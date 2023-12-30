Новые достижения

В Мариуполе запустили в работу Металлургический комбинат имени Ильича о время боев в городе на предприятии прятались укронацисты, а после того, как они были разбиты, территорию пришлось очищать от мин. Теперь же на комбинате запустили первые три цеха, где работают почти четыре тысячи человек. Часть продукции комбината идет на дальнейшее восстановление самого предприятия.

А вроде говорили что собирались там парк сделать?

https://t.me/dozornyinadsharom/13554

В Санкт-Петербурге запустят производство отечественных мини-погрузчиков для импортозамещения Предполагается, что в год будут выпускать по 100 единиц мини-погрузчиков «Митракс МП 1100», которые будут использоваться для уборки городских территорий, при ландшафтных работах и в малоэтажном строительстве.

Стоимость одной единицы отечественной техники составит около 7 млн рублей, в то время как на закупку, например, финского мини-погрузчика Wille тратилось почти 12 млн рублей.

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В России впервые запустили производство желатина из отечественного сырья К 2025 году предприятие, расположенное в Курской области, будет выпускать около 6000 тонн продукции в год — это позволит закрыть половину потребностей российского рынка.

Желатин используется в кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности. Завод строили с 2021 года, инвестиции в проект составили 4,4 миллиарда рублей. Сейчас желатин поставляется в нашу страну из Бразилии, Китая, стран ЕС и СНГ.

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Завод «Уральские локомотивы» презентовал новый редуктор собственной разработки для электропоездов Деталь уже начали устанавливать на новые «Ласточки». Собственный редуктор начали разрабатывать на заводе еще несколько лет назад, работы были форсированы в прошлом году.

В ходе испытаний было установлено, что вибрацию удалось снизить на 15%, температура нагрева подшипниковых узлов благодаря редуктору упала на 10%, а сам редуктор стал работать тише. Предполагается, что в год завод будет выпускать не менее 240 новых редукторов.

https://t.me/blackponed/767

«Росатом» завершил изготовление реакторов для новейшего универсального атомного ледокола Две установки РИТМ-200 в скором времени установят на ледокол «Чукотка», который строится на Балтийском заводе в Петербурге. Предполагается, что ледокол будет готов к 2026 году.

РИТМ-200 изготавливаются в Подмосковье, до этого было выпущено уже 9 реакторов, которые используются на ледоколах последних поколений.

Новый реактор считается одним из лучших в мире, он помогает увеличивать скорость и ледопроходимость ледоколов. Строительство новых современных судов крайне важно для развития мегапроекта Северный морской путь.

https://t.me/blackponed/768

В Комсомольске-на-Амуре начинают строить завод по выпуску самолетов «Байкал» Предполагается, что первые самолеты, которые станут заменой советским Ан-2, будут изготовлены на предприятии в 2025 году. В год будут выпускать не менее 20 машин. Инвестиции в строительство и запуск производства оцениваются в 2,5 млрд рублей.

Уже известно, что часть новых самолетов войдет в парк компании «Аврора», которая осуществляет полеты на Дальнем Востоке.

https://t.me/blackponed/769

В Москве запустили серийное производство материнских плат Они изначально созданы под отечественные процессоры «Байкал» и «Элвис», что гарантирует независимость от иностранных поставок. Платы можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, моноблоках и телевизорах.

В 2024 году в московском Технополисе выпустят около 30 000 плат. Сейчас производство организовано в Зеленограде, но в следующем году платы будут выпускать и на площадке Технополиса в Печатниках.

По словам руководства компании, уже есть предзаказ на 20 тысяч устройств, еще несколько заказов объемом до 50 тысяч штук в год находятся в процессе согласования.

https://t.me/blackponed/770

Производитель показал, как будет выглядеть изнутри новый электропоезд «Иволга 4.0» Поменялись компоновка салона, расположение кресел, информационных табло, поручней. Изменилась и цветовая гамма — кресла стали серыми, а подголовники — ежевичными. Менять компоновку салона пришлось из-за увеличения числа выходов в вагонах — в предыдущих версиях «Иволги» их было по 2, а в новом поезде стало 3. Обновленные «Иволги» начнут перевозить пассажиров московских МЦД уже в следующем году. Напомним, эксплуатация импортозамещенной «Иволги 3.0» началась совсем недавно - в июле.

https://t.me/blackponed/771

Ученые из Ярославля и Новосибирска создают технологию для получения топлива из неперерабатываемого пластика, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета. "Во время сортировки мусора остается большое количество неперерабатываемого пластика. Сейчас это все сжигается, в лучшем случае — отправляется на цементные заводы для замещения природного газа. И в целях нацпроекта "Экология", и в региональных нормативах прописано, что такой пластик должен извлекаться из потока захораниваемых отходов. Но глобального решения, что с ним делать, пока ни у кого нет", — рассказал директор по развитию "Национальной экологической компании" Александр Климов.

