Территория Героев...(147)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Лейтенант Богданов АлексейВ ходе специальной военной операции командир радиорелейного взвода лейтенант Алексей Богданов обеспечивал осуществлял техническое обслуживание и подготовку к применению подвижных средств связи батальона.
Алексею была поставлена задача организовать связь между командованием батальона и вновь развертываемым передовым пунктом.
Богданов притупил к перемещению средств связи в заданный район и продвигаясь по маршруту, обнаружил диверсионную группу противника, готовящую засаду на пути следования российских военнослужащих.
Оценив силы противника, Алексей предал координаты позиций врага на командный пункт, а сам, оставаясь незамеченным для противника, незаметно от боевиков отвел колонну на безопасное расстояние. Прицельным огнем артиллерии враг был уничтожен.
Прибыв в заданный район, Алексей Богданов организовал связь с командованием батальона и обеспечивал ее устойчивость.
В один из дней по данному району противником нанесен массированный ракетный удар крылатыми ракетами. В результате огневого поражения две аппаратные связи были повреждены.
Понимая важность устойчивой связи для координации сил в бою, Алексей вместе со своими подчиненными незамедлительно выдвинулся к поврежденной технике. Связисты оперативно заменили неисправными блоки, после чего заново запустили средства связи.
Принятые лейтенантом Богдановым меры позволили в кратчайшие сроки восстановить связь в подразделении, что обеспечило руководство при отражении атаки пеших групп противника, последовавшей за обстрелом.
https://t.me/rabotaembrat/8748
Младший сержант Пономаренко МихаилСтрелок младший сержант Михаил Пономаренко обеспечивал прикрытие позиций российских подразделений от вражеских беспилотных летательных аппаратов.
В районе одного из населенных пунктов, неся службу на боевом дежурстве, Михаил обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника.
Мгновенно оценив ситуацию, младший сержант Пономаренко доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах, после чего открыл прицельный огонь из штатного оружия по дронам.
Точным огнем вражеские БпЛА были поражены и сдетонировали в воздухе.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям младшего сержанта Михаила Пономаренко удалось предотвратить нанесение противником удара по позициям российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/8747
Подполковник Орехов ОлегПеред группой подполковника Олега Орехова была поставлена задача - взять штурмом хорошо укрепленный опорный пункт противника для развития дальнейшего наступления на важном тактическом направлении.
Прибыв в район выполнения задачи, Орехов, изучив условия местности принял решение разделить группу на две части.
Возглавив лично одну из них, Олег обошел противника с фланга и, заняв выгодные позиции, внезапно атаковал боевиков.
Сложный рельеф позволил группе подполковника Орехова сковать действия противника, обратив его внимание на себя.
В то время, пока враг сосредоточил большую часть своих сил для подавления позиций группы Олега Орехова, вторая группа обошла противника с противоположного фланга и, преодолев инженерные заграждения, совершив прорыв, подавила огневые точки боевиков и прорвала оборону.
Противник, оказавшийся в «клещах», понес потери, после чего, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и сдался в плен.
Смелые и решительные действия подполковника Олега Орехова, а также мужество и профессионализм его подчиненных позволили завладеть важным опорным пунктом, что способствовало дальнейшему наступлению российских войск на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/8750
Ефрейтор Шманев ИльяГруппа российских военнослужащих, в составе которой выполнял задачи ефрейтор Илья Шманев, штурмовала опорный пункт противника на одном из тактических направлений.
В ходе боя украинские боевики были практически выбиты с занимаемых позиций, однако противник начал вести минометный обстрел опорного пункта за который шел бой, нанося удары как по своим, так и российским бойцам.
Один из бойцов российской штурмовой группы получил ранение в результате близкого разрыва минометного снаряда. Ефрейтор Шманев оказал первую помощь раненому товарищу и на себе вынес его в безопасное место, после чего вернулся на свою позицию и продолжил бой.
Как только противник был выбит с опорного пункта, Илья Шманев организовал эвакуацию раненого товарища в медицинское подразделение.
