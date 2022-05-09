Как Степан Щука с помощью «нечистой силы» выкурил немцев из ДОТА

Благодаря Л.И. Брежневу плацдарм «Малая земля» стал широко известен каждому гражданину Советского Союза, начиная от школьника и до домохозяйки.

Злые языки сочиняли и про Брежнева , и про "Малую землю" пошлые анекдоты наподобие этого: «Ты где был, пока я защищал Малую землю? Отсиживался в Сталинграде».

Тут главное - уколоть больнее!

В общем, Леониду Ильичу досталось по полной, но сегодня речь не о нем.

Речь пойдет о солдатах, которые на «Малой земле» собственными руками добывали для нашей Родину победу.

Одним из них был морской пехотинец Степан Щука – потомок черноморских рыбаков.

Известно, что немцы основательно расположились на «Малой земле», возведя повсеместно фортификационные сооружения вперемежку с ДОТАМи (долговременная огневая точка).

Немецкий ДОТ

Один из таких ДОТов как раз и встал на пути Степана Щуки и его товарищей. Неоднократные попытки взять его силой к должным результатам не приводили. Бетонные стены немецкого укрепления ну никак не хотели поддаваться.

Кроме того, фашисты опутали ДОТ колючей проволокой с навешенными на нее консервными банками, которые издавали характерный звук при малейшем прикосновении.

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ "ПОЛЕ БРАНИ" ✏️

Как известно, смекалка не раз выручала советских солдат во время Великой Отечественной войны. Читайте об этом ЗДЕСЬ! о том, как советский солдат кинулся с топором на немецкий танк, и фашистам ничего не оставалось как сдаться в плен.

Вот и на этот раз без нее не обошлось.

Где-то на берегу Степан Щука раздобыл лебедку. С такой ему не раз приходилось управляться во время выхода в море с отцом.

Под покровом ночи он подполз к немецкому ограждению и прикрепил к нему один конец троса, а вернувшись назад, привел лебедку в действие.

То, что было дальше, надо было видеть.

Немцы, увидев уползающее от них ограждение, пришли в ужас и стали строчить из пулемета куда попало, а потом и вовсе повыскакивали в подштанниках наружу, списав все происходящее на «нечистую силу».

Тут-то наши пехотинцы тепленькими их и взяли.

А вы что думаете про смекалку Степана Щуки? Поделитесь своим мнением в комментариях.

https://zen.yandex.ru/media/pole_brani/kak-stepan-scuka-s-pomosciu-nechistoi-sily-vykuril-nemcev-iz-dota-6272141717f00d607ad60247?&