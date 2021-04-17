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Дом Шретера в Санкт-Петербурге

Напротив Новой Голландии на набережной Мойки, 114 располагается особняк архитектора Виктора Александровича Шретера — интересный образец раннего кирпичного модерна, построенный в 1890-1891 гг. Ныне здание, к сожалению, заброшено.

Застройку большого участка на углу улицы Писарева и набережной Мойки В. А. Шретер (1839-1901) начал с постройки собственного дома.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеКирпичный стиль этого особняка предвосхитил модерн, но это еще не модерн в полной мере. Шретер был своего рода новатором: он первым в России предложил отказаться от штукатурки и облицовывать фасады обожженным в сильном огне кирпичом и естественным камнем, явив России тем самым новый стиль, предвосхитивший модерн, который так и назвали — «кирпичным стилем».Дом Шретера в Санкт-ПетербургеОсобняку придан романтический силует, вызывающий ассоциации с постройками старинных европейских городов

К своим пятидесяти годам Шретер был уже очень известным архитектором, а также главой большого семейства, включавшего жену и восьмерых детей, трое из которых впоследствии также станут архитекторами. Тогда-то он и задумал построить для своей «фамилии» дом на берегу Мойки. К слову, взялся он за застройку довольно большого участка на углу набережной и ул. Писарева (чуть позже по соседству, справа и слева от особняка, им будут возведены еще два дома – «доходных»), но начал мастер с «семейного гнезда».

Проект его был разработан в 1890-м году, а строительство завершилось уже в 1891-м.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеКак только этот дом ни называют – и «масонский особняк», и «дом-ларец», и «кирпичный замок». Дом Шретера на набережной Мойки Санкт-Петербурге сразу привлекает внимание. Его как будто перенесли к нам с какой-то старинной европейской улочки. Кто и зачем его здесь построил? Еще более таинственно то, что на главном его фасаде можно увидеть масонские символы – лепные изображения в виде треугольника и циркуля…Дом Шретера в Санкт-ПетербургеЭто уникальное по красоте и оригинальности здание построил в конце позапрошлого века талантливый отечественный зодчий немецкого происхождения Виктор Шретер. Выпускник Императорской академии художеств в России, а также Берлинской академии художеств, он посетил немало европейских стран, изучив их архитектуру. Всё увиденное в дальнейшем вдохновило его на создание собственных шедевров и выработку своего уникального стиля.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеУ особняка есть черты и готики, и неоренессанса.

Шретер – автор известных зданий в разных городах России и за ее пределами. Его считают «дедушкой» модерна, предвосхитившим этот популярный в начале прошлого века стиль, и популяризатором нового для России способа облицовки зданий – обожженным при высоких температурах кирпичом и натуральным камнем. Этот способ так и назвали – «кирпичный стиль».Дом Шретера в Санкт-ПетербургеАрхивное фото дома Шретера.
Особняк на углу набережной Мойки и улицы Писарева архитектор Шретер начал проектировать, когда ему было 49 лет. К этому времени у него уже было восемь детей, и дом он возводил для своей семьи. Строительство особняка было закончено в 1891 году.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеДом-замок, облицованный кирпичом, в начале прошлого века.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеАрхивное фото особняка.

Ассиметричное здание в готическом стиле с крышей, как у старинного дома-замка, и разными по размеру и форме окнами напоминало Шретеру о старой Европе, архитектурой которой он всегда был восхищен. Это здание очень точно иллюстрирует понятие «родовое гнездо».Дом Шретера в Санкт-Петербурге

Великолепный дом архитектор построил для своей большой семьи. /Фото:peterburg.centerВеликолепный дом архитектор построил для своей большой семьи. 

Помимо готических черт, у дома можно увидеть и признаки неоренессанса. Очень интересны угловой эркер, напоминающий башенку, ажурные кованые элементы, высокий готический фронтон.
Фасады выложены терракотовой керамической плиткой и высококачественным облицовочным кирпичом. Лишь отдельные детали декора обработаны штукатуркой — наличники и тяги.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеБольшая часть здания облицована кирпичом и лишь фрагментарно использована штукатурка (в основном в декоре). Также в облицовке использована керамика.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеФрагменты здания. Под балконом видны те самые циркуль и треугольник. Оба фасада здания, выходящие как на набережную, так и на улицу, асимметричны. В объем выступающих центральных частей зодчий вписывает лестницы – этот прием найдет свое продолжение в архитектуре XX века.Дом Шретера в Санкт-Петербурге

Часть дома./Фрагмент фото korolevvlad, arch_heritageДом Шретера в Санкт-ПетербургеДом Шретера в Санкт-ПетербургеЧасти дома.