Благодаря мужеству и решительности ефрейтора Ильи Шманева были сохранены жизнь и здоровье российского военнослужащего и выполнена боевая задача.
https://t.me/rabotaembrat/8760
Ефрейтор Зейтунян РусланВ ходе специальной военной операции ефрейтор Руслан Зейтунян выполнял задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих на санитарно-эвакуационном пункте подразделения.
Неоднократно находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными обстрелами противника и разрывами кассетных боеприпасов, Руслан Зейтунян оказывал первую и неотложную помощь раненым бойцам, лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, а также эвакуировал пострадавших в безопасный район.
Кроме того, Руслан Зейтунян оказывал медицинскую помощь раненым товарищам в месте дислокации подразделения, вследствие чего многие военнослужащие оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.
Самоотверженные действия и профессиональные навыки ефрейтора Руслана Зейтуняна способствовали сохранению жизни и здоровья более 80 наших бойцов, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.
https://t.me/rabotaembrat/8751
Рядовой Андреев МихаилРядовой Михаил Андреев в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по выявлению огневых позиций, мест скопления и перемещения живой силы и техники противника в заданном районе.
Михаил наводил российскую артиллерию, а также осуществлял корректировку ее огня. Благодаря его грамотным целеуказаниям были обнаружены и уничтожены три лодки с пехотой противника, предпринявших попытку высадится вблизи российских позиций.
В ходе очередного рейда противник предпринял попытку атаковать превосходящими силами оборонительные позиции подразделений российских войск. Группа, в составе которой выполнял задачи рядовой Михаил Андреев, была направлена на помощь оборонявшимся подразделениям. Прибыв в назначенный район, группа вступила в бой. Отражая атаку противника Михаил прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пять украинских боевиков.
В ходе выполнения боевой задачи российские военнослужащие попали под многочисленные сбросы с БпЛА противника. Несмотря на полученную контузию, рядовой Михаил Андреев продолжил вести бой, а после того, как противник отступил, оказывал пострадавшим первую помощь и помогал в эвакуации раненых в госпиталь.
https://t.me/rabotaembrat/8753
Полковник Борисов АлександрДвигаясь по маршруту, колонна техники связи была атакована диверсионно-разведывательной группой украинских боевиков.
Умело руководя действиями подчиненных, заместитель командира бригады управления по вооружению полковник Александр Борисов организовал оборону и вступил в неравный бой с превосходящими силами врага.
В результате грамотных и решительных действий Александра, а также слаженности его подразделения, противник был разбит и, понеся потери, отступил.
Александр Борисов обеспечил перемещение всей запланированной техники в новый район развертывания. Прибыв на позицию, полковник Борисов организовал маскировку средств связи и обеспечение охраны.
Грамотные и мужественные действия полковника Александра Борисова способствовали сохранению личного состава и техники, что позволило вести непрерывное управление войсками на важном участке фронта.
https://t.me/rabotaembrat/8766
Рядовой Лебедев НиколайОператор беспилотника рядовой Николай Лебедев выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в своей зоне ответственности.
При ведении воздушной разведки с помощью дрона рядовой Лебедев выявил передвижение бронетехники украинских боевиков в направлении позиций ВС РФ.
Николай оперативно передал на командный пункт информацию о составе колонны и ее координаты.
На основании данных, переданных рядовым Николаем Лебедевым, российскими артиллерийскими подразделениями по колонне был нанесен огневой удар, в результате чего было уничтожено пять единиц бронетехники, а также большое количество живой силы противника.
https://t.me/rabotaembrat/8754
Лейтенант Круглик АнтонВ период проведения спецоперации в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий командир взвода связи Антон Круглик выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы ВС РФ.
Колонна российских подразделений, в составе которой находился Антон со своими подчиненными, попала под массированное огневое воздействие со стороны украинских боевиков вблизи водной преграды.
В ходе одного из залпов мост, по которому должно было осуществиться движение российских войск в заданный район, был разрушен, в результате чего российские подразделения оказались фактически зажаты противником. Также вражеский артиллерийский удар повредил антенну аппаратной связи, в результате чего связь в колонне была нарушена.
Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь боевиков, экипаж под командованием лейтенанта Антона Круглика, проявляя мужество и самоотверженность, развернул резервные средства связи и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.
