Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.47

В Харьковской области украинские власти демонтировали бюст Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина. Монумент был установлен в селе Гетьмановка, сообщает местное СМИ. Николай Ватутин командовал Первым украинским фронтом во время битвы за Днепр и освобождения Киева.

https://t.me/izvestia/120746

В Киеве снесут памятники советским военным Валерию Чкалову и Николаю Ватутину. Советские генералы не сдаются бандеровцам даже после смерти. Конечно же эти украинские насекомые снесут памятник Ватутину. Как и все, что связано с Россией. Если кто думает, что он сможет говорить по русски всегда, ошибается. И его запретят, если не уничтожим украину как государство. Оно не имеет право существовать.

Примечательно, что среди солдат Ватутина, который командовл Юго-Западным фронтом было около 30-35% украинцев. В качестве примера, 62-я армия Чуйкова, воюющая по соседству в Сталинграде: русские составляли 51,5%; украинцы – 34,4%; татары – 3,9%; казахи – 2,4%; белорусы – 2,2%; грузины – 1,4%; башкиры – 1,3%; узбеки – 0,4%; представители других наций и народностей – 2,5%.

А всего против немцев воевало около 7 млн. украинцев, не считая гражданских. А через УПА, которые массово истребляли и самих украинцев, прошло всего около 400 000, то есть около 1 % от всей численности населения советской Украины. Нынешнее поколение полностью предало память двух своих старших поколений.

Советская недоработка: вместо того чтобы истребить полностью под корешок бандеровцев в 1950-х в лагерях, Хрущев обьявил амнистицию, и каждая выжившая бандеровская мразь вернулась обратно, обзавелась семьей, дала начало новому поколению бандеровских ублюдков, внуки которых уже делали Майдан в 2014.

https://t.me/zloy_zhurnalist/2714

Памятник Чкалову уже начали демонтировать.

https://t.me/rosich_ru/35880

Киев отчитался об успешном наступлении на монумент Чкалову. УГИЛ ликует. Вместо истории и культуры пустое место.

https://t.me/tsargradtv/36011

Давид поехал добровольцем на фронт. И отправил это видео духовнику с просьбой передать его родным, если он погибнет.

Давид погиб. Послушайте слова русского воина. Они к его жене Лене, 8-летнему сыну Георгию, маме Ларисе, а на самом деле ко всем нам:

«Не печальтесь. Душа бессмертна.

Господь благ. Доверяйте Богу.

Не забывайте молиться.

Желаю вам личной Пасхи. Христос Воскресе!»

Помяните воина Давида.

https://t.me/codeseven_Z/17040

На канале Time of War⑬ сообщили:

Вчера при очередном штурме погиб мой друг с позывным "Дракула"... Дракула воевал с истоков, мы вместе с ним воевали в ОРБ Спарта.

Всегда на позитиве, готов в любой свиноорез.

Этот свинодорез оказался для него последним..

Вечная память тебе Брат❤️

Быть Воином - Жить вечно

https://t.me/WAR13Z/815

Военкор Юрий Котенок в личном телеграм-канале сообщил о смерти Игоря Мангушева с позывным "Берег". В последние несколько дней Мангушев в критическом состоянии находился в реанимации. Источники сообщали, что к Мангушеву приставлена охрана. Боец получил ранение в затылок, что стало поводом для многочисленных громких обсуждений.

Супруга Игоря Мангушева и вовсе заявила: "Это была казнь". По словам Котенка, сердце капитана Мангушева перестало биться в районе шести утра среды, 8 февраля.

https://t.me/tsargradtv/35982

"Гиви" и "Берег". Ушли в один день, с разницей в 6 лет.

Последние романтики "Русской весны" ...

https://t.me/radioARBAT/26607

Работа гаубиц «Мста-Б» в южном секторе СВО Работа гаубиц «Мста-Б» в южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/35702

Военнослужащий морской пехоты на фоне Т-90М "Прорыв"ㅤ

https://t.me/c/1780774638/11379

Роман Старовойт возглавил добровольную народную дружину Курской области Об этом губернатор заявил на оперативном совещании Правительства Курской области. Роман Старовойт отметил, что в регионе постоянно идет набор из числа желающих стать дружинниками.

