Минюст потребовал ликвидировать Еврейское агентство «Сохнут»

Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы: «В суд поступил иск Министерства юстиции РФ с требованием ликвидации автономной некоммерческой организации по поддержке связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут». Предварительное заседание по иску назначено на 28 июля«.

Уточним, что с требованием обратилось Главное управление Минюста России по Москве. Иск подан по итогам недавней проверки и связан с нарушениями «Сохнутом» российского законодательства.

«Мне это кажется очень огорчительным известием«, — заявил «Интерфаксу» руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России и председатель общественного совета ФЕОР, член координационного совета Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, председатель правления Еврейского музея и центра толерантности Борух Горин. «Исторически это один из важнейших институтов еврейского сообщества — я бы сказал, евреев всего мира«, — подчеркнул он.

Президент Российского еврейского конгресса, крупный бизнесмен Юрий Каннер в интервью РИА Новости: «Я считаю, что это серьёзное непонимание роли «Сохнута». Практически нет такой страны в мире, где живут евреи и где при этом не работал бы «Сохнут» (исключение — Иран, где есть община и нет представительства «Сохнута»).

На отъезде это может сказаться только таким образом, что ускорит отъезд евреев из России, потому что это явно недружественное проявление в отношении государства Израиль и еврейской общины«.

Израильский премьер-министр Яир Лапид созвал экстренное совещание. Тель-Авив направляет в Москву совместную делегацию канцелярии премьера, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции, дабы предотвратить решение о ликвидации. Следующее межведомственное совещание по данной проблеме Лапид намерен провести 24 июля.

АНО «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут»» (АНО «Сохнут») является российским структурой международной сионистской организации «Еврейское агентство для Израиля» (JAFI; ‏הסוכנות היהודית לארץ ישראל‏‎; ха-Сохнут ха-Йехудит ле-Эрец-Исраэль), более известной как «Еврейское агентство» или просто «Сохнут».

Еврейское агентство создано в 11.08.1929 оперативным отделением Всемирной сионистской организации (WZO) на XVI конгрессе сионистов в Цюрихе. Штаб-квартира первоначально располагалась в Лондоне, ныне — в Иерусалиме. «Сохнут» финансируется Керен Ха-Йесод (Keren Hayesod — United Israel Appeal; главный еврейский фонд, собирающий пожертвования для Израиля, действующий в 45 странах и координирующий свою деятельность с израильским правительством; «фундамент Израиля» по словам раввина Берла Лазара), «Еврейскими федерациями Северной Америки» (JFNA), другими крупными еврейскими общинами, семействами Ротшильдов, Бронфманов, Сафра, отдельными щедрыми спонсорами вроде миллиардеров Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Михаила Фридмана или заочно приговорённого к пожизненному заключению Леонида Невзлина.

«Сохнут» представлен в более чем 80 странах мира. Еврейское агентство занимается «репатриацией в Израиль (алия) и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом«, «служит связующим звеном между Израилем и еврейским народом в мире, работая ради обеспечения будущего единого еврейского народа с сильным Израилем в центре«.

В разное время председателями «Сохнута» были отец-основатель Израиля, первый премьер-министр Давид Бен-Гурион (Грин), второй премьер-министр Моше Шарет (Черток), третий президент Залман Шазар (Рубашов), «самый успешный в истории министр финансов Израиля» Пинхас Сапир (Козловский), экс-послы Израиля в США Симха Диниц и Салай Меридор (Вержболовский), экс-спикер кнессета Авраам Бург, сооснователь Московской Хельсинкской группы, основатель израильского Сионистского форума и партии «Исраэль ба-Алия» Натан (Анатолий) Щаранский. В 2018-22 годах JAFI возглавлял Ицхак Герцог, 2.06.2021 избранный одиннадцатым президентом Израиля. 10.07.2022 председателем Еврейского агентства назначен лауреат Премии Израиля (самая престижная премия, присуждаемая тамошним кабмином), военный преступник Дорон Альмог (Авроцкий).

Штаб-квартира «Сохнута» в Иерусалиме:

На территории России офисы Еврейского агентства активно функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Самаре, Иркутске, Хабаровске, Пятигорске и др.

Темы деструктивной деятельности JAFI в РФ неоднократно касался автор «Завтра» Александр Никишин (например, в статье «Сохнут — троянский конь Израиля в России»). Он же напоминал: «Ещё в 20-х годах прошлого века Еврейским агентством «Сохнут» была создана первая разведывательная служба «Шерут едиот» или «Шай». Именно она стала основой всех современных спецслужб Израиля. Параллельно был создан и начал действовать политический отдел «Сохнут». Так что разведывательную и политическую деятельность «Сохнут» вёл с самого своего основания и не прекращал до сих пор«.

ТГ-канал Veron_rus: «В России решили закрыть агентство «Сохнут», якобы занимающееся вопросами репатриации. Израиль так возбудился, что событие приобрело уже межгосударственные масштабы. Я знаю «Сохнут» изнутри, пожалуй, среди русских — один из совсем-совсем немногих. У меня даже есть грамота за отличное там обучение. Репатриацией оно, конечно, занимается. Но вообще, это центр шпионажа и диаспорального тимбилдинга. Где еврейских лидеров ГОТОВЯТ. Преподаватели из Израиля учат риторике, чёрной риторике, управлению группой, навязыванию людям своей позиции. Девушек приучают к сексуальной небрезгливости. Лично я эгалитарист и считаю, что все люди должны от рождения иметь равные возможности. Разгром этой секты будет иметь далеко идущие позитивные последствия для русских«.

Многие, очень многие эксперты всегда считали «Сохнут» глобальной подрывной сетью. Теперь к такому же выводу, судя по всему, пришли российские власти. Даже не верится.

Ликвидация российских ячеек Еврейского агентства станет монументальной пощёчиной Государству Израиль, сионизму в целом.

Реально, СВО ознаменовала слом доселе незыблемых конструкций, наступление новой эпохи. Ветеp pвёт паyтинy (с)

general-ivanov1

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