По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи инженерным подразделениям по возведению понтонной переправы через реку, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям лейтенанта Антона Круглика российским войскам удалось отразить атаку противника и обеспечить оперативное возведение переправы для продвижения российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/8756
Рядовой Абдимаханов ПлатонВ ходе ведения обороны на одном из участков линии боевого соприкосновения рядовой Платон Абдимаханов получил задачу занять наблюдательный пост и контролировать действия противника.
Находясь на замаскированной наблюдательной позиции на переднем крае обороны рядовой Абдимаханов в течение нескольких часов вел наблюдение за передвижениями противника и своевременно докладывал об этом на командный пункт.
Враг в попытке прорвать оборону ВС РФ предпринял налет дронами на позиции российских войск. Заблаговременно обнаружив FPV-дроны, Платон доложил командованию об атаке противника, после чего дождался появления дронов в зоне огневого поражения и открыл по ним огонь из стрелкового оружия.
Прицельными выстрелами Платон уничтожил два БпЛА противника. Остальные дроны, благодаря своевременному докладу рядового Абдимаханова, были ликвидированы на подлете к российским позициям.
Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Платона Абдимаханова атака противника по расположению подразделения ВС РФ была отражена без потерь.https://t.me/rabotaembrat/8755
В ходе выполнения боевой задачи Матякубов заметил движение противника в лесополосе и принял решение выдвинуться в этот район на доразведку.
Используя рельеф местности и густую растительность, Сергей скрытно добрался до предполагаемого места нахождения противника. Проанализировав поврежденную растительность и примятую траву гвардии ефрейтор Матякубов определил маршрут передвижения боевиков, продвигаясь по которому обнаружил замаскированную позицию вражеского артиллерийского орудия.
Быстро рассчитав координаты огневой точки противника, гвардии ефрейтор Матякубов передал информацию на командный пункт. По позиции вражеского орудия был нанесен артиллерийский удар, в результате которого гаубица вместе с расчетом были уничтожены.
Благодаря мужеству и отваге гвардии ефрейтора Сергея Матякубова противник был лишен артиллерийской поддержки на данном направлении, что позволило подразделению ВС РФ выбить врага из опорного пункта и закрепиться на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/8761
Главный старшина Михайлов РоманКомандир гаубичного артиллерийского взвода главный старшина Роман Михайлов выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.
Противник в попытке остановить продвижение российских штурмовых групп вел непрерывный артиллерийский огонь по российской пехоте и позициям артиллерийских расчетов.
Несмотря на постоянное огневое воздействие, Роман Михайлов обеспечил непрерывную боевую работу своего самоходно-артиллерийского взвода, а также взаимодействие и координацию с другими российскими артиллерийскими подразделениями. Орудиями взвода был уничтожен минометный расчет и до десяти украинских боевиков.
Затем Роман, лично действуя в составе расчета, скрытно переместился на более выгодный рубеж и продолжил вести огонь по позициям врага. Противник, не заметивший перемещения, был застигнут врасплох и предпринял попытку отойти на запасные позиции, однако в результате огневого воздействия потерял боевую бронированную машину с личным составом.
Грамотные действия главного старшины Романа Михайлова и его подчиненных позволили российским штурмовикам выбить противника с занимаемых позиций, продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах для развития дальнейшего наступления.
https://t.me/rabotaembrat/8767
Лейтенант Ананьев Василий, командир танкового взводаБердников Иван, наводчик, оператор танкаТимофеев Николай, старший механик, водитель танкаВ зоне СВО с самых первых дней экипаж танка Т-90М «Прорыв» ГрВ «Запад» лейтенанта Василия Ананьева уверенно бьет врага на любых участках фронта
Танкисты – настоящие герои нашего времени. Но несмотря на огромное количество уничтоженных целей и государственные награды, военнослужащие скромно рассказывают о своей работе.
