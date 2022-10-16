Сколько веревочке ни виться...

В Смоленской области бывший глава города Десногорска Андрей Шубин, как оказалось, успел перевести в фонд коммерческого использования 40 квартир, предназначенных для сдачи малоимущим горожанам по договору соцнайма. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. http://smolensk-news.net/incident/2022/10/03/160090.html

Растрата на фонарях

В Нижегородской области бывший директор МБУ "Управление благоустройством г. о. г. Бор" Игорь Кашицын подозревается в растрате 2,8 млн руб. при организации ремонта фонарных столбов. Подозреваемый заключил договор с организацией о передаче в безвозмездное пользование опор уличного освещения, обязав осуществлять их текущий и капитальный ремонт. Параллельно он также заключил муниципальный контракт с другой фирмой по содержанию этих же фонарей, т.е. на производство текущего и капитального ремонта.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении одного из подрядчиков МБУ по подозрению в хищении 300 тыс. руб. при выполнении контракта по благоустройству зоны отдыха на 6,1 млн руб. https://newsnn.ru/news/society/03-10-2022/eks-direktor-nizhe...

Человек непростой

Владимир Христенко, пасынок вице-премьера Голиковой с сестрой в 2000 году получили от УДП квартиру в центре Москвы, сейчас эти 200 кв.

м тянут на 190 млн руб. Апартаменты расположены в ЖК премиум-класса Barrin House в районе Хамовники.В фармацевтический бизнес (а куда ж еще) Христенко-младший вошёл в 2012-м, став одним из инвесторов ООО «Нанолек». Это произошло в период, когда его мачеха Татьяна Голикова стала помощником президента России, а отец — председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. Кстати, акционером ООО «Нанолек» также является корпорация Роснано. Президентом компании Христенко стал в июне 2015-го, а Татьяна Голикова в 2019-м возглавила оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19. https://sobesednik.com/rassledovanie/20221003-za-cto-pasynok...

Сложили приговоры

Экс-глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов осужден за незаконную передачу родным 6 га земли вдоль федеральной трассы "Кавказ". В марте этого года за аналогичный состав преступления Преображенский суд приговорил Джелилова к 7,5 года колонии общего режима. Другой фигурант уголовного дела — бывший районный депутат Акиф Балаханов — получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. https://tass.ru/proisshestviya/15944707

Взятка от охраны в особо крупном размере

Замглавы челябинского челябинского областного отделения Пенсионного фонда Александр Орехов признал свою часть отката от ЧОПа - 3 млн руб. и отъехал на 4 года. В качестве смягчающих обстоятельств учтено активное сотрудничество со следствием. Его шеф Виктор Чернобровин ждет суда за "свои" 26 миллионов. https://74.ru/text/criminal/2022/10/03/71696240/

Удивительно похожая на экс-сенатора Валентину Петренко (17 лет в Совфеде) женщина была сегодня замечена в Валенсии. Закупалась в эко-магазине.

Вы спросите меня, а кто такая Петренко? А это бывшая сенатор от Хакасии, 2001 - 2018 годы. После ухода из парламента патриотический настрой наша героиня не утратила, продолжает давать комментарии российским СМИ. В марте, например, высказывалась (https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/31/17503813.shtml) про призыв в армию, необходимость ужесточить (https://www.m24.ru/amp/news/bezopasnost/07092022/498858) ПДД или дороговизну (https://vogazeta.ru/articles/2021/8/23/shkolniki/17825-svezh...) школьных принадлежностей. Кстати, помимо прически, Петренко прославилась как ярая сторонницы традиционализма, выступала против (https://iz.ru/export/google/amp/698738) незарегистрированных браков. А вот ее помощник когда-то требовал (https://novayagazeta.ru/amp/articles/2012/04/26/49462-171-my...) ввести в России шариатские суды.

Интересно, что дочь Петренко в Испании живет с 14 лет. Теперь, видимо, и Валентина Александровна перебралась в теплые и спокойные края. Подальше от СВО.

