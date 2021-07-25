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Розарий Сокольников

Не буду тут ничего комментировать, просто поставлю фото. Насладитесь и вы такой красотой.Розарий СокольниковХоть он и называется розарий (там действительно много роз), но сейчас время лилий и гортензий. Сам розарий расположен в парке Сокольников.Розарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковЖивокость. Род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Лютиковые.Розарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковА вот и красавица гортензия.Розарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковКлематисРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковВаточник сирийский.Розарий СокольниковРоза как изнутри светится.Розарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковЭто тоже монардаРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковБелый колокольчикРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковСкумпия Кожевенная белаяРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковРозарий СокольниковЧестное слово и покидать это место не хочется. Но на этом все.

природафото сегодняСветлана Митленко
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