Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • s d
    Спасибо.Очень интересноМосква. Было — ст...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    нет ,Выпьем за Сталина...
  • Анатолий Рыжакин
    А Вы наверно потомок тех кто коммунистов убивал???Выпьем за Сталина...

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47

В Харьковской области украинские власти демонтировали бюст Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина. Монумент был установлен в селе Гетьмановка, сообщает местное СМИ.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Николай Ватутин командовал Первым украинским фронтом во время битвы за Днепр и освобождения Киева.
https://t.me/izvestia/120746

В Киеве снесут памятники советским военным Валерию Чкалову и Николаю Ватутину.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Советские генералы не сдаются бандеровцам даже после смерти.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Конечно же эти украинские насекомые снесут памятник Ватутину. Как и все, что связано с Россией. Если кто думает, что он сможет говорить по русски всегда, ошибается. И его запретят, если не уничтожим украину как государство. Оно не имеет право существовать.
Примечательно, что среди солдат Ватутина, который командовл Юго-Западным фронтом было около 30-35% украинцев. В качестве примера, 62-я армия Чуйкова, воюющая по соседству в Сталинграде: русские составляли 51,5%; украинцы – 34,4%; татары – 3,9%; казахи – 2,4%; белорусы – 2,2%; грузины – 1,4%; башкиры – 1,3%; узбеки – 0,4%; представители других наций и народностей – 2,5%.
А всего против немцев воевало около 7 млн. украинцев, не считая гражданских. А через УПА, которые массово истребляли и самих украинцев, прошло всего около 400 000, то есть около 1 % от всей численности населения советской Украины. Нынешнее поколение полностью предало память двух своих старших поколений.
Советская недоработка: вместо того чтобы истребить полностью под корешок бандеровцев в 1950-х в лагерях, Хрущев обьявил амнистицию, и каждая выжившая бандеровская мразь вернулась обратно, обзавелась семьей, дала начало новому поколению бандеровских ублюдков, внуки которых уже делали Майдан в 2014.
https://t.me/zloy_zhurnalist/2714

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Памятник Чкалову уже начали демонтировать. 
https://t.me/rosich_ru/35880

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Киев отчитался об успешном наступлении на монумент Чкалову. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47УГИЛ ликует. Вместо истории и культуры пустое место.
https://t.me/tsargradtv/36011

Давид поехал добровольцем на фронт. И отправил это видео духовнику с просьбой передать его родным, если он погибнет.
Давид погиб.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Послушайте слова русского воина. Они к его жене Лене, 8-летнему сыну Георгию, маме Ларисе, а на самом деле ко всем нам:
«Не печальтесь. Душа бессмертна.
Господь благ. Доверяйте Богу.
Не забывайте молиться.
Желаю вам личной Пасхи. Христос Воскресе!»
Помяните воина Давида.
https://t.me/codeseven_Z/17040

На канале Time of War⑬ сообщили:
Вчера при очередном штурме погиб мой друг с позывным "Дракула"...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Дракула воевал с истоков, мы вместе с ним воевали в ОРБ Спарта.
Всегда на позитиве, готов в любой свиноорез.
Этот свинодорез оказался для него последним..
Вечная память тебе Брат❤️
Быть Воином - Жить вечно
https://t.me/WAR13Z/815

Военкор Юрий Котенок в личном телеграм-канале сообщил о смерти Игоря Мангушева с позывным "Берег". Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47В последние несколько дней Мангушев в критическом состоянии находился в реанимации. Источники сообщали, что к Мангушеву приставлена охрана. Боец получил ранение в затылок, что стало поводом для многочисленных громких обсуждений. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
Супруга Игоря Мангушева и вовсе заявила: "Это была казнь". По словам Котенка, сердце капитана Мангушева перестало биться в районе шести утра среды, 8 февраля.
https://t.me/tsargradtv/35982
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47"Гиви" и "Берег". Ушли в один день, с разницей в 6 лет.
Последние романтики "Русской весны" ...
https://t.me/radioARBAT/26607

Работа гаубиц «Мста-Б» в южном секторе СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Работа гаубиц «Мста-Б» в южном секторе СВО
https://t.me/rosich_ru/35702

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Военнослужащий морской пехоты на фоне Т-90М "Прорыв"ㅤ
https://t.me/c/1780774638/11379