— Дружина формируется в первую очередь для того, что осуществлять патрулирование приграничных районов и критически важной инфраструктуры. А также мы предполагаем, что не дай Бог, но в случае вооруженного вторжения, ДНД будет костяком территориальной обороны. И буквально за несколько часов мы сможем собраться, сформироваться и поступить под военное командование, которое в случае введения военного положения будет возглавлять территориальную оборону, — рассказал Роман Старовойт.

Глава региона отметил, что в мирное время за организацию территориальной обороны отвечает губернатор, поэтому он принял решение возглавить ДНД в Курской области.

— Отряды в первую очередь формируются в приграничных районах, поэтому будут командиры ДНД в оперативных районах, — поделился Роман Старовойт. И отметил, что власти рассчитывают, что это не пригодится, но готовыми нужно быть к любому развитию событий.

https://t.me/ssigny/54738

Две стороны одной личности. Давно знаком с Виталием, часто виделись с ним в зоне СВО.

Милонов один из немногих медийных личностей работающих тут за лентой не ради пиара, а ради дела и Русской идеи, кстати он еще в 2014 году воевал тут на Донбассе.

https://t.me/yaremshooter/935

Священник из Ставропольского края собственноручно изготовил и испытал многофункциональные печки для наших бойцов. На них можно и одежду высушить, и еду приготовить. Сделано с любовью и молитвой о наших воинах! Батюшка со своим помощником

https://t.me/zarussia_1/11173

Герой Советского Союза инок Киприан (Бурков) в Афганистане лишился обеих ног и ходит на протезах. Там же он потерял отца. Теперь он на передовой в ДНР. «Если единственным средством остановить зло, это сатанинское движение, является спецоперация, в результате которой победа будет за Богом, а мы орудие в его руках, конечно, тогда Бог и разрешает произойти тому, что происходит». В окопах атеистов нет.

https://t.me/ssigny/54797

Русская амазонка в зоне проведения СВО. Софья Кораблёва — механик-водитель БМП. Службу проходит в одном из батальонов 2-го армейского корпуса. БМП — машина грозная, а когда ею управляет маленькая и хрупкая девушка, это впечатляет. Соня выросла в интеллигентной семье, мама — преподаватель во ВГИКе. Высшее образование получила по специальности «режиссёр художественных фильмов», но на этом не остановилась. Закончила журналистские курсы. Юношеское увлечение спортивными машинами переросло в профессиональную деятельность. В своих блогах она освещала события автомира.

С начала СВО, как истинный патриот, Соня подключилась к перевозке гуманитарной помощи в Донбасс. Была в разрушенном Мариуполе, увидела весь ужас войны и приняла решение отправиться на фронт добровольцем. На передовой она на равных с мужчинами выполняет все поставленные боевые задачи, при этом ещё и может кое-чему научить. Как говорит сама: «Лучшее, что я умею делать, — это водить машину».

Умение мастерски управлять БМП не раз выручало её с сослуживцами на линии боевого соприкосновения.

https://t.me/c/1780774638/11307

Боец ММА Олег Личковаха, сейчас он воюет в составе Спецназа Ахмат.

https://t.me/russkii_dom/11876

Шаг за шагом: как проходит разминирование и восстановление трамвайного сообщения в Мариуполе Отряд разминирования из числа специалистов инженерных войск Восточного военного округа провел очистку от взрывоопасных предметов территории трамвайного депо и трамвайных путей в городе Мариуполе. Мариупольский трамвайный парк сейчас полностью обездвижен и пока еще обесточен. Городские службы приступили к восстановлению инфраструктуры городского электротранспорта – тянут провода, проверяют контактную сеть. В свою очередь сапёры обследовали каждый сантиметр трамвайного депо и около 25 километров трамвайных путей на наличие взрывоопасных предметов. Найденный боевой арсенал уничтожают в специально отведенном месте на безопасном расстоянии от жилых домов. Планируется, что первую трамвайную линию протяженностью десять километров в Мариуполе должны запустить уже в этом году. Больше всего первого трамвая ждут местные жители, которые сейчас вынуждены менять свой привычный маршрут. С тех пор, как многие решили вернуться в Мариуполь, автобусы в одиночку уже не справляются.

https://t.me/mod_russia/24016

Поврежденная словацкая САУ "Zuzana" с оторванным стволом.

https://t.me/boris_rozhin/77805

В Латвии пылает американский военный завод, поставлявший БПЛА Украине Пожар с высоким уровнем сложности на снабжавшем ВСУ заводе по производству военных дронов компании Edge Autonomy в г. Марупе недалеко от Риги. Власти просят население не приближаться, оставаться дома и закрыть окна, чтобы не отравиться вредными веществами.

