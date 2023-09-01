Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68

Как всегда начнем с плакатовНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Индустриальный анапский техникум почтил муралами память погибших военнослужащих в зоне спецоперации.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68https://t.me/rabotaembrat/6514

Величественный мемориал открыли в Новокузнецке Кемеровской области  в день гибели гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона, Героя России и Героя Донецкой Народной Республики Ольги Качуры.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Он установлен на площади Защитников Донбасса.
https://t.me/rabotaembrat/6519

Право зажечь Вечный огонь у памятника предоставили дочери участника специальной военной операции Арине Ковалевой, ветерану труда, ветерану военной службы, капитану 1-го ранга в отставке, председателю местной общественной организации Новокузнецкого городского округа Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александру Селезневу, а также дочери Ольги Качуры Алене Карабет, которая служила вместе с матерью (позывной «Алешка»).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68«Памятник очень похож на маму, это даже больше, чем я ожидала. Это большая честь для моей семьи. Хотела бы поблагодарить всех, кто причастен к этому», — сказала Алена Карабет.
https://vesti42.ru/news/vechnyj-ogon-zazhgli-na-ploshhadi-za...

В башкирском городе Межгорье в конце июля на стене школы №1 в память о погибшем бойце ЧВК "Вагнер". Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68В марте 2022 года Павел Хомутков одним из первых отправился в зону конфликта в составе "Оркестра". 
27 апреля 2022 года Павел был смертельно ранен в ходе боев за город Попасная Луганской области.
За проявленные отвагу и мужество посмертно был представлен к наградам.
https://t.me/orchestra_w/8198

А вот еще замечательная новость.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Свою историю надо ценить и уважать.

Артёмовск, памятный мемориал Советским войнам-интернациолистам. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68До и после боёв в городе.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Устоял, и как по мне, эта фотография прекрасно отражает то, как на своих плечах войну тащат обычные солдаты. На них и вывозим. На простых Мужиках из Российских регионов.  И он демонстрирует всю силу, и крепость нашего характера.
https://t.me/Separ13_13/17224

В Костроме установили первый памятник воинам, погибшим на территории СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Его разместили на Аллее Славы рядом со стелами воинам-афганцам и бойцам, погибшим на Северном Кавказе.
Композиция состоит из трех элементов – это две черные стелы с буквами Z и V с надписью «Защитникам Отечества», а перед ними стоит фигура военнослужащего со шлемом в руках.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68https://t.me/rosich_ru/46639

Арты от Рыбаря.
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Наши мастера продолжают запечатлевать яркие события последних день спецоперации на Украине — представляем Вашему вниманию новую подборку артов.
Сегодня отражены сюжеты, связанные с боевыми действиями на фронтах СВО и ударами по инфраструктуре ушедшей в историю «зерновой сделки».
Арты в высоком разрешении:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68«Трофейная команда»
 (https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/20/20230720195214-e6760c7b.png)

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68«Дремлющая мощь»
 (https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/20/20230720195148-8940220a.png)

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68«Стоп погрузке»
 (https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/19/20230719171920-1741c01e.png)

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68«Привидения с моторчиком»
 (https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/18/20230718181132-38901104.png)

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68«Мысли о далеком»
 (https://rybar.ru/piwigo/upload/2023/07/18/20230718181129-5263476d.png)

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68«Вертикальные»

ПейзажиСВО: «У Торского выступа» — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68В конце июня российским десантникам удалось существенно расширить зону контроля у Торского выступа и в Серебрянском лесничестве, после чего бои перешли в позиционную фазу. 
Успехи российских войск под Кременной и на соседнем Сватовском направлении всерьез обеспокоили украинское командование, которое регулярно перебрасывает на этот участок все новые подкрепления, пытающиеся контратаковать. 
При этом закрепившиеся на новых позициях российские бойцы не просто ежедневно отражают накаты малых групп противника на фоне ударов артиллерии ВСУ, но и постепенно продвигаются вперед по всему участку.
Рубеж у Торского выступа стал важнейшей позицией, которую пытаются срезать украинские формирования, чтобы помешать ВС РФ выровнять линию фронта и прочно закрепиться вдоль реки Жеребец.
https://t.me/rybar/50367

ПейзажиСВО: Многозадачная «мотолыга» — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68В далеком 1964 году с конвейера сошел первый серийный многоцелевой легкий бронированный тягач МТ-ЛБ. Удачная конструкция сделала машину хорошей платформой для вооружений, из-за чего она не могла не стать объектом солдатской смекалки.
Каких только модификаций не видел свет! На МТ-ЛБ устанавливали зенитные установки, безоткатные орудия, корабельные РСЗО, авиационные ракетные блоки. А в ходе СВО российские войска использовали ее даже в качестве безэкипажного шахид-мобиля для подрыва вражеских позиций.
Возможно, когда-нибудь эта машина окончательно устареет и уйдет в прошлое. Но пока «мотолыга» уже почти 60 лет остается настоящей и незаменимой «рабочей лошадкой» войны, вновь и вновь появляясь в районах боевых действий по всему миру. 
https://t.me/rybar/50382

 ПейзажиСВО: «Штурм лесов у Кременной» — наш арт в поддержку специальной военной операции.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Вот уже несколько месяцев идёт позиционное наступление сводных подразделений российской Армии у Торского выступа и в Серебрянском лесничестве.
В наступлении принимают участие несколько разных формирований, а одну из основных ролей в штурме опорных пунктов противника в лесном массиве играют мобилизованные 12 роты Кировского мотострелкового полка.
Несмотря на оборудование бетонных укреплений, российские бойцы продолжают атаковать рубеж обороны ВСУ, обращая противника в бегство и нанося ему огромный урон.
Отважные действия мобилизованных на Кременском участке ещё раз доказывают, что не так важно, кем ты был вчера и чем занимался. С должной подготовкой и при умелом руководстве вчерашние обычные гражданские заматерели и стали настоящими защитниками Родины.
https://t.me/rybar/50402

Некоторые рисункиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68
Автор  АКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Автор @krresignНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Народное творчествоНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Спасибо огромное художнику Елизавете и @madisonart за такую красоту.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Художник К. РетунскийНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68АРТподдержка. Позывной ЧубаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68АРТподдержкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Канал ZаПобедуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Канал ZаПобеду
Немного шевронов СВОНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68
Ну и наконец юмор.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Согласно мелкобританским заявлениям.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Майор Куст спешит на докладНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68АхедШарикНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Любимые конфекты Дмитрия АнатоличаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68С советским флагом - Рейхстагу было куда как краше))Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68Флахман украинского флоту готовицца к спуску на воду, спасайтеся, москали!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 68А это уже про меня.

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