Военком Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы Константин Воропаев и его супруга задержаны по делу об откупе от срочной военной службы хоккеистов клуба "Салават Юлаев". Вчера по данному делу к штрафу в 2,2 млн руб. был приговорен экс-игрок клуба Владислав Лукин. https://t.me/posadky/5761

Сложили деньги с квартирами. Получилась растрата с использованием служебного положения

Экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев получил 7 лет за похищенные 249 млн руб. и снятый залог с 32 квартир на 260 млн руб. Где-то между 2012-м и 2015 годами, используя свои полномочия и доступ к денежным средствам банка, он распорядился о выдаче этих миллионов под видом кредита для одной коммерческой организации. Разумеется, без залогового обеспечения. Впоследствии недвижимость, служившая обеспечительным имуществом по договору, была выведена через аффилированных лиц, а в регистрационные органы представили документы, содержащее ложные сведения об исполнении обязательств. https://59.ru/text/criminal/2022/10/04/71707679/

Адвокатские гонорары

Гендиректор НПО им. Лавочкина (дочерней структурой "Роскосмоса") Сергей Лемешевский списал 332,5 млн руб. на "гонорары" адвокатской конторы подельника — Игоря Третьякова. За "юридическую ОПГ" экс-гендиректор отсидит 7,5 года, адвокат - 7 лет. Главное в обвинении - на юристов расходовались бюджетные средства, выделяемые предприятию в рамках госзаказа. Деньги, уплаченные адвокатам, включались НПО в себестоимость собственной продукции. У адвоката и его защиты мнение противоположенное: средства он не похищал, ни с кем не делился, а сам работал на износ, не допустив банкротство заказчика. https://www.rapsinews.ru/judicial_news/20221004/308351366.ht...

Кража из бюджета

Глава "Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" задержан по подозрению в хищении 32 млн руб. при установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в Гатчине и Мурино. Также обыски по данному делу прошли в администрации Мурино. Вместе с директором задержаны несколько коммерсантов.

Преступления совершались по одной схеме. Администрация заключила с коммерческой организацией договоры на установку в многоквартирных домах автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Однако пусконаладочные работы предприятие так и не провело, хотя оплату за «труды» получило. https://47channel.ru/event/direktor-centra-energosberezeniya...

В деле экс-главы Всеволожского района появилась новая статья. И новые фигуранты.

Бывшему главе Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко, чье дело курируется председателем СКР Александром Бастрыкиным, предъявлено новое обвинение. На этот раз речь идет о незаконном приобретении и хранении оружия. Соболенко содержится в СИЗО.

Тем временем в деле появились новые фигуранты — бывший председатель правления СНТ «Осинка» Алексей Ференц и житель этого товарищества, замгендиректора юридической компании «Юрэнергосервис» Александр Смирнов. Новые обвиняемые находятся под домашним арестом. Всем троим инкриминируется незаконное отчуждение почти 20 га муниципальной земли на сумму 121,4 млн руб. https://www.kommersant.ru/doc/5595245?tg

Зампред ЗакСобрания Амурской области и гендиректор компании "Амурстрой" Александр Синьков задержан в Москве. Он уже арестован судом в Домодедово по подозрению в мошенничестве.

Информированные источники утверждают, что дело связано с ведомственными объектами строительства. https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/gendirektor-amu...

Заочный приговор известному тамбовскому предпринимателю

Джамал Шамоян, лидер тамбовских курдов, уже осужденный за распил на строительстве дорог, получил 5 лет за хищение 90 млн руб. на возведении соцобъектов. Разумеется, заочно, ведь он уже 4 года находится в международном розыске.

В последнем деле речь идёт об обстоятельствах исполнения госконтрактов на строительство детского сада, второй очереди геронтологического центра, коррекционной школы, а также дворца культуры. Сумма контрактов - более 600 миллионов рублей. По версии следствия, при строительных работах использовались дешёвые стройматериалы (совсем не такие, какие указаны в смете).

По первому уголовному делу «главного строителя Тамбовщины» осудили за строительства еще одной школы, где с помощью махинаций с документами бюджет региона лишился 69 миллионов рублей, и несуществующего спортзала ДЮСШ (хищение 780 тысяч рублей). Еще эпизод: закупка на ремонт автодорог, где, благодаря успешной кооперации Шамояна и видных тамбовских чиновников, из бюджета «утекли» 117 миллионов рублей, а дорог так никто и не увидел. https://bloknottambov.ru/news/v-tambove-zaochno-osudili-dzha...