Пожарные пытаются справиться с огнем, но он быстро распространяется.

Компания Edge Autonomy - один из ведущих производителей БПЛА - со штаб-квартирой в Калифорнии, она связана с Минобороны США и рядом американских агентств.

https://t.me/c/1801542020/2584

Очередное поражение на фронте. Это не анекдот. Артиллерия ВСУ застряла в грязи.

Контратака укронацистов под Сватово в ЛНР сорвалась – артиллерия вэсэушников застряла в раскисшем, а затем подмерзшем грунте. Подразделения 14-й и 67-й механизированных бригад ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового, однако обе попытки оказались провальными, несмотря на поддержку артиллерии.

При перепадах температуры – а зимние погоды нынче очень неустойчивые – американские орудия М777 просто вмерзли в грунт на боевых позициях. Для того чтобы вытащить гаубицы, ВСУ использовали даже отбойные молотки и бензопилы.

В результате из-за задержки артиллерии наземные подразделения столкнулись с российскими подразделениями и потеряли 40 человек личного состава убитыми и ранеными.

Что тут сказать – даже природа уже против нацистов! Если не мороз, так распутица…

https://t.me/tsargradtv/35952

Волонтерское движение "Сети для СВОих" отправило в зону спецоперации более 5 тыс. кв. м маскировочных сетей. Их сделали вручную в центре на Войковской близкие и друзья военных, добровольцев и неравнодушные жители Москвы специально для бойцов и техники. На днях волонтеры вместе с Ксенией Новожиловой, депутатом СДМО Войковский, отправились на фронт и передали гуманитарную помощь, теплые вещи и обувь в монастырь и в школу-интернат Запорожской области, а также привезли военным маскировочные сети и несколько сотен блиндажных свечей.

https://t.me/izvestia/120573

Ученики школы искусств Минеральных Вод передали на передовую письма и рисунки. Боец взял себе в качестве талисмана бумажный самолетик.

https://t.me/c/1801542020/2591

Законный вопрос к некоторым так называемым "командирам". Интересно, когда все это безобразие закончится? Сколько можно ставить технику кучами!

https://t.me/rsotmdivision/4687

И еще одно меткое замечание от Владлена Татарского. Сейчас стала популярна тема о том, что медленное продвижение наших войск, компенсируется "перемалыванием" живой силы врага. Тема "перемалывания" была популярна весной 2022 года, когда темпы нашего наступления снизились и многие уважаемые люди убеждали меня, что скоро мы "перемолотим" всю пехоту, фронт рухнет, а мы с песнями под гармонь попрем в глубь территории врага. (Смешно получилось: пока я пишу заметку, слово "перемалывать" употребил на брифинге министр обороны).

Однако пока мы "мололи", Украина готовила резервы. В результате наше наступление было полностью остановлено, а затем противник перешел в контрнаступление, в результате которого мы получили позор и потеряли территории.

Сейчас опять идёт "перемалывание", а противник опять готовит резервы и хотя Украина уже ощущает кризис личного состава, но до исчерпания мобилизационного резерва ещё далеко. Этот резерв составляет 3 млн. человек, а значит даже по самым смелым нашим подсчетам мы не "перемололи" даже третью часть этой цифры. Конечно, можно теоретически предположить, что после гибели 2 млн хохлов, моральный дух врага будет не таким твердым как сейчас, но границы человеческого терпения и влияния этого фактора, едва ли поддаются какому-либо измерению.

Разговоры о "перемалывании" вызывают удивление ещё тем, что как-будто, в результате боевых действий потери несет только противник. У нас без потерь проходит это "перемалывание"?

