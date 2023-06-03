Ахтунг! Вася Цымбал в воздухе!

В один прекрасный августовский день 1987 года в 941-ый истребительный авиаполк противовоздушной обороны, базировавшийся под Мурманском на аэродроме Килп-Явр, перевели лётчика Василия Цымбала с официальной формулировкой «за дисциплинарный проступок». Перевели не просто откуда-то, а аж с Дальнего Востока. Что же такого он натворил? Вася Цымбал был выпускником Армавирского авиационного училища и, как и все ребята оттуда, славился своим умением чётко выполнять поставленные боевые задачи, правда… Не совсем стандартными и, я бы даже сказал, очень неординарными подходами. Любимым его трюком были проделки с топливом.

Очередная такая выходка как раз случилась на Дальнем Востоке, когда один из японских сторожевиков (причём, нёсший на себе пару вертолётов — этакий неофициальный авианосец) пересёк границу между нейтральными водами и территорией СССР. В небе был, к несчастью японцев, Вася Цымбал, и он быстро придумал, что делать. Сделав пару виражей на сверхмалой высоте над кораблём, он убедился, что тот менять курс не собирается, и решил попробовать как следует напугать непрошеных гостей. Поднявшись повыше, он развернулся и начал пикировать на японцев. Те не на шутку испугались — провокация зашла слишком далеко, и никто не знал, отдан ли советскому лётчику приказ атаковать. В итоге Цымбал на крейсерской скорости пронёсся метрах в 5-6 над палубой и потоком воздуха буквально сдул в воду один из вертолётов, после чего, видимо, на волне азарта произнёс в открытый эфир коротко, но ёмко: «П***ц котёнку!» Японцы, услышав одно из самых экспрессивных выражений русского мата, развернули корабль на 180 градусов и дали полный ход. Но выпендрёжнику Васе этого было мало. Пока корабль японцев находился в водах Советского Союза, Вася решил отработать свой излюбленный приём. Пролетая над гнездом кукушки несчастными провокаторами, Цымбал включил слив топлива и обдал военных страны Восходящего солнца керосиновым дождём. Потомки самураев не смогли выдержать такого позора и в массовом порядке побежали делать харакири жаловаться вышестоящему начальству. Практически сразу после возвращения Васи на базу его вызывают на ковёр (на базе тоже всё слышали) и, узнав подробности, вздыхают с облегчением — слава богу, никого не убил — и отправляют на другой конец страны, чтобы, в случае чего, по старой доброй традиции заявить, что «лётчик не наш», да и вообще «две недели как в Мурманск уехал».

Оказавшись на севере, Василий Цымбал не стал изменять своим привычкам. В сентябре 87-ого года, впрочем, как и всегда, возле Кольского полуострова было неспокойно — американские и норвежские НАТОвцы летали достаточно часто, по нескольку раз на дню заходя в советское воздушное пространство, а Баренцево море бороздили авианосцы, с которых эти самолёты и взлетали. Когда Вася в седьмой раз за сутки бежал к своему верному Су-27, надевая на ходу шлем… Наверное, ему очень хотелось применить огонь на поражение и ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы наверняка (шутка). Но соответствующих приказов отдано не было, и Цымбалу оставался только его старый добрый трюк. Подговорив своего товарища, он вместе с ним устраивает американцам дождь из вонючего керосина. Как ни странно, это очень помогло — янки стали значительно меньше появляться в регионе. Да и никаких последствий для Василия не было. Сухой Су-27 Васи Цымбала под номером 36

Только наш герой хотел обрадоваться, как тут же о себе напомнили норвежцы, которых не сильно пугало то, как Вася посикал на солдат одной профуканной англичанами сверхдержавы. У потомков викингов осталась храбрость предков, а дополняла её очень хорошая и вызывающая нервный тик у советских ПВО птичка — самолёт Р3-C «Орион». Вот так выглядела головная боль северной противовоздушной обороны СССР. И главное — никакого вооружения!

Четырёхвинтовое береговое патрульное воздушное судно, очень удачная модель, которая может в течение 12 часов без дозаправки находиться в воздухе, следить за передвижениями советских кораблей и изрядно действовать на нервы советской ПВО — всё это про «Орион».

И вот однажды, тихим воскресным утром один из таких самолётов находился в опасной близости от наших границ, предположительно, патрулируя перемещение нашей подводной лодки. Уже некоторое время спустя едва продравший глаза Цымбал, отправленный «подвинуть» норвежца подальше от наших границ, разогнавшись по взлётно-посадочной полосе Килп-Явра и отчаянно матерясь, взлетал.

Почему же Василий был так недоволен происходящим? Конечно, советский лётчик всегда был готов вылетать на боевое дежурство и денно и нощно охранять покой граждан своей Родины… Но только не в воскресенье. В этот день недели ровно в 11 часов утра показывали знаменитую на весь Союз телепередачу «Утренняя почта» во главе с бессменным ведущим Юрием Николаевым.

Не понимаете, в чём прикол? Это сейчас у нас есть Ютуб с кучей музыкальных каналов, да и любую песню можно найти и скачать, а тогда у советских граждан был максимум телевизор, который являлся основным источником развлечений. В «Утренней почте» крутили множество самых интересных и разнообразных песен, иногда даже зарубежных, правда, в большинстве своём, из стран социалистического лагеря. А в анонсе данного выпуска передавали, что будет выступать какая-то европейская звезда. Теперь понятно, почему Вася Цымбал был так недоволен происходящим?