Роман Старовойт возглавил добровольную народную дружину Курской области Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Об этом губернатор заявил на оперативном совещании Правительства Курской области. Роман Старовойт отметил, что в регионе постоянно идет набор из числа желающих стать дружинниками. 
— Дружина формируется в первую очередь для того, что осуществлять патрулирование  приграничных районов и критически важной инфраструктуры. А также мы предполагаем, что не дай Бог, но в случае вооруженного вторжения, ДНД будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем собраться, сформироваться и поступить под военное командование, которое в случае введения военного положения будет возглавлять территориальную оборону, — рассказал Роман Старовойт. 
Глава региона отметил, что в мирное время за организацию территориальной обороны отвечает губернатор, поэтому он принял решение возглавить ДНД в Курской области. 
— Отряды в первую очередь формируются в приграничных районах, поэтому будут командиры ДНД в оперативных районах, — поделился Роман Старовойт. И отметил, что власти рассчитывают, что это не пригодится, но готовыми нужно быть к любому развитию событий.
https://t.me/ssigny/54738

Две стороны одной личности.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Давно знаком с Виталием, часто виделись с ним в зоне СВО. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
Милонов один из немногих медийных личностей работающих тут за лентой не ради пиара, а ради дела и Русской идеи, кстати он еще в 2014 году воевал тут на Донбассе. 
https://t.me/yaremshooter/935

Священник из Ставропольского края собственноручно изготовил и испытал многофункциональные печки для наших бойцов. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47На них можно и одежду высушить, и еду приготовить. Сделано с любовью и молитвой о наших воинах!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Батюшка со своим помощником
https://t.me/zarussia_1/11173

Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков)  в Афганистане лишился обеих ног и ходит на протезах.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Там же он потерял отца. Теперь он на передовой в ДНР.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47«Если единственным средством остановить зло, это сатанинское движение, является спецоперация, в результате которой победа будет за Богом, а мы орудие в его руках, конечно, тогда Бог и разрешает произойти тому, что происходит».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47В окопах атеистов нет.
https://t.me/ssigny/54797

Русская амазонка в зоне проведения СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47 Софья Кораблёва — механик-водитель БМП. Службу проходит в одном из батальонов 2-го армейского корпуса. БМП — машина грозная, а когда ею управляет маленькая и хрупкая девушка, это впечатляет. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Соня выросла в интеллигентной семье, мама — преподаватель во ВГИКе. Высшее образование получила по специальности «режиссёр художественных фильмов», но на этом не остановилась. Закончила журналистские курсы. Юношеское увлечение спортивными машинами переросло в профессиональную деятельность. В своих блогах она освещала события автомира. 
С начала СВО, как истинный патриот, Соня подключилась к перевозке гуманитарной помощи в Донбасс. Была в разрушенном Мариуполе, увидела весь ужас войны и приняла решение отправиться на фронт добровольцем. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47На передовой она на равных с мужчинами выполняет все поставленные боевые задачи, при этом ещё и может кое-чему научить. Как говорит сама: «Лучшее, что я умею делать, — это водить машину». 
Умение мастерски управлять БМП не раз выручало её с сослуживцами на линии боевого соприкосновения. 
https://t.me/c/1780774638/11307
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Боец ММА Олег Личковаха, сейчас он воюет в составе Спецназа Ахмат.
https://t.me/russkii_dom/11876

Шаг за шагом: как проходит разминирование и восстановление трамвайного сообщения в МариуполеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Отряд разминирования из числа специалистов инженерных войск Восточного военного округа провел очистку от взрывоопасных предметов территории трамвайного депо и трамвайных путей в городе Мариуполе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Мариупольский трамвайный парк сейчас полностью обездвижен и пока еще обесточен. Городские службы приступили к восстановлению инфраструктуры городского электротранспорта – тянут провода, проверяют контактную сеть.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47В свою очередь сапёры обследовали каждый сантиметр трамвайного депо и около 25 километров трамвайных путей на наличие взрывоопасных предметов. Найденный боевой арсенал уничтожают в специально отведенном месте на безопасном расстоянии от жилых домов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Планируется, что первую трамвайную линию протяженностью десять километров в Мариуполе должны запустить уже в этом году.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Больше всего первого трамвая ждут местные жители, которые сейчас вынуждены менять свой привычный маршрут. С тех пор, как многие решили вернуться в Мариуполь, автобусы в одиночку уже не справляются.
https://t.me/mod_russia/24016