Подробнее о боевых буднях этих смелых парней – в интервью героев. смотрите по ссылке
https://t.me/mod_russia/43137Подразделение Жаргала Лубсанова принимало участие в спецоперации с самых первых дней. За это время офицер понял, что главное для бойца – это мотивация. Он рассказал, что встречал добровольцев без опыта военной службы, которые через 3-4 месяца догоняли по профессиональным качествам бывалых бойцов. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/43142Младший сержант Андрей Кулин родом из Новороссии. Он с юношества помнит, какие бесчинства творили националисты в его родном городе.
Андрей встретился с ними вновь, выполняя задачи спецоперации на Харьковском направлении. Его подразделение захватило в плен двух украинских боевиков, по рациям которых передавали, чтобы те приступали к штурму позиций российских бойцов.
«Да вы чего, мы не пойдем, мы их боимся. Уже полгода не можем их минометами выбить, а вы говорите штурмовать», – вспоминает Андрей переговоры между украинскими военнослужащими, которые потом развернулись и уехали.
Пока военнослужащие «прославленных» украинских подразделений убегали, наш герой со своим товарищами стоял в обороне намертво.
Сейчас Андрей Кулин – ветеран СВО, награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества. Он рассказал о своих планах поступать в высшее учебное заведение по льготе ветерана боевых действий. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/43187Денис Колчин – десантник, служил в разведывательном полку ВДВ. После завершения контракта работал «на гражданке». Но с началом мобилизации опытный боец вновь попал в ряды Вооруженных Сил и был направлен под Сватово.
Денис вспоминает, что в подразделении, куда его отправили, бойцы породнились и даже называли друг друга братьями. Когда в одном из боев ранило его товарищей, наш герой, не раздумывая, бросился их спасать.
После ранения Денис Колчин был уволен по состоянию здоровья, но от военных дел не отошел: стал солистом музыкального коллектива, чтобы поднимать боевой дух товарищам.
«Если Родина меня еще раз позовет, я обязательно вернусь», – твердо сказал он. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/43232«Десантное братство, не зря говорят, как брата встретили»: боец рассказал о своём пути воина
В этом ролике проекта «СВОбодный вопрос» вы узнаете историю Памира Мыкыева — участника СВО, кавалера ордена «Мужества», человека, который с детства мечтал служить в десанте и прошёл через все испытания, чтобы наконец стать частью элитных войск в ответственное для страны время.
Его путь — это история силы, веры и любви к стране. См. видео по ссылке
https://vk.com/wall-214486361_103754
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
30.03.1986 - 10.08.2024 г.
Рядовой.
Евгений Дмитриевич пал смертью храбрых в ходе специальной военной операции, оставив после себя яркий след в сердцах тех, кто имел честь знать его.
Он навсегда останется в памяти как символ смелости, мужества и решительности!
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_104418
03.12.1995 - 07.08.2024 г.
Саратовская область г.Вольск.
Кавалер Ордена Мужества.
Позывной "Студент".
Рядовой.
Доброволец.
БАРС-19.
Героически погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе.
Земляки навсегда сохранят в своих сердцах светлую память о его бесстрашии и верности военной присяге.
Сергей Викторович, с высоко поднятой головой и достоинством, вступил в ряды добровольцев.
Он с мужеством сражался, бесстрашно преодолевая все трудности, не жалея сил ради защиты и интересов нашей Родины.
https://vk.com/wall-214486361_10387926.01.1998 - 03.02.2023 г.
Снайпер.
Рядовой.
Позывной 1: "Святой".
Позывной 2: "Шайтан".
Евгений Васильевич был удостоен медали, символизирующей его мужественное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.
Героически погиб в ходе выполнения боевой задачи на СВО.
Евгений Васильевич не только отдал жизнь за свою страну, но и оставил след в истории, которая запомнит его как Героя.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_104388
Папушев Сергей Викторович
родился 16 августа 1989 года в селе Бугровое Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.
Был смышлёным ребёнком, Серёжу все любили. Судьба распорядилась так, что мама с папой развелись и мама с Серёжей переехали в Россию, были тяжёлые времена, так как всё было неизвестным, близких не было рядом, начинали жизнь на новом месте "с нуля". Но мама не отчаивалась, растила сына и учила его бороться со всеми жизненными невзгодами, как бы ни было тяжело.
