась  поздняя весна, воздух прогрелся до плюс десяти, а сегодня подморозило,  холодит щёки  и скользко. Снег осел и грязноват - не очень это люблю, лучше бы он был чистым и пушистым, и хрустел под ногами.
Я иду по старым улочкам в центре города, здесь нет неприступных, монолитно-стеклянных банков и  заглатывающих людей   торговых центров,  только маленькие старые дома, с тихими двориками. Интересно, какие-то из них ремонтируют и они "игрушечно " стоят, выделяясь белыми или разукрашенными фасадами, а остальные,  грязно-серые, покосившиеся  и обиженно вздыхают.  Они печально смотрят на мир сквозь мутные стёкла   в  облупившихся  рамах. В них тоже живут люди, наверное, тоже печальные, а может счастливые -  тишиной этих улочек,  неспешностью и  уютом тюлевых занавесок. Я зашла во дворик через решётчатые ворота  и присела на детские качели, возле  нескольких лавочек с чугунными спинками. Их кривые ножки утопали в слежавшемся снеге и лавочки казались совсем низкими, да и чтобы качнуться на качелях, мне пришлось высоко поднять ноги. Раз... ещё раз... ржавые петли скрипнули... . Как в чёрно-белом кино шестидесятых годов.ВстречаЯ сняла перчатки и дотронулась до железной  цепи - и сразу почувствовала как стынут пальцы.  Мне вдруг отчаянно захотелось назад, в тепло, в нашу тихую родную квартиру, с привычными запахами и вещами, привычно стоящими на своих местах....
Я посмотрела на часы. Кругленькие часики,  любимый подарок  "...из далёкой  заморской страны...".  Да, мой капитан!  Мне уже пора...
Я вернулась засветло, и последний мартовский солнечный лучик "делил"  ковёр в комнате на две половинки, и обои казались сочно - персиковыми от его света. Ничего не надо было готовить, я всё сделала ночью накануне, только "заправить", разогреть, поставить... 
Только ждать... ещё чуть-чуть....
Встреча
У него есть ключ, но он знает, что я почувствую его приближение и не  смогу сдержаться, и рванусь к только ещё открывающейся двери...

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