Розарий Сокольников

Не буду тут ничего комментировать, просто поставлю фото. Насладитесь и вы такой красотой. Хоть он и называется розарий (там действительно много роз), но сейчас время лилий и гортензий. Сам розарий расположен в парке Сокольников. Живокость. Род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Лютиковые. А вот и красавица гортензия. Клематис Ваточник сирийский. Роза как изнутри светится. Это тоже монарда Белый колокольчик Скумпия Кожевенная белая Честное слово и покидать это место не хочется. Но на этом все.