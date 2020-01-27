Десять портретов Достоевского

«Меня зовут психологом. Неправда. Я лишь реалист в высшем смысле, — то есть изображаю все глубины души человеческой». Фёдор Михайлович Достоевский мечтал стать писателем с детства. Уже в 23 года он поспешил оставить Петербургскую инженерную команду, где числился инженером-подпоручиком и посвятил литературе всё своё время. Новости СМИ2

Современные читатели представляют Достоевского по известному портрету Василия Перова — сосредоточенным, замкнутым, аскетичным и отстранённым. Справедлива ли такая оценка? VATNIKSTAN собрал десять фотографий и портретов Фёдора Достоевского разных лет, чтобы по-новому взглянуть на писателя.

Фотография Ф. М. Достоевского, дата неизвестна Начнём с самой загадочной и редкой фотографии Достоевского. Это единственное изображение писателя с гладко выбритым лицом: бороды нет, а усы едва различимы.

На обороте оригинала фотографии, хранящейся в Государственном Литературном музее, вероятно, рукою Анны Достоевской проставлена дата: «1863 год». Так же фотография датирована и в каталоге Музея памяти Достоевского: «Москва. 1863». Но дата эта записана не сразу: в 1863 году писатель ещё не был знаком со своей будущей женой. Нет никаких свидетельств — мемуарных, документальных, иконографических, подтверждающих, что в какой-то период 1862–1863 годов писатель не носил бороды и усов.

Вероятно, фото сделано в конце 1840-х гг. Согласно воспоминаниям одного из современников, Достоевский:

«…был в молодости довольно кругленький, полненький, светлый блондин, с лицом округлённым и слегка вздёрнутым носом. Ростом он был не выше брата; светло-каштановые волосы были большею частию коротко острижены; под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза <…> губы толстоватые».

«Портрет Достоевского в 26 лет», К. Трутовский, 1847 год В 1846 году вместе с романом «Бедные люди» к Фёдору Михайловичу пришёл успех. Здесь он впервые поднял темы, которые станут ключевыми для его творчества: судьба «маленького человека», двойственность человеческих характеров и Петербург. В этом же году он стал участником литературно-философского кружка братьев Бекетовых, где встретился с поэтом и писателем Плещеевым. Именно он через год познакомит Достоевского с Михаилом Петрашевским.

Фёдор Достоевский и Чокан Валиханов, 1858 или 1859 год. Фотография Соломона (Шлеймы) Лейбин Одно из самых ранних изображений Достоевского, писателю здесь 37 или 38 лет. Портрет снят в фотоателье: стол со скатертью, ковёр, ровный серый фон и заученная поза.

Фото сделано в 1858 или 1859 году в Семипалатинске (современный город «Семей» в Казахстане), где Фёдор Михайлович жил некоторое время после каторги и ссылки, пока ему не разрешили вернуться в Петербург. Впрочем, под полицейским надзором петрашевец Достоевский находился до 1875 года.

В Семипалатинске писатель служил рядовым в 7-ом Сибирском линейном батальоне. На фото писатель запечатлён со своим другом — Чоканом Валихановым — казахским путешественником и этнографом. В Семипалатинске Достоевский познакомился с Марией Исаевой, будущей женой.

Эта фотография не зарегистрирована в каталоге Музея памяти Достоевского. Но в коллекции А. Г. Достоевской она, безусловно, имелась, и вдова писателя использовала её в качестве иллюстрации в первом томе «Юбилейного» Полного собрания сочинений писателя, изданного в 1906 году. Возможно, в общий каталог этот снимок не попал, потому в момент составления была изъята для создания репродукции.

Фотография Достоевского работы И. А. Гоха, 1860 год Фотография сделана в год возвращения писателя в Петербург: он отбыл каторгу, пожил в ссылке, женился и вернулся к столичной жизни. Интересно сравнить портрет с предыдущим изображением. Внешне Достоевский изменился мало — прошёл всего год — но в его облике появились новые детали.

Писатель сменил военную форму на новый дорогой сюртук, отрастил аккуратную бороду. Поза его более расслабленная, рука заложена за жилет, а спина расслаблена (обратите внимание на жесткую выправку с предыдущего снимка). В общем, в Семипалатинске мы видели скованного «младшего офицера», а в Петербурге — раскованного столичного денди.

