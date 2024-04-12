Полиэтиленовые пакеты тогда и сегодня

Полиэтиленовые пакеты появились в СССР в 70-х годах и вызвали настоящий ажиотаж среди населения. Постепенно они заменили знаменитые сетки-авоськи. А уж как за ними ухаживали!..

Авоська

Авоська была неизменным атрибутом почти в каждой семье. В нее можно было положить все что угодно, но основным ее назначением была переноска купленных продуктов из магазина или рынка домой.

Помню, как я ходил в магазин и покупал батон хлеба за 18 копеек и бутылку молока за 30 копеек. Скоропортящиеся продукты очень удобно было вывесить за окно, если у кого-то не было холодильника.

Также молоко продавалось в треугольных пакетах, углы которых торчали из авоськи в разные стороны и норовили порвать чулки или колготки женщинам в транспорте.

Зарубежные пакеты

Полиэтиленовые пакеты появились в СССР в 70-х годах и постепенно заменили сетки-авоськи. Впервые я увидел иностранные пакеты в Ленинграде в Петергофе, где ими форцевали местные цыгане. Пакеты были красочные, с фотографиями артистов, рекламой сигарет и джинсов. За такими пакетами бережно ухаживали, разглаживали, гладили, стирали, а потом развешивали на балконе или в ванной сушиться.

Я не помню случая, чтобы в такой пакет положили, например, картошку. Старались положить что-либо мягкое или плоское, например, пластинку для проигрывателя. И не дай бог, если пакет порвется. Если все же такое случалось, то пакет аккуратно заклеивали скотчем изнутри или, в крайнем случае, изоляционной лентой.

Советские пакеты

Полиэтиленовые пакеты стала выпускать и советская промышленность. Много пакетов с разной символикой появилось ко дню олимпиады в 1980 году: Москва-80, Олимпийский мишка и другие. К этим пакетам также бережно относились, но ходить с иностранным пакетом было престижнее.

Сегодняшние пакеты

Постепенно бум на полиэтиленовые пакеты прошел. Сейчас никого этими пакетами не удивишь. Они стали некрасивые, без красивого рисунка, как делали раньше, а с рисунком, содержащим какую-либо рекламу: аптек, магазинов, банков, поликлиник и прочих заведений. Такие пакеты использовались по назначению. В них стали носить все, что угодно, вплоть до картошки, которую никогда не положили бы в иностранный пакет раньше. Пакеты использовались и не по назначению, например, как оберточная бумага. Бывало, что пакеты рвались от груза ноши, или от него отрывались ручки, и приходилось идти домой в обнимку с этим пакетом.

Конечно, попадаются и сейчас красочные пакеты, но это исключение из правил. Красивые пакеты можно сейчас заказать за деньги или купить, например, на Авито.

Сейчас в каждом магазине вам предложат полиэтиленовый пакет для ваших покупок, правда, он стоит денег, поэтому за следующей покупкой вы идете в магазин с этим же пакетом. Зачем платить еще раз за новый пакет? Но такое бывает, и постепенно у вас дома копятся эти ничем не примечательные пакеты. А как их хранить? Правильно, взять один пакет и запихать в него остальные! А если пакет порвется? Ну и что, этих пакетов ну просто завались!