Отмечается, что в 2024 году создатели проекта планируют запустить пилотную каталитическую установку, которая сможет перерабатывать килограммы пластика в час, она будет полностью автоматической.

https://t.me/izvestia/155236

Ученые «Росатома» запустили печать сложнопрофильных изделий из керамических и полимерных композиционных материалов для атомной энергетики. Печатают на двух 3D-принтерах. Отечественных. Первый (керамический) принтер позволяет изготавливать керамические изделия, которые применяются в атомной и авиационной промышленности, например при производстве рабочих колес насосов. Второй - применяется для производства высоконагруженных изделий (полимерных,естественно).

Обе машины совершенно уникальны и не имеют аналогов на рынке. А главное, такой способ производства позволит ускорить и удешевить изготовление запчастей не только для атомной энергетики, но и для других отраслей — автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной и добывающей промышленности.

https://t.me/ssigny/80966

Первый Международный конкурс популярной песни "Интервидение" планируют провести в РФ в 2024 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с партнерами будут определены правила творческого состязания, образован оргкомитет и выбраны национальные жюри. Глава российского кабмина напомнил, что идею запуска такого конкурса высказали деятели культуры.

"По их замыслу, он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу", — отметил Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.

https://t.me/ssigny/80979

В Москве всего за полгода запустили производство абсорбирующего белья для людей с инвалидностью Это позволит избежать перебоев с поставками после ухода из нашей страны иностранных производителей. Предполагается, что уже со следующего года начнутся прямые поставки с завода прямо домой нуждающимся в этой продукции москвичам. Сейчас абсорбирующее белье и другие специальные изделия получают больше 100 000 москвичей с инвалидностью. Новое производство не только позволит закрыть потребности столицы, но и выйти на внутрироссийский и зарубежный рынки. Ранее в России работали крупные западные компании, которые поставляли подобную продукцию или владели заводами в нашей в стране. Например, шведская Essity в разные годы запустила у нас целых 3 завода, но летом этого года компания из России ушла.

https://t.me/blackponed/774

В Санкт-Петербурге импортозаместили промышленных роботов для обработки металла Устройства под маркой SEKIRUS снабжены числовым программным управлением и предназначены для лазерной сварки, наплавки, резки и очистки металла.

Наши роботы — простые в эксплуатации, минимально деформируют металл при сварке и не требуют большого количества расходников.

В год предприятие готово выпускать до 36 комплексов в год. Это позволит занять до 10% отечественного рынка. Сейчас на российских производителей приходится доля около 5%.

https://t.me/blackponed/777

В Челябинске запустят производство импортозамещающих фронтальных погрузчиков Их грузоподъемность составит от 3 до 6 тонн. В следующем году на заводе изготовят несущие рамы, металлоконструкции, балансиры и кабины с усиленным каркасом для будущих погрузчиков.

Далее их оснастят отечественными двигателями, карданной передачей и гидравлической системой. Общая сумма инвестиций в запуск производства составит более 1,6 млрд рублей.

https://t.me/blackponed/778

Логистический центр крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-регион" открылся в Калининском районе Саратовской области. Мощность комплекса составляет около 15 тыс. тонн, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его словам, благодаря логистическому центру фермеры практически со всех районов Саратовской области смогут напрямую закупать более 50 марок удобрений, которые производит компания "Фосагро", средства защиты растений от партнеров "Фосагро-регион" и семена отечественной селекции.

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Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) получило два вездехода "Бурлак", новая техника сконструирована российским заводом-изготовителем по соглашению с ведомством и с учетом требований спасателей. На основной баланс "Бурлаки" приняты впервые, до этого отправляли только для испытаний. В 2023 году экспедиция спасателей по якутской Арктике преодолела почти 4 тыс. км, испытывая технику по зимникам, бездорожью и горной местности.

"Для спасательных работ нужна техника, которая в сложных климатических условиях может работать круглогодично. Кроме того, вездеходы полностью наши, отечественные. Современная специальная техника должна повысить оперативное реагирование на любые происшествия, и внесет вклад в обеспечении безопасности населения Якутии", - добавили в МЧС.

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