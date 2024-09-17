Территория Героев...(147)

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

30.03.1986 - 10.08.2024 г.

Рядовой.

Евгений Дмитриевич пал смертью храбрых в ходе специальной военной операции, оставив после себя яркий след в сердцах тех, кто имел честь знать его.

Он навсегда останется в памяти как символ смелости, мужества и решительности!

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_104418

03.12.1995 - 07.08.2024 г.

Саратовская область г.Вольск.

Кавалер Ордена Мужества.

Позывной "Студент".

Рядовой.

Доброволец.

БАРС-19.

Героически погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе.

Земляки навсегда сохранят в своих сердцах светлую память о его бесстрашии и верности военной присяге.

Сергей Викторович, с высоко поднятой головой и достоинством, вступил в ряды добровольцев.

Он с мужеством сражался, бесстрашно преодолевая все трудности, не жалея сил ради защиты и интересов нашей Родины.

https://vk.com/wall-214486361_103879 26.01.1998 - 03.02.2023 г.

Снайпер.

Рядовой.

Позывной 1: "Святой".

Позывной 2: "Шайтан".

Евгений Васильевич был удостоен медали, символизирующей его мужественное участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.

Героически погиб в ходе выполнения боевой задачи на СВО.

Евгений Васильевич не только отдал жизнь за свою страну, но и оставил след в истории, которая запомнит его как Героя.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_104388

Папушев Сергей Викторович

родился 16 августа 1989 года в селе Бугровое Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

Был смышлёным ребёнком, Серёжу все любили. Судьба распорядилась так, что мама с папой развелись и мама с Серёжей переехали в Россию, были тяжёлые времена, так как всё было неизвестным, близких не было рядом, начинали жизнь на новом месте "с нуля". Но мама не отчаивалась, растила сына и учила его бороться со всеми жизненными невзгодами, как бы ни было тяжело.

Сергей пошёл в первый класс школы №8 в городе Новокузнецк Кемеровской области. Несмотря на трудности, Сергей вырос хорошим парнем, с золотыми руками, всем помогал, за что ни брался - всё делал отлично, никому не отказывал в помощи, мог постоять за себя и свою семью.

Когда началась СВО, Сергей принял решение защищать Родину, подписал контракт с ЧВК "Вагнер", его не пугал ни враг, ни поле боя, только говорил: "Кто, если не мы?"

Он был в штурмовом отряде.

Погиб Сергей 18 мая 2023 года под Артёмовском, получил посмертно "Чёрный крест",

был награждён государственной наградой - медалью "За Отвагу" посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_5611

20.06.1982 - 22.05.2024 г.

Разведчик - сапёр мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона

в/ч 90600

Гвардии рядовой.

Позывной: "Сова".

Родился и вырос в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области.

С детства он проявлял интерес к технике.

Он завершил обучение в Новотаволжанской средней школе Шебекинского района Белгородской области.

Поступил в Профессиональное училище № 13 г. Шебекино.

Получил специальность электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки.

Получил водительские права по всем категориям. Работал водителем большегрузов.

Николай был настоящим отцом, мужем, сыном, другом, коллегой, товарищем, готовым прийти на помощь тем, кто в ней нуждался в любое время. Его ценили за отзывчивость и доброту.

С началом специальной военной операции не остался в стороне.

Николай Владимирович, проживая на приграничной территории, постоянно оказывал помощь военным.

Прошёл обучение в составе на полигоне Белгородской области, где обучился основам обращения с оружием, ведением боя, полевой медицине.

Его решение пойти по контракту на СВО было обдуманным.

Николай Владимирович в апреле 2024 г. заключил контракт и попал на Авдеевское направление.

Там он научился многому, даже освоил пулемет.

21.05.2024 г. их группа отправилась на боевое задание.

По дороге попали в засаду ВСУ.

Группа была разбита.

Оставшись втроем, Николай Владимирович с командиром группы и боевым товарищем час удерживали бой до прибытия подкрепления. Было много убитых.

Когда командира ранило, Николай Владимирович оттащил его в безопасное место, а сам вернулся к пулемету и прикрывал отхождение боевых товарищей на эвакуацию.

Это был его последний бой…

Николай Владимирович Героически погиб 22.05.2024 г. под Авдеевкой при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной.

У Николая Владимировича остались мама, жена и два маленьких сына.

Для них он настоящий Герой.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_103787

17.11.1997 - 21.08.2023 г.

Гвардии рядовой.

Позывной : "Якудза".

Родился в с. Новокулево Нуримановского района Республики Башкортостан.

С 2004 по 2008 года обучался в МБОУ СОШ с. Новокулево.

С 2008 - 2013 г. обучался в МБОУ общеобразовательная школа-интернат основного общего образования спортивного профиля

с. Павловка Нуримановского муниципального района.

