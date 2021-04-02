Цифровая история. Нюрбернгский процесс

Нюрнбергcкий процесс, часть 1: на пути к возмездию. Егор Яковлев

Суд над нацистскими преступниками, проходивший в немецком Нюрнберге, продолжался почти 11 месяцев. Перед трибуналом предстали двадцать четыре военных преступника. Они входили в высшее руководство нацистской Германии. Однако Нюрнбергскому процессу предшествовала длительная подготовка… Как проходил суд в Краснодаре и Харьковский процесс над оккупантами и их пособниками? Что Рузвельт, Черчилль и Молотов говорили о предстоящем возмездии? Как мир готовился к трибуналу в Нюрнберге? Об этом и другом – в первой серии документального цикла «Долгий Нюрнберг».

Нюрнбергcкий процесс, часть 2: «Судите их! Покарайте их!». Егор Яковлев

Американцы предлагали провести суд над нацистами в оперном театре Нюрнберга. Но, к счастью, европейские коллеги отговорили их от этой нелепой затеи: главный судебный процесс человечества прошел в Нюрнбергском дворце правосудия. Судьями и обвинителями стали представители стран-победительниц: британцы Джеффри Лоуренс и Хартли Шоукросс, американцы Фрэнсис Биддл и Роберт Джексон, французы Анри Доннедье де Фабр и Шампетье де Риб, а также представители советского народа – Иона Никитченко и Роман Руденко. Какими были биографии этих людей? Как они попали в состав трибунала? Как вершили суд над нацистами? В чем были удачливы, а где совершали промахи? Об этом – во второй серии документального цикла «Долгий Нюрнберг».

Адвокаты Нюрнберга: кто защищал нацистов?

Адвокаты нацистов совсем не играли на Нюрнбергском процессе роль статистов. Организаторы трибунала отнеслись к подсудимым с величайшей лояльностью.им было разрешено самостоятельно выбирать себе адвокатов, работа которых щедро оплачивалась. Некоторым нацистам удалось снять с себя обвинения, их защита показывала где-то чудеса юридической казуистики...Каких адвокатов себе выбирали нацистские преступники? Как выстраивалась линия защиты? Какие преференции требовали себе защитники? Об этом – в третьей серии документального цикла «Долгий Нюрнберг».