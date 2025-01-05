Снесенное и утерянное, ч.3

Школа вместо храма Сейчас о церкви Воскресения Христова Словущего в Монетчиках (Замоскворечье) напоминает только сохранившаяся ограда. Основная часть храма была построена в XVIII веке. В XIX веке была возведена барочная колокольня.
В 1934 храм разрушили, а на его месте построили школу.
Собор Святого Николая в ХарьковеСобор Святого Николая, также известный как Николаевская церковь, был православным храмом в Харькове, построенным в 1896 году на Николаевской площади на месте старого каменного храма.
Этот пятикупольный собор был создан в византийском стиле по проекту харьковского епархиального архитектора Владимира Немкина и являлся его важным творением. Собор был посвящен святому Николаю Мирликийскому.Архитектура Николаевского собора напоминала древнерусские и греческо-византийские храмы. Он имел пять основных куполов. Собор сразу же стал любимым местом среди местного населения и харьковских фотографов.В феврале 1930 года секретариат постановил, что Николаевский собор на площади Тевелева нужно закрыть и разобрать, а кирпичи пустить на строительство школ-семилеток.Собор решили взорвать, но точная дата взрыва неизвестна. Полностью уничтожить его не получилось, завалы разбирали еще полгода.
Князь-Владимирский собор в СаратовеКнязь-Владимирский собор — утраченный православный храм, располагавшийся на Полтавской площади в Саратове. Построенный в 1888 году по проекту архитектора Алексея Салько в честь 900-летия крещения Руси, он был возведён на средства, собранные жителями города всех сословий. Освящение собора состоялось 16 июля 1889 года епископом Саратовским и Царицынским Павлом. С высотой 77 метров храм был одним из самых высоких в России на тот момент. В июне 1893 года при соборе был открыт приход и утверждён штат. Однако в 1930-е годы храм был снесён властью, и на его месте был построен стадион.В 2022 году, во время реконструкции стадиона в Детском парке, был обнаружен фундамент Князь-Владимирского собора.
В период с 2005 по 2010 годы в Детском парке был возведён новый храм во имя князя Владимира, стилизованный под раннемосковское зодчество.В новом храме хранятся такие святыни, как образ преподобного Серафима Саровского, написанный в 1909 году, и уменьшенная фотокопия Туринской плащаницы. Хотя создание нового храма, безусловно, является важным шагом, он значительно отличается от старого собора как по архитектуре, так и по масштабу.
В качестве более удачного примера восстановления храма можно привести городской собор в Сердобске, который находится в Пензенской области и был построен по тому же проекту архитектора Алексея Салько.Несмотря на различия в деталях, он даёт более точное представление о том, как выглядел Князь-Владимирский собор в Саратове.
Белгородский Рождество-Богородицкий женский монастырьВ 1636 году земли монастыря, разоренного татарами, были заселены черкасами, беженцами от Унии. Монастырь начал получать ежегодное казённое содержание в размере 15 рублей на каждую монахиню. Однако обитель продолжала бедствовать, о чем свидетельствует челобитная игуменьи Ефросиньи, поданная царю Алексею Михайловичу в 1673 году, в которой она жаловалась, что сестры «помирают без соли». В 1717 году по просьбе стариц митрополит Илларион приписал к монастырю скит и часовню с обретенной чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Корсунской. С этого момента монастырь начал постепенно обогащаться.В 1814 году игуменьей монастыря стала Магдалина, дворянка малороссийского происхождения, которая привнесла в монастырь искусство вышивания золотом и серебром, шелками и ткачеством, обучая этому монахинь. Монастырь открыл школу златошвейного мастерства, которая затем выросла в предприятие по изготовлению церковной утвари. Монастырь был причислен к ставропигиальным.Архитектурный ансамбль монастыря начал складываться с начала XIX века. В период с 1817 по 1821 годы была построена каменная трёхпрестольная церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделами Святой Екатерины и Митрополита Алексия. В 1838 году началось строительство теплой Всесвятской церкви.В 1825 году монастырю было подарено 80 десятин земли в слободе Черная Поляна с часовней и колодцем, где находилась чудотворная икона Корсунской Богоматери. К 1832 году на этом месте была возведена каменная однопрестольная церковь базиликальной формы, в которой находился источник. Вода из источника через желоб наполняла неглубокий колодец за пределами храма и зарыбленный пруд.Монастырь был уничтожен примерно в 1950х.
Фото-момент: снос памятников в МосквеЖертвами революции 1917 года стали сотни памятников архитектуры по всему городу. Только в Китай-городе было снесено около десяти древних храмов и несколько светских сооружений. До 1917 года в Москве было 846 храмов, а к 1980 годам их осталось лишь 353, причем действовало только 67. Был запрещен колокольный звон, так что колокола снимали и отправляли на переплавку.
Навсегда исчезли Страстной монастырь, Храм Владимирской иконы Божией Матери, церковь Ипатия Гангрского, церковь Николы Мокрого, Никольский собор и многие другие.
Дом, в котором побывал НаполеонПо некоторым данным, Наполеон остановился в маленьком деревянном доме на Малой Дорогомиловской улице, 47, где в 1812 году был кабак.