С 2013 по 2016 года обучался в художественном лицее г. Уфа.

01.05.2016 года призван ОВК Нуримановского района Республики Башкортостан.

Учебную службу проходил в Новосибирском высшем военном командном училище г. Новосибирск.

С 16.06.2016 - 16.06.2017 г. службу по призыву проходил в ЮВО, в Республике Дагестан, г. Буйнакск, в/ч 63354.

12.04.2023 г. подписал контракт с Министерством Обороны Российской Федерации.

Служил в 385-ой артиллерийской бригаде, в составе башкирского добровольческого отряда "Ватан".

Героический погиб на Сватовском направлении.

За Героизм и отвагу. Награждён Орденом генерал - майора Шаймуратова посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_91523



Капитан Матуль Артём Матуль Артём Владимирович

1995 - 2024.

Капитан Матуль Артём Владимирович, мой земляк, друг-детства, мы вместе пели в казачьем ансамбле "Станичники", помню, как играли в "снежки" возле Дома Культуры, а ещё он всегда улыбался, и на все жизненные трудности улыбался во все 32 зуба, улыбался на все удары судьбы.

После военное училище, служба, мы долго не общались, но он мне написал в начале 22-го года, я тогда уже был в Чернобаевке. Он написал, что скоро тоже отправится в зону СВО, поговорили, вспомнили всякое, но так и не увиделись.

Артем Терский Казак, настоящий Патриот России и Герой нашего Отечества.

29 августа во время наведения мостовой переправы в Курской области, в результате ракетного удара противника Артем погиб. Шансов не было, кассета.

https://t.me/Z13_Separ/31829

https://t.me/Z13_Separ/31859

Гвардии сержант Половинка Валерий Гвардии сержант Валерий Валерьевич Половинка, командир отделения 45-й гв. отдельной бригады спецназа ВДВ.

Родился в 1995 году в Краснодарском крае, окончил технический колледаж. В 2014 году был призван в армию. Служил в 7-й гв. десантно-штурмовой дивизии ВДВ, где и остался далее служить по контракту. В 2019 году в составе одного из подразделений дивизии находился в Сирии.

С 2021 года Валерий начал свою службу в прославленном соединение спецназа ВДВ. В январе 2022 года, всего за месяц до начала войны находился в Казахстане в составе контингента ОДКБ. Участник СВО с первых минут. Выполнял боевые задачи на Киевском направлении, а также в ЛНР. Также являлся оператором БПЛА «Ланцет».

12 августа 2023 года находясь на одном из рубежей, подразделение спецназа ВДВ попало под массированный огонь минометов и БПЛА-камидказе противника.

Один из БПЛА упал у входа в блиндаж, в котором находилось отделение Валерия. Он попытался тут же выкинуть его как можно дальше, тем самым спася личный состав. В результате полученных тяжелых ранений погиб на месте. Указом президента России гвардии сержанту Валерию Валерьевичу Половинке было присвоено звание Героя России посмертно.

За время службы также был награжден орденом Мужества, медалями «За воинскую доблесть» 1 и 2 степеней.

https://t.me/okspn/32767

Гвардии старший лейтенант Растренин Тимофей

4 сентября этого года в ходе выполнения боевой задачи на одном из островов Днепра погиб командир разведывательной группы специального назначения гвардии старший лейтенант Тимофей Растренин.

Выпускник РВВДКУ 2021 года, Тимофей с первого дня принимал участие в выполнение боевых задач на Херсонском и Николаево-Криворожском направлениях. Выполнял успешно.

После того как фронт стал проходить по реке, а полководцы продолжали гнать людей на острова, Тимоха работал и там. И снова успешно. В ходе одного из боестолкновений его группа разбила подразделение 131-го разведбата ВСУ, которое состояло из грузинских наемников и украинских солдат. Именно тогда и был ликвидирован сержант Андрей Орлов, который воевал еще с 2014 года, в том числе в составе «Азова», а в 2022 получил от Зеленского звание героя Украины. Группе Растренина удавалось брать и пленных. Кстати говоря, одну из его работ вы могли наблюдать на видео, которое публиковал Никитос (Белый). Работал он и по Крынкам, в период наибольшей активности противника там.

С Тимохой мы познакомились весной 23-го года, сразу нашли общих знакомых. Он был тем самым человеком, который познакомил нас с продукцией СОКЛ, которой уже тогда пользовался он и его разведчики. Благодаря его помощи мы и вышли на компанию, что в будущем позволило закупить парням примерно 85 костюмов. В личных беседах Тимоха всегда очень сожалел, что его бойцов, которые всегда вместе с ним были на острие, обходят стороной заслуженные государственные награды. Такая несправедливость его очень раздражала.

За время службы был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, «За боевые отличия». Еще при жизни на него ушло представление на второй орден Мужества.

https://t.me/okspn/32774

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !