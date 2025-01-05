Снесенное и утерянное, ч.3

Школа вместо храма Сейчас о церкви Воскресения Христова Словущего в Монетчиках (Замоскворечье) напоминает только сохранившаяся ограда. Основная часть храма была построена в XVIII веке. В XIX веке была возведена барочная колокольня.

В 1934 храм разрушили, а на его месте построили школу.

Собор Святого Николая в Харькове Собор Святого Николая, также известный как Николаевская церковь, был православным храмом в Харькове, построенным в 1896 году на Николаевской площади на месте старого каменного храма.

Этот пятикупольный собор был создан в византийском стиле по проекту харьковского епархиального архитектора Владимира Немкина и являлся его важным творением. Собор был посвящен святому Николаю Мирликийскому. Архитектура Николаевского собора напоминала древнерусские и греческо-византийские храмы. Он имел пять основных куполов. Собор сразу же стал любимым местом среди местного населения и харьковских фотографов. В феврале 1930 года секретариат постановил, что Николаевский собор на площади Тевелева нужно закрыть и разобрать, а кирпичи пустить на строительство школ-семилеток. Собор решили взорвать, но точная дата взрыва неизвестна. Полностью уничтожить его не получилось, завалы разбирали еще полгода.

Князь-Владимирский собор в Саратове Князь-Владимирский собор — утраченный православный храм, располагавшийся на Полтавской площади в Саратове. Построенный в 1888 году по проекту архитектора Алексея Салько в честь 900-летия крещения Руси, он был возведён на средства, собранные жителями города всех сословий. Освящение собора состоялось 16 июля 1889 года епископом Саратовским и Царицынским Павлом. С высотой 77 метров храм был одним из самых высоких в России на тот момент. В июне 1893 года при соборе был открыт приход и утверждён штат. Однако в 1930-е годы храм был снесён властью, и на его месте был построен стадион. В 2022 году, во время реконструкции стадиона в Детском парке, был обнаружен фундамент Князь-Владимирского собора.

В период с 2005 по 2010 годы в Детском парке был возведён новый храм во имя князя Владимира, стилизованный под раннемосковское зодчество. В новом храме хранятся такие святыни, как образ преподобного Серафима Саровского, написанный в 1909 году, и уменьшенная фотокопия Туринской плащаницы. Хотя создание нового храма, безусловно, является важным шагом, он значительно отличается от старого собора как по архитектуре, так и по масштабу.

В качестве более удачного примера восстановления храма можно привести городской собор в Сердобске, который находится в Пензенской области и был построен по тому же проекту архитектора Алексея Салько. Несмотря на различия в деталях, он даёт более точное представление о том, как выглядел Князь-Владимирский собор в Саратове.

Белгородский Рождество-Богородицкий женский монастырь В 1636 году земли монастыря, разоренного татарами, были заселены черкасами, беженцами от Унии. Монастырь начал получать ежегодное казённое содержание в размере 15 рублей на каждую монахиню. Однако обитель продолжала бедствовать, о чем свидетельствует челобитная игуменьи Ефросиньи, поданная царю Алексею Михайловичу в 1673 году, в которой она жаловалась, что сестры «помирают без соли». В 1717 году по просьбе стариц митрополит Илларион приписал к монастырю скит и часовню с обретенной чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Корсунской. С этого момента монастырь начал постепенно обогащаться. В 1814 году игуменьей монастыря стала Магдалина, дворянка малороссийского происхождения, которая привнесла в монастырь искусство вышивания золотом и серебром, шелками и ткачеством, обучая этому монахинь. Монастырь открыл школу златошвейного мастерства, которая затем выросла в предприятие по изготовлению церковной утвари. Монастырь был причислен к ставропигиальным. Архитектурный ансамбль монастыря начал складываться с начала XIX века. В период с 1817 по 1821 годы была построена каменная трёхпрестольная церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделами Святой Екатерины и Митрополита Алексия. В 1838 году началось строительство теплой Всесвятской церкви. В 1825 году монастырю было подарено 80 десятин земли в слободе Черная Поляна с часовней и колодцем, где находилась чудотворная икона Корсунской Богоматери. К 1832 году на этом месте была возведена каменная однопрестольная церковь базиликальной формы, в которой находился источник. Вода из источника через желоб наполняла неглубокий колодец за пределами храма и зарыбленный пруд. Монастырь был уничтожен примерно в 1950х.