Успех наступательной операции — это прорыв линии фронта на глубину, как это было осенью под Харьковом (к сожалению, приходится приводить в пример операции врага). Для этого нужно создать кулак для прорыва фронта и отказаться от нынешней тактики, когда каждый батальон, бригада и округ проводят локальные наступательные действия, тратя свой ресурс на планомерный захват полей и "зеленок".

https://t.me/vladlentatarsky/19098

Ночные удары 08.02.2023 по Харькову пришлись по ХАЗу (авиационному заводу) Был поражен цех по производству БПЛА.

https://t.me/c/1801542020/2595

Группа огневого прикрытия

Экипажи вертолетов и группы огневой поддержки армейской авиации продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации. Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

https://t.me/boris_rozhin/77520

Российский Ил-22М-11 выдержал разрывы двух зенитных ракет ВСУ В материале @mk_ru рассказали об экипаже воздушного командного пункта, который смог посадить самолет после разрыва двух зенитных ракет Бук-М1 ВСУ.

Экипаж выполнял боевую задачу за линией боевого соприкосновения 3 апреля 2022 года.

На высоте 7600 м рядом с бортом разорвалась первая ЗУР. Начался пожар, произошла разгерметизация и утечка топлива. Затем в районе хвоста разорвалась вторая ЗУР.

Экипаж смог дотянуть до аэродрома и совершить посадку в Ростовской области. Техники насчитали в корпусе Ил-22 более 200 пробоин вызванных поражающими элементами ракет 9М28.

В настоящее время лётчики продолжают выполнять боевые задачи, а самолёт находится в ремонте.

Модификация Ил-22М-11 предназначена для обеспечения связи и управления войсками. Самолёт отличается высокой надежностью и большой продолжительностью полёта.

С подробностями можно ознакомится тут: https://www.mk.ru/politics/2022/10/09/rossiyskiy-letchik-pos...

Красавец Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/35919

Под Артёмовском киевские боевики потеряли сотни коммерческих беспилотников от "неизвестного РЭБ" российского производства Вот,например, электромагнитный комплекс «Ступор» способен подавлять канал связи беспилотника на дистанции прямой видимости до 2-х километров.

С января 2023 года операторы БЛА нескольких крупных соединений ВСУ в Артёмовске потеряли не менее сотни коммерческих беспилотников, используемых для корректировки артиллерии и миномётов. Дроны не успевают долететь до позиций ВС РФ — они подавляются ранее неизвестными комплексами радиоэлектронной борьбы. Впервые с таким явлением ещё в ноябре прошлого года столкнулись подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Кременной, однако массовые отказы беспилотников с конца января фиксируются только в районе Артёмовска (Бахмута).

С потерей ударных и разведывательных квадрокоптеров столкнулись подразделения сразу нескольких крупных соединений: 53-й, 93-й и 63-й механизированных бригад. По предварительным данным, с начала января 2023 года операторы беспилотников в подразделениях этих бригад доложили о потере не менее 77 БЛА над позициями в оставленных ранее посёлках Клещеевка, Курдюмовка, Зеленополье и Озеряновка в 30 км к югу от Артёмовска (Бахмута).

Массовая нейтрализация украинских дронов может быть связана с работой портативных станций радиоэлектронной борьбы, появившихся на фронте относительно недавно.

https://t.me/ssigny/54910

«Крылатые Архангелы» полетели кошмарить врага, удачи парни!

https://t.me/rusich_army/7607

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов – об ожидании получения ВСУ танков НАТО: Наши бойцы уже готовятся к этому мероприятию так, что, наверное, за каждый танк будет чуть ли не до драки доходить. Тем более наши бизнесмены обещали очень серьезные деньги за каждый подбитый «Абрамс» или любой иностранный танк. Ребята готовятся, но на данный момент ничего из этого к нам на передовую еще не прибыло.

https://t.me/c/1801542020/2612

Сладков не выдержал!

ГЕРОЙ УКРАИНЫ ПО ФАМИЛИИ БОВА… ПОЛКОВНИК МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ВСУ. НУ ЧТО, ОТПУСТИЛИ ИЗ ПЛЕНА? ПОЛУЧАЙТЕ ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДНОГО МОТИВИРОВАННОГО ВРАГА .

