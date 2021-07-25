Не буду тут ничего комментировать, просто поставлю фото. Насладитесь и вы такой красотой.Хоть он и называется розарий (там действительно много роз), но сейчас время лилий и гортензий. Сам розарий расположен в парке Сокольников.Живокость. Род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Лютиковые.А вот и красавица гортензия.КлематисВаточник сирийский.Роза как изнутри светится.Это тоже монардаБелый колокольчикСкумпия Кожевенная белаяЧестное слово и покидать это место не хочется. Но на этом все.
Розарий Сокольников
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