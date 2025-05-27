Бутовский вопрос о «ползучей исламизации» района Москвы

Проблемы Москвы не ограничиваются Люберцами и Котельниками — похожие картины наблюдаются в известном районе Бутово. И Из-за наплыва мигрантов он считается самым исламизированным районом города, куда часто стягиваются выходцы из Средней Азии.

Из Бутово регулярно поступают новости о мигрантской преступности, включая убийствах и изнасилованиях.

Растет число случаев подросткового криминала : за 2024 год дети мигрантов зарезали человека, срезали девочке волосы, а также осквернили православный храм. И это лишь самые громкие случаи, которые были придались огласке в Сети.В районе появляются новые подпольные молельные дома, что ведет к недовольству местных жителей. Причем часть строится в непосредственной близости к школам и другим общеобразовательным учреждениям, усиливая социальное напряжение.Последнее неудивительно — подобные объекты зачастую становятся центрами притяжений носителей радикальных взглядов, распространяющих ненависть к России и русскому населению. А такие молельни выступают своего рода координационным центром и местом встречи.Засилье мигрантов меняет этноконфессиональный состав и приводит к замещению населения, что ведет к созданию этнокриминальных радикальных анклавов. Так кому же выгодна подобная исламизация страны, уничтожающая то, что делает Россию Россией? - вопрошает Рыбарь

Миграция: Запад против РФ

Как зарубежные страны через ООН наводняют Россию нелегалами

Западные правительства активно регулируют миграцию из Средней Азии в Россию через подконтрольные НКО, щедро финансируемые грантами на так называемую правозащитную деятельность.

В том числе такая работа ведётся под эгидой ООН: через Международную организацию по миграции (IOM, МОМ). Внедрившись в РФ под видом сотрудничества и взаимопомощи, МОМ прикармливает целую сеть различных фондов, которые не только оказывают услуги мигрантам и финансируют программы их завоза в нашу страну, но также рекламируют миграцию, лоббируют промигрантские законы, формируют позитивный образ мигрантов в медиа и координируют их с диаспорами.Вследствие чего в 2022-м МОМ подписала меморандум с Рострудом, упрощающий приём мигрантов.При этом организация напрямую финансируется, например, Всемирным банком и британским МИД: только в 2022–2023гг. на проекты выделено 2,5 млн фунтов. МОМ способствует усилению мигрантопотока из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В свою очередь это приводит к росту криминогенной обстановки: только в 2024 году среди подростков-мигрантов число особо тяжких преступлений увеличилось на 82%.Несмотря на то, что последнее время в России затруднили деятельность глобалистских организаций, часть программ и структур продолжают действовать. В таких условиях наверняка будет целесообразным провести ревизию и пересмотреть как соглашения с IOM, так и другими подобными международными организациями в сфере миграции.

Чудом удержавшийся от разворовывания бюджетных средств Шойгу вступился за мигрантов - они де всего совершают 2% преступлений от общего числа.

Несмотря на то, что половина подчинённых бывшего министра обороны сейчас арестованы, а другая половина просто уволена, сам он остался на плаву, по специальному указу Путина заняв пост секретаря Совбеза РФ. Не знаем уж, как он смог удержаться от воровства, когда все вокруг хапали как не в себя (11 трлн с момента становления Шойгу министром обороны, каждый четвёртый рубль из оборонного бюджета), но вот поди ж ты, видимо очень честный человек. Да что там человек - кремень, редкой выдержки персонаж.

Так вот, энтот самый кренд...кремень заявил, что в конце прошлого года в России находилось 6.3 млн мигрантов, совершивших 38 600 уголовных преступлений, что от общего числа преступлений составляет «всего лишь» 2%. Русские, ну чего вы бухтите на мигрантов, неужто вам жалко какие-то 40 тысяч семей, в которые чужаки принесли горе? Неужто вам жалко десятки тысяч обворованных, изнасилованных, ограбленных, избитых, убитых, по-большей части русских же людей? Логика у бывшего министра примерно такая: 2% преступлений - это пустяковая цена за открытые границы, которую не жалко заплатить, главное, чтобы своя доченька под замес не попала.

Откуда же тогда в наших тюрьмах взялось 10% мигрантов (со слов директора ФСИН ) - объяснений от бывшего министра не поступило. Видимо, само собой насралося или агенты Госдепа подсуетились, не знаем, гадать не будем. Но подозреваем, что кто-то из них явно врёт. Кто именно - догадаться несложно, если вспомнить россказни Шойгу про серийное производство робота Фёдора.