«Херсонский вестник» пишет, что я обсуждал с Бовой, когда брал у него, пленённого, интервью, Минские соглашения, это я не помню, но про то, что ВСУ всерьёз готовились к войне с Россией - 100%.

Отпустили Бову, отпустили всех, кого должны были расстрелять по суду, отпустили опытных украинских командиров, отпустили диверсантов.

Кто-то в тылу принял это дичайшее решение, из теплого кабинета, а воевать с этим противником опять должен простой русский солдат, чавкая грязью окопов, по пояс в собственной крови.

Это очень-очень нехорошая ситуация. Это четко антироссийский поступок… Я не имею в виду исполнителей оперов и разведчиков, я имею в виду людей, которые это придумали и приказали реализовать. Скотство какое…

https://t.me/Sladkov_plus/7121

Боец с позывным "Белка" — это не обычный военнослужащий. Под прозвищем скрывается отважная девушка, заместитель командира роты, Анна Илясова. Вместе с ВС РФ девушка побывала в самых горячих точках СВО, пережила обстрелы и смерти боевых товарищей, спала со всеми в холодных ангарах, сгоревших домах и всеми силами помогала своим сослуживцам. "Я не была профессиональным военным, но я знала: хоть что-то я смогу сделать. В нужный момент я пригожусь. Для меня это свято, я не могу предать память того, что бабушки и дедушки сделали для нас. Мне не было страшно", — объяснила Илясова, рассказывая, почему отправилась на фронт.

https://t.me/rentv_news/83114

Военнослужащие подразделения разведки Вооружённых сил России на линии Сватово-Кременная.

https://t.me/ok_spn/22946

Из Прибалтики на Украину везут партию старых 40-мм зениток Бофорс вместе с боекомплектом. Их планируют использовать для борьбы с "Геранями", которые в последние дни снова лютуют.

https://t.me/boris_rozhin/77818

С разницей в 80 лет. Деды и прадеды жгли немецкую технику, внуки превращают в металлолом машины НАТО.

https://t.me/c/1524001401/6083

Хабаровская бабушка приехала в Донбасс, чтобы помогать раненым 71-летняя Наталья Пасика рассказала, что она сама родом из нашего региона, окончила школу в Ясиноватой, когда началась спецоперация, сразу же попросилась на фронт

Я всю жизнь живу принципом "если не я, то кто?"

Наталья сегодня работает больнице, которую не раз обстреливали украинские боевики, но бесстрашную бабушку это не останавливает!

А чего бояться? Мне говорят, что сюда прилетает... но прилететь может и сосулька с крыши.

https://t.me/c/1524001401/6116

"Давайте! Я вас всех люблю!"

Перед тем, как взорвать гранату, смелый парень-якут записал прощальное письмо друзьям.

К счастью, он выжил и сейчас находится после госпиталя дома, сообщают в закрытом ТГ-канале "Поздняков 3.0".

https://t.me/c/1524001401/6112

Слёзы счастья на войне. Такое не часто бывает. Этому десантнику из Тулы привезли послание от жены. Он еще не знает какое - передает товарищу автомат, чтобы посмотреть запись на телефоне…

В телефоне запись узи еще не родившегося сына Воин не сдержал слезы счастья... Он безумно счастлив! Волонтеры Общероссийского народного фронта доставили послание.

https://t.me/dolg_z/1837

С РФ продолжают зачистку Марьинки под Донецком По позициям ВСУ на этом участке фронта работают и танки, и артиллерия — причём с максимально близкого расстояния, отмечается в эксклюзивном репортаже RT с передовой

https://t.me/c/1780774638/11372

Как-то со "Старше Эдды" (название ТГ канала) общались на тему подготовки мобилизованных. Я сказал, что подразделения с корпоративной этикой воюют лучше. Дорогой брат поделился экспериментом, который он провел у себя в части. С помощью ПНВ (Повернутых на Войне), Андрея Медведева, Макса Каскада и других, они собрали нормальную экипировку, купили винтовки Лобаева и объяснили мобилизованным, что они спецназ (хотя парни были обычными мотострелками). После подготовки обычные гражданские мужики попали на передовую. Пришло время испытаний. Бывшие диванные войны, превратились в львов Православного Джихада, отбили под Кременной все атаки врага и даже перешли в контрнаступление. Они помнили: "вы не обычная пехота" вы спецназ!".