Сергей пошёл в первый класс школы №8 в городе Новокузнецк Кемеровской области. Несмотря на трудности, Сергей вырос хорошим парнем, с золотыми руками, всем помогал, за что ни брался - всё делал отлично, никому не отказывал в помощи, мог постоять за себя и свою семью.
Когда началась СВО, Сергей принял решение защищать Родину, подписал контракт с ЧВК "Вагнер", его не пугал ни враг, ни поле боя, только говорил: "Кто, если не мы?"
Он был в штурмовом отряде.
Погиб Сергей 18 мая 2023 года под Артёмовском, получил посмертно "Чёрный крест",
был награждён государственной наградой - медалью "За Отвагу" посмертно.
https://vk.com/wall-222921857_5611
20.06.1982 - 22.05.2024 г.
Разведчик - сапёр мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона
в/ч 90600
Гвардии рядовой.
Позывной: "Сова".
Родился и вырос в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.
С детства он проявлял интерес к технике.
Он завершил обучение в Новотаволжанской средней школе Шебекинского района Белгородской области.
Поступил в Профессиональное училище № 13 г. Шебекино.
Получил специальность электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки.
Получил водительские права по всем категориям. Работал водителем большегрузов.
Николай был настоящим отцом, мужем, сыном, другом, коллегой, товарищем, готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался в любое время. Его ценили за отзывчивость и доброту.
С началом специальной военной операции не остался в стороне.
Николай Владимирович, проживая на приграничной территории, постоянно оказывал помощь военным.
Прошёл обучение в составе на полигоне Белгородской области, где обучился основам обращения с оружием, ведением боя, полевой медицине.
Его решение пойти по контракту на СВО было обдуманным.
Николай Владимирович в апреле 2024 г. заключил контракт и попал на Авдеевское направление.
Там он научился многому, даже освоил пулемет.
21.05.2024 г. их группа отправилась на боевое задание.
По дороге попали в засаду ВСУ.
Группа была разбита.
Оставшись втроем, Николай Владимирович с командиром группы и боевым товарищем час удерживали бой до прибытия подкрепления. Было много убитых.
Когда командира ранило, Николай Владимирович оттащил его в безопасное место, а сам вернулся к пулемету и прикрывал отхождение боевых товарищей на эвакуацию.
Это был его последний бой…
Николай Владимирович Героически погиб 22.05.2024 г. под Авдеевкой при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной.
У Николая Владимировича остались мама, жена и два маленьких сына.
Для них он настоящий Герой.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_103787
17.11.1997 - 21.08.2023 г.
Гвардии рядовой.
Позывной : "Якудза".
Родился в с. Новокулево Нуримановского района Республики Башкортостан.
С 2004 по 2008 года обучался в МБОУ СОШ с. Новокулево.
С 2008 - 2013 г. обучался в МБОУ общеобразовательная школа-интернат основного общего образования спортивного профиля
с. Павловка Нуримановского муниципального района.
С 2013 по 2016 года обучался в художественном лицее г. Уфа.
01.05.2016 года призван ОВК Нуримановского района Республики Башкортостан.
Учебную службу проходил в Новосибирском высшем военном командном училище г. Новосибирск.
С 16.06.2016 - 16.06.2017 г. службу по призыву проходил в ЮВО, в Республике Дагестан, г. Буйнакск, в/ч 63354.
12.04.2023 г. подписал контракт с Министерством Обороны Российской Федерации.
Служил в 385-ой артиллерийской бригаде, в составе башкирского добровольческого отряда "Ватан".
Героический погиб на Сватовском направлении.
За Героизм и отвагу. Награждён Орденом генерал - майора Шаймуратова посмертно.
https://vk.com/wall-214486361_91523
Капитан Матуль АртёмМатуль Артём Владимирович
1995 - 2024.
Капитан Матуль Артём Владимирович, мой земляк, друг-детства, мы вместе пели в казачьем ансамбле "Станичники", помню, как играли в "снежки" возле Дома Культуры, а ещё он всегда улыбался, и на все жизненные трудности улыбался во все 32 зуба, улыбался на все удары судьбы.