Когда он получил информацию о том, что Москва покинута жителями, то отдал приказ занимать город. Но в темноте идти в Кремль не решился и предпочёл заночевать на окраине — Дорогомиловской заставе.
Дом был построен в конце XVIII века по проекту архитектора Трезини. Впрочем, и это не спасло дом от сноса в 2004 году.Небоскрёб Гинзбурга(Киев)
Построен в царствование Императора Николая II в 1910-1912 годах по проекту архитекторов Адольфа Минкуса и Фёдора Троупянского. Высота небоскрёба составляла 70 метров(12 этажей).
Жилые дома такой высоты, как небоскрёб Гинзбурга, в начале XX века существовали лишь в США, Германии, Аргентине и Канаде. В 1912 году был одним из самых высоких небоскрёбов Российской Империи. Дом использовался как гостиница для приезжих и для сдачи квартир в аренду; в те времена такие дома назывались доходными. В небоскрёбе насчитывалось 94 роскошных квартиры, крупнейшие из которых насчитывали 11 комнат. Всего комнат было около 500.
Взорван войсками НКВД 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов.
Церковь Преображения Господня в Бежице (ныне Бежицкий район Брянска).Храм был пятиглавым и крестообразным. Он был сделан из металла, или правильнее сказать - представлял собой каркас из рельсовой стали, облицованный внутри дубовыми досками, а снаружи - кирпичом.При храме существовала образцовая в уезде церковно-приходская школа, построенная в 1894 году. В 1897 и 1909 годы были устроены два придела. В 1915 году церковь посетил император Николай II.Храм был закрыт в 1929 году и осквернён: переоборудован под цирк и кинотеатр, а в 1933—1935 годах полностью разобрана. Церковь превосходила размерами городской собор Брянска. В 1937 году бывший настоятель храма священник Афанасий Преображенский и священник Симеон Красовский были расстреляны. Сегодня на месте церкви Преображения Господня пустырь. Такую красоту угробили...
До наших дней частично сохранилось лишь здание богадельни при храме.
Кинотеатр «Художественный» в Орехове-Зуеве (1930, 1936 годы, архитектор неизвестен)
В 1930 году в Орехово-Зуеве, который в то время был одним из центров текстильной промышленности РСФСР, открылась фабрика-кухня. Ее архитектура была подчеркнуто современной — чего стоят окна-книжки второго этажа или полукруглый козырек над входом, служивший балконом для обеда под открытым небом. Предполагалось, что совместное питание сплотит фабричный коллектив, но в итоге объединила людей не фабрика-кухня, а то, что появилось в ее здании шесть лет спустя, — кинотеатр «Художественный».На первом этаже здания был устроен малый, а на втором — большой кинозалы. В них показывали новинки звукового кино — «Дубровский», «Семеро смелых», «Мы из Кронштадта». Эффектные окна-книжки освещали фойе, где перед началом киносеанса нередко играла живая музыка и устраивались танцы.В том же 1936 году сюда с гастролями приезжал московский джазовый ансамбль, а во время войны выступал духовой оркестр.
Свой конструктивистский фасад здание сохраняло и в позднесоветское время. Разве что в 1960-е на балконе появились крыша и остекление, не нарушившие, однако, изначальной композиции. К сожалению, в 1978 году здание кинотеатра погибло в пожаре.Сегодня на его месте стоит торговый центр «Никольский», в котором нет ни кинотеатра, ни кафе.
В центре Москвы сносят усадьбу XVIII века — там хотят построить новый корпус частной школы «Бнот Менахем»
На месте Демидовских имений возведут корпус, рассчитанный на 150 учениц... еврейской школыФлигель усадьбы Демидова древнее, чем главный дом, и был построен после 1756 года. Источник: Архнадзор
В среду, 3 июля этого года, в переулке Огородная слобода (у Мясницкой улицы) в Москве начали сносить здание XVIII века, флигель усадьбы Никиты Демидова, сообщают активисты движения «Архнадзор». Примечательно, что остальные постройки, относящиеся к имению знатного промышленника, были признаны памятниками архитектуры, а флигель по какой-то причине туда не вошел.
По словам координатора «Архнадзора», Демидовская усадьба и всё, что на ней было построено в последующие времена, относилось к выявленным объектам культурного наследия. Поэтому сносить их было нельзя. Так было до 2010 года, пока Москомнаследия не провел новую экспертизу.
Почему отказали — никто не знает, но, как стало известно позже из других документов, решение было принято еще в 2010 году — буквально за день до того, как мэром Москвы стал Сергей Собянин (а исполняющим обязанности тогда был Владимир Ресин), отмечали градозащитники. Документацию начали открыто публиковать позже, поэтому о намерениях снести отвергнутый памятник стало известно только к концу 2010-х.
— На наш взгляд, это несомненный памятник, и то, что он не допущен в реестр, исключен из перечня памятников в 2010 году, было сделано умышленно и не имеет научных обоснований, — рассказал корреспонденту MSK1.RU Рустам Рахматуллин.
