Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68

Как всегда начнем с плакатов Индустриальный анапский техникум почтил муралами память погибших военнослужащих в зоне спецоперации.

https://t.me/rabotaembrat/6514

Величественный мемориал открыли в Новокузнецке Кемеровской области в день гибели гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона, Героя России и Героя Донецкой Народной Республики Ольги Качуры. Он установлен на площади Защитников Донбасса.

https://t.me/rabotaembrat/6519

Право зажечь Вечный огонь у памятника предоставили дочери участника специальной военной операции Арине Ковалевой, ветерану труда, ветерану военной службы, капитану 1-го ранга в отставке, председателю местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александру Селезневу, а также дочери Ольги Качуры Алене Карабет, которая служила вместе с матерью (позывной «Алешка»). «Памятник очень похож на маму, это даже больше, чем я ожидала. Это большая честь для моей семьи. Хотела бы поблагодарить всех, кто причастен к этому», — сказала Алена Карабет.

https://vesti42.ru/news/vechnyj-ogon-zazhgli-na-ploshhadi-za...



В башкирском городе Межгорье в конце июля на стене школы №1 в память о погибшем бойце ЧВК "Вагнер". В марте 2022 года Павел Хомутков одним из первых отправился в зону конфликта в составе "Оркестра".

27 апреля 2022 года Павел был смертельно ранен в ходе боев за город Попасная Луганской области.

За проявленные отвагу и мужество посмертно был представлен к наградам.

https://t.me/orchestra_w/8198

А вот еще замечательная новость. Свою историю надо ценить и уважать.

Артёмовск, памятный мемориал Советским войнам-интернациолистам. До и после боёв в городе. Устоял, и как по мне, эта фотография прекрасно отражает то, как на своих плечах войну тащат обычные солдаты. На них и вывозим. На простых Мужиках из Российских регионов. И он демонстрирует всю силу, и крепость нашего характера.

https://t.me/Separ13_13/17224

В Костроме установили первый памятник воинам, погибшим на территории СВО. Его разместили на Аллее Славы рядом со стелами воинам-афганцам и бойцам, погибшим на Северном Кавказе.

Композиция состоит из трех элементов – это две черные стелы с буквами Z и V с надписью «Защитникам Отечества», а перед ними стоит фигура военнослужащего со шлемом в руках. https://t.me/rosich_ru/46639

Арты от Рыбаря.

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Наши мастера продолжают запечатлевать яркие события последних день спецоперации на Украине — представляем Вашему вниманию новую подборку артов.

Сегодня отражены сюжеты, связанные с боевыми действиями на фронтах СВО и ударами по инфраструктуре ушедшей в историю «зерновой сделки».

Арты в высоком разрешении: «Трофейная команда»

(https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/20/20230720195214-e6760c7b.png)

«Дремлющая мощь»

(https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/20/20230720195148-8940220a.png)

«Стоп погрузке»

(https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/19/20230719171920-1741c01e.png)

«Привидения с моторчиком»

(https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/18/20230718181132-38901104.png)

«Мысли о далеком»

(https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/18/20230718181129-5263476d.png)

«Вертикальные»

ПейзажиСВО: «У Торского выступа» — наш арт в поддержку специальной военной операции В конце июня российским десантникам удалось существенно расширить зону контроля у Торского выступа и в Серебрянском лесничестве, после чего бои перешли в позиционную фазу.

Успехи российских войск под Кременной и на соседнем Сватовском направлении всерьез обеспокоили украинское командование, которое регулярно перебрасывает на этот участок все новые подкрепления, пытающиеся контратаковать.

При этом закрепившиеся на новых позициях российские бойцы не просто ежедневно отражают накаты малых групп противника на фоне ударов артиллерии ВСУ, но и постепенно продвигаются вперед по всему участку.

Рубеж у Торского выступа стал важнейшей позицией, которую пытаются срезать украинские формирования, чтобы помешать ВС РФ выровнять линию фронта и прочно закрепиться вдоль реки Жеребец.

https://t.me/rybar/50367

ПейзажиСВО: Многозадачная «мотолыга» — наш арт в поддержку специальной военной операции В далеком 1964 году с конвейера сошел первый серийный многоцелевой легкий бронированный тягач МТ-ЛБ. Удачная конструкция сделала машину хорошей платформой для вооружений, из-за чего она не могла не стать объектом солдатской смекалки.

Каких только модификаций не видел свет! На МТ-ЛБ устанавливали зенитные установки, безоткатные орудия, корабельные РСЗО, авиационные ракетные блоки. А в ходе СВО российские войска использовали ее даже в качестве безэкипажного шахид-мобиля для подрыва вражеских позиций.

Возможно, когда-нибудь эта машина окончательно устареет и уйдет в прошлое. Но пока «мотолыга» уже почти 60 лет остается настоящей и незаменимой «рабочей лошадкой» войны, вновь и вновь появляясь в районах боевых действий по всему миру.

https://t.me/rybar/50382

ПейзажиСВО: «Штурм лесов у Кременной» — наш арт в поддержку специальной военной операции. Вот уже несколько месяцев идёт позиционное наступление сводных подразделений российской Армии у Торского выступа и в Серебрянском лесничестве.

В наступлении принимают участие несколько разных формирований, а одну из основных ролей в штурме опорных пунктов противника в лесном массиве играют мобилизованные 12 роты Кировского мотострелкового полка.

Несмотря на оборудование бетонных укреплений, российские бойцы продолжают атаковать рубеж обороны ВСУ, обращая противника в бегство и нанося ему огромный урон.

Отважные действия мобилизованных на Кременском участке ещё раз доказывают, что не так важно, кем ты был вчера и чем занимался. С должной подготовкой и при умелом руководстве вчерашние обычные гражданские заматерели и стали настоящими защитниками Родины.

https://t.me/rybar/50402

Некоторые рисунки

Автор АК Автор @krresign Народное творчество Спасибо огромное художнику Елизавете и @madisonart за такую красоту. Художник К. Ретунский АРТподдержка. Позывной Чуба АРТподдержка Канал ZаПобеду Канал ZаПобеду

Немного шевронов СВО

Ну и наконец юмор. Согласно мелкобританским заявлениям. Майор Куст спешит на доклад АхедШарик Любимые конфекты Дмитрия Анатолича С советским флагом - Рейхстагу было куда как краше)) Флахман украинского флоту готовицца к спуску на воду, спасайтеся, москали! А это уже про меня.

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