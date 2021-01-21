«Зер гут, Вольдемар». В аду палачи Освенцима рукоплещут Зеленскому 

27 января человечество отмечает памятную дату – освобождение войсками Красной Армии нацистского комбината смерти Аушвиц – Биркенау, расположенного неподалёку от небольшого польского городка Освенцим, что в 60 км от Кракова.

В этот же день отмечается день памяти жертв Холокоста.

Ужасающие факты, фотографии и кинохроника из Освенцима о том, как гитлеровский режим поставил на промышленные рельсы нечеловеческие истязания и массовое убийство людей заставило человечество содрогнуться.

Первый судебный процесс над нацистскими преступниками, творившими злодеяния в лагере Аушвиц, завершился 22 декабря 1947 года. Мир узнал о таких обер-садистах, исполнителях преступных приказов гитлеровского руководства, как бывший комендант лагеря Артур Либеншель и начальницу женского лагеря Марию Мандель, непосредственную соучастницу убийства полумиллиона заключённых-женщин.

Суд над нацистскими преступниками из Аушвица. В центре – Мария Мандель, соучастница убийства полумиллиона женщин.

Мир также узнал об преступниках в белых халатах – враче Иоганне Кремере и ещё тридцати восьми эсэсовских офицерах, включая четырёх женщин, виновных в массовых убийствах заключённых, свезённых гитлеровцами со всей Европы.

Тогда же впервые прозвучала леденящая кровь фамилия лагерного врача Менгеле, «доктора смерть», проводившего над узниками Аушвица изуверские медицинские опыты.

Первые сообщения советской комиссии по расследованию преступлений фашистов в Аушвице на основании найденных на месте документов свидетельствовали, что за всё существования комбината смерти в нём было уничтожено не менее четырёх миллионов человек – мужчины, женщины, дети. Мирные жители, военнопленные, участники национальных движений Сопротивления гитлеровской оккупации.

Впоследствии число жертв Аушвица было пересмотрено в сторону снижения, однако, несмотря ни на что, историки разных стран сходятся в оценке, что нацистский комбинат смерти перемолол от 1,5 до 4 миллионов человеческих жизней.

Столь большой разброс исследователи объясняют тем, что часть документов, касающихся деятельности концлагеря до 1943 года, фашистам, удалось уничтожить. Кроме того, лагерная администрация, когда Восточный фронт стал стремительно продвигаться на Запад, несколько раз проводила мероприятия по сокрытию масштабов злодеяния: заключённых заставляли вскрывать старые захоронения, извлекать останки мучеников, которые затем кремировались, а прах рассеивался.

В конце 1980-х годов на Западе началась кампания по преуменьшению числа жертв геноцида, организованного в концентрационных лагерях гитлеровским режимом. Не миновала чаша сия и Аушвиц-Биркенау.

В течение нескольких лет количество погибших в крупнейшем лагере смерти узников снизилась с 4 миллионов до чуть более 73 тысяч.

«Документы», на которые ссылаются ревизионисты, якобы полные, официальные документы системы немецких концлагерей военного времени – были захвачены Советской Армией в лагере Ораниенбург поблизости от Берлина в апреле 1945 года – предназначались в качестве отчётов генералу СС Рихарду Глюксу.

По утверждению «экспертов», эти документы, полноту и аутентичность которых якобы никто не оспаривает, подтверждают, что общее количество всех лиц, погибших во всей системе немецких концентрационных лагерей от её создания в 1935 году до её крушения в конце 1944 и начале 1945 годов составило 403713 человек, включая 38031 еврея.

В подтверждение своих инсинуаций «разоблачители» ссылаются на некие «российские источники», утверждающие, будто до начала Перестройки и гласности доступ к этим документам был открыт исключительно для еврейских исследователей.

Что весьма странно. Если доступ предоставлялся советским историкам, евреям по национальности, то откровенно удивляет дискриминация других исследователей по национальному признаку. Если же доступ был одобрен для израильских историков, то становится ещё более непонятно, поскольку СССР до самого распада не имел дипломатических отношений с Израилем. Опять же, непонятно, если документы разрешалось изучать евреям-исследователям из других государств.

Объяснение явно отдаёт низкопробной конспирологией.

В общем, ничего бредовее «разоблачители» придумать не смогли, да и предоставить на всеобщее обозрение эти «документы» они также не удосужились за целых три десятилетия.

Откуда растут ноги этой фальшивки, догадаться несложно.

Очень многих в мире раздражает обособление Холокоста израильскими и еврейскими международными организациями, представляющими гитлеровский геноцид так, будто бы главными и чуть ли не единственными пострадавшими от него были европейские евреи.

Женщины-узницы сортируют обувь отправленных в газовые камеры людей.

