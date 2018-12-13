Cоветское контрнаступление под Сталинградом - 5 шагов в историю

В ноябре 42-го Красная армия под Сталинградом прошла по лезвию ножа. Это не вызывает сомнения у любого, кто погружён в реальные цифры и факты. Успех операции «Уран» вовсе не был гарантирован. Более того, немалых усилий стоило даже просто довести реальное положение дел до состояния «по лезвию». Советское контрнаступление под Сталинградом, известное как операция «Уран», имело исключительное значение для судьбы Советского Союза и даже всего мира. Неудача этой грандиозной операции могла привести к крайне тяжёлым последствиям в следующем раунде.

Немцы стояли уже довольно близко к жизненно важным для СССР источникам нефти, контролировали большую территорию.

Третий рейх находился на вершине своего могущества. Возможности нанести ему поражение трудно было назвать широкими. К победе шли, смертельно рискуя и маневрируя ограниченными ресурсами.

Шаг первый. Хорошо яичко к Христову дню

Началось всё ещё летом. Немецкий общий план кампании 1942 года был достаточно разумным: выход на рубеж реки Дон, его оборона и наступление на Кавказ за нефтью. Считалось, что оборону с опорой на реку осилят даже части немецких союзников: румын, итальянцев, венгров.

В августе 1942 года вокруг Сталинграда творился ад на земле.

Немцы стояли на берегу Дона, до города оставались десятки километров. С юга к Сталинграду ломились танки Гота.

Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, советское командование предприняло вспомогательное наступление в районе Серафимовича смежными флангами 21-й и 63-й армий. Гвардейцам 14-й гвардейской стрелковой дивизии удалось захватить плацдарм и оттеснить от Дона итальянскую дивизию «Сфорцеска». Контратаки итальянских чернорубашечников наталкивались на шквал пулемётного огня, чёрные рубашки устилали берега Дона.

В стройном здании плана кампании появилась маленькая трещинка. Вскоре немцы поняли: между румынскими и венгерскими армиями нужна прокладка. Румыния и Венгрия имели территориальные споры, и ставить их части плечом к плечу было явно плохой идеей.

Войска передислоцировали, и под Серафимовичем оказались румыны. У них под шумок красноармейцы отбили ещё кусок земли на южном берегу Дона под Калачом. Вид с воздуха на колонну румынской армии во время наступления на Сталинград

В итоге грамотными действиями на тогда ещё второстепенном направлении создали стартовую площадку для танков «Урана».

Напротив, немцы в истории с плацдармом у Серафимовича проявили недальновидность и отказались его ликвидировать в сентябре 1942 года. Хотя тогда ресурсы у них на это были, в том числе танки и пехота.

В ноябре этот рубеж стал костью в горле. Широкий фронт в голой степи румынам оборонять было заведомо сложнее, чем рубеж Дона. Изначально план был неплох, но маленькое отступление обратило его в прах.

Шаг второй. Товарищи, у вас есть план?

В сентябре 1942 года ещё никто не мечтал о глубоком ударе с плацдарма у Серафимовича и Клетской. Однако отрицательный опыт позиционных боёв в районе Котлубани между Доном и Волгой вскоре заставил наше командование искать «иное решение», как его деликатно назвали Жуков и Василевский в кабинете Сталина.

Первые идеи, поступившие снизу от командующих фронтами, энтузиазма не вызвали. После войны Андрей Ерёменко претендовал на авторство плана «Уран», но на деле его первые предложения с кавалерийским рейдом на Калач и подрывом железной дороги были достаточно беспомощными.

Впрочем, предложения командующего Донским фронтом Константина Рокоссовского тоже не сулили успеха. Он лишь предлагал несколько сместить направление нового удара. Собственно, Ерёменко совершенно справедливо разгромил план своего соседа буквально одной фразой: «Противник имеет возможность всё туда бросить из района города Сталинград, и операция захлебнётся, в чём мы уже имеем неоднократный опыт». Операция «Уран» на карте

В итоге лучшие умы Ставки и Генштаба решились на амбициозный план удара от Серафимовича и Клетской с севера, но танковой армией вместо кавалерии. Сочетался он с наступлением бронесил с юга из бескрайних и безлюдных приволжских степей. Ударов на такую глубину Красная армия ещё ни разу не наносила.

Шаг третий. Держись!

