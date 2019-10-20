Мария Попова - реальный прототип Анки-пулеметчицы

Новости СМИ2 Родилась Мария Андреевна Головина в 1896 году в селе Вязов Гай, что в Самарской губернии. В 16 лет ее выдали замуж за Ивана Попова, так что она стала Марией Поповой. Только вот с мужем они прожили совсем недолго: Иван умер вскоре после свадьбы. Марии пришлось устроиться санитаркой в больницу. Затем началась гражданская война.

Пулеметчицей же Мария никогда не была. В дивизии она сначала служила по своему профилю — санитаркой. В работе проявляла смекалку и находчивость, применив однажды эффект плацебо: cама Маша рассказывала о таком случае в своей практике.

В разгромленной аптеке маленького городка, куда вошли чапаевцы, стояли два мешка с содой. Санитарка Попова погрузила их на тачанку и привезла в дивизию. Нарезала полосками бумагу, насыпала порошка, свернула и надписала: «от головы», «от живота» и раздавала бойцам. Некоторым помогало.

После этого популярность санитарки Марии Поповой затмила авторитет главврача дивизии, который таких «чудодейственных» лекарств не давал. Солдаты-чапаевцы жаловались на врача комдиву, мол, плохо лечит. А Машка Попова — вот это дело.

Однако все же был один случай, когда санитарке пришлось стрелять из пулемета.

Во время одного из боев Мария, как обычно, принесла пулеметные ленты расчету «максима». Пулемет безнадежно молчал — прямым попаданием вражеского снаряда второй номер был убит, а пулеметчик тяжело ранен. Придя в сознание, красноармеец приказал Марии:

— Ложись рядом и нажимай на эту кнопку, а я здоровой рукой пулемет водить буду.

— Ты что, с ума сошел? Я боюсь, - отказывалась Мария, пытаясь уйти.

Выстрелив из нагана, пулеметчик предупредил девушку:

— Следующая пуля — тебе.

Делать было нечего, пришлось подчиниться. Мария легла, зажмурилась и стала поливать белогвардейцев огнем. Так Мария Попова на время стала пулеметчицей.

Именно этот бой с участием Марии Поповой был использован при создании сценария фильма «Чапаев». Режиссеры Васильевы (на самом деле, как известно, они не братья, а однофамильцы) обратились к бывшим бойцам Чапаевской дивизии с просьбой прислать воспоминания о каких-то интересных боевых эпизодах, случившихся во время службы «у Чапая».

Прислала свои воспоминания и Мария Попова. И оказалось, что это то, чего режиссерам так не хватало — образ простой русской женщины, сражающейся за власть Советов. Спешно в сценарий фильма была введена Анка-пулеметчица (в повести Фурманова, по которой снят фильм, такого персонажа нет вовсе).

Имя Анка было присвоено новому персонажу в честь Анны Стешенко, вдовы Фурманова и консультанта фильма. Из-за этого иногда можно встретить утверждения, что именно Анна Стешенко послужила прообразом Анки-пулеметчицы. Это неверно. От вдовы писателя взяли только имя персонажа, а всю «фактуру» позаимствовали из воспоминаний Марии Поповой.

Так, эпизод со стрельбой из пулемета, рассказанный Марией Поповой, был творчески обработан и вошел в фильм в знаменитой сцене психической атаки каппелевцев.

Мария Попова не была такой простушкой, как ее кинематографическое воплощение.

После окончания Гражданской войны Мария Попова училась в МГУ на факультете советского права, а в 1931 году ее командировали в Берлин, назначив референтом юридического отдела торгового представительства. С мая 1936 года по май 1937 года она находилась в командировке в Стокгольме, где упорно овладевала шведским языком. С послом СССР в Швеции Александрой Коллонтай у Марии сложились почти дружеские отношения.

В мае 1937 года Поповой сообщили, что ее командировка в Стокгольм закончилась. С тяжелым сердцем Мария Андреевна вернулась в Москву — времена были сложные.

Во время хрущевской оттепели Мария Попова неожиданно подверглась атаке. В 1959 году Попову вызвали в ЦК партии. Выяснилось, что несколько старых чапаевцев написали в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС письмо, в котором сообщали, что Мария Попова на самом деле — дочь кулаков, которая сначала воевала она на стороне белых. А когда перевес стали брать красные, пришла в Чапаевскую дивизию. Главное, в чем обвиняли Попову: «Она недостойна считаться прообразом Анки-пулеметчицы». Непонятно, чем был вызван этот недостойный пасквиль. То ли обычной завистью, то ли какими-то личными счетами. Над головой Марии сгустились тучи.

Чапаевская санитарка не испугалась. Во всех инстанциях она рассказывала, что никогда не была прототипом Анки-пулеметчицы, что это образ собирательный. Мария Андреевна перечисляла имена своих боевых подруг, которые были достойны не меньшей славы. И вообще тот факт, что из всех воспоминаний женщин-бойцов Чапаевской дивизии братья Васильевы выбрали ее рассказ и на основе него создали образ Анки — это не ее вина, тем более что выбор этот был одобрен Сталиным. С них тогда и спрашивайте — как бы намекала остроумная женщина.

Затем подоспели результаты партийной проверки, предпринятой после получения доноса. В представленной в ЦК справке значилось:

«Попова Мария Андреевна, уроженка села Вязов Гай Самарской губернии. В девичестве - Головина. Отец Поповой, крестьянин-бедняк Андрей Романович Головин, умер, когда его дочери Марии Поповой исполнилось 4 года. Мать Марии Поповой умерла, когда девочке было 8 лет. С этого возраста Мария Андреевна батрачила на зажиточных односельчан. В 1917 году вступила в Красную гвардию, участвовала в боях на Дутовском фронте. В составе Чапаевской дивизии с июня 1918 года. Служила в кавалерийской разведке и одновременно выполняла обязанности лекарского помощника. Была ранена, контужена. Награждена орденом Боевого Красного Знамени».

Честное имя Марии Поповой было полностью восстановлено.

Умерла Мария Андреевна зимой 1981 года. Похоронили её в Москве на Кунцевском кладбище.