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Поврежденная словацкая САУ "Zuzana" с оторванным стволом.
https://t.me/boris_rozhin/77805

В Латвии пылает американский военный завод, поставлявший БПЛА УкраинеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Пожар с высоким уровнем сложности на снабжавшем ВСУ заводе по производству военных дронов компании Edge Autonomy в г. Марупе недалеко от Риги. Власти просят население не приближаться, оставаться дома и закрыть окна, чтобы не отравиться вредными веществами. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
Пожарные пытаются справиться с огнем, но он быстро распространяется.
Компания Edge Autonomy - один из ведущих производителей БПЛА - со штаб-квартирой в Калифорнии, она связана с Минобороны США и рядом американских агентств.
https://t.me/c/1801542020/2584

Очередное поражение на фронте. Это не анекдот. Артиллерия ВСУ застряла в грязи.
Контратака укронацистов под Сватово в ЛНР сорвалась – артиллерия вэсэушников застряла в раскисшем, а затем подмерзшем грунте.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Подразделения 14-й и 67-й механизированных бригад ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового, однако обе попытки оказались провальными, несмотря на поддержку артиллерии.
При перепадах температуры – а зимние погоды нынче очень неустойчивые – американские орудия М777 просто вмерзли в грунт на боевых позициях. Для того чтобы вытащить гаубицы, ВСУ использовали даже отбойные молотки и бензопилы. 
В результате из-за задержки артиллерии наземные подразделения столкнулись с российскими подразделениями и потеряли 40 человек личного состава убитыми и ранеными.
Что тут сказать – даже природа уже против нацистов! Если не мороз, так распутица…
https://t.me/tsargradtv/35952

Волонтерское движение "Сети для СВОих" отправило в зону спецоперации более 5 тыс. кв. м маскировочных сетей. Их сделали вручную в центре на Войковской близкие и друзья военных, добровольцев и неравнодушные жители Москвы специально для бойцов и техники.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47На днях волонтеры вместе с Ксенией Новожиловой, депутатом СДМО Войковский, отправились на фронт и передали гуманитарную помощь, теплые вещи и обувь в монастырь и в школу-интернат Запорожской области, а также привезли военным маскировочные сети и несколько сотен блиндажных свечей.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47https://t.me/izvestia/120573

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Ученики школы искусств Минеральных Вод передали на передовую письма и рисунки. Боец взял себе в качестве талисмана бумажный самолетик.
https://t.me/c/1801542020/2591

Законный вопрос к некоторым так называемым "командирам".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Интересно, когда все это безобразие закончится? Сколько можно ставить технику кучами!
https://t.me/rsotmdivision/4687
И еще одно меткое замечание от Владлена Татарского.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Сейчас стала популярна тема о том, что медленное продвижение наших войск, компенсируется "перемалыванием" живой силы врага. Тема "перемалывания" была популярна весной 2022 года, когда темпы нашего наступления снизились и многие уважаемые люди убеждали меня, что скоро мы "перемолотим" всю пехоту, фронт рухнет, а мы  с песнями под гармонь попрем в глубь территории врага. (Смешно получилось: пока я пишу заметку, слово "перемалывать" употребил на брифинге министр обороны).
Однако пока мы "мололи", Украина готовила резервы. В результате наше наступление было полностью остановлено, а затем противник перешел в контрнаступление, в результате которого мы получили позор и потеряли территории.
Сейчас опять идёт "перемалывание", а противник опять готовит резервы и хотя Украина уже ощущает кризис личного состава, но до исчерпания мобилизационного резерва ещё далеко. Этот резерв составляет 3 млн. человек, а значит даже по самым смелым нашим подсчетам мы не "перемололи" даже третью часть этой цифры. Конечно, можно теоретически предположить, что после гибели 2 млн хохлов, моральный дух врага будет не таким твердым как сейчас, но границы человеческого терпения и влияния этого фактора, едва ли поддаются какому-либо измерению.
Разговоры о "перемалывании" вызывают удивление ещё тем, что как-будто, в результате боевых действий потери несет только противник. У нас без потерь проходит это "перемалывание"?
Успех наступательной операции — это прорыв линии фронта на глубину, как это было осенью под Харьковом (к сожалению, приходится приводить в пример операции врага). Для этого нужно создать кулак для прорыва фронта и отказаться от нынешней тактики, когда каждый батальон, бригада и округ проводят локальные наступательные действия, тратя свой ресурс на планомерный захват полей и "зеленок".
https://t.me/vladlentatarsky/19098