Подоспели данные по замещающей миграции:

▪️Количество родителей-мигрантов из Средней Азии (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и другие) резко выросло в России с 2011 по 2023 год. Например, в Центральном федеральном округе (Москва и Московская область) доля родителей-мигрантов увеличивалась на 30,1% каждый год.

▪️В Москве и Подмосковье мигранты рожают очень много детей. В Москве почти половина всех матерей — понаехавшие, в Подмосковье - около трети.

▪️В Санкт-Петербурге ситуация аналогичная: 55% матерей и 54% отцов представлены мигрантами.

▪️Всего за наблюдаемый период число матерей из Таджикистана увеличилось в 2.4 раза (236%), а отцов почти в 3 раза (286%). Ещё большие показатели демонстрируют киргизы - число матерей из Киргизии растёт на 67% в год, а отцов на 80%.

▪️Доля русских же родителей с каждым годом падает на 3.1%

Думаете в регионах по другому? В одном из районов Иркутской области мигрантов стало больше, чем коренных жителей.

Речь идёт о Бодайбинском районе. Местный начальник МВД опубликовал отчёт за прошлый год, где было указано, что за 2024 год в районе было зарегистрировано более 15 тысяч мигрантов, тогда как население всего района составляет 12.7 тысяч человек.

Сам Бодайбинский район известен своими золотыми приисками, здесь издавна ведётся добыча драгоценных металлов. Теперь же это вотчина чужаков

Ведь вот еще в феврале например в Татарстане заявили, что госрасходы на мигрантов становятся неподъёмными для бюджета. О чрезмерной нагрузке на местный бюджет здравоохранения заявил аудитор Счетной палаты Ильнур Мубараков.

Расходы на "бесплатное" обслуживание мигрантов приводят к дефициту средств на медикаменты и расходные материалы, отсутствию необходимого количества врачей, среднего и младшего медперсонала.

Любой вылеченный за счёт наших налогов мигрант отнимает время врача, место и препараты, которые могли бы пойти на лечение и обслуживание (например, акушерство) коренных жителей.

А вот в ОАЭ хотят отменить безвизовый режим с Узбекистаном после массового побоища, устроенного толпой узбеков.

Две многонациональные группировки устроили поножовщину, в ходе которой один из понаехавших возьми да окочурься. Местные правоохранители задержали 15 человек, все они оказались гражданами Узбекистана.

Злоумышленники вооружились холодным оружием и с криками устроили массовую драку. Согласно сведениям, полученным от полиции Дубая, в настоящий момент задержаны 15 граждан Узбекистана, в отношении которых проводятся следственные мероприятия.

В текущий момент МИД оказывает сотрудничество правоохранительным органам Объединённых Арабских Эмиратов. Также в пресс-службе МИД призвали граждан Узбекистана воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой серьёзное наказание на территории иностранного государства и не порочить честь соотечественников.

Одной драки хватило местным властям, дабы всерьёз задуматься об отмене безвизового режима. У нас же чужаки каждый год совершают десятки тысяч тяжких и особо тяжких преступлений и хоть бы хны - никому из властей нет дела до погибших, ограбленных, обворованных, избитых коренных россиян.

А что у нас?

А у нас народ проверяют на вшивость

Молельная комната на детской площадке открылась для удобства мусульман в Москве, скоро таких будем много, пока все работает в тестовом режиме.

В парке 50-летия Октября, что на западе Москвы, теперь есть место, которое выделяется на фоне привычных качелей и турников. В столице нашей необъятной родины появился очередной шедевр городского благоустройства – молельные кабинки на детских площадках. Теперь между песочницей и каруселями можно совершить религиозный обряд.

Внутри этой капсулы благочестия – настоящий пятизвёздочный сервис. Раздевалка, аккуратные полочки для обуви и – внимание! – краны с горячей и холодной водой для омовения.

Исламисты только расширяют сеть точек притяжения мигрантов. Помимо стационарных молелен, устанавливаемых на детских площадках, также правоверные приспособили под обрядовые нужды грузовик, оборудованный под мечеть. Установить такой джихад-мобиль можно где угодно, хоть десять штук, главное, чтобы не нарушал правила парковки. А чем он будет начинен - второй вопрос.

«Меры по сокращению числа трудовых мигрантов в России вряд ли соответствуют интересам страны», — Лавров.

Вопрос только, о какой стране речь. С учётом того, что массовый завоз мигрантов в Россию лоббируется многими иностранными государствами, такими как Великобритания и США ( чтобы поощрять техническую отсталость, саботировать инновации в экономике, создавать дополнительную нагрузку на социалку и расширять террористическую угрозу), то министр тут, конечно, прав, но есть нюанс.