Долетев до норвежского супостата, разъярённый советский ас увидел, что «Орион» не просто следит за перемещением судов — он ещё и сбрасывает в море радиобуи, основательно работая над фарватером. Василий решил применить свой хулиганский трюк иначе — он выполнял проходы под норвежцем, на выходе сливая быстро рассеивающийся керосин и создавая таким образом облако, мешавшее тому нормально выполнять свою задачу. Потомок викингов упорно не сдавался и продолжал бросать в море свой груз. Тогда Цымбал, сбросив скорость, начал лететь снизу «Ориона», закрывая ему весь обзор, и, поднимаясь потихоньку повыше, как бы «выдавливал» противника на высоту побольше. На 7000 метров пилоту «Ориона» это надоело, поэтому он начал сброс буёв прямо на Васю! Наш герой такого к себе отношения стерпеть не смог и поэтому начал выполнять фигуры высшего пилотажа, то отдаляясь от норвежца, то заходя на атаку с хвоста. Скандинаву было как-то всё равно, и тогда Цымбал начал закручивать вокруг него спираль. Натовец начал сбрасывать скорость в надежде на то, что советский истребитель свалится, и… То ли норвежец не рассчитал, то ли Вася слишком увлёкся, но в какой-то момент один из винтов «Ориона» задел верхушку киля «Сушки», разумеется, сломался, и обломки сильно повредили фюзеляж и двигатель неизвестного пилота. После такого ни о каком сбросе буёв речи уже не шло — норвежец должен был хотя бы дотянуть до базы. «Орион» развернулся и начал покидать место столкновения с Васей во всю мощь своих оставшихся трёх двигателей. Тот самый момент. А вот это остаток Васиного киля.

Но Вася Цымбал не был бы Васей Цымбалом, если бы не упустил случая поглумиться над поверженным врагом. Доложив на базу о выполнении боевой задачи, он догнал разведчика и «обоссал» топливом всю кабину и фюзеляж натовца. А увидев, что хитрый скандинав снимает его и фотографирует, Вася специально немного попозировал, после чего развернулся и улетел обратно на аэродром под Мурманском.

На вопрос техника, почему он так быстро вернулся, лётчик отбрехался тем, что летел на форсаже. Этим же, по его мнению, объяснялся очень малый остаток топлива. А то, что киль отломало — ну тряска, со всеми бывает, вон, на учениях при манёврах сколько раз такое случалось.

Казалось, всё было спокойно. В тот день все на Килп-Явре посмотрели «Утреннюю почту», в том числе, и сам Вася. Больше никто не летал вблизи советских берегов. Но вот вечером начались проблемы…

Достоверно никому не известно, что было бы лучше для самого Цымбала — чтобы норвежец дотянул до родных берегов или чтобы он тихонько упал где-нибудь в море. Но получилось, как получилось — вечером того дня потомок викингов сел на аэродром. В отличие от своих предков, тот не принял поражения достойно, а сразу пошёл докладывать начальству. В течение часа об этом узнал советский посол в Норвегии, сообщает об этом в Москву, а дальше цепочка проста: Москва — министр обороны — Главком войск ПВО — Архангельская армия ПВО — корпус — 941 ИАП. У Васи спрашивают: что было? Наш герой, конечно же, отмалчивается, как партизан, и, ни капельки не краснея, заявляет, что это был обычный вылет. Но, от греха подальше, на Васином самолёте цифру 36 перекрашивают на 38. Тупые НАТО никогда не догадаются.

Утром следующего дня в полк приезжает командир корпуса и начинается, в буквальном смысле, разбор полётов. Норвежец не забыл передать начальству все видеозаписи и фотографии, на которых замечательно видно и самолёт, и Васину физиономию. Позже эти материалы оказались в одной из газет, был большой скандал…

Забавно, но в газете опечатка. Вместо модели «Ориона» Р-3С они указали Р-3В, выпущенную примерно таким же «тиражом», но всё же имевшую некоторые отличия от «бэшки».

Конечно же, советское правительство не могло признать, что их пилот, мягко говоря, нарушил международное право и, по сути, атаковал самолёт НАТО. В ответ на ноту протеста было заявлено, что Вася Цымбал «был вынужден действовать решительно», т. к. экипаж «Ориона» «действовал некорректно и с некрасивыми намерениями». Самого Васю за такие финты хотели исключить из партии и отстранить со службы, но благодаря знакомствам в кругах повыше, Цымбал был всего лишь переведён в город Крымск Краснодарского края, где и служил до конца своих дней. На прощание товарищи нарисовали хулигану на его самолёте значок поверженного «Ориона».

Ещё долго после Васиного перевода смелые НАТОвские лётчики по радио передавали ему привет, а бывшие однополчане пугали трусливых радиосообщениями по типу «Ахтунг! Ахтунг! Вася Цымбал в воздухе!»

Причина смерти нашего героя, к сожалению, достаточно печальна, трагична и нелепа. 30 апреля 2000 года, в день выборов всем ныне известного президента России, Василий после голосования вместе со знакомым техником Андреем Меньшениным поехал на шашлыки к Варнавинскому водохранилищу, что под Крымском. Они оставили машину на берегу реки и пошли жарить мясо. В это время, видимо, в горах прошёл дождь, и уровень воды в горной реке начал подниматься (а это Крымск, и подобные наводнения там случались часто — взять хотя бы известную трагедию 2012 года с выходом из берегов реки Адагум). Вода прибывала, и надо было что-то делать, иначе Василий рисковал лишиться единственного транспортного средства. Меньшенин побежал за подмогой и вскоре нашёл буксир — трактор со стальным тросом. Цымбал разделся и стал нырять, пытаясь зацепить трос за задний бампер машины. Во время очередного погружения лётчик не справился с сильным течением… и захлебнулся, не вынырнув из-под мощного водяного потока, затянувшего его под машину. Техник пытался его найти, но течение унесло Василия так далеко, что найти его тело смогли только через несколько дней.

Похоронили его там же, в Крымске. Пусть земля ему будет небом!