Фотография Достоевского работы М. Б. Тулинова, 1860-е гг. Единственное фото Фёдора Михайловича в полный рост. Размещалось на фронтисписе тома Полного собрания сочинений, где публиковались «Записки из мёртвого дома».

Фото интересно внутренним контрастом. С одной стороны, писатель хорошо одет: просторный тёмный сюртук в сочетании с аккуратным жилетом и широкие брюки в крупную клетку, аккуратная борода. В то же время поза — отнюдь не модная и не самодовольная. Писатель сутулится, руки висят безвольно, облик создаёт ощущение придавленности и напряжения.

Эту фотографию Достоевский подарил Александру Герцену, когда посещал его в Лондоне в июле1862 года с дарственной надписью:

«Александру Ивановичу Герцену в память нашего свидания в Лондоне от Ф. Достоевского».

Фотография Ф. М. Достоевского в Париже, 1862 год В Музее памяти Достоевского снимок датирован 1862 годом, хотя эта дата дискуссионная. Возможно, это 1863 год — время второго посещения Парижа. Писателя запечатлел модный французский фотограф Эмиль Бондоно. Фото подкрашено акварелью. Достоевский писал об этой поездке:

«Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? Что расскажу нового, ещё неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да ещё в иных местах по два раза, и всё это, всё это я объехал ровно в два с половиною месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца?».

«Портрет Ф. М. Достоевского», Василий Перов, 1872 год Самый известный портрет писателя живописец Василий Перов написал по прямому поручению Павла Третьякова. Знаменитый коллекционер неслучайно выбрал Перова: художник увлекался творчеством Достоевского, особенно ценил его роман «Преступление и наказание» и разделял жизненные принципы.

Прежде чем приступить к работе Перов неделю беседовал с писателем и спорил с ним, чтобы запомнить выражение его лица в тот момент погружения в глубокие рассуждения. Но момент создания картины Фёдор Михайлович уже написал «Преступление и наказание», «Идиота» и работал над «Бесами».

Композиция построена таким образом, чтобы в центре внимания оказывалось ярко освещенное лицо Достоевского, который, впрочем, не смотрит на зрителя. Взгляд его уходит в сторону. Тёмный фон и минималистичные детали создают образ отстранённого от внешнего мира человека.

Достоевский под арестом на гауптвахте, 1874 год Фёдор Достоевский в 1874 году был арестован на два дня: 21 и 22 марта писатель провёл на гауптвахте на Сенной площади. Причина — «нарушение порядка публикаций». Более подробной информации о данном инциденте найти не удалось, но снимок сохранился.

«Портрет Достоевского», К. А. Васильев Исследователи творчества Константина Васильева отмечают, что его привязанность к писателю прошла через всю жизнь: впервые познакомившись с романами в 14 лет, живописец регулярно перечитывал их. К созданию портрета Константин Алексеевич подошёл очень серьёзно, он стремился достичь максимальной подлинности. Для этого он изучил почти все известные фотографии писателя и описания его внешности, собрал информацию о личных вещах и обстановке кабинета.

В отличии от большинства предыдущих изображений, здесь Достоевский не погружен в размышления, не отстранён от окружающего мира. Он сосредоточенно размышляет, а взгляд его устремлён на зрителя. Композицию дополняет один из любимых «символов» Васильева — горящая свеча.

«Ф. М. Достоевский. Белая ночь», Илья Глазунов, 1983 год Художник Илья Глазунов любил Достоевского и всю жизнь перечитывал его книги. Жена живописца вспоминала:

«Глазунов поклонялся Достоевскому и хотел, чтобы его окружали и страсти по Достоевскому. На пределе человеческих возможностей. Только тогда он мог работать, это вдохновляло его».

Он создал серию иллюстраций к его произведениям, а также несколько портретов самого мастера.

Глазунов написал образ Достоевского на фоне Санкт-Петербурга. Чуть сгорбленная фигура писателя — гармоничная часть общего тёмного городского вида. Писатель погружен в себя, холодная гамма подчёркивает отстранённость его настроения.