После военное училище, служба, мы долго не общались, но он мне написал в начале 22-го года, я тогда уже был в Чернобаевке.Он написал, что скоро тоже отправится в зону СВО, поговорили, вспомнили всякое, но так и не увиделись.
Артем Терский Казак, настоящий Патриот России и Герой нашего Отечества.
29 августа во время наведения мостовой переправы в Курской области, в результате ракетного удара противника Артем погиб. Шансов не было, кассета.
https://t.me/Z13_Separ/31829
https://t.me/Z13_Separ/31859
Гвардии сержант Половинка ВалерийГвардии сержант Валерий Валерьевич Половинка, командир отделения 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ.
Родился в 1995 году в Краснодарском крае, окончил технический колледаж. В 2014 году был призван в армию. Служил в 7-й гв. десантно-штурмовой дивизии ВДВ, где и остался далее служить по контракту. В 2019 году в составе одного из подразделений дивизии находился в Сирии.
С 2021 года Валерий начал свою службу в прославленном соединение спецназа ВДВ. В январе 2022 года, всего за месяц до начала войны находился в Казахстане в составе контингента ОДКБ. Участник СВО с первых минут. Выполнял боевые задачи на Киевском направлении, а также в ЛНР. Также являлся оператором БПЛА «Ланцет».
12 августа 2023 года находясь на одном из рубежей, подразделение спецназа ВДВ попало под массированный огонь минометов и БПЛА-камидказе противника.
Один из БПЛА упал у входа в блиндаж, в котором находилось отделение Валерия. Он попытался тут же выкинуть его как можно дальше, тем самым спася личный состав. В результате полученных тяжелых ранений погиб на месте.Указом президента России гвардии сержанту Валерию Валерьевичу Половинке было присвоено звание Героя России посмертно.
За время службы также был награжден орденом Мужества, медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степеней.
Гвардии старший лейтенант Растренин Тимофей
4 сентября этого года в ходе выполнения боевой задачи на одном из островов Днепра погиб командир разведывательной группы специального назначения гвардии старший лейтенант Тимофей Растренин.
Выпускник РВВДКУ 2021 года, Тимофей с первого дня принимал участие в выполнение боевых задач на Херсонском и Николаево-Криворожском направлениях. Выполнял успешно.
После того как фронт стал проходить по реке, а полководцы продолжали гнать людей на острова, Тимоха работал и там. И снова успешно. В ходе одного из боестолкновений его группа разбила подразделение 131-го разведбата ВСУ, которое состояло из грузинских наемников и украинских солдат. Именно тогда и был ликвидирован сержант Андрей Орлов, который воевал еще с 2014 года, в том числе в составе «Азова», а в 2022 получил от Зеленского звание героя Украины. Группе Растренина удавалось брать и пленных. Кстати говоря, одну из его работ вы могли наблюдать на видео, которое публиковал Никитос (Белый). Работал он и по Крынкам, в период наибольшей активности противника там.
С Тимохой мы познакомились весной 23-го года, сразу нашли общих знакомых. Он был тем самым человеком, который познакомил нас с продукцией СОКЛ, которой уже тогда пользовался он и его разведчики. Благодаря его помощи мы и вышли на компанию, что в будущем позволило закупить парням примерно 85 костюмов. В личных беседах Тимоха всегда очень сожалел, что его бойцов, которые всегда вместе с ним были на острие, обходят стороной заслуженные государственные награды. Такая несправедливость его очень раздражала.
За время службы был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, «За боевые отличия». Еще при жизни на него ушло представление на второй орден Мужества.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
Давай поговорим... Не о войне —
Ты на побывку вырвался из ада,
Тебе от взрывов отдохнуть бы надо
И не оглохнуть... В мирной тишине...
А о войне мы будем говорить
Потом, когда придёт Победа,
И успокоится оглохшая планета,
Стремясь листвою раны залечить...
Сменив на "цивильняк" свой камуфляж,
Ты словно стал другим — таким, как прежде,
Но боль души не скроется в одежде,
И суть вещей не сменит антураж...
Ты наконец в родимой стороне
И за тобой Великая Россия,
И чтоб тебе успеть собраться с силой,
Давай поговорим... Не о войне...
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