Тема, безусловно, давно нуждается в спокойном и непредвзятом обсуждении, однако перевод проблемы из области дискуссий в откровенную фальшивку не лезет ни в какие ворота.

Возвращаясь к теме Освенцима, следует констатировать факт, подтверждённый документами: половину узниц женского лагеря Аушвиц-Биркенау составляли женщины из оккупированных территорий СССР, а в конце 1941 года приказом руководства СС комбинат смерти уничтожил десятки тысяч советских военнопленных из опасения, что другие узники наберутся от них «красной заразы» и поднимут восстание.

Издевательская надпись «Труд освобождает» над воротами Аушвица.

И если в последние годы свидетели секты «Аушвиц был обычным трудовым лагерем, а не комбинатом смерти» малость поуспокоились, возник новый вид фальшивки, причём фальшивки официальной, вброшенной в 2015 году главой польского МИД Схетыной аккурат к 71-й годовщине освобождения концлагеря, гласящий, что «Освенцим освобождали солдаты-украинцы».

Упаковки с реактивом «Циклон-Б».

Свой бред Схетына обосновал тем, что первыми открыли ворота лагеря солдаты Первого Украинского фронта.

Логика, безусловно, идиотская, однако свежий наброс на вентилятор пришёлся очень по душе украинскому руководству во главе с Порошенко, а также майданному агитпропу, поскольку признавать подвиг многонациональной и руководимой коммунистами Красной Армией – это зашквар для «свидомого», а освобождение крупнейшего концентрационного лагеря нацистов армиями украинцев – почёт и гордость. Тем более, «старший из Европы сказал!»

Советский военный врач осматривает выживших узников Освенцима.

Со сменой порошенковского шила на зеленское мыло, фальшивка не потеряла актуальности. Президент-надёжа Вовочка Зеленский к 75-й годовщине освобождения Освенцима разразился гнусным кваканьем, представив подвиг красноармейцев исключительно украинской заслугой. На кривляние хрипатого клоуна благосклонно взирал «Старший Брат» – польский президент Дуда, как бы говоривший: «Гут, Вольдемар, гут!»

Собственно, Дуда в присутствии Зели ещё выше задрал планку исторического идиотизма, не только позабыв упомянуть о подвиге Красной Армии, но также выступив с инициативой – увековечить «совместную борьбу польских и украинских военных против большевиков».

Имеется в виду позорная сдача украинских земель и населения польским интервентам «украинским патриотом» Петлюрой.

Что касается Зели, то этот холуёк и гадёныш поделил освободителей Освенцима по национальному признаку, особо упомянув командира танка Т-34 Игоря Побирченко, разбившего своей машиной лагерные ворота, а также полтавчанина Анатолия Шапиро, ворвавшегося на территорию лагеря вместе со штурмовым батальоном 100-й Львовской стрелковой дивизии.

Вспомнить боевых товарищей Побирченко и Шапиро, биографии которых не вписывались в «свидомую» политкорректность, Зеля постеснялся по вполне понятным причинам.

Малолетние узники Освенцима.

Ведь ни для кого не секрет, что командующий Первым Украинским фронтом маршал Иван Конев был русским уроженцем Вологодчины, а командир 100-й Львовской стрелковой дивизии второго состава – уроженец Ярославской области Фёдор Красавин.

И даже освобождавший Освенцим вместе с Львовской дивизией комдив 107-й стрелковой дивизии полтавчанин Василий Петренко не потрафил клоуну, поскольку после войны жил в Москве.

В подобных случаях, не изучив детали, открывать рот в принципе не следует. Лучше бы Зеле жевать что-нибудь в сторонке, поскольку Львовская стрелковая дивизия была сформирована в 1942 году в Вологде и костяк её составили жители северо-западных районов РСФСР.

Своё почётное наименование дивизия получила, отличившись в боях за освобождение Львова.

То же самое можно сказать и про 322-ю Житомирскую стрелковую дивизию, сформированную в Горьком (Нижнем Новгороде) в 1941 года, костяк которой составили волгари.

Не удивительно, что организаторы памяти жертв Холокоста в Израиле отказались предоставить слово понаехавшему Зеленскому, поскольку присутствовавшие на мероприятии мировые лидеры в один голос говорили о подвиге советских солдат и офицеров.

Самое мерзкое в поведении Зели то, что сей позорный внук советского фронтовика, о чём часто любит вспоминать главный «слуга народа», несёт оскорбительную для памяти деда ложь только потому, что так предписывает говорить новая украинская политкорректность.

Нагадить самому себе на голову, чтобы быть своим среди мерзавцев? – Гут, Вольдемар, гут! – Вот только от грязи тебе теперь никогда не отмыться.

https://www.politnavigator.net/zer-gut-voldemar-v-adu-palach...