По этому поводу вспомнились слова одного американского генерала:

"В 1935 году я спросил у уважаемого пожилого сержанта, как морские пехотинцы заслужили свою репутацию одного из лучших подразделений в мире. "Это просто, лейтенант, — ответил сержант. — они начали с того, что стали всем рассказывать, какие они замечательные. Скоро они сами в это поверили. С тех пор они только и делают, что занимаются доказательством своей правоты". (Генерал-лейтенант Виктор Крулак. "Первыми в бой".)

https://t.me/vladlentatarsky/19151

Часто бывает, что попадаешь под раздачу. Это война.

Когда стреляют с той стороны, это норма.

Хуже, когда свои.

Цунами про случай дружественного огня.

"БМП наша работала по нам, когда мы с заместителем выходили из здания... 30 мм - некомфортно, когда по тебе работает Бэха. А с той стороны работал РПГ... " Выжили. Добрались до реьят. Объяснили, что так делать нельзя. (представляю какими выражениями!). Теперь сначала взаимодействие, а потом уже начинаем работать.

https://t.me/glagolmedia/5479

Генерал-губернатор Алексей Дюмин, и инструкторский состав ССО во время подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. 3 февраля.

https://t.me/ok_spn/22953

Отправка в зону СВО мобилизованных граждан Тульской области после нескольких месяцев подготовки на полигонах Рязанской области. Судя по джентельменам стоящим рядом с губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевич Дюминым, участие в подготовке в том числе осуществляли специалисты Сил специальных операций. Кроме того, практически все присутствующие на фото одеты в штатные СИБЗ - бронежилеты 6Б45 и шлема 6Б47, стоит также заметить что жилеты с принтованной стропой, что говорит о том что это жилеты крайней генерации 2020 и 2021 годов. Также некоторые военнослужащие укомплектованы «банками», прицелами. Можем предположить, что это все является результатом личного вклада и контроля со стороны руководителя Тульской области, который на регулярной основе уделял внимание обеспечению мобилизованных граждан своей области.

https://t.me/ok_spn/22937

Представители одного из подразделений спецназа России в приграничном районе. Фото от @vpervieruki

https://t.me/ok_spn/22978

Военнослужащий рассказывает об особенностях своей непростой работы по разминированию участков местности в зоне спецоперации. «Противник применил систему дистанционного минирования. Мина американского производства М73 - противотанковая, кумулятивная с датчиком цели на магните. Если солдат в броне с автоматом подходит к ней ближе двух метров, она может сработать. На ней установлен самоликвидатор, который срабатывает через 4 - 40 часов после установки», - рассказал сапер с позывным «Соболь».

Группа разминирования уничтожила все мины западного производства, которые нашла в ходе инженерной разведки маршрута.

https://t.me/mod_russia/24124

Страха нет: Русское воинство в Донецке. Наши добровольцы, которые ведут бои за Марьинку.

https://t.me/c/1780774638/11444

Всем известный Рокот, офицер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, один из Героев битвы за Мариуполь. Потерявший ногу, когда хотел вытащить раненного "Струну". Снова на фронте. На своей машине вывезли тела трех погибших бойцов 11-го полка 1-го армейского корпуса ВС России. Сам же Рокот, несмотря на то, что после подрыва ходит на протезе, прошёл в полной экипировке 16,5 километров.

https://t.me/c/1780774638/11458

А это очень интересно в свете экстренных поставок военной техники Украине сейчас. Официальная информация МИД Украины о количестве вооружений ВСУ на 1 января 2022 г. :

1970 танков,

3575 бронетранспортеров,

2376 боевых машин пехоты,

3182 артиллерийских орудия,

488 боевых самолетов,

102 ударных вертолета,

215000 личного состава в боевых частях ВСУ.

Ну и котики. Куда без них.

И на этом все.

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