Кстати, хотя Шретер и имел европейское происхождение, знаки, расположенные на фасаде дома под небольшим балконом, которые можно принять за масонские, на самом деле никакие не «тайные символы». Хозяин дома изобразил обычные рабочие предметы, которыми пользуются архитекторы.

В те времена, когда здесь жил архитектор с семьей, в окнах дома красовались цветные стекла и витражи, отчего особняк еще больше напоминал сказочный замок. Внутри дома, помимо бликов от витражей, можно был подивиться красивым интерьерам, шикарной мраморной лестнице, восхитительным лепным узорам. Работал архитектор в угловой части дома, на первом этаже – здесь он обустроил себе кабинет и чертежную комнату. Здесь же, на первом этаже, была расположена столовая с винтовой лестницей, откуда домочадцы и их гости попадали прямо в сад, а также много других помещений.

На втором этаже интерьеры были еще более шикарными, чем на первом. А вот на верхнем, мансардном, все было обустроено весьма скромно.

В целом особняк был очень уютным, красивым, удобным. Комфорта добавляли проведенный в дом водопровод и отопление (причем водяное) с увлажнением воздуха.План дома. План дома.

Впоследствии зодчий построил возле своего дома еще два – на этот раз доходных.

На участке у архитектора также размещались хозпостройки, в том числе ледник, помещение для экипажей, конюшня, коровник.

После революции особняк Шретера был национализирован и в нем появились квартиры-коммуналки для советских граждан. В нашем веке, в начале нулевых, дом приобрели в частную собственность.Вид особняка с другого ракурса. /Фрагмент фото korolevvlad, arch_heritage

Особняк В. А. Шретера. Фото: Наталия, 04.2007 (citywalls.ru)Особняк Шретера поражает своим неподражаемым кирпичным стилем. Более того, его относят к модерну, хотя назвать модерном в полной мере всё-таки будет не совсем верно. Ведь данный стиль дома предвосхитил модерн.

Алексей von Fricken, один из представителей древнейшего рода, описывал строение В. А. Шретера — ведущего мастера кирпичного стиля, следующим образом: "Особняку придан романтический силует, вызывающий ассоциации с постройками старинных европейских городов".

Fricken (Фрикены) — российский дворянский род немецкого происхождения, известный в Европе с начала IX в. В XVII столетии носители этой фамилии появились в Курляндии с одним из рыцарских орденов. В 1735 году Карл Якоб фон Фрикен поступил на русскую военную службу, от кого пошёл весь род Фрикенов в Петербурге.

История особняка

Собственный особняк Виктор Александрович Шретер спроектировал в "кирпичном" стиле в 1890 г. Архитектору удалось придать облику дома насыщенную романтичность без излишней чопорности, отчего его силуэт напоминает строения, которые в старину возводились в городах Европы.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеПод маленьким балкончиком можно увидеть специфический знак, который некоторые рассматривают как масонский. Но это знак Петербургского общества архитекторов, отцом-основателем которого был Виктор Александрович Шретер.Дом Шретера в Санкт-Петербурге

Необыкновенность архитектуры

Кирпичный стиль — достаточно необычный: окна отличаются по размерам и формам; оба фасада здания — асимметричны, как выходящий на набережную, так и на улицу. Фасады довольно-таки эффектно объединены. В композиции зодчий использовал угловой усеченной части здания эркер с башенкой.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеСилуэт здания украшен — угловой башенкой, а также остроконечными щипцами и мансардами. Ассиметричные фасады были выложены терракотовой керамической плиткой и высококачественным облицовочным кирпичом. Только отдельные детали декора, такие как наличники и тяги — оштукатурены.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеВ облике особняка наличествуют элементы готической архитектуры. Готический стиль подчеркивает высокий остроугольный фронтон, зрительно продолжающий вертикаль здания. На северном фасаде Шретер сделал акцент на большое окно, придав ему готическую форму. Оба фасада объединены эффектным приемом – зодчий вводит в композицию угловой усеченной части здания эркер с башенкой.