На месте флигеля хотят построить еще один корпус еврейской школы «Бнот Менахем». У организации уже есть одно здание, которое находится рядом с флигелем. Решили расшириться.
«Бнот Менахем» — религиозная организация ортодоксального иудаизма. Ее учредитель — Московская Марьинорощинская Еврейская община. Учебное заведение открылось в сентябре 2014 года. В «Бнот Менахем» принимают только девочек.Источник: Архнадзор
По словам координатора «Архнадзора», здание некоторое время стояло пустым. Несколько лет назад его оштукатурили, скрыв под собой кирпичный декор стиля барокко. Известно, что в планах у застройщиков сохранить лишь часть кладки, который хотят экспонировать.
Рустам Рахматуллин также сообщил MSK1.RU, что, по данным «Архнадзора», последний раз барочный дом сносили, предположительно, еще при Лужкове.
— Получается, нам удалось купировать угрозу сноса исторических памятников архитектуры на много лет. Но вот теперь всё это рушится, как и многое другое, что удалось приостановить в 2010−2011 годах. Если даже реестровые памятники мы начали терять, то неудивительно, что так происходит со зданием, которое манипулятивно было снято с охраны, — посетовал Рустам Рахматуллин в беседе с MSK1.RU.
https://msk1.ru/text/gorod/2024/07/04/73790723/
Команда "Рыбарь" добавляет:
Те, кто в «теме», прекрасно знают о связи «Бнот менахем» с персонажами из секты хабадников — а уже оттуда несложно предположить, каким именно образом подведы правительства Москвы согласовали данный перформанс.
Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет господам ортодоксам и напомнить, что за все решения в их краткой человеческой жизни придется расплачиваться. Хотя они и полагают, что в последнем им развиваться уже некуда, но мы всегда рады указать на новые непокоренные высоты.
https://t.me/rybar/61567
А еще в мае на западе Москвы снесли модернистский кинотеатр «Брест».Кинотеатр «Брест» открылся еще в 1967 году. Много лет он был любимым местом отдыха жителей Кунцева. На прилегающей к нему площади отмечали праздники и устраивали концерты. В 2015 году «Брест» перестал принимать зрителей. Москвичи обращались к властям с просьбой отремонтировать его или включить в программу реновации советских кинотеатров, но в конце 2021 года было принято решение о сносе кинотеатра.Местные жители несколько лет пытались спасти любимое здание, но...
Еще в декабре вокруг здания установили строительные заборы, вынесли оттуда окна и двери, снесли лестницы. Затем работы на площадке приостановили.Однако в мае у кинотеатра появился экскаватор, и снос возобновился.Сносить советский кинотеатр «Брест» начали в декабре прошлого года. На его месте появится новый транспортно-пересадочный узел с жилыми домами, частью которого станет 50-этажный бизнес-центр (это стеклянный примитив, видный за сносимым объектом).
Ну и напоследок еще одна история сноса.
Как Садовое кольцо осталось без садов
Сегодня Садовое кольцо – одна из ключевых транспортных артерий Москвы. Но, возможно, у многих возникает вопрос: почему оно так называется? Причем здесь сады, и если когда-то они тут были, то куда исчезли? То, что они были доказывает ряд сохранившихся фотографий.
В 1591—1592 годах на месте будущего Садового кольца для защиты Москвы был насыпан земляной вал. К концу XVII века он утратил своё значение как фортификационное сооружение и превратился в таможенную границу города. Перед въездами в город возникли рынки, из которых наиболее известными были Сухаревский и Смоленский.К концу XVIII столетия вал уже почти полностью разрушился, а пожар 1812 года полностью уничтожил оставшиеся постройки. По утвержденному в 1816-м году проекту, реализованному к 1830-му году, остатки вала снесли, обмелевший и осыпавшийся ров засыпали, а на их месте была отстроена кольцевая улица шириной 60 метров, 25 из которых отводились под мощённую булыжником проезжую часть и тротуары. На остальном пространстве домовладельцы обязаны были устроить сады и палисадники «из насаждений по своему вкусу». Без палисадников остались участки Садового кольца, расположенные в Замоскворечье, а также площади. Зубовский и Смоленский валы стали общественными бульварами, а Новинский вал, как место народных гуляний, до 1877 года оставался широкой площадью. В 1870-х по Садовому кольцу были проложены пути для конки, которую в 1912 году сменили трамваи на электрической тяге.
В 1930-х годах началась масштабная перепланировка и перестройка Москвы.В книге авиаконструктора А.С. Яковлева «Цель жизни» сохранилось воспоминание, как он осмелился заговорить со Сталиным об уничтожении зелени на Садовом кольце.На это вождь ответил, что он таких рекомендаций не давал, речь шла только о том, чтобы привести улицы в порядок и убрать чахлые растения, которые портили вид города и мешали движению, но Хрущёв и Булганин, всё поняли по-своему.Впрочем, критике их действия не подверглись.
Елец
Здание городской управы уездного города ЕлецСтало, вернее, то, что осталось от бывшего здания.
Ну и...Вот что бывает, когда уничтожают историческую топонимику и заменяют её на новодел.
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