Строго говоря, «всё туда бросить из района города Сталинград» работало и против запланированного удара с отжатых у итальянцев и румын плацдармов на Дону. К ним просто дольше было ехать, но это исключительно вопрос времени. Более того, как известно сейчас, в 6-й армии вермахта в последние дни перед «Ураном» шла напряжённая движуха по изъятию войск из Сталинграда для переброски на поддержку румын. Дураками и слепцами немцы не были и подготовку чего-то большого на Дону всё же заметили.

На пути превращения пока ещё тоненького ручейка артиллерийских, сапёрных и подвижных частей в полноводную реку стояли советские полки в Сталинграде. Зажатые на узких полосках берега Волги и истекающие кровью. Подразделение советских автоматчиков в районе завода «Красный Октябрь», Сталинград

Из Берлина 6-й армии Паулюса приказывали наступать. Фюрер выдвигал логически обоснованные аргументы «трудности русских из-за ледохода на Волге ещё больше. Если мы используем это время, то в будущем сэкономим много крови».

Казалось бы, чего проще? Раздавить отрезанные ледоходом островки сопротивления, развернуться и нестись подпирать румын. Но советские солдаты и командиры намертво вцепились в последние метры сталинградской земли. Помимо острова Людникова здесь исключительную роль сыграла группа Горохова на севере города. Его люди своей упорной обороной не пустили в объятия румын ценнейший резерв — немецкую 16-ю танковую дивизию. Это давало наступлению 5-й танковой армии в «Уране» «зелёную улицу».

Шаг четвёртый. Воздух наш?

Перспективы «Урана» не давали заснуть всем вовлечённым в процесс подготовки. В 4:00 утра 12 ноября из Москвы представителю Ставки Жукову ушла директива с отсылкой к прошлому опыту: «операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе». Сталин рекомендовал отложить операцию, если нет уверенности в завоевании господства в небе. Советские солдаты атакуют при поддержке танков Т-34 в районе города Калач, ноябрь 1942 года

Василевский и Жуков об этом не знали, но вопрос времени стал решающим для «Урана». Именно время отделяло успех от неудачи пусть даже смелого и хорошего плана. Откладывать операцию из-за неуверенности в силах ВВС или погоды было смертельно опасно. Численность немецких войск, уже снятых или готовых к снятию из Сталинграда, могла перейти из количества в качество.

Кроме того, из Франции неслась по железной дороге на подпорку румынам свежая немецкая 6-я танковая дивизия. Промедление способствовало и вскрытию советских ударных группировок авиаразведкой немцев.

Решение начинать без авиации 19 ноября стало одним из самых мудрых за всю войну. Оно даже сработало в неожиданном ключе. Прикрытые туманом советские танковые корпуса остались практически невидимы для авиаразведки и вообще авиации противника. Поэтому они могли заправляться посреди степи, не рискуя обратиться в море огня.

Шаг пятый. Вперёд, только вперёд

Сильной стороной Красной армии всегда было своевременное накопление резервов. После летних танковых баталий часть танковых корпусов со сталинградского направления вывели и восстанавливали в тылу. Более того, их переформировали в соединения нового типа — механизированные корпуса. Они отличались от своих старших собратьев — танковых корпусов — большим количеством мотопехоты на автомобилях. Советская механизированная часть во время наступления под Сталинградом, ноябрь 1942-го

Именно удар двух механизированных соединений в районе южнее Сталинграда стал ключевым для успеха «Урана». Если наступление в полосе 3-й румынской армии на Дону хотя бы ждали, то удар советских сил в районе озёр Цаца и Барманцак стал полной неожиданностью. И даже тонкой струйки резервов из Сталинграда на помощь румынам немцы не направили. Последствия не заставили себя ждать.

4-й и 13-й механизированные корпуса в пустоте степи, где даже дорогу спросить было не у кого (деревни немцы выселили), дошли до района Калача. Здесь они встретились с 26-м танковым корпусом 5-й танковой армии и замкнули кольцо окружения. Тем самым немцев в Сталинграде отрезали от непрерывного потока эшелонов с боеприпасами для артиллерии.

Монстр оказался повержен, и его добивание стало вопросом времени. Бросок по лезвию бритвы принёс успех и громкую славу тем, кто в нём участвовал.

Алексей Исаев

http://e-news.su/in-russia/252286-covetskoe-kontrnastuplenie...