Фото-момент: снос памятников в Москве Жертвами революции 1917 года стали сотни памятников архитектуры по всему городу. Только в Китай-городе было снесено около десяти древних храмов и несколько светских сооружений. До 1917 года в Москве было 846 храмов, а к 1980 годам их осталось лишь 353, причем действовало только 67. Был запрещен колокольный звон, так что колокола снимали и отправляли на переплавку.

Навсегда исчезли Страстной монастырь, Храм Владимирской иконы Божией Матери, церковь Ипатия Гангрского, церковь Николы Мокрого, Никольский собор и многие другие.

Дом, в котором побывал Наполеон По некоторым данным, Наполеон остановился в маленьком деревянном доме на Малой Дорогомиловской улице, 47, где в 1812 году был кабак.

Когда он получил информацию о том, что Москва покинута жителями, то отдал приказ занимать город. Но в темноте идти в Кремль не решился и предпочёл заночевать на окраине — Дорогомиловской заставе.

Дом был построен в конце XVIII века по проекту архитектора Трезини. Впрочем, и это не спасло дом от сноса в 2004 году. Небоскрёб Гинзбурга(Киев)

Построен в царствование Императора Николая II в 1910-1912 годах по проекту архитекторов Адольфа Минкуса и Фёдора Троупянского. Высота небоскрёба составляла 70 метров(12 этажей).

Жилые дома такой высоты, как небоскрёб Гинзбурга, в начале XX века существовали лишь в США, Германии, Аргентине и Канаде. В 1912 году был одним из самых высоких небоскрёбов Российской Империи. Дом использовался как гостиница для приезжих и для сдачи квартир в аренду; в те времена такие дома назывались доходными. В небоскрёбе насчитывалось 94 роскошных квартиры, крупнейшие из которых насчитывали 11 комнат. Всего комнат было около 500.

Взорван войсками НКВД 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов.

Церковь Преображения Господня в Бежице (ныне Бежицкий район Брянска). Храм был пятиглавым и крестообразным. Он был сделан из металла, или правильнее сказать - представлял собой каркас из рельсовой стали, облицованный внутри дубовыми досками, а снаружи - кирпичом. При храме существовала образцовая в уезде церковно-приходская школа, построенная в 1894 году. В 1897 и 1909 годы были устроены два придела. В 1915 году церковь посетил император Николай II. Храм был закрыт в 1929 году и осквернён: переоборудован под цирк и кинотеатр, а в 1933—1935 годах полностью разобрана. Церковь превосходила размерами городской собор Брянска. В 1937 году бывший настоятель храма священник Афанасий Преображенский и священник Симеон Красовский были расстреляны. Сегодня на месте церкви Преображения Господня пустырь. Такую красоту угробили...

До наших дней частично сохранилось лишь здание богадельни при храме.

Кинотеатр «Художественный» в Орехове-Зуеве (1930, 1936 годы, архитектор неизвестен)



В 1930 году в Орехово-Зуеве, который в то время был одним из центров текстильной промышленности РСФСР, открылась фабрика-кухня. Ее архитектура была подчеркнуто современной — чего стоят окна-книжки второго этажа или полукруглый козырек над входом, служивший балконом для обеда под открытым небом. Предполагалось, что совместное питание сплотит фабричный коллектив, но в итоге объединила людей не фабрика-кухня, а то, что появилось в ее здании шесть лет спустя, — кинотеатр «Художественный». На первом этаже здания был устроен малый, а на втором — большой кинозалы. В них показывали новинки звукового кино — «Дубровский», «Семеро смелых», «Мы из Кронштадта». Эффектные окна-книжки освещали фойе, где перед началом киносеанса нередко играла живая музыка и устраивались танцы. В том же 1936 году сюда с гастролями приезжал московский джазовый ансамбль, а во время войны выступал духовой оркестр.

Свой конструктивистский фасад здание сохраняло и в позднесоветское время. Разве что в 1960-е на балконе появились крыша и остекление, не нарушившие, однако, изначальной композиции. К сожалению, в 1978 году здание кинотеатра погибло в пожаре. Сегодня на его месте стоит торговый центр «Никольский», в котором нет ни кинотеатра, ни кафе.

В центре Москвы сносят усадьбу XVIII века — там хотят построить новый корпус частной школы «Бнот Менахем»

На месте Демидовских имений возведут корпус, рассчитанный на 150 учениц... еврейской школы Флигель усадьбы Демидова древнее, чем главный дом, и был построен после 1756 года. Источник: Архнадзор