Ночные удары 08.02.2023 по Харькову пришлись по ХАЗу (авиационному заводу)Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Был поражен цех по производству БПЛА.
https://t.me/c/1801542020/2595

Группа огневого прикрытия
Экипажи вертолетов и группы огневой поддержки армейской авиации продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47  Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.
https://t.me/boris_rozhin/77520

Российский Ил-22М-11 выдержал разрывы двух зенитных ракет ВСУНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47В материале @mk_ru рассказали об экипаже воздушного командного пункта, который смог посадить самолет после разрыва двух зенитных ракет Бук-М1 ВСУ.
Экипаж выполнял боевую задачу за линией боевого соприкосновения 3 апреля 2022 года.
На высоте 7600 м рядом с бортом разорвалась первая ЗУР. Начался пожар, произошла разгерметизация и утечка топлива. Затем в районе хвоста разорвалась вторая ЗУР.
Экипаж смог дотянуть до аэродрома и совершить посадку в Ростовской области. Техники насчитали в корпусе Ил-22 более 200 пробоин вызванных поражающими элементами ракет 9М28.
В настоящее время лётчики продолжают выполнять боевые задачи, а самолёт находится в ремонте.
Модификация Ил-22М-11 предназначена для обеспечения связи и управления войсками. Самолёт отличается высокой надежностью и большой продолжительностью полёта.
С подробностями можно ознакомится тут: https://www.mk.ru/politics/2022/10/09/rossiyskiy-letchik-pos... 

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Красавец Т-90М «Прорыв» в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/35919

Под Артёмовском киевские боевики потеряли сотни коммерческих беспилотников от "неизвестного РЭБ" российского производстваНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Вот,например, электромагнитный комплекс «Ступор» способен подавлять канал связи беспилотника на дистанции прямой видимости до 2-х километров.
С января 2023 года операторы БЛА нескольких крупных соединений ВСУ в Артёмовске потеряли не менее сотни коммерческих беспилотников, используемых для корректировки артиллерии и миномётов. Дроны не успевают долететь до позиций ВС РФ — они подавляются ранее неизвестными комплексами радиоэлектронной борьбы. Впервые с таким явлением ещё в ноябре прошлого года столкнулись подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Кременной, однако массовые отказы беспилотников с конца января фиксируются только в районе Артёмовска (Бахмута).
С потерей ударных и разведывательных квадрокоптеров столкнулись подразделения сразу нескольких крупных соединений: 53-й, 93-й и 63-й механизированных бригад. По предварительным данным, с начала января 2023 года операторы беспилотников в подразделениях этих бригад доложили о потере не менее 77 БЛА над позициями в оставленных ранее посёлках Клещеевка, Курдюмовка, Зеленополье и Озеряновка в 30 км к югу от Артёмовска (Бахмута).
Массовая нейтрализация украинских дронов может быть связана с работой портативных станций радиоэлектронной борьбы, появившихся на фронте относительно недавно.
https://t.me/ssigny/54910
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47«Крылатые Архангелы» полетели кошмарить врага, удачи парни! 
https://t.me/rusich_army/7607

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов – об ожидании получения ВСУ танков НАТО: Наши бойцы уже готовятся к этому мероприятию так, что, наверное, за каждый танк будет чуть ли не до драки доходить.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Тем более наши бизнесмены обещали очень серьезные деньги за каждый подбитый «Абрамс» или любой иностранный танк. Ребята готовятся, но на данный момент ничего из этого к нам на передовую еще не прибыло.
https://t.me/c/1801542020/2612

 

Сладков не выдержал!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
ГЕРОЙ УКРАИНЫ ПО ФАМИЛИИ БОВА… ПОЛКОВНИК МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ВСУ. НУ ЧТО, ОТПУСТИЛИ ИЗ ПЛЕНА? ПОЛУЧАЙТЕ ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДНОГО МОТИВИРОВАННОГО ВРАГА . 