«НЕ УМЕНЬШИМ ПОТОК МИГРАНТОВ – НЕ УМЕНЬШИМ РИСКИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН И СТАБИЛЬНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ»

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов:

– Очевидно, что бесконтрольная политика "широко распахнутых дверей" для мигрантов из Средней Азии и Закавказья привела к резкому росту террористической угрозы, многократного увеличения риска проникновения в нашу страну сторонников и агентов международного терроризма, носителей радикальной идеологии. В последнее время об этом практически постоянно говорят руководители российских спецслужб и Совбеза.

Количество ежегодно раскрываемых террористических ячеек, состоящих в основном из выходцев из Средней Азии, ежегодно увеличивается вместе с миграционным потоком, прежде всего, из бывших советских среднеиазиатских республик.

Ещё на прошлой неделе сотрудниками ФСБ в сфере общепита были выявлены среднеазиаты, также готовившие теракт. Благо, без биологического или бактериологического оружия.

Мы уже несколько лет обращаем внимание на то, что под полным контролем иностранных специалистов находятся сферы, весьма важные с позиции противодействия террористической угрозе: городской транспорт, доставка, общепит, ЖКХ, клининг. Потенциальные террористы могут спокойно, без всяких затруднений беспрепятственно войти в наши дома и офисы, имеют доступ к нашей еде, бесконтрольно развозят всё, что захотят по нашим городам. И контролировать эту массу уже практически невозможно в связи с их количественными показателями и нехваткой сотрудников, особенно обладающих необходимыми знаниями.

Кроме прямых угроз для личной и национальной безопасности стоит задуматься и о тех финансовых затратах, которые уходят из бюджета на обеспечение противодействия этим самым угрозам. И всё это ради роста благосостояния олигархов и некоторых продажных чиновников, процветания диаспор под прикрытием лозунгов о "жизненной необходимости мигрантов для нашей экономики". НЕ уменьшим поток мигрантов – НЕ уменьшим риски для жизни и здоровья граждан и стабильности нашей страны. - не согласен Кирилл Кабанов

Не рыночные отношения

о беспределе мигрантов в Воронеже

Неоднократно уже отмечалось, что рынки в нашей стране стали излюбленным пристанищем мигрантов, а рыночные отношения на них давным-давно переросли в криминальные. Помимо проблемных рынков в центре Санкт-Петербурга и московского Садовода схожая проблема встречается практически во всех городах России.

Очередной неприятный инцидент произошел на Алексеевском рынке в Воронеже, где азербайджанцам не понравилась предпринимательская деятельность россиянина. Молодой человек, выкупив весь товар на одной из овощебаз города, не на шутку разозлил своих конкурентов. Вместо поиска другого поставщика, азербайджанцы не придумали ничего другого, как решить вопрос в несколько в ином поле.

Собравшаяся у торговой точки россиянина рассерженная толпа резко потребовала поделиться с ними товаром, в чем им было отказано. Следом, специалисты из Азербайджана принялись избивать продавца. После возмущения общественников, администрация торговых павильонов пообещала разобраться с нелегальной торговлей на рынке, а также с влиянием диаспоры на торговлю.

Снова можно убедиться, что российские рынки живут по своим правилам и законам, навязанными мигрантами. Помимо криминальных отношений, возникающих на рынках, их территория зачастую становится местами продажи нелегальных веществ и предметов, а также центрами распространения экстремизма. Именно поэтому при проведении реформ миграционного законодательства, ограничению участия мигрантов в оптовой и розничной торговле должно быть уделено особое место.

В Бишкеке заёрзали после новости о найме северокорейских работников крупными логистическими компаниями.

В отличии от мигрантов из Средней Азии и Закавказья, корейцы намного более дисциплинированные, их мозги не отравлены исламским радикализмом и русофобией, плюсом они не стремятся оседать в России. Приехал, поработал и уехал. А ведь помимо Северной Кореи, есть ещё Вьетнам и Шри-Ланка. В отличии от братушек из бывших союзных республик, те готовы работать за 40 тысяч рублей 6 дней в неделю по 12 часов. Мастурбекам есть чего пугаться - демпинговать уже будут не они, а против них.

Возникает закономерный вопрос: что будет с Центральной Азией и, если Россия действительно возьмёт курс на сокращение числа мигрантов из Центральной Азии, какие будут последствия для мигрантов из стран ЦА. Тем более что экономики Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана во многом завязаны на трудовую миграцию. Для миллионов семей это не просто способ заработка, а средство выживания

- ноет некий Тимур Саралаев на страницах киргизского издания, попутно пугая Россию «потерей стабильности в Средней Азии». Так это не нам надо переживать, а мастурбекам. Нам же нужно лишь границу усилить вышками пулемётными и стрелять в каждого, кто попытается проникнуть в нашу страну под видом беженца в случае очередного среднеазиатского дебоша.

А ДУМ все никак не угомонится. Теперь озаботилась судьбами пакистанцев (ну ведь мусульмане-братья же!). Россия должна принять беженцев из Пакистана и Индии в случае обострения их конфликта, заявило руководство Духовного управления мусульман России.

Отворяем ворота?

Исламовед Роман Силантьев поделился статистикой по распространению радикальных течений ислама по России:

Сейчас доля ваххабитов резко выросла за счет мигрантов. У нас, если раньше там 700 тысяч ваххабитов максимально насчитывалось, то сейчас я боюсь, что их под 2 миллиона уже. Ситуация с террористической угрозой остаётся напряжённой – спецслужбы предотвращают теракты в среднем каждые 36 часов по всей территории России, география террористической активности распространилась по всей стране. Ситуацию ещё больше усугубляет то, что из правоохранительных органов продолжают утекать кадры, в некоторых регионах дефицит составляет 50%.

У нас уже чуть ли не каждые полтора дня происходит по теракту или его предотвращению. География расширилась - террористов ловят по всей России.

Радует, но очень редко, что некоторые губернаторы взялись за голову.

Калуге — порядок: о мерах по ограничению работы мигрантов в регионе.

На фоне критической ситуации с выходцами из Средней Азии в Обнинске у руководства Калужской области не осталось иного выбора, как взглянуть проблеме в лицо. С 2022 года власти активно работают над ограничением потока мигрантов в регион:

О миграционной политике Калужской области:

▪️В 2022 году Калужская область вышла из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что заблокировало возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии. Также регион одним из первых принял меры, направленные на ограничение работы мигрантов в таких отраслях, как торговля, общественный транспорт и общепит. С тех пор список сфер расширяется ежегодно.

▪️По итогам 2022 года, в тех сферах, где был введен запрет, количество уведомлений о расторжении трудовых договоров с иностранными работниками возросло на 64%. За 9 месяцев 2022 года было аннулировано 875 ранее выданных разрешительных документов. В два раза уменьшилось количество выдаваемых патентов.

▪️Губернатор Калужской области В. Шапша активно призывал принять схожие решения повсеместно на федеральном уровне. Меры, принятые в регионе, были признаны эффективными на уровне Совета по правам человека при Президенте РФ.

▪️Также Государственной Думой рассматривались калужские законопроекты, направленные на запрет на обучение в российских школах детей мигрантов, не владеющих русским языком и упрощение процедуры лишения гражданства.

▪️Принятые властями Калужской области меры демонстрируют свою эффективность. За 8 месяцев 2024 года в 4,5 раза сократилось количество разрешений на временное проживание по сравнению с тем же периодом прошлого года. По фактам фиктивной регистрации с учета сняты 1658 иностранных граждан. В 2024 году в тех сферах, где были введены ограничения на привлечение иностранной рабочей силы, экономический рост составил 17%.

▪️Всего с 2021 года в 20 раз снизилось число разрешений на временное проживание: с 7 тысяч до 347, в 2 раза уменьшилось оформление патентов на работу: с 35 тысяч до 18 тысяч, в 6 раз сократилось заключение браков с иностранными гражданами, в 16 раз увеличилось число выдворенных мигрантов — почти 1 тыс. человек в 2024 году. Количество иностранцев в регионе сократилось с 60 тысяч до 25 тысяч в 2024-м.

▪️Преступность среди мигрантов снижается от года к году. В 2022 году число совершенных мигрантами преступлений снизилось на 43%, в 2023 на 22%, в 2024 еще на 17%.

Пока в некоторых регионах власти стараются замалчивать последствия бесконтрольной миграции, в Калужской области действуют наоборот: на законодательном уровне ограничивают труд мигрантов и пытаются реально оценивать потребность в иностранных рабочих.

Необходимость в комплексном и системном подходе в данном вопросе назрела давно, и некоторые регионы также стремятся сделать труд мигрантов организованным и регулируемым. Заметного результата в этой сфере уже добилась упомянутая ранее «ОЭЗ Алабуга», где в соответствии с жесткими правилами и в специально созданных условиях трудятся выходцы из Латинской Америки, Африки и Азии.

Миграционная проблема по прежнему остается одной из главных болевых точек нашей страны. Однако, все больше людей начинает ее осознавать и старается принять меры, пока еще не стало слишком поздно.

Остается пожелать властям региона удачи в их работе на благо России. Возможно, примеру Калужской области скоро последуют и другие регионы. Хочется в это верить