Зодчий удачно вписал лестницы в объём выступающих центральных частей. Используемый неподражаемый приём мастера продолжит жизнь в архитектуре XX века.

Интерсеные интерьеры здания

Вход с улицы ведёт к парадной мраморной лестнице, к счастью, сохранившей прежнюю отделку. На стенах был сделан декор — гипсовые рельефы с изображением резвящихся путти; устроен камин и оформлены перила с кованой решёткой; в окнах были вставлены цветные стекла, к сожалению, сохранившиеся частично.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеК сожалению, фотографий внутренного убранства я не нашла, сколько не пыталась. Нашла только описание. В 1-м этаже справа от передней помещалась столовая с небольшой винтовой лестницей, выходящей в сад. С одной стороны от столовой располагалась чайная, с другой — буфетная, за которой находились кухня и людская (помещения для прислуги). Между ними — кладовая и лестница, ведущая в подвал и к чёрному ходу. В угловой части особняка, слева от главного входа был устроен кабинет и сообщавшаяся с ним большая чертежная.

На 2-м этаже находились такие комнаты, как просторный зал, будуар, спальня, гостиная и 3 детские. В мансардном этаже располагались учебная, детская, запасная комнаты. Внутренняя отделка отличалась простотой, скромным декором.

Помещения 2-го этажа были парадными. Стены выполнены в нежных пастельных тонах —зеленоватого, розоватого и коричневатого цветов. Были оформлены лепные тяги, потолки с лепными розетками и порезками.

В большинстве комнат, кроме людских и мансард, был дубовый паркет. В подвале, ванной и ватерклозетах полы — асфальтовые; на полу в кухне и коридорах, а также на площадках использовали — цементную и метлахскую плитку.

Двери делались из дуба и сосны. Тщательно выполнялись дубовые оконные переплеты с медными приборами. Отопление было устроено водяное с увлажнителем воздуха, был проведён водопровод. В состав хозяйственных построек входили экипажный сарай, конюшня, коровник и каменный ледник.

Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия: памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеВид особняка с другого ракурса.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеДом Шретера в Санкт-ПетербургеДом Шретера в Санкт-Петербурге

Сначала дом вознамерились продать, но сегодня, видимо, отказались от этой идеи. Как выясняется, доводить дома до безобразного состояния, до разрушения, крайне выгодно, что следует из отношения ко всему жилому и нежилому фонду исторического Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Он стоит заброшенный с начала 2000-х годов после того как перешёл в частные руки. Сейчас его законсервировали до лучших времён и я надеюсь, что у такого домика она настанет в ближайшее время. Жаль только что внутрь нельзя попасть. О судьбе здания неизвестно ничего. Кто владеет и что в нём.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеИмя Шретера вошло в историю архитектуры России как создателя «кирпичного стиля». Более 50 жилых и общественных зданий «кирпичного стиля», построенных по проекту В. Шретера, до сих пор украшают город своим внешним видом и не требуют ремонта.

Разносторонний талант архитектора Виктора Шретера получил международную оценку. На Всемирной выставке изящных искусств в Берлине германский император пожаловал Шретеру золотую медаль и денежное вознаграждение.

В последние годы жизни архитектор успешно работал в области мемориальной скульптуры. На Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге он создал несколько надгробных памятников, среди которых наиболее значительный памятник семье Ниссен.Дом Шретера в Санкт-ПетербургеДом Шретера в Санкт-ПетербургеВ 1901 году на этом же кладбище коллеги и ученики с почестями провожали в последний путь архитектора Виктора Шретера.Дом Шретера в Санкт-Петербурге

https://peterburg.center/story/osobnyak-v-shretera-kirpichny...

https://antennadaily.ru/2018/05/11/shreter/

http://www.cityspb.ru/blog-747301/0/

http://spb.infagrad.ru/journal/?id=3050

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