«Херсонский вестник» пишет, что я обсуждал с Бовой, когда брал у него, пленённого, интервью, Минские соглашения, это я не помню, но про то, что ВСУ всерьёз готовились к войне с Россией - 100%. 
Отпустили Бову, отпустили всех, кого должны были расстрелять по суду, отпустили опытных украинских командиров,  отпустили диверсантов. 
Кто-то в тылу принял это дичайшее решение, из теплого кабинета, а воевать с этим противником опять должен простой русский  солдат, чавкая грязью окопов, по пояс в собственной крови.    
Это очень-очень нехорошая ситуация. Это четко антироссийский поступок… Я не имею в виду исполнителей оперов и разведчиков, я имею в виду людей, которые это придумали и приказали реализовать. Скотство какое… 
https://t.me/Sladkov_plus/7121

Боец с позывным "Белка" — это не обычный военнослужащий. Под прозвищем скрывается отважная девушка, заместитель командира роты, Анна Илясова.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Вместе с ВС РФ девушка побывала в самых горячих точках СВО, пережила обстрелы и смерти боевых товарищей, спала со всеми в холодных ангарах, сгоревших домах и всеми силами помогала своим сослуживцам.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47"Я не была профессиональным военным, но я знала: хоть что-то я смогу сделать. В нужный момент я пригожусь. Для меня это свято, я не могу предать память того, что бабушки и дедушки сделали для нас. Мне не было страшно", — объяснила Илясова, рассказывая, почему отправилась на фронт.
https://t.me/rentv_news/83114

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Военнослужащие подразделения разведки Вооружённых сил России на линии Сватово-Кременная. 
https://t.me/ok_spn/22946
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Из Прибалтики на Украину везут партию старых 40-мм зениток Бофорс вместе с боекомплектом. Их планируют использовать для борьбы с "Геранями", которые в последние дни снова лютуют.
https://t.me/boris_rozhin/77818

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47С разницей в 80 лет. Деды и прадеды жгли немецкую технику, внуки превращают в металлолом машины НАТО.
https://t.me/c/1524001401/6083

Хабаровская бабушка приехала в Донбасс, чтобы помогать раненымНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4771-летняя Наталья Пасика рассказала, что она сама родом из нашего региона, окончила школу в Ясиноватой, когда началась спецоперация, сразу же попросилась на фронт
Я всю жизнь живу принципом "если не я, то кто?"
Наталья сегодня работает больнице, которую не раз обстреливали украинские боевики, но бесстрашную бабушку это не останавливает!
А чего бояться? Мне говорят, что сюда прилетает... но прилететь может и сосулька с крыши.
https://t.me/c/1524001401/6116

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47"Давайте! Я вас всех люблю!"
Перед тем, как взорвать гранату, смелый парень-якут записал прощальное письмо друзьям.
К счастью, он выжил и сейчас находится после госпиталя дома, сообщают в закрытом ТГ-канале "Поздняков 3.0".
https://t.me/c/1524001401/6112

Слёзы счастья на войне. Такое не часто бывает. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Этому десантнику из Тулы привезли послание от жены. Он еще не знает какое - передает товарищу автомат, чтобы посмотреть запись на телефоне…Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
 Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47В телефоне запись узи еще не родившегося сынаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Воин не сдержал слезы счастья...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Он безумно счастлив!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Волонтеры Общероссийского народного фронта доставили послание. 
https://t.me/dolg_z/1837

С РФ продолжают зачистку Марьинки под ДонецкомНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47По позициям ВСУ на этом участке фронта работают и танки, и артиллерия — причём с максимально близкого расстояния, отмечается в эксклюзивном репортаже RT с передовой
https://t.me/c/1780774638/11372

Как-то со "Старше Эдды" (название ТГ канала) общались на тему подготовки мобилизованных. Я сказал, что подразделения с корпоративной этикой воюют лучше. Дорогой брат поделился экспериментом, который он провел у себя в части. С помощью ПНВ (Повернутых на Войне), Андрея Медведева, Макса Каскада и других, они собрали нормальную экипировку, купили винтовки Лобаева  и объяснили мобилизованным, что они спецназ (хотя парни были обычными мотострелками). После подготовки обычные гражданские мужики попали на передовую. Пришло время испытаний. Бывшие диванные войны, превратились в львов Православного Джихада, отбили под Кременной все атаки врага и даже перешли в контрнаступление. Они помнили: "вы не обычная пехота" вы спецназ!".

По этому поводу вспомнились слова одного американского генерала:
"В 1935 году я спросил у уважаемого пожилого сержанта, как морские пехотинцы заслужили свою репутацию одного из лучших подразделений в мире. "Это просто, лейтенант, — ответил сержант. — они начали с того, что стали всем рассказывать, какие они замечательные. Скоро они сами в это поверили. С тех пор они только и делают, что занимаются доказательством своей правоты". (Генерал-лейтенант Виктор Крулак. "Первыми в бой".)
https://t.me/vladlentatarsky/19151

Часто бывает, что попадаешь под раздачу. Это война. 
Когда стреляют с той стороны, это норма. 
Хуже, когда свои. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
Цунами про случай дружественного огня.
"БМП наша работала по нам, когда мы с заместителем выходили из здания... 30 мм - некомфортно, когда по тебе работает Бэха. А с той стороны работал РПГ... " Выжили. Добрались до реьят. Объяснили, что так делать нельзя. (представляю какими выражениями!). Теперь сначала взаимодействие, а потом уже начинаем работать.
https://t.me/glagolmedia/5479

Генерал-губернатор Алексей Дюмин, и инструкторский состав ССО во время подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.473 февраля.
https://t.me/ok_spn/22953

Отправка в зону СВО мобилизованных граждан Тульской области после нескольких месяцев подготовки на полигонах Рязанской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Судя по джентельменам стоящим рядом с губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевич Дюминым, участие в подготовке в том числе осуществляли специалисты Сил специальных операций. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Кроме того, практически все присутствующие на фото одеты в штатные СИБЗ - бронежилеты 6Б45 и шлема 6Б47, стоит также заметить что жилеты с принтованной стропой, что говорит о том что это жилеты крайней генерации 2020 и 2021 годов. Также некоторые военнослужащие укомплектованы «банками», прицелами.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Можем предположить, что это все является результатом личного вклада и контроля со стороны руководителя Тульской области, который на регулярной основе уделял внимание обеспечению мобилизованных граждан своей области. 
https://t.me/ok_spn/22937

Представители одного из подразделений спецназа России в приграничном районе. Фото от @vpervieruki
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47https://t.me/ok_spn/22978

Военнослужащий рассказывает об особенностях своей непростой работы по разминированию участков местности в зоне спецоперации. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47«Противник применил систему дистанционного минирования. Мина американского производства М73 - противотанковая, кумулятивная с датчиком цели на магните. Если солдат в броне с автоматом подходит к ней ближе двух метров, она может сработать. На ней установлен самоликвидатор, который срабатывает через 4 - 40 часов после установки», -  рассказал сапер с позывным «Соболь».
Группа разминирования уничтожила все мины западного производства, которые нашла в ходе инженерной разведки маршрута. 
https://t.me/mod_russia/24124

Страха нет: Русское воинство в Донецке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Наши добровольцы, которые ведут бои за Марьинку.
https://t.me/c/1780774638/11444

Всем известный Рокот, офицер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, один из Героев битвы за Мариуполь. Потерявший ногу, когда хотел вытащить раненного "Струну". Снова на фронте.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47На своей машине вывезли тела трех погибших бойцов 11-го полка 1-го армейского корпуса ВС России. Сам же Рокот, несмотря на то, что после подрыва ходит на протезе, прошёл в полной экипировке 16,5 километров.
https://t.me/c/1780774638/11458

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47А это очень интересно в свете экстренных поставок военной техники Украине сейчас. Официальная информация МИД Украины о количестве вооружений ВСУ на 1 января 2022 г. :
1970 танков,
3575 бронетранспортеров,
2376 боевых машин пехоты,
3182 артиллерийских орудия,
488 боевых самолетов,
102 ударных вертолета,
215000 личного состава в боевых частях ВСУ.

Ну и котики. Куда без них.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47И на этом все.

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