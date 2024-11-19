Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.100

Сначала три работы, которые сделаны в стиле работ художника Вадима Окладникова, но кто это сделал я не знаю.

Игорь Юрьевич Бережной

«Никто, кроме нас!»

Бережной Игорь Юрьевич родился 1 августа 1997 года в селе Правокумское Советского района Ставропольского края. Его родители были работниками колхоза «Правокумский».

Игорь был младшим ребёнком в семье, рос добрым, весёлым и общительным мальчиком. Всегда был в кругу друзей, очень легко общался со сверстниками. Всегда был готов помочь своим товарищам.

С 6-го класса Игорь проходил обучение в СВУ. В 2015 году с хорошими результатами окончил СВУ. В период обучения в СВУ он, как и все суворовцы, рос на примерах военных Героев, был постоянным участником парадов в честь Дня Победы, воспитывался в духе истинного патриотизма. После окончания СВУ он поступил в РВВДКУ. Его решение было стать офицером ВДВ и посвятить свою жизнь службе Родине. В период обучения в РВВДКУ был одним из лучших на курсе. Выпуск 2020 года был 9 мая. Именно в этот день ему было присвоено звание «лейтенант».

Сбылась его мечта, он стал офицером!!! После окончания училища был распределён в Республику Бурятия г. Улан-Удэ, назначен командиром 1-го десантно-штурмового взвода 6-й десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Служба ему очень нравилась, он был в армии на своём месте.

С первого же дня СВО Игорь Юрьевич принимал участие в боевых действиях. Заходили первыми на Херсон. Это был десант на вертолётах, летели сначала над Черным морем, потом – над Днепром, высадились на мосты, взяли их под контроль. Следующие задачи, выполненные бригадой – взятие под контроль аэродрома Чернобаевка, затем – города Херсон. Бригада дошла до Николаевской области. В ходе дальнейших боевых действий под Николаевым Игорь 7 марта 2022 года получил ранение и 8 марта был направлен на лечение в госпиталь г. Севастополя. В Улан-Удэ, он вышел на службу, почти сразу же ему предложили отправиться в двухнедельный отпуск, он поехал домой.

Отпуск совпал с празднованием Дня Победы, Игорь побывал в родном селе, посетил все мероприятия: митинг, прошёл в составе Бессмертного полка с портретами дедов-участников После Бессмертного полка и митинга пришли на концерт. В программе был просмотр видеоролика о воинах, участвующих в спецоперации. Все присутствующие смотрели его стоя. А потом ведущая сказала о том, что среди зрителей есть земляк, который после полученного ранения и реабилитации приехал на побывку. Зал взорвался аплодисментами, все встали, кто-то поклонился. Игорь был крайне смущён такой встречей. Тогда ещё никто не знал, что за проявленные смелость и мужество при выполнении поставленных задач он был представлен к награде – медали «За отвагу».

11 мая 2022 года Игорю присвоено воинское звание «старший лейтенант».

После отпуска у него была возможность остаться в месте постоянного дислоцирования бригады, но Игорь принял решение снова вернуться на Украину, стать в строй со своими бойцами. Он говорил: «Там же мои ребята, я не могу не поехать». И решение отбыть на СВО было принято, Игорь говорил, что нужно ехать, офицеров почти не осталось.

12 сентября 2022 года шла большая передислокация наших войск и подразделению 11 обшбр, где служил Игорь, удалось остановить прорыв, который проходил с трех направлений одновременно в Херсонской области вблизи населённого пункта Веремеевка. В результате атаки мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками и другими бронированными машинами, в окружение попал отряд наших бойцов, десантники 11 одшбр пришли им на помощь. 13 наших парней уничтожили до 60 человек пехоты, 2 танка и другую бронированную технику врага. В ходе боя гвардии старший лейтенант Бережной Игорь Юрьевич получил тяжёлые ранения, но не покинул поле боя, продолжая руководить действиями своих подчинённых. В результате решительных действий десантников атака была отражена, продвижение противника на рубеже остановлено, а, самое главное, были спасены жизни тех бойцов, которые попали в окружение.

От полученных в бою ранений гвардии старший лейтенант Бережной Игорь Юрьевич скончался. Он выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Мира. Показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Мы навсегда сохраним вечную память о Герое, который пожертвовал жизнью за Отечество и наше право жить под мирным небом, Награжден орденом Мужества посмертно.

Библиотека № 8 села Правокумского

https://ok.ru/profile/593338019608/statuses/157256551702552

Бережной Игорь Юрьевич, 1997 г. р, с. Правокумское Погиб наш земляк Бережной Игорь Юрьевич. Он родился 1 августа 1997 года в с.Правокумском. Рано потерял родителей и остался сиротой. Опекуном Игоря назначили родную тётю И.А.Пугаеву.

В 2010 году Игорь поступил в Екатеринбургское суворовское училище, в котором был одним из лучших курсантов на курсе. После его окончания поступил в Рязанское высшее военно-десантное училище. После его окончания был направлен на службу офицером в одну из воинских частей города Улан-Удэ, откуда и был направлен для участия в спецоперации на Украину в 11-ую гвардейскую воздушно-десантную штурмовую бригаду Вооружённых Сил Российской Федерации.

https://vk.com/wall-2178627_212931

Карточка на портале "Бессмертный полк России": https://www.polkrf.ru/veterans/bereznoi-igor-yurevic-734936

АИФ Ставрополь: https://stav.aif.ru/society/army/urozhenec_stavropolya_sirot...

newstracker: https://mt.newstracker.ru/blog/43881654323/Sirota-iz-Stavrop...

АИФ Северный Кавказ: https://dzen.ru/a/YyMMS4zDbmbNtysN

ПАМЯТИ РУССКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ: https://vk.com/wall-210977916_48122

Владимир Игоревич Головин

Головин Владимир Игоревич родился 12 сентября 1998 года в Почепском районе Брянской области.

В 2004 году пошел в первый класс Котляковской общеобразовательной школы, а в 2011 году перешел в 8-ой класс Бакланской школы.

В 2013 году после окончания школы Владимир выучился на механика и вскоре был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Служил в Таманской ракетной дивизии отряда «Светлый».

По истечении срока службы вернулся на родину. Работал в агропромышленном холдинге «Мираторг». К любой работе относился добросовестно и ответственно. Владимир был добрым, отзывчивым, дисциплинированным человеком и хорошим другом, всегда готовым прийти на помощь.

Осенью 2022 года Владимир Головин был мобилизован для участия в специальной военной операции на территории Украины и направлен на боевые позиции в Луганскую Народную Республику.

30 апреля 2023 года в одном из боев Владимир погиб, исполнив до конца воинский долг перед Отечеством.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, стойкость, самоотверженность и отвагу Головин Владимир Игоревич награжден орденом Мужества посмертно.

https://libryansk.ru/golovin-vladimir-igorevich/

Бессмертные-Герои Сво:

Головин Владимир Игоревич (12.09.1998 г. - 30.04.2023 г.) родился в селе Котляково Почепского района Брянской области. Пошёл в школу в 2004 году. После окончания школы в 2013 году поступил учиться на механика. Получив диплом, Владимир был призван в ряды вооружённых сил Российской Федерации. Служил в Таманской ракетной дивизии отряда ''Светлый''.

В 2019 году уволился в запас и устроился в компанию ''Мираторг''. Был очень отзывчивым и добросовестным сотрудником.

Осенью 2022 года был мобилизован на СВО. Служил снайпером- мотористом (в звании рядового) инженерно-сапёрного взвода инженерно- сапёрной роты воинской части 12721.

Погиб 30 апреля 2023 года на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Указом Президента РФ за верность военной присяге, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Головин Владимир Игоревич награждён орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall865411106_266?to=L3dhbGw4NjU0MTExMDZfMjY2...



Каданцев Олег Андреевич

Гвардии сержант.

Родился 16 января 1997 года в п. Володарского Луганской области. Потомственный шахтёр, которому не пришлось работать в шахте.

Военнослужащий народной милиции ЛНР, а потом штурмовик мотострелковой дивизии ВС РФ.

Его девизом по жизни были слова: "Никогда не сдаваться!"

Олег Андреевич родился в большой дружной русской семье, которая жила и трудилась в Луганской области со времён СССР.

В начальной школе учился хорошо, увлекался спортом.

Олег Андреевич с друзьями гонял на велосипедах по родному поселку Володарского, часто играл в футбол, ездил болельщиком на футбольные матчи в Луганск.

С 2007 года преподавание в школах на этой территории велось только на национальном языке.

Олег Андреевич воспитывался в русской семье, ему сложно было говорить и писать по-украински.

Но мальчик старался учиться, чтобы не расстраивать родителей.

По семейным обстоятельствам, чтобы быть поближе к бабушке, семья Каданцевых переехала в посёлок Должик.

Олег Андреевич пошёл в 7 класс поселковой школы № 4.

На новом месте быстро нашёл друзей.

К этому времени новым увлечением Олега стал мотоцикл.

Он не только лихо его водил, но и чинил мотоциклы знакомым, учился на автослесаря.

В 2012 году Олег Андреевич закончил 9 класс и по стопам родителей пошёл в шахтёры – поступил учиться на горнорабочего в училище № 73 города Свердловска в Луганской области. Отучился три года, получил диплом, но в шахту так ни разу и не спустился.

Они все закрылись, начались боевые действия.

Ситуация на Украине всё больше обострялась, многие люди бросали свои дома и бежали от бомбёжек и обстрелов в Россию.

Семья Каданцевых вынуждено разделилась. Первыми, в феврале 2015 года, уехали в Россию мама Ирина Петровна с младшей дочерью Татьяной.

Доехали до Ростова, поезд прибыл в час ночи. Оттуда беженцев из Украины распределяли в разные города.

Им на выбор сказали: Ижевск, Иркутск, Новосибирск. Ижевск – ближе, меньше времени в пути, его и выбрали.

Отец, Андрей Александрович, с Олегом остались в Довжике.

Перебивались временными заработками, ждали, пока Олегу оформят паспорт ЛНР.

Это случилось только в 2016 году, тогда семья воссоединилась в Ижевске.

Андрей Александрович быстро нашел достойную работу на Механическом заводе, отличные руки везде нужны.

Олегу Андреевичу в Ижевске тоже понравилось, друзья появились.

Он устроился разнорабочим, потом охранником на "Ижпластмебель".

Но в городке Свердловске (ЛНР), осталась его беременная гражданская жена.

Олег Андреевич вернулся в Луганскую Народную Республику.

Полгода проходил срочную службу в армии ЛНР. Затем работал грузчиком на базаре, охранником. Одним из самых радостных событий в его жизни стало рождение сына Егора.

В августе 2022 года он был мобилизован для участия в специальной военной операции.

Перед отправкой в зону боевых действий он вместе с другими бойцами две недели проходил переподготовку.

Их отправили охранять блокпост, а через месяц определили в мотострелковую бригаду Народной милиции ЛНР.

В составе штурмовой группы Олег Андреевич участвовал в "зачистке" города Брянка.

Конечно, приходилось нелегко.

В этом направлении постоянно шли ожесточённые бои.

31 декабря 2022 года весь 2-й гвардейский Луганско - Северодонецкий армейский корпус вошёл в состав Вооружённых сил Российской Федерации.

Олегу Андреевичу было присвоено звание сержант.

Его подразделение зачищало территорию поселка Белогоровка у города Лисичанска.

Последний звонок от него родителям был 1 января – Олег поздравлял родных с Новым годом.

12 января сержант Каданцев вместе с боевыми товарищами попал под обстрел и получил тяжёлое ранение.

Несмотря на это, он пытался помочь двум раненым бойцам выбраться с поля боя.

Однако противник накрыл их сильным огнём.

Кто-то из ребят вытащил Олега Андреевича с передовой, но прицельный выстрел оборвал его жизнь.

Родители вынуждены были похоронить сына на месте боёв.

Но надеются со временем перевезти его прах в Ижевск и вернуть в семью внука.

Егорка растёт, ему уже пять.

А папе его навечно 25 лет. Олег Андреевич Каданцев отдал жизнь за мирное детство своего сына и будущее России.

Любим, целуем, обнимаю крепко, гордимся . Олежка, ангелочек, ты навсегда в моём сердце, сыночек.

Указом Президента Российской Федерации.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Награждён Орденом Мужества.

Посмертно.

Вечная память Герою... https://vk.com/wall-214486361_90325

Каданцев Олег Андреевич родился 16 января 1997 года в большой и дружной шахтёрской семье, которая жила и трудилась в Луганской области со времён СССР.

Бабушки и дедушки с обеих сторон души не чаяли в Олеге. Он был умным, весёлым, трудолюбивым и в меру своих сил всегда помогал старшим по хозяйству. Его детство прошло в посёлке Володарского, который входит в состав города Свердловск. Когда в 2003 году Олег пошёл в 1 класс, в семье родилась младшая дочь Татьяна. Олег помогал нянчить сестрёнку, стал её верным другом и защитником.

Олег с детства увлекался спортом, часто играл с друзьями в футбол и «войнушку», гонял на велосипеде по родному посёлку. В начальной школе у Олега были хорошие оценки по всем предметам, потом успеваемость снизилась. Во многом это было связано с тем, что с 2007 года преподавание в школах на этой территории велось только на украинском языке. Но поскольку Олег воспитывался в русской семье, то ему сложно было говорить и думать по-украински.

Когда Олег пошёл в 7 класс, семья Каданцевых переехала в посёлок Должик. В 2012 году Олег окончил 9 класс средней школы №4 и по стопам родителей пошёл в шахтёры — поступил учиться на горнорабочего в ГБОУ СПО ЛНР «Свердловский колледж» Луганской области. После трёх лет обучения он получил диплом, но в шахту так ни разу и не спустился, поскольку они все закрылись из-за боевых действий на Украине, которые начались в 2014 году. Тогда местные жители из-за постоянных обстрелов были вынуждены прятаться в подвалах, чтобы остаться в живых.

Ситуация на Украине всё больше обострялась, и многие люди бросали свои дома и бежали от бомбёжек и обстрелов в Россию. В их числе была и семья Каданцевых. Зимой 2015 года уехала мама Олега — Ирина Петровна и его сестра Татьяна. Они доехали до Ростова, где беженцев из Украины распределяли в разные города. Каданцевы выбрали Ижевск, который был расположен ближе остальных. Но, приехав в Удмуртию, они сначала временно жили в Воткинске, потом в посёлке Шаберды, а позже обосновались в посёлке Первомайский, где им выделили места в общежитии. В марте в Ижевск приехал отец Андрей Александрович, он быстро нашёл достойную работу на Ижевском механическом заводе. Через год, получив паспорт, в Ижевск приехал и Олег.

«Олег быстро освоился на новом месте, у него появились новые друзья, а главное — он нашёл работу в компании «Ижпластмебель», — вспоминает мама Ирина Петровна. — Удмуртия стала для нас вторым домом. Олегу очень нравилась удмуртская природа: он любил гулять по лесу, ловить рыбу в местном пруду, любоваться закатами».

Через два года Олег вернулся в Луганскую Народную Республику. Полгода проходил срочную службу в армии ЛНР. Затем стал жить со своей семьёй в Свердловске (ЛНР), работал грузчиком на базаре, охранником. Одним из самых радостных событий в его жизни стало рождение сына Егора.

В августе 2022 года Олег был мобилизован для участия в специальной военной операции. Перед отправкой в зону боевых действий он вместе с другими бойцами две недели проходил переподготовку, потом его отправили охранять блокпост, а через месяц определили в мотострелковую бригаду Народной милиции ЛНР. В составе штурмовой группы Олег участвовал в «зачистке» города Брянска ЛНР. Конечно, приходилось нелегко. В этом направлении постоянно шли ожесточённые бои. Были проблемы с доставкой продуктов, поэтому ребята делили банку тушёнки и бутылку воды 1,5 литра на трёх человек. В январе 2023 года Олег Каданцев был зачислен в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Ему было присвоено звание «сержант». Вместе со своими боевыми товарищами он зачищал территорию посёлка Белогоровка и города Лисичанска. С каждым днём обстановка накалялась. «Олега вместе с другими бойцами просто бросили в чистом поле, где негде было спрятаться: ни окопов, ни деревьев. Ребята сами выкопали себе блиндажи, обустроили нехитрый быт. Когда начался ожесточённый бой, сын позвонил мне и сказал:

«Молись, мама, тут очень тяжело сейчас». Я его утешала как могла, молилась за сына, чтобы Бог его оберегал» — вспоминает Ирина Петровна.

Последний раз они виделись в конце декабря 2022 года, когда он приезжал на три дня в отпуск. А последний звонок от него был 1 января 2023 года, поздравлял всех родных с Новым годом. 12 января 2023 года в посёлке Белогоровка Олег вместе с боевыми товарищами попал под обстрел и получил тяжёлое ранение. Несмотря на это, он пытался помочь двум раненым бойцам выбраться с поля боя. Однако противник накрыл их сильным огнём. Кто-то из ребят вытащил Олега с передовой, но прицельный выстрел оборвал его жизнь.

«Мой сын — настоящий герой. И я горжусь им. Он всегда шёл вперёд и каждое дело старался доводить до конца. Его девизом по жизни были известные слова: «Никогда не сдаваться!» Он погиб совсем молодым — ему было всего 25 лет. Он отдал свою жизнь за будущее России, за то, чтобы у его сына Егора было счастливое будущее», — вспоминает Ирина Петровна.

Родители были вынуждены похоронить сына на малой родине. Но надеются со временем перевезти его прах в Ижевск, чтобы почаще навещать могилу. А ещё они очень ждут в гости маленького Егорку и верят, что он вырастет таким же сильным и отважным, как его отец. ЛУГАНСКИЙ, УДМУРТСКИЙ, РОССИЙСКИЙ ГЕРОЙ (памяти сержанта Олега Каданцева)

«Серёга, Андрюха! Ложитесь, ребята!»

Он даже во сне оставался солдатом.

В войну в своём детстве играют мальчишки,

О ней смотрят фильмы, читают те книжки,

В которых о подвигах дедов писали.

Теперь же героями многие стали.

Каданцев Олег — наш герой СВО,

Расскажем сегодня о жизни его.

Счастливое детство, зимой баррикады,

Снежки и катанью с горы очень рады.

А летом по лужам за радугой вслед,

Ей слали луганских мальчишек привет.

В семье все шахтёры, работа такая,

И мальчик уже понимал, подрастая,

Что тоже работать на шахту пойдёт,

Однако судьба коррективы внесёт.

В мазуте, мопед починить так старался,

И с прочею техникой он разбирался.

Его увлеченья нужны лишь ему,

А чёрные тучи идут на страну.

Случился майдан, всё вокруг поменялось,

От общих надежд ничего не осталось.

И Крым отделился, и первый прилёт

В Донецке, Луганске страдает народ.

И в погребе очень подолгу сидели,

Что есть под рукой, то и пили, и ели.

Танюшку, сестричку, Олег утешал,

И жизни спасал им холодный подвал.

В Ижевск перебрались сестричка и мама,

Семья разделилась, сердечная драма.

Но сделали паспорт Олегу потом,

Приехал с отцом посмотреть новый дом.

В России спокойно, в Ижевске красиво,

Все живы, конечно, был парень счастливым.

Работал, женился, сынишку родил,

Воспитывал, нянчил, игрушки дарил.

Но кончилось всё — получил он повестку,

И жизнь изменилась внезапно и резко.

Когда попадаешь в нешуточный бой,

А он что угодно мог сделать с тобой.

Нечасто Олегу звонить удавалось,

Конечно, для близких была это радость.

Но страшные вещи боец говорил,

Как с поля убитых не раз выносил.

Что там мясорубка, кровавая жижа,

Что сам не поймёт, как сегодня он выжил.

И снова у матери сердце болит,

Когда о войне её сын говорит.

Олег ранен в ногу, не вышел из боя,

Оказывал помощь, тянул за собою,

И биться продолжило много сердец,

Так отпуск себе заработал боец.

Сыночек Егорка так рад был безмерно,

Не видели раньше счастливей, наверно.

Машинку крутую отец подарил,

Конечно, ведь сына он очень любил.

И всех своих близких, и всех своих самых,

И крепко обнял он любимую маму.

Но счастья исчерпан тогда был запас,

В последний Олега увидели раз…

Жестокие будут бои продолжаться,

За мир будут наши ребята сражаться.

Такие сраженья без жертв не бывают,

И вот улетают они, улетают.

Всего 25-ть в день последний сраженья,

И он не отметит уже дня рожденья.

Четыре денёчка всего не дожил,

Красивый и смелый, там жизнь положил.

Он маме всё снится живым и здоровым,

И как бы хотелось обнять его снова.

И сыном она, безусловно, горда.

Но, Боже, зачем же такая цена!

Боролся с фашизмом и сделал, что должно.

Читать про Олега без слёз невозможно.

Луганский, удмуртский, российский герой,

Мы также, как мама, гордимся тобой!

Елена Ивченко © 17.03.2024 года

Портал "Вечная память героям: https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/kadanczev-oleg-an...

Книга памяти погибших на Донбассе: https://ok.ru/group/70000001911002/topic/157034554047962

Известия ЛНР/ДНР, Луганск/Донецк: https://t.me/obstanovkalnr/56710

Эти три работы, представленные ниже, созданы Вадимом Окладниковым, но не было описаний Героев

Крылов Сергей

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Крылов Сергей Викторович-заместитель командира 3-го парашютно-десантного батальона, гвардии майор.

Родился 26.12.1979 года в Казахстане, в семье военнослужащего.

После окончания средней школы №3 города Тейково, в 1997 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

В 2002 году окончил училище лейтенантом.

После окончания училища был распределён в 331-й гвардейский парашютно-десантный полк на должность командира взвода десантно обеспечения парашютно-десантного батальона.

В 2004 году назначен на должность заместителя командира 969-й отдельной роты десантного обеспечения.

В 2008 году назначен на должность командира роты десантного обеспечения 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка.

В 2014 году принимал участие в присоединении Крыма к Российской Федерации.

В 2018 году назначен на должность заместитель командира парашютно-десантного батальона по работе с личным составом 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка.

В 2019 году назначен на должность заместителя командира 215-го отдельного разведывательного батальона по военно-политической работе.

В 2021 году назначен на должность заместителя командира 3-го парашютно-десантного батальона по военно-политической работе 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.

В январе 2022 года в составе миротворческих сил ОДКБ принимал участие в миротворческой миссии в республике Казахстан.

С 24 февраля 2022 года в должности заместителя командира 3-го парашютно-десантного батальона по военно-политической работе 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии участвовал в специальной военной операции на Украине.

Погиб при выполнении боевой задачи 13.03.2022 года. Во время исполнения воинского долга проявили высочайшие мужество и героизм

Похоронен в городе Иваново, на кладбище Балино. Мемориальная доска и Парта Героя в его родной школе.

Книга Памяти Ивановской области

https://37kp.ru/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%81%...

Замполит десантного батальона не расставался с гитарой

13 апреля 2022 08:06 Сергей Крылов (в центре) в кругу сослуживцев создавал творческую атмосферу. - Павел РАЗУВАЕВ

Гвардии майор Сергей Крылов из 98-­й дивизии ВДВ прославился на всю страну, прочитав наизусть на построении войск ОДКБ перед их выводом из Казахстана в конце января стихи древнего персидского поэта Омара Хайяма с пожеланиями мира и благополучия.

А уже в феврале, участвуя в специальной военной операции на Украине, повел колонну своего подразделения. Геройски погиб в бою 13 марта. Он награжден орденом Мужества, который передан семье офицера, живущей в Иванове.

Сергей Брилёв восхитился эрудицией тезки

Рассматривая фото из личного дела замкомандира батальона 331-го полка Крылова (такие ежедневно появляются в сообщениях Минобороны о подвигах наших воинов), понял, что я уже видел этого офицера – на экране телевизора. Это тот самый десантник 98-й дивизии, который читал стихи Омара Хайяма на построении перед выводом войск из Казахстана и прославился на всю страну.

Майор, желая счастья казахскому народу, процитировал восточного поэта XI века Омара Хайяма, при этом назвав его полным именем из восьми слов! Сюжет об ивановце вышел в эфир в программе Сергея Брилёва "Вести в субботу" на телеканале "Россия".

"Откуда вы знаете этого восточного поэта?" – спросил известный журналист. Сергей Крылов ответил:

"Я офицер в третьем поколении. Дед и отец у меня проходили службу в Казахстане. Мы жили там с 1979 по 1989 год. Очень много сказок казахских читал, мне очень нравились их герои..."

Тогда же, в детстве, познакомился и с творчеством великого Омара Хайама. Его рубаи – бесценный кладезь мудрости, говорил майор-десантник. Иногда, как замполит, некоторые четверостишия он цитировал солдатам. Вот самое известное:

"Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало".

Отечественную классику Сергей Крылов тоже любил с детства. Толстой, Достоевский, Пастернак... Любимые поэты – Есенин, Симонов и… Асадов.

"Он очень уставал на службе. Когда приходил домой, часто не до печатных книг было – слушал звуковые, – вспоминает вдова Ольга, которая старается держаться после похорон, живет детьми и светлыми воспоминаниями о муже.

– А вообще-то Серый, так я его звала, был очень веселый человек. На гитаре играл солдатам и друзьям. Не только интеллектуальные бардовские песни".

Ольга включила запись в телефоне, и мы прямо на кухоньке слушали:

"Распустила волосы, и не слышно голоса. Потому что заняты губы у тебя".

Вел концерты, был тамадой на свадьбах

Родился Сергей в Туле, жил в Казахстане, но вырос в Тейкове, куда перевели отца-ракетчика, этот город считал второй родиной. Здесь окончил школу № 3 в Красных Сосенках. Почти все друзья из военного городка стали офицерами. Часто собирались вместе, пели под гитару Сергея.

"Мы поженились в 2005 году, – вспоминает Ольга.

– Расписались в Иванове, где служил Серёжа. Свадьбу же гуляли в Тейкове. А познакомились в моем родном Иванове, в парке, куда я, студентка медакадемии, пришла с подругой. Он хохмил, шутил, читал стихи. Так и покорил. Поначалу, правда, даже показался несерьезным. Но это не так. Он очень ответственно относился к службе, к семье – нежно, очень любил меня, сыновей – Диму, которому сегодня 16, Ваню – ему 9 лет".

Был очень артистичен. Говорил, что если бы не военная стезя, мог пойти в театральный вуз. Он и в кругу сослуживцев создавал творческую атмосферу. В 331-м костромском полку Сергей вел почти все концерты и был тамадой, побывал не на одной свадьбе однополчан. Считал, что через песню народ сплотится, станет дружнее. Постоянно устраивал среди солдат творческие конкурсы, вечера…

Что касается боевого опыта, то армии он отдал четверть века. Окончил знаменитое Рязанское училище ВДВ. Служил в Костроме, потом перевелся ближе к Тейкову, в Иваново, и снова – Кострома. За плечами майора Крылова свыше двухсот парашютных прыжков – больше всех во вверенном ему третьем батальоне. И не одна миротворческая миссия. Последняя, в Казахстане, запомнилась сильнее всего, говорил он.

Мечтал учить детей физкультуре

Мама Валентина Николаевна вырастила сына Александра, тоже военного, и двойняшек – Сергея и Елену.

"Сережа с детства мечтал стать офицером по примеру отца, Виктора, – рассказывает она корреспонденту "ИГ".

– Учился хорошо. Нажимал на математику и физику. На похоронах в Иванове была его классная руководитель Светлана Валерьевна Логунова, учитель математики Ольга Анатольевна Куксова. Но он не пошел в ракетчики, мечтал о Рязанском училище. И у него получилось – при конкурсе 15 человек на место".

"Познакомились мы с ним курсантами в госпитале, – делится с "ИГ" друг Константин Гречухин, который был свидетелем на свадьбе Крыловых.

– Сразу подружились. А тут еще распределились в 98-ю дивизию. Какое-то время снимали вместе квартиру. Сергей всегда был сосредоточен на главном – на службе. Очень любил свою малую родину – Тейково, Иваново. Не говоря уж о России". Свадебное фото Сергея и Ольги. Свидетель – Константин Гречухин, бывший офицер, ныне бизнесмен.

Когда однажды Константин спросил Сергея, что он будет делать, выйдя на пенсию, тот ответил:

"Хочу поступить в педуниверситет и стать учителем физкультуры".

И ведь поступил, заочно учился в Шуе.

"Мечты мечтами, но главной целью его жизни стала служба в Воздушно-десантных войсках, – говорит Константин. – При этом Сергей очень ценил каждое мгновение, которое после службы проводил дома".

Ольга вспоминает, как загорелся "Серый", когда не так давно купили огород с домиком в черте Иванова. Начал строить баньку…

С парашютом прыгал еще в школе

"Мой брат был очень веселым, с яркой энергетикой, про таких говорят – душа компании, – вспоминает сестра Елена.

– С детства проявлял и развивал природный талант к литературному и музыкальному искусствам, много читал, самостоятельно научился игре на гитаре, причем изначально – на семиструнной, которую ему бабушка и дедушка купили в Днепропетровске у своей соседки, когда мы приехали к ним на летние каникулы. Но военная тема пересилила. Он с детства мечтал стать защитником, сначала моряком (как подшучивала над ним любимая бабушка: "Моряк – попа в ракушках), со временем стал думать о ВДВ".

В военном городке при вертолетной части организовали парашютную секцию, в которую Сергей Крылов записался в 10-м классе. Совершив несколько прыжков, он уже не сомневался, что хочет стать десантником. Стал усиленно подтягивать алгебру и геометрию, предметы, которые он не очень любил из-за гуманитарного склада ума.

"Блестяще сдал вступительный экзамен по физподготовке, так как с детства занимался спортом, особенно любил спортивную гимнастику. Сергей до последнего момента мог сделать солнышко на турнике и двойное сальто в воздухе с разбега".

…Старший сын Дима учится в школе № 61. Говорит, что будет поступать в ИГЭУ:

"Хотя папа настаивал на военном учебном заведении, но в энергоуниверситете есть военно-учебный центр, и я обещал ему там заниматься. Отец научил меня требовательности к себе и дисциплине. Он сам всегда тянулся к знаниям – даже арабский язык изучал. На Харинке зимой всей семьей катались на лыжах, весной ходили за березовым соком".

Поучаствовал в нашем разговоре и младший Ваня, вернувшийся с занятий в секции ушу. Получил ссадину на ноге, говорит, что не больно. Он мечтает стать офицером, как папа, которым гордится. Родину защищать. Учится на одни пятерки.

Старший сын Дмитрий помогает в воспитании брата Вани.

Растут в семье героя наследники. Его портреты – на стене. Орден Мужества – в красной коробочке. Мама Сергея во время нашей беседы плачет и плачет. Ольга держится молодцом. Понимает, что о муже должны знать, должны помнить его не только в семье. Главным смыслом жизни она теперь считает вырастить, поднять детей, сделать их достойными людьми. Пусть так и будет!

Павел Разуваев. Ивановская газета: https://ivgazeta.ru/article/2022/04/13/zampolit_desantnogo_b...

Ивановский некрополь: https://ivnecropol.ru/krylov-sergej-viktorovich/

Общественная организация "Боевое братство" об открытиии мемориальной доски на здании гимназии https://bbratstvo.com/2022/06/14/v-teykove-otkryli-memorialn...

timenote.info: https://timenote.info/ru/Sergej-Krilov-17.03.2022

Вести Кострома: https://gtrk-kostroma.ru/news/kostromskoy-desantnik-udivil-s...

Памяти российского офицера Сергея Крылова посвящается: ht tps://ru tube.ru/vi deo/ ed53267a629a6641b5adb9a 361c65d44/



Перекрёстов Вадим

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Во время проведения специальной военной операции погиб гвардии младший сержант Перекрёстов Вадим Александрович

Гвардии младший сержант героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине. За доблесть и отвагу, проявленные на поле боя, наш земляк представлен к государственной награде – Ордену Мужества (посмертно). У Вадима Александровича остались супруга и маленький сынишка, мама, сестра и двое братьев. Проводить в последний путь защитника Родины, который самоотверженно боролся против фашизма, пришли родные, близкие, одноклассники, одногруппники, друзья и сослуживцы.

- Вадим окончил нашу школу в 2010 году. Педагоги и одноклассники отзываются о нем как о спокойном, воспитанном, дисциплинированном ученике. Когда в школе проходят последние звонки, всем своим выпускникам мы всегда желаем доброго пути, с надеждой на то, что с ними все будет хорошо. К сожалению, путь Вадима оказался слишком коротким. Но это был путь настоящего гражданина, воина, победителя, героя. Мы искренне благодарим родителей и всю семью за воспитание такого сына, такого достойного человека. Школа будет помнить о Вадиме, об отваге и мужестве нашего выпускника. Историю его жизни и его подвига мы будем передавать из поколения в поколение, - сказала директор школы № 74 Ольга Стрельникова.

По окончании школы Вадим Перекрёстов учился в Тольяттинском колледже сервисных технологий и предпринимательств на повара. Как отметил директор колледжа Сергей Дятлов, после получения диплома он успел поработать по профессии, а затем пошел защищать свободу России и каждого из нас. Вадим Александрович навсегда останется в памяти педагогов и одногруппников, а на его героическом примере колледж будет учить и воспитывать нынешних и будущих студентов.

- Наш боевой товарищ всегда оставался верен воинскому долгу и шел вперёд, невзирая ни на страх, ни на потери. Его переполняли мужество и отвага. Вадим Александрович, как и другие участники специальной военной операции, не виноват в том, что у наших соседей с согласия их власти торжествует безнаказанность и беспредел, неуважение к России, православной вере и всему святому, что объединяло наши народы на протяжении всей истории. Помня о подвигах нашего народа в Великой Отечественной войне, он, как и его прадеды, встал на защиту Родины от фашизма и разнузданности. Вадим знал, что он выполняет важную государственное задачу, борется за будущее своего сына, своей семьи и своего Отечества. И его последователи, его боевые товарищи продолжают сегодня на передовой выполнять эту работу. Такая у нас профессия – Родину защищать, - обратился к присутствующим заместитель командира 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Андрей Новик.

Добавим, как отметил глава Тольятти Николай Ренц, семье и близким погибшего героя будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. ☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал: https://vk.com/wall-106160452_348878

Тольятти "Без формата": https://tolyatti.bezformata.com/listnews/svoey-semi-i-svoego...

Блокнот Самара: https://ok.ru/bloknot.samara/topic/154265988128861

Официальный тг-канал г. Тольятти: https://t.me/tlt_official/3459

Серафимов Максим

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Подвиг разведчика: Старлей Серафимов накрыл собой гранату в окружённом доме 7 января 2023 ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ / ЦАРЬГРАД ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ / ЦАРЬГРАД В детстве Максим Серафимов был худеньким мальчиком, который к окончанию школы сумел стать кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Он владел тремя языками, с блеском окончил Рязанское училище ВДВ и стал офицером ГРУ. В составе группы русских разведчиков старший лейтенант Серафимов принял бой в доме, окружённом со всех сторон нацистами. О жизни и подвиге героя читайте в материале Царьграда.

Он поступил как настоящий командир, ценой своей жизни спас подчинённых. Сюжет как из фильмов про Великую Отечественную войну. Враг предлагает сдаться, но наши отвечают огнём. Они знают, что попали в глубокое окружение и помощи не будет, но до последнего патрона удерживают оборону. Русские не сдаются, отступать не умеют.

Так написал после смерти Максима на своей странице в соцсети "ВКонтакте" первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов.

Коронный переворот

Максим Серафимов блестяще учился в школе, знал английский, французский и башкирский языки. Кстати, будучи командиром, он со своими подчинёнными регулярно писал диктанты, так как считал, что военный должен быть безупречен во всём.

В детстве Максим был щуплым мальчиком, поэтому его тренер по греко-римской борьбой Геннадий Сырцев даже предположить не мог, что это будущий победитель и герой.

Он всегда шёл к результату. Помню, на одном из турниров его поставили бороться с мальчиком старше на два года. Сначала проигрывал, я уже и не ждал результата. И тут Макс сконцентрировался, сделал свой коронный переворот и одержал победу, — рассказал "Царьграду" Евгений Сырцев.

Борьбой Максим занимался до 11 класса, став кандидатом в мастера спорта.

Исполнилась мечта

После окончания школы Максим Серафимов выдержал огромный конкурс и поступил в Рязанское училище ВДВ имени генерала армии Маргелова. Исполнилась его мечта. Но только он и его родители знали, сколько сил вложено в её осуществление.

Став кадровым офицером разведки спецназа ГРУ, Серафимов направился служить в Псков во 2-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду спецназначения. История бригады насчитывает более 70 лет. В 1985 году участвовала в военных мероприятиях "Приграничная зона "Завеса"", ещё известных, как "Караванная война", главной задачей которой была блокировка дорог, по которым шло снабжение моджахедов из Пакистана.

За выполнение боевых действий в Чечне четверо военнослужащих бригады получили звания Герой России. Спустя 20 лет Максим Серафимов стал пятым Героем. В этом году Владимир Путин присвоил бригаде звание гвардейской за мужество, проявленное личным составом.

Родители говорят, что их сын пошёл в армию не ради денег и льгот, а потому, что хотел стать настоящим воином.

Знал, что в бою жизнь и смерть — всё на грани. Он говорил, что сражается за своих родных, за будущее, — говорит Владимир Серафимов. ФОТО: БРАТСТВО ГЕРОЕВ СПЕЦНАЗА/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАД.

Герой круговой обороны

24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Русские войска попытались атаковать Харьков с северо-запада. На дорогах шли тяжёлые бои. Войскам удалось подойти к окраинам города с нескольких направлений 25 февраля, 26 февраля город окружили.

Группа русских разведчиков вошла в Харьков утром 27 февраля. Бойцы попали под шквальный огонь противника, но задание выполнили — объект заняли. Однако спецназовцев блокировали, подогнав тяжёлую технику.

После гибели старшего командира 27-летний Максим Серафимов взял командование на себя. Сумел быстро организовать оборону, расставив бойцов на позиции, дал отпор. Его группа уничтожила тридцать боевиков и один БТР. Псковский отряд более десяти часов удерживал оборону, вёл ожесточённый бой с превосходящими силами противника.

Серафимов получил несколько ранений, но, превозмогая боль, продолжал командовать обороной. А когда в окно прилетела граната и упала в двух метрах от него, он оттолкнул стоявшего рядом разведчика и закрыл её собой…

Без вести пропавший

Долгое время его считали без вести пропавшими. О смерти сына родители узнали только в июне. 12 июля указом президента России ему присвоили звание Героя России и наградили орденом Генерала Шаймуратова. Орден носит имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, погибшего в феврале 1943 года в ходе Харьковской оборонительной операции.

Я могу только гордиться им и всеми, кто выбрал для себя профессию — защищать Родину. Сейчас нет другого пути, нельзя потерять Родину и честь. Именно с таким девизом русских офицеров жил мой сын,— высказался на митинге-концерте отец Героя России. ФОТО: БРАТСТВО ГЕРОЕВ СПЕЦНАЗА/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАД.24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Русские войска попытались атаковать Харьков с северо-запада. На дорогах шли тяжёлые бои. Войскам удалось подойти к окраинам города с нескольких направлений 25 февраля, 26 февраля город окружили.Группа русских разведчиков вошла в Харьков утром 27 февраля. Бойцы попали под шквальный огонь противника, но задание выполнили — объект заняли. Однако спецназовцев блокировали, подогнав тяжёлую технику.После гибели старшего командира 27-летний Максим Серафимов взял командование на себя. Сумел быстро организовать оборону, расставив бойцов на позиции, дал отпор. Его группа уничтожила тридцать боевиков и один БТР. Псковский отряд более десяти часов удерживал оборону, вёл ожесточённый бой с превосходящими силами противника.Серафимов получил несколько ранений, но, превозмогая боль, продолжал командовать обороной. А когда в окно прилетела граната и упала в двух метрах от него, он оттолкнул стоявшего рядом разведчика и закрыл её собой…Долгое время его считали без вести пропавшими. О смерти сына родители узнали только в июне. 12 июля указом президента России ему присвоили звание Героя России и наградили орденом Генерала Шаймуратова. Орден носит имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, погибшего в феврале 1943 года в ходе Харьковской оборонительной операции.Я могу только гордиться им и всеми, кто выбрал для себя профессию — защищать Родину. Сейчас нет другого пути, нельзя потерять Родину и честь. Именно с таким девизом русских офицеров жил мой сын,— высказался на митинге-концерте отец Героя России. ФОТО: БРАТСТВО ГЕРОЕВ СПЕЦНАЗА/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАД

"У моего сына был девиз русских офицеров: «Жизнь – Родине, Честь – никому». И на сегодняшний день у нас остается один путь, чтобы мы не потеряли свою Родину и свою честь. За Победу. С Богом!" - сказал Владимир Серафимов, отец Героя России Максима Серафимова

Парта героя

Старшего лейтенанта Максима Серафимова похоронили 10 июня в родной Уфе. Его именем назвали военно-патриотический парк "Патриот" и уфимскую школу №40, где он учился.

В школе рассказали "Царьграду", что очень гордятся Максимом. В честь десантника там открыли мемориальную доску. Портрет бывшего ученика теперь украшает фасад. Флаг России на торжественной церемонии поднимал его младший брат, девятиклассник Виктор Серафимов. Он, как и брат, отличник.

В одном из кабинетов появилась Парта Героя. На ней написана биография Максима, его путь воина. При жизни он по возможности приезжал в родную школу, общался с учениками. Делал это исключительно по своему желанию.

Удивительный человек, настоящий русский офицер. На него надо равняться, помнить о его подвиге,— сказал на открытии мемориальной доски глава Башкортостана Радий Хабиров.

https://dzen.ru/a/Y7kXm77X9ndYmaA5

Путь героя: побеждать, преодолевая

— Есть люди, которые идут в армию деньги зарабатывать, а есть люди-воины. Он воин, — говорит отец Максима Серафимова, описывая характер сына, который с подросткового возраста осознанно и целенаправленно шел по военной стезе. На этом пути ему ничего не давалось легко, ведь главная победа воина - это победа над самим собой. Максим был мальчиком не богатырского сложения, скорее производил впечатление “ботаника”: престижная школа, успехи в гуманитарных дисциплинах, два иностранных языка. В секции по греко-римской борьбе он совсем не выделялся данными, но чемпионов делают не данные, а характер и целеустремленность. Тренер вспоминает, как Максим боролся с противником на два года старше и вроде бы безнадежно уступал - но вытерпел “на зубах” и в последний момент своим коронным приемом одержал удивившую всех победу. Открытие памятной стеллы в честь Героя Российской Федерации Максима Серафимова в парке "Патриот".

Серафимов никогда не снижал планку и не отступал от мечты. Армейский выбор для него был вне обсуждений, но и тут он шел путем наибольшего сопротивления: среди всех родов войск выбрал десант, а из училищ - “флагманское” Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени В.Ф. Маргелова. Колоссальный конкурс был успешно выдержан, испытания пройдены и через пять лет учебы Максим был зачислен кадровым офицером разведки спецназа ГРУ в Псковскую 2-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду спецназначения. Мурал Максима подготовили художники всего за два дня. Он был торжественно открыт на линейке в центре образования 40 в Октябрьском районе Уфы.

В послужных списках бригады было четыре Героя России, получивших звание посмертно во вторую Чеченскую кампанию. Старший лейтенант Максим Серафимов стал пятым.

https://fishki.net/anti/4617319-ljudi-iz-stalimaksim-serafim...

https://vk.com/wall-34840857_85047

Башинформ об открытии мурала, мемориально доски и парты Героя: https://www.bashinform.ru/articles/social/2022-09-01/v-ufims...

Страничка Героя в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84...

Военно-историческое издание "Контингент": https://kontingent.press/post/zakryl-soboj-granatu-geroj-ros...

Журнал ЖЖ: https://mikhael-mark.livejournal.com/1323268.html

Биографическая статья о Максиме Серафимове с сайте "Герои страны": https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32648

Статья Сергея Мировнова с Яндекс-дзена: https://dzen.ru/a/Y9fD8Ah41CZOYR38 ФОТО: БРАТСТВО ГЕРОЕВ СПЕЦНАЗА/ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАД"У моего сына был девиз русских офицеров: «Жизнь – Родине, Честь – никому». И на сегодняшний день у нас остается один путь, чтобы мы не потеряли свою Родину и свою честь. За Победу. С Богом!"- сказал Владимир Серафимов, отец Героя России Максима СерафимоваСтаршего лейтенанта Максима Серафимова похоронили 10 июня в родной Уфе. Его именем назвали военно-патриотический парк "Патриот" и уфимскую школу №40, где он учился.В школе рассказали "Царьграду", что очень гордятся Максимом. В честь десантника там открыли мемориальную доску. Портрет бывшего ученика теперь украшает фасад. Флаг России на торжественной церемонии поднимал его младший брат, девятиклассник Виктор Серафимов. Он, как и брат, отличник.В одном из кабинетов появилась Парта Героя. На ней написана биография Максима, его путь воина. При жизни он по возможности приезжал в родную школу, общался с учениками. Делал это исключительно по своему желанию.Удивительный человек, настоящий русский офицер. На него надо равняться, помнить о его подвиге,— сказал на открытии мемориальной доски глава Башкортостана Радий Хабиров.— Есть люди, которые идут в армию деньги зарабатывать, а есть люди-воины. Он воин, — говорит отец Максима Серафимова, описывая характер сына, который с подросткового возраста осознанно и целенаправленно шел по военной стезе. На этом пути ему ничего не давалось легко, ведь главная победа воина - это победа над самим собой. Максим был мальчиком не богатырского сложения, скорее производил впечатление “ботаника”: престижная школа, успехи в гуманитарных дисциплинах, два иностранных языка. В секции по греко-римской борьбе он совсем не выделялся данными, но чемпионов делают не данные, а характер и целеустремленность. Тренер вспоминает, как Максим боролся с противником на два года старше и вроде бы безнадежно уступал - но вытерпел “на зубах” и в последний момент своим коронным приемом одержал удивившую всех победу.Открытие памятной стеллы в честь Героя Российской Федерации Максима Серафимова в парке "Патриот".Серафимов никогда не снижал планку и не отступал от мечты. Армейский выбор для него был вне обсуждений, но и тут он шел путем наибольшего сопротивления: среди всех родов войск выбрал десант, а из училищ - “флагманское” Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени В.Ф. Маргелова. Колоссальный конкурс был успешно выдержан, испытания пройдены и через пять лет учебы Максим был зачислен кадровым офицером разведки спецназа ГРУ в Псковскую 2-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду спецназначения.Мурал Максима подготовили художники всего за два дня. Он был торжественно открыт на линейке в центре образования 40 в Октябрьском районе Уфы.В послужных списках бригады было четыре Героя России, получивших звание посмертно во вторую Чеченскую кампанию. Старший лейтенант Максим Серафимов стал пятым. Дополнительные данные: Мама Руслана Агаева написала у себя:

Как всем не хватает неба сини,

нет конца дождливым, серым дням.

Это плачут женщины России,

по своим погибшим сыновьям.

Не дожди с небес, людские слезы,

падают на землю без конца

и сверкают в небесах не грозы,

это рвутся матерей сердца.

И пока война не прекратится,

небо будет с каждым днём черней,

а дожди на землю так же литься,

как и слезы матерей……………

P.s автор слов Владимир Битунов Ссылку на ее аккаунт не даю...

В сети попался репортаж, посвящённый нашим погибшим Героям. В Бурятии предложили провести фотовыставку, посвященную Отцам павших Героев, которые воспитали достойныъх сыновей. Проект поддержали и в других городах. Комитет Госдумы по защите семьи, по вопросам отцовства, материнства и детства совместно с фондом Защитники Отечества и при поддерке зам. Министра Обороны Анны Цивилевой организовали экспозицию в здании Российского парламента. Сюда я поставлю эту новость, поскольку там есть портрет одного отца, который держит портрет сына работы нашего Вадима. Выставка "Отец Героя" передвижная. Ее дополнят портретами и покажут в других городах. Очень важно, чтобы мы хранили о них память. Они - навечно в строю! Извините за смазанный кадр, но это скрин с видео, которое можно посмотреть по ссылке: https://t.me/rabotaembrat/9004

Прислала Ирина Попова, тетя, заменившая мать и воспитавшая Героя



Вышла книга, посвященная Александру Попову.

В книге портрет работы Вадима Окладникова И тоже этот мурал работы Вадима

Есть в книге и страничка с рассказом, что Вадим Окладников создавал и портреты, и работу для мурала, и эскиз мемориала на могиле Алдександра Попова. Есть и упоминание имени нашего Геннадия Кунявского... Это все сканы с книги, которые мне прислала Ирина Попова. Памятник Саше Попову Это тоже ее фото. Спасибо Ирина.

Дополнительные материалы есть еще, но сюда уже не вмещаются